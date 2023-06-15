Протоиерей Николай Шорохов

12.07.1945 – 13.02.2023

13 февраля 2023 года на 78-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Князь-Владимирского храма поселка Усть-Ижоры Колпинского района Санкт­Петербурга протоиерей Николай Шорохов. PDF-версия.

Николай Викторович Шорохов родился 12 июля 1945 года в семье ленинградских служащих. Трудовой путь начал подростком. После вечерней школы выбрал путь служения Богу, поступил в Ленинградскую семинарию. В 1974 году, окончив Духовную академию со степенью кандидата богословия, несколько лет преподавал в Ленинградских духовных школах.

В 1978 году обвенчался с Еленой Борисовной Медведской. В 1982 году рукоположен в сан диакона, в 1985 году — во пресвитера. Хиротонии совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний (Мельников; † 1986). В Санкт-­Петербурге пастырь служил в Николо-­Богоявленском соборе, был настоятелем Троице-Измайловского собора и храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, одновременно исполнял послушание благочинного Адмиралтейского церковного округа.

В храме Воскресения Христова в годы настоятельства отца Николая стали часто совершаться ранние Литургии, был организован хор прихожан и введено общенародное пение на службах. Особой заботой отца Николая была воскресная школа, где дети получали знания о Боге, о церковных таинствах, о ходе богослужения. В те же годы начала работать и воскресная школа для взрослых, для обучения которых настоятель регулярно приглашал самых известных преподавателей духовной академии.

С 2003 года священник служил в Колпинском благочинии — сначала клириком храма благоверного Александра Невского Усть-Ижоры, а затем настоятелем храма равноапостольного князя Владимира того же поселка. Также он исполнял послушание настоятеля храма святого Александра Невского при Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, окормляя студентов и преподавателей вуза.

Он был добр и внимателен к своим прихожанам, искренне старался помочь и поддержать каждого. В памяти верующих остались яркие, глубокие проповеди отца Николая. Его пастырская ревность помогла многим ищущим людям стать искренними чадами Церкви. Труды священнослужителя на благо Святой Церкви были отмечены богослужебно-иерархическими и общецерковными наградами, в числе которых орден преподобного Серафима Саровского (II степени).

«Родившись в послевоенном Ленинграде, почивший в сложное время безбожных гонений посвятил себя церковному служению, поступив в духовные школы родного города, — говорится в соболезновании митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. — Многие годы новопреставленный был псаломщиком на приходах Северной столицы, после чего сподобился благодати священства от рук приснопамятного митрополита Антония (Мельникова). Пастырское служение он ревностно совершал почти сорок лет. За это время потрудился во многих петербургских храмах, исполняя различные послушания, был штатным клириком, ключарем и настоятелем, оставив после себя добрую и благодарную память среди духовенства и прихожан, — отметил правящий архиерей. — Последние годы отец Николай служил в Усть-Ижоре, где его заботами развивалась приходская жизнь Владимирского храма. Как многоопытный и мудрый пастырь, он стремился своей жизнью проповедовать Слово Божие, быть примером в любви ко Господу и людям».

Пятнадцатого февраля, в праздник Сретения Господня, в храме святого равноапостольного Владимира в Усть-Ижоре епископ Кронштадтский Назарий совершил отпевание почившего. Проститься с отцом Николаем пришли священнослужители епархии, знавшие его, и многочисленные прихожане. Погребен пастырь на Зеленогорском кладбище Санкт-Петербурга. Да упокоит Господь душу раба Своего прото­иерея Николая в селениях праведных и сотворит ему вечную память!

Протоиерей Дионисий Бурмистров,

клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала