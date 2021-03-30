Протоиерей Виктор Московский

26.02.1949 — 14.11.2020

14 ноября 2020 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу протоиерей Виктор Московский, благочинный Василеостровского округа, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.



Будущий священник родился в 1949 году в городе Боровичи Новгородской области в семье рабочих. Родители воспитали сына в любви к Богу, с семи лет мальчик начал прислуживать в храме.Окончив школу, Виктор поступил в Ленинградскую духовную семинарию и на 4-м курсе в 1970 году был хиротонисан во диаконы. После службы в армии отец Виктор продолжил обучение в Ленинградской духовной академии.

В 1975 году митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) рукоположил диакона Виктора в сан священника. Отец Виктор считал владыку Никодима своим духовным наставником.После иерейской хиротонии отец Виктор 16 лет прослужил в Николо-Богоявленском соборе, а в 1987 году митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) перевел его в храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

«В 1987 году, на праздник Рождества Иоанна Предтечи, Литургию в Никольском соборе совершал митрополит Алексий, — вспоминал отец Виктор. — После службы подхожу к нему, как и все священнослужители, под благословение, а он вдруг спрашивает: “Как вы, отец Виктор, смотрите на то, что вас переведут на другой приход?”. Я ответил: “Владыка, я здесь привык, если честно, мне очень тяжело было бы перейти в другое место”. — “Ну ладно, я просто спросил, на всякий случай”. Минут через пять снова меня подзывает: “А все-таки?..”. Я собрался с духом и говорю: “Если это нужно, владыка, я человек послушания”».

1 сентября 1987 года началось служение отца Виктора в Смоленском храме. В те времена храм был в плачевном состоянии: в часовню над могилой блаженной Ксении людей не пускали, хотя формально она уже была передана епархии. Митрополит Алексий посоветовал собирать письменные жалобы и ходить с ними по всем инстанциям — настоятель так и делал. Однажды владыка Алексий позвонил отцу Виктору и сообщил: «Уполномоченный сдался и разрешил пускать людей в часовню». Но речь о совершении в ней богослужений пока не шла. Это было зимой 1988 года, а 6 июня того же года блаженная Ксения была прославлена в лике святых. В Смоленской церкви началась новая жизнь.

По воспоминаниям клириков храма отец Виктор был большим молитвенником, на богослужениях никогда не отвлекался. К нему всегда можно было прийти за советом: он умел слушать, умел подсказать неожиданное решение проблемы. Любого, даже незнакомого человека, желающего побеседовать, он приглашал к себе в кабинет, и разговор мог продолжаться несколько часов. Отец Виктор лично отвечал на письма, которые присылали в храм, иногда вкладывал в письмо деньги или иконку. Люди часто писали отцу Виктору, рассказывали о чудесах, случившихся по молитвам Ксении Блаженной.

«Каждый раз, когда я обращалась к блаженной Ксении, она сразу же помогала. Она подарила нам долгожданную малышку, хотя врачи были бессильны. Доченька носит ее имя, мы крестили ее 6 февраля, в день памяти Ксении Блаженной. Верьте, молитесь, святая Ксения непременно услышит», — пишет одна из прихожанок.

«В 2010 году я хотела купить квартиру в Санкт-Петербурге, но все пошло не так, как я хотела, и покупка сорвалась. Я пошла просить помощи у Ксении Блаженной, обливала слезами стены часовни и диктовала адрес квартиры, которую хотела приобрести. Откуда ни возьмись появилась старушка странного вида и, погрозив мне пальцем, произнесла: “Не смей говорить адрес, Ксения сама знает, что тебе дать, и даст тебе лучше, чем ты просишь”. Я хотела отблагодарить старушку, повернулась, но она так быстро исчезла, что я ее потеряла из виду. И ровно через два месяца я купила квартиру в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Самое интересное, что окна квартиры находятся как раз напротив часовни Ксении Блаженной. Вот так она помогла мне осуществить мою мечту, и я с радостью стала прихожанкой храма Смоленской иконы Божией Матери», — рассказывает другая прихожанка.

Часто светские люди — чиновники, врачи — знакомились с отцом Виктором по сугубо деловым поводам, но даже к атеисту, человеку, недоброжелательно относящемуся к Церкви, он находил ключ. Многие бывшие коммунисты, которые стали ходить в храм, отмечают, что их привел к вере именно отец Виктор. Вокруг прихода образовалась «Смоленская семья» — это друзья прихода и благотворители, которые многие годы общаются друг с другом, помогают приходу с ремонтом и со всем необходимым. Эти люди были с отцом Виктором в очень сложные времена, а теперь разделили горе утраты вместе с матушкой Татьяной.

«Отец Виктор был призван на служение Господу Иисусу Христу в нелегкие годы богоборческих гонений. Он усердно совершал пастырские труды на приходах Ленинграда под омофором приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), — отметил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в соболезновании, адресованном родным и близким почившего пастыря. — Новая страница жизни началась, когда его, молодого священника, назначили настоятелем в храм Смоленской иконы Божией Матери накануне канонизации блаженной Ксении Петербургской. Под молитвенным заступничеством святой он ревностно трудился здесь более 30 лет, до безвременной кончины. За прошедшие годы им было сделано многое. Отреставрированы храм и часовня, всесторонне развивалась жизнь прихода, который стал большой дружной семьей, объединенной мудрым руководством отца Виктора. Он был не только достойным пастырем, который всю жизнь без остатка посвятил Церкви Христовой, но и прекрасным человеком, добрым и внимательным ко всем, кто к нему обращался. Отца Виктора отличала простота и скромность, а также искренняя любовь к людям — он щедро делился ею с окружающими».

Прощание с новопреставленным протоиереем Виктором Московским состоялось 16 ноября в храме Смоленской иконы Божией Матери, настоятелем которого он был в течение 33 лет. Чин отпевания возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении епископов Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава и Петергофского Силуана, клириков храма, духовенства епархии. Проститься с отцом Виктором пришел губернатор Александр Беглов и множество петербургских клириков, монашествующих и мирян.

Заупокойную литию на кладбище совершил епископ Мстислав. Собравшиеся проводили отца Виктора в последний путь пасхальными песнопениями. Почивший пастырь был погребен у алтарной части храма Смоленской иконы Божией Матери.

Протоиерей Александр Сорокин

