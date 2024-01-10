Протоиерей Николай Гашпоренко

15.01.1938 – 23.07.2023

23 июля 2023 года на 86-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель храма Нерукотворного Образа поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области протоиерей Николай Дмитриевич Гашпоренко. PDF-версия.



Николай Дмитриевич Гашпоренко родился 15 января 1938 года в селе Калниболот Новоархангельского района Кировоградской области в семье крестьянина.

В 1957 году поступил в Киевскую духовную семинарию. Вскоре был призван в ряды Советской армии. Военную службу проходил в Германии. Это время стало серьезным испытанием для молодого воспитанника духовной школы. В военной части регулярно проводились идеологические беседы с семинаристом, во время которых его уговаривали бросить духовное учебное заведение и отречься от веры. Но будущий пастырь твердо держался выбранного жизненного пути. После увольнения в запас Николай продолжил обучение в Одесской духовной семинарии по причине закрытия Киевской семинарии и перевода учащихся в город Одессу. Знакомство и общение с преподобноисповедником Кукшей Одесским (1875–1964), в то время схиигуменом, оказало большое влияние на формирование будущего пастыря.

В 1962 году Николай Гашпоренко вступил в брак и был венчан с Ниной Ивановной Русановской.

Двадцать второго декабря 1965 года архиепископом Херсонским и Одесским Сергием (Петровым) Николай Гашпоренко был рукоположен в сан диакона.

В 1966 году Учебный комитет при Священном Синоде Русской Православной Церкви направил диакона Николая Гашпоренко после окончания Одесской духовной семинарии в распоряжение епископа Курского и Белгородского Серафима (Никитина).

Пятнадцатого февраля 1974 года епископом Курским и Белгородским Николаем (Бычковским) диакон Николай был рукоположен в сан пресвитера и служил на нескольких сельских приходах.

В 1985 году Патриарх Московский и всея Руси Пимен удостоил отца Николая саном протоиерея.

В 1993 году протоиерей Николай Дмитриевич Гашпоренко был назначен настоятелем возвращенного Курской епархии храма Нерукотворного Образа в поселке Прямицыно — районном центре Октябрьского района Курской области. Священнику пришлось много потрудиться, восстанавливая перестроенный под поселковый дом культуры храм и возрождая приходскую жизнь. Храм был отремонтирован, и его освящение состоялось 29 августа 2005 года.

Стараниями священника, его заботой о каждом приходящем в храм человеке, желанием утешить, поддержать, настроить сердце на духовный лад начала складываться община из жителей окрестных городов, поселков и сел.

Отец Николай был ответственным священнослужителем, ревностным пастырем Церкви Христовой, пользовался уважением собратьев-священнослужителей и снискал заслуженную любовь прихожан.

За годы пастырского служения протоиерей Николай священноначалием Русской Православной Церкви был награжден многими церковными богослужебными наградами, включая право ношения креста с украшениями (1997), митры (2002), права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни (2016) и по «Отче наш» (2021).

В 2018 году во внимание к многолетнему и усердному служению в Курской епархии и в связи с 80-летием со дня рождения священно­служитель был награжден медалью преподобного Феодосия Печерского I степени.

Отпевание протоиерея Николая прошло 25 июля 2023 года в храме Нерукотворного Образа поселка Прямицыно. Божественную литургию и чин отпевания усопшего совершил протоиерей Андрей Иванов, секретарь Курской епархии, в сослужении духовенства Курчатовского благочиния. Погребен протоиерей Николай Гашпоренко в ограде восстановленного им ­храма.

Господь Бог наш Иисус Христос да упокоит душу усопшего раба Своего протоиерея Николая, простит ему вольные и невольные согрешения, дарует ему Царствие Небесное и сотворит вечную память!



Иерей Евгений Карачевцев,

благочинный Курчатовского церковного округа





