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25 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Димитрий Захаров
01.11.1950–01.12.2021
1 декабря 2021 года на 72-м году жизни после непродолжительной болезни преставился ко Господу клирик Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Димитрий Захаров. PDF-версия.
Димитрий Захаров родился 1 ноября 1950 года в с. Борщёво Навлинского района Брянской области. На девятый день был крещен в Воскресенском храме города Брянска. В 1979 году окончил Московскую духовную семинарию. В этом же году вступил в брак. У них с супругой родилось четверо дочерей: Мария, Вера, Александра и Ангелина. Супруга Вера Михайловна деятельно поддерживала мужа в пастырском служении до последних дней его жизни.
Двадцатого июля 1979 года в Ахтырском кафедральном соборе города Орла рукоположен в сан диакона, на следующий день — в сан иерея. Более четырех десятилетий отец Димитрий служил на разных приходах Орловской епархии, добросовестно исполняя возложенные на него послушания.
В 1988 году за усердное служение Церкви священник был возведен в сан протоиерея.
На протяжении многих лет священнослужитель нес послушание настоятеля Ахтырского кафедрального собора города Орла, зарекомендовав себя знатоком церковного устава, хорошим проповедником, добрым, отзывчивым человеком и грамотным церковным строителем.
За время его настоятельства в Ахтырском соборе была проведена серьезная работа по благоукрашению храма. В отношении благоустройства настоятель всегда руководствовался принципом: «Все лучшее — для Бога». При этом сам священник получал весьма скромное жалование, говоря: «Деньги храма — огонь, в свой дом их заносить нельзя». Под руководством отца Димитрия несколько поколений священнослужителей проходило ставленническую практику. Настоятель своим личным примером приобщал их к богослужебным традициям, прививал любовь к церковному уставу и благоговейное отношение к алтарю.
За усердное служение Святой Церкви протоиерей Димитрий Захаров был отмечен высокими церковными наградами: орденом святого благоверного князя Даниила Московского (III степени), орденом преподобного Сергия Радонежского (III степени), а также удостоен права ношения митры и права совершать Божественную литургию с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. Первого декабря 2021 года после непродолжительной болезни священник отошел ко Господу.
Третьего декабря гроб с телом почившего пастыря прибыл в Ахтырский кафедральный собор. Всю ночь над телом отца Димитрия читалось Святое Евангелие. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы после Божественной литургии митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил отпевание почившего. Новопреставленный был похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.
Вечная память протоиерею Димитрию Захарову!
Священник Алексей Лаушкин,
руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии
25 марта 2022 г. 17:00
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20.09.1936–06.12.2021
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