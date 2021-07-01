Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

08.06.1965–17.03.2021



17 марта 2021 года на 56-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни преставился ко Господу протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Никольского храма села Макарово городского округа Черноголовка Московской области.



Протоиерей Вячеслав родился 8 июня 1965 года в Москве. По окончании средней школы будущий пастырь поступил в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, работал в Центральной аэрологической обсерватории в г. Долгопрудном. В конце восьмидесятых начал нести алтарное послушание в Сретенском храме поселка Новая Деревня Пушкинского района под духовным руководством протоиерея Александра Меня.

В 1989 году Вячеслав Перевезенцев поступил в Московскую духовную семинарию и окончил ее в 1991 году. Уже в те годы проявил себя талантливым миссионером. Экскурсии, которые он проводил по Троице-Сергиевой лавре, были скорее проповедями, ярким свидетельством о вере Христовой. Беседы со школьниками о роли Церкви в истории нашей Родины запомнились их участникам как живые, образные, не только познавательные, но и вызывающие желание узнать больше о христианстве.

В 1990 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил священническую хиротонию отца Вячеслава и назначил его настоятелем Никольского храма села Макарово, расположенного неподалеку от наукограда Черноголовка. Храм был в руинах, приход предстояло создавать заново, но отец Вячеслав очень обрадовался этому назначению, так как был убежден, что совместный труд священника и прихожан по восстановлению храма — замечательная возможность сформировать живую и крепкую общину.

На протяжении тридцати лет он был бессменным настоятелем Николь-ского храма. За это время храм полностью восстановлен и расписан, сложилась многочисленная приходская община, налажены социальное служение, работа с молодежью и другие виды церковно-общественной деятельности.

В г. Черноголовке на территории больницы Черноголовского научного центра Российской академии наук под руководством отца Вячеслава построен больничный храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, в котором еженедельно совершаются богослужения. Клирики храма окормляют пациентов и сотрудников больницы, а также жителей города. Планировалось и строительство в Черноголовке большого городского храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских, но осуществить его отец Вячеслав не успел; на месте будущего строительства установлен поклонный крест и мемориал жертвам политических репрессий.

Отец Вячеслав Перевезенцев проводил обширную миссионерскую работу: неоднократно участвовал в телепередачах канала «Спас», выступал на радио «Вера», вел православный киноклуб, участвовал в различных круглых столах, чтениях и конференциях духовно-нравственной тематики, организовывал творческие вечера, встречи с верующими деятелями современной науки и искусства для всех жителей Черноголовки.

Уже будучи тяжело больным, выпустил два тома книги под названием «Фейсбук сельского священника» — о том, как отзывается душа священника на фильмы, книги, как находит она в различных проявлениях современной культуры то, что помогает встретиться с Богом. Второй том вышел за несколько дней до кончины автора. Когда Господь посетил отца Вячеслава тяжелой болезнью с неблагоприятным прогнозом, он и к этому отнесся по-христиански. «Когда я приехал в больницу соборовать и причащать его накануне серьезной и опасной операции, то встретил очень радостного человека. “Отец, — сказал он мне, — если бы ты знал, как мне сейчас хорошо! Никогда я не чувствовал так сильно близость Бога!” И это было сказано без всякой рисовки и бравады, совершенно искренне», — делится своими воспоминаниями настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское протоиерей Игорь Гагарин.

Прихожане говорят о протоиерее Вячеславе: «Он отдавал себя без остатка, любил каждого человека, с которым встречался, и мы все чувствовали эту любовь». Христианского подвига служения ближним он не оставлял почти до самого конца: пока это было возможно, встречался с прихожанами, которым нужна была его помощь, исповедовал, а когда стало тяжело говорить — внимательно выслушивал их. Всегда щедро делился любовью, добротой, горячей верой, стремлением к Истине.

Семья отца Вячеслава была настоящей малой церковью, построенной на твердом фундаменте веры, любви, взаимного уважения, поддержки и заботы.

Главным в священстве, по воспоминаниям знавших отца Вячеслава, для него было именно совершение таинства Евхаристии. «Когда я впервые поделился с ним своим желанием стать священником, он спросил, а почему я хочу этого, что привлекает меня в священстве. Я начал говорить что-то о возможности проповеди, о служении людям, о чем-то еще... Выслушав, он заметил, что все это можно делать и не будучи священником, а вот в священстве самое главное — служение Божественной литургии», — рассказывает протоиерей Игорь Гагарин. Можно сказать, что, по слову апостола Павла, отцу Вячеславу было еже жити, Христос, и еже умрети, приобретение (Флп. 1, 21).

В интервью порталу «Православие и мир», записанном за несколько месяцев до кончины, отец Вячеслав произнес замечательную фразу: «Небо отнять невозможно. Ты можешь его только сам потерять. И это очень страшно. Не хочется утратить ощущение неба. Пока мне удается жить этим воздухом, с Божьей помощью».

Земной путь пастыря завершился в день памяти его небесного покровителя, святого благоверного князя Вячеслава Чешского. Многочисленные прихожане, духовные чада, родные, близкие, знавшие его пастыри и те, кто был знаком с отцом Вячеславом заочно, по публикациям и выступлениям, молятся о его упокоении.

Благочинный церквей Богородского округа Балашихинской епархии

протоиерей Марк Ермолаев