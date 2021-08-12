Протодиакон Симеон Аветисян

30.05.1953–10.05.2021

10 мая на 68-м году жизни трагически погиб в автомобильной катастрофе клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в г. Москве протодиакон Симеон Аветисян. PDF-версия.

Отец Симеон был удивительно цельным и преданным своему делу человеком: верный служитель Гос-пода, профессиональный музыкант, миссионер, заботливый отец девятерых детей и любящий супруг. Пройдя большой жизненный путь, отец Симеон являлся носителем московских церковных традиций и молитвенного опыта наших предков.

Будущий протодиакон Симеон принял крещение уже в сознательном возрасте. «Мне было 28 лет, когда я крестился, — вспоминал он. — Крестик я носил с самого детства, но вот принять само таинство удалось только спустя много лет. Несмотря на серьезную антирелигиозную пропаганду в стране, в нашей семье никогда ничего антицерковного не было. В храм нас, конечно, не водили, зато Пасху дома мы всегда отмечали».

Мудрое духовное руководство и высокая молитвенная жизнь Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, духовника отца Симеона, помогли ему выстроить свою жизнь в правильном направлении. Незадолго до рукоположения отец Симеон ездил в Псково-Печерский монастырь к отцу Иоанну (Крестьянкину), который также благословил его на принятие сана.

Воцерковление Симеона проходило в храме Ризоположения в Леонове, настоятель которого протоиерей Аркадий Станько благословил его на чтение Часов, Апостола и пение в хоре на левом клиросе; им в тот момент регентовала будущая матушка отца Симеона Екатерина. В этом же храме они обвенчались. Позже он стал штатным певчим, а затем и чтецом храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке.

Когда молодая семья переехала из Перово в Крылатское, церковь Рождества Пресвятой Богородицы находилась в полуразрушенном состоянии. Симеон и Екатерина с детьми ездили на службы в разные храмы Москвы: Ризоположения в Леонове, святого Пимена Великого, святого Иоанна Предтечи в Ивановском, святителя Николая в Хамовниках. Все это время они мечтали о возрождении храма в Крылатском.

Однажды раздался телефонный звонок: «Готовы ли вы поставить свои подписи в письме об открытии храма в Крылатском?» Звонили от инициативной группы, организатором которой был Александр Торик, в будущем известный московский протоиерей. Сложностей было много, но через -какое-то время разрешение на открытие храма было получено. Отец Симеон вспоминал: «Первый молебен служили на улице перед закрытыми дверями храма. Мы, нашим семейным маленьким хором, пели».

Еще в советское время будущий протодиакон окончил Ереванскую консерваторию, изучил технологию изготовления и реставрации музыкальных инструментов. Отец Симеон создал вокальный ансамбль «Благая весть», в котором пели все девять его детей и его супруга матушка Екатерина, основал детский хор «Московские колокольчики» в музыкальной школе имени Гнесиных, а всех выпускников объединил в молодежный хор «Московские колокола». Хоры и вокальный ансамбль «Благая весть» выступали во многих странах мира.

Отец Симеон смиренно и благоговейно нес службу диакона с 1990 года и был удостоен наград Русской Православной Церкви.

Протодиакон Симеон жертвенно отдавал всего себя Богу, людям, -семье, детям, творчеству. Его любовь согревала многие души и наставляла на путь истинный.

Протоиерей Сергий Тишкун,

исполняющий обязанности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

