Протоиерей Димитрий Захаров

01.11.1950–01.12.2021

1 декабря 2021 года на 72-м году жизни после непродолжительной болезни преставился ко Господу клирик Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Димитрий Захаров. PDF-версия.

Димитрий Захаров родился 1 ноября 1950 года в с. Борщёво Навлинского района Брянской области. На девятый день был крещен в Воск­ресенском храме города Брянска. В 1979 году окончил Московскую духовную семинарию. В этом же году вступил в брак. У них с супругой родилось четверо дочерей: Мария, Вера, Александра и Ангелина. Супруга Вера Михайловна деятельно поддерживала мужа в пастырском служении до последних дней его жизни.

Двадцатого июля 1979 года в Ахтырском кафедральном соборе города Орла рукоположен в сан диакона, на следующий день — в сан иерея. Более четырех десятилетий отец Димитрий служил на разных приходах Орловской епархии, добросовестно исполняя возложенные на него послушания.

В 1988 году за усердное служение Церкви священник был возведен в сан протоиерея.

На протяжении многих лет священнослужитель нес послушание настоятеля Ахтырского кафедрального собора города Орла, зарекомендовав себя знатоком церковного устава, хорошим проповедником, добрым, отзывчивым человеком и грамотным церковным строителем.

За время его настоятельства в Ахтырском соборе была проведена ­серьезная работа по благоукрашению храма. В отношении благоустройства настоятель всегда руководствовался принципом: «Все лучшее — для Бога». При этом сам священник получал весьма скромное жалование, говоря: «Деньги храма — огонь, в свой дом их заносить нельзя». Под руководством отца Димитрия несколько поколений священнослужителей проходило ставленническую практику. Настоятель своим личным примером приобщал их к богослужебным традициям, прививал любовь к церковному уставу и благоговейное отношение к алтарю.

За усердное служение Святой Церкви протоиерей Димитрий Захаров был отмечен высокими церковными наградами: орденом святого благоверного князя Даниила Московского (III степени), орденом преподобного Сергия Радонежского (III степени), а также удостоен права ношения мит­ры и права совершать Божественную литургию с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. Первого декабря 2021 года после непродолжительной болезни священник отошел ко Господу.

Третьего декабря гроб с телом почившего пастыря прибыл в Ахтырский кафедральный собор. Всю ночь над телом отца Димитрия читалось Святое Евангелие. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы после Божественной литургии митрополит Орловский и Болховский ­Тихон возглавил отпевание почившего. Ново­преставленный был похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.

Вечная память протоиерею Димит­рию Захарову!

Священник Алексей Лаушкин,

руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии