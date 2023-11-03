версия для печати Протоиерей Рафаил Армор 02.06.1946 – 25.07.2023 25 июля 2023 года на 78-м году жизни отошел ко Господу клирик Сурожской епархии Русской Православной Церкви, благочинный епархиального округа Восточной Англии, настоятель

прихода преподобного Ефрема Сирина в городе Кембридже протоиерей Рафаил Армор. PDF-версия. Стюарт Фрэнсис Армор родился 2 июня 1946 года в городе Хитчин, графство Хартфордшир, Великобритания, в семье англикан Фрэнсиса Джозефа Армора и Эвелин Мэри Хайд. Пятнадцатого августа 1946 года Стюарта крестили в англиканской церкви Всех святых в пригороде города Бристоля — Клифтоне. С детства Стюарт посещал местную англиканскую церковь вместе со своими родителями и, будучи музыкально одаренным, трудился при храме в должности церковного органиста.

Со своей будущей супругой Каролиной-Анной Рассел, американкой, Стюарт познакомился во время ее учебы в Манчестерском университете. Седьмого августа 1971 года в городе Нью-Йорке, США, состоялась свадьба. Более двух десятилетий совместной жизни супруги провели в Америке, где Стюарт работал администратором в крупнейшей мировой ассоциации судовладельцев и страховых компаний Регистр Ллойда.

Путь Стюарта к Православию начался в 1976 году во время паломничества по святым местам в Уолсингеме, английской деревне в графстве Норфолк. Войдя в русскую православную часовню преподобного Серафима Саровского, которая была обустроена в здании старого железнодорожного вокзала в Малом Уолсингеме, Стюарт почувствовал себя так, словно он «оказался в присутствии Божием», как он часто сам описывал этот момент. Возвратившись в Нью-Йорк, супруги стали посещать богослужения в храме Свято-Владимирской духовной семинарии Православной Церкви в Америке, которая находилась недалеко от их дома в городе Крествуд к северу от Нью-Йорка. Спустя четыре года супруги принимают решение перейти в Православие, и 25 декабря 1982 года, в праздник Рождества Христова по новому стилю, они были приняты в Православную Церковь протоиереем Иоанном Мейендорфом, при этом Стюарт был наречен именем Рафаил в честь святого архангела. В 1984 и 1985 годах Рафаил посещал богословские курсы при Свято-Владимирской семинарии. Во время учебы он много общался с протоиереем Иоанном Бером, который впоследствии стал его духовным отцом.

В 1995 году Рафаил завершил свою трудовую деятельность в Регистре Ллойда, и семья приняла решение вернуться в Англию, в графство Норфолк. Рафаил с супругой и приемным сыном стали прихожанами Преображенского храма Сурожской епархии в Большом Уолсингеме и принимали активное участие в жизни прихода. С 1997 по 2000 год Рафаил исполнял послушания старосты и регента хора. В 1999 году Рафаил поступил в Институт православных христианских исследований (IOCS) в Кембридже и с 2000 года постоянно проживал с семьей в Кембридже.

Двадцать восьмого октября 2000 года Рафаил был рукоположен в сан диакона в Успенском кафедральном соборе Лондона митрополитом Сурожским Антонием (Блумом) и начал свое служение в приходе преподобного Ефрема Сирина Сурожской епархии в Кембридже.

Пятнадцатого июля 2001 года митрополит Сурожский Антоний (Блум) рукоположил диакона Рафаила в пресвитерский сан.

В 2001 году, закончив обучение в Институте православных христианских исследований (IOCS), отец Рафаил стал младшим капелланом при институте.

В 2003 году отец Рафаил был назначен настоятелем прихода преподобного Ефрема Сирина в Кембридже. Он в разное время имел попечение и о других приходах Сурожской епархии: первомученика Албана Британского в городе Лутоне, Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кингс-Линне и равно­апостольной княгини Ольги в городе Питерборо, принимал участие в духовной жизни множества людей, искавших путь к Богу.

В 2011 году отец Рафаил был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным епархиального округа Восточной Англии Сурожской епархии.

На протяжении всего своего пастырского служения отец Рафаил уделял особое внимание объединению многонациональной приходской общины, призывая своих прихожан жить подлинно духовной жизнью в лоне Русской Православной Церкви. Активно способствуя поддержанию литургической жизни во вверенных ему приходах, он заботился о том, чтобы прихожане имели возможность каждую неделю участвовать в богослужениях. Приход преподобного Ефрема Сирина в Кембридже стал местом молитвы и встречи со Христом для православных верующих более чем двадцати различных нацио­нальностей со всего мира.

Пастырская деятельность отца Рафаила была неразрывно связана с заботой о людях независимо от уровня их духовного опыта: студентах, ищущих духовного руководства и нуждающихся в утешении и поддержке; молодых семьях, преодолевавших жизненные трудности; многих других, находившихся в поисках веры. Свое служение он совершал со смирением и любовью, ища вдохновение в пастырской практике митрополита Антония (Блума).

Двадцать первого марта 2023 года, в день памяти сорока мучеников Севастийских, во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 20-летием служения в священном сане протоиерей Рафаил Армор был удостоен высокой Патриаршей награды — ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени).

Милостивый Господь да упокоит душу раба Своего новопреставленного протоиерея Рафаила в селениях праведных и сотворит ему вечную память! Добрый и верный раб!.. войди в радость господина твоего (Мф. 25, 23).

Протоиерей Димитрий Недоступенко, секретарь Сурожской епархии Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

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