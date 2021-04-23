Протоиерей Анатолий Волгин

01.08.1946—10.01.2021

10 января 2021 года на 75-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу протоиерей Анатолий Волгин, настоятель трех церквей в Тверской епархии.

Протоиерей Анатолий Волгин родился 1 августа 1946 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, призывавшего всех возгласом: «Христос воскресе, радость моя!» И к этому состоянию радости отец Анатолий был всегда близок и всех призывал словами Евангелия: «Постоянно радуйтесь и за все благодарите!»

Будущий священник вырос в семье честных советских тружеников, далеких от веры и Церкви. Но нравственные основы, заложенные родителями, корнями уходили в дореволюционное христианское прошлое предков. Его дедушку, церковного старосту, чудом не расстреляли в Шуе во время изъятия церковных ценностей. Мама же в детстве пела на клиросе, что, впрочем, не уберегло ее от «враждебных вихрей» атеизма. Только в старости, под влиянием своих детей, она вновь обрела детскую веру.

Анатолий был одаренным художником и рано нашел профессиональный путь. А ищущая света душа пришла ко Христу в Церковь. Он осознанно крестился в 21 год, обратив к Богу всю свою семью: брата, сестер, молодую жену.

В 1980 году Анатолия Волгина руко­положил в священнический сан архиепископ Курский и Белгородский Хризостом (Мартишкин) и направил служить в село Казачья Лисица Белгородской области, а через полгода перевел в городок Грайворон. Это было время если не гонений, то притеснений Церкви и торжества атеистической пропаганды. Властям не нравилась активность молодого священника. Он произносил горячие проповеди, принимал много приезжих гостей, ищущих истины и смысла в жизни, так же как и он совсем недавно. Ходил по улицам, как и положено священнику, в подряснике, иногда вызывая протесты и негодования отвык­ших от вида «попа в рясе» советских граждан.

Протоиерей Анатолий Волгин был готов служить в любом месте, где поставит его Господь. И где бы Промыслом Божиим он ни оказывался, всё вокруг преображалось, храмы восстанавливались, украшались, церковные общины возникали и росли. Художественное призвание привело отца Анатолия к ­изучению традиции иконописи, и везде, где служил, он расписывал храмы, писал иконы. Написал большую работу по богословию иконы и обучению иконописи.

Первого июля 1985 года архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий (Тарасов), сменивший архи­епископа Хризостома, почислил отца Анатолия за штат с правом перехода в другую епархию.

22 ноября 1985 года священник Анатолий был принят клириком в штат Калининской епархии и определен настоятелем Никольского храма при Чуриловском погосте в село Васильково Кувшиновского района.

Отец Анатолий сразу взялся за реставрацию иконостаса и роспись этого храма, привлекая к делу молодых ребят, которые составили костяк будущей Никольской общины.

Протоиерей Анатолий Волгин прослужил в Тверской (бывшей Калининской) епархии с 1985 по 2021 год. Он неутомимо просвещал людей, многих привел к Богу, зажигая своей верой и любовью к Церкви, ее истории, ее красоте. Он все успевал: и проповедовать на каждой службе, и писать иконы, и создавать кукольный театр, и издавать приходскую газету, заниматься с детьми и взрослыми, организовывать насыщенные паломнические и культурные поездки. Был в девяностые трудные годы период, когда Патриарх Алексий II призвал священников обеспечивать себя и приход трудом в сельском хозяйстве. И в основном городская молодежь общины научилась косить, доить, пахать, сеять, даже прясть и вязать. И при этом в общине велись занятия по изучению Евангелия, действовала иконописная школа, церковная художественная школа для детей.

Потом наступило другое время — время строить храм. Любимым детищем отца Анатолия стал храм преподобного Амвросия Оптинского в городе Кувшинове, созданный в стиле древнерусского деревянного зодчества «под колоколы». Строился храм без спонсоров, всем миром. Небогатый местный народ жертвовал, кто что мог: кто лес, кто техникой выручал. Стройка длилась больше десяти лет. Каждый уголок храма продумывался отцом Анатолием, прорисовывался с помощью архитектора, его духовной дочери. Но самое главное, был создан крепкий приход.

С 1996 по 2011 год протоиерей Анатолий Волгин исполнял послушание благочинного четырех районов: Кувшиновского, Осташковского, Селижаровского и Пеновского. Посещая храмы благочиния, он следил за строительством и восстановлением церквей, за воспитанием молодых священников. Заботился о детях и стариках. Волей Божией в Никольскую общину попадали дети из неблагополучных семей (12 человек). Также в ней жили одинокие пожилые люди.

Много лет протоиерей Анатолий был председателем епархиального суда. За свои неустанные труды получил священнические награды и ордена.

В последние годы он активно включился в освоение современных технологий и использовал их в своей миссионерской деятельности, выкладывая в социальные сети проповеди, чудесные истории, иллюстрированные рассказы. С большой любовью готовил молодежные Сретенские балы и квест «Лабиринтами дворянской усадьбы».

Благодаря священнику Рождество и Пасха вышли из стен храма на площадь города, вовлекая в торжество всех от мала до велика.

Будем молиться о нашем дорогом собрате, пастыре и вместе с печалью найдем в сердце место благодарности за то, что Бог нам подарил общение с таким человеком.

Вечная память. Царствие Небесное!

Протоиерей Александр Пешехонов,

клирик храма преподобного Амвросия Оптинского, г. Кувшиново

Тверской области