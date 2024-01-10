Митрополит Вениамин (Зарицкий)

12.09.1953 – 06.09.2023

6 сентября 2023 года на 70-м году жизни преставился ко Господу митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. PDF-версия.



Митрополит Вениамин (в миру Владимир Николаевич Зарицкий) родился 12 сентября 1953 года в селе Стодульцы Жмеринского района Винницкой области Украинской ССР в семье рабочего.

После окончания школы в 1970 году Владимир решил ехать в Киев осваивать трудовые специальности: работал на стройке, был электромонтером, обслуживал сигнализацию вневедомственной охраны. Умение работать засучив рукава в прямом и переносном смысле пригодилось ему в будущем служении.

Спустя три года Владимир сделал свой окончательный выбор — при­ехал в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поступить в духовную семинарию. В то время осуществить это намерение было непросто. Для того чтобы обойти препятствия со стороны государства, многие, желающие послужить Господу, устраивались при монастыре рабочими, трудниками — кем угодно, лишь бы закрепиться в древней обители. Так поступил и Владимир Зарицкий.

В феврале 1974 года иподиакон Владимир получил назначение на должность чтеца в Успенский собор города Кинешмы Ивановской области. Тридцатого марта 1975 года состоялась диаконская хиротония, а 6 апреля того же года Владимир был рукоположен во иерея. Это время ознаменовано пребыванием на Ивановской кафедре архиепископа Иова (Кресовича; † 1977).

Двадцать седьмого мая 1977 года архимандритом Амвросием (Щуровым, впоследствии — архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский) отец Владимир был пострижен в монашество с именем в честь преподобного Вениамина Киево-­Печерского.

Четвертого декабря 1977 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, архиепископ Иов преставился ко Господу. Осиротев душой, иеромонах Вениамин перешел в Орловскую епархию, где его принял в клир епископ Орловский и Брянский Глеб (Смирнов; † 1987).

После недолгого настоятельства в церкви Рождества Христова в города Болхове 3 октября 1978 года отец Вениамин был назначен настоятелем Никольской церкви — единственного уцелевшего после революции храма поселка Кромы. Здание находилось в плачевном состоянии, необходимо было его срочно реставрировать. Не всякий священник мог пойти на такой подвиг под давлением властей, негативно относившихся к активизации духовной жизни в приходе.

Двадцать пятого марта 1982 года за понесенные труды по реставрации храма и окормлению народа Божия иеромонах Вениамин был возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями. Годы служения в Кромах совпали с заочным обучением в Московской духовной семинарии.

Это было отрадное время для отца Вениамина, вновь получившего возможность бывать в Лавре преподобного Сергия. В 1985 году он окончил семинарию.

Девятнадцатого мая 1987 года игумен Вениамин был назначен секретарем Орловского епархиального управления, а 6 июня того же года возведен в сан архимандрита. Такое послушание требовало постоянного присутствия в областном центре, поэтому 7 июля того же года архи­епископ Орловский и Брянский Глеб (Смирнов) назначил архимандрита Вениамина настоятелем Никитского кафедрального собора города Орла.

В 1988 году Рязанской епархии была передана древнейшая святыня — Иоанно-Богословская мужская обитель в селе Пощупово, и отец Вениамин стал первым ее насельником и экономом. Ему выпал жребий начинать духовное возрождение монастыря и его восстановление.

В декабре 1990 года архимандрит Вениамин приступил к обязанностям старшего священника Николо-Угрешского монастыря, возвращенного Русcкой Православной Церкви. Последующие двадцать лет его жизни неразрывно связаны с этой древней обителью.

С 16 декабря 1990 года, когда на ступенях Успенской церкви архимандрит Вениамин совершил первый молебен, в Угрешской обители ежедневно совершались богослужения. Двенадцатого июня 1992 года архимандрит Вениамин был назначен наместником монастыря. Благодаря стараниям будущего владыки обитель поднялась из руин в невиданно короткий срок: уже через десять лет после передачи Николо-Угрешского монастыря Русской Православной Церкви он неузнаваемо преобразился, сюда стали приходить взыскующие иноческой жизни. Но не только о восстановлении храмов заботился первый наместник Угрешской обители; по его инициативе на Угреше в 1998 году было открыто духовное училище, которое уже через год обрело статус высшего духовного заведения. Владыка уделял огромное внимание воспитанию и образованию пастырей Церкви Христовой, понимая, что именно им нести ответственность за будущее Святой Руси.

Все храмы обители обрели новую жизнь стараниями и трудами владыки Вениамина, а самым значимым событием стало освящение обновленного Спасо-Преображенского собора 28 мая 2000 года.

Власти города Дзержинского, где находится Николо-Угрешский монастырь, признав заслуги владыки Вениамина, удостоили его звания Почетного гражданина.

В 2002 году архимандрит Вениамин окончил Московскую духовную академию.

Труды наместника монастыря привлекли к нему внимание священноначалия Русской Православной Церкви. Определением Священного Синода от 7 мая 2003 года (журнал № 3) архимандрит Вениамин стал епископом Люберецким, викарием Московской епархии. Четырнадцатого августа 2003 года за Божественной литургией в храме Христа Спасителя была совершена его архиерейская хиротония.

Значимым делом жизни владыки Вениамина можно назвать также сбор материалов к канонизации в 2004 году настоятеля монастыря преподобного Пимена Угрешского († 1880), с 2000 года прославленного местночтимого святого Московской епархии, для общецерковного почитания. Под редакцией епископа Вениамина в стенах обители было издано житие преподобного Пимена, его стараниями построен первый в России храм в честь новопрославленного святого.

Преподобный Пимен вдохнул новую жизнь в Угрешскую обитель в XIX веке, а митрополит Вениамин по праву может быть назван возобновителем Угреши. И сегодня монастырь продолжает жить в рамках тех традиций, которые воплощал в жизнь преподобный Пимен и за которые ратовал владыка Вениамин.

Новый этап в жизни епископа Вениамина начался в сентябре 2009 года, после назначения на Пензенскую кафедру. Решением Священного Синода от 31 мая 2010 года (журнал № 40) он был назначен епископом Пензенским и Кузнецким с освобождением от должности наместника Николо-Угрешского монастыря. Преосвященному Вениамину суждено было воспринять архиерейское служение в епархии, откуда родом его предки.

Поездки по отдаленным селам и райцентрам были так интенсивны, что за сутки владыка мог проехать до 500 километров. В то же время архипастырь принял решение о строительстве в Пензе храмов так называемой шаговой доступности — в тех микрорайонах города, где никогда их не было.

Решением Священного Синода от 26 июля 2012 года владыка Вениамин был назначен главой новообразованной Пензенской митрополии с титулом Пензенский и Нижнеломовский (журнал № 64). Первого августа за Божественной литургией в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел преосвященного епископа Вениамина в сан митрополита.

Наиболее значимой вехой в истории епархии и истории города Пензы стало возрождение Спасского кафедрального собора, строительство которого было инициировано митрополитом Вениамином. Собор и другие новопостроенные владыкой храмы заметно изменили облик Пензы, город вернул себе древний колорит.

Благодаря достигнутому взаимопониманию между ГТРК и епархией получили жизнь совместные проекты на радио и телевидении, в которых митрополит Вениамин принимал активное участие.

Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 года Его Высокопреосвященство был назначен митрополитом Рязанским и Михайловским (журнал № 126), а 22 октября 2015 года — главой Оренбургской митрополии и управляющим Оренбургской епархией с титулом Оренбургский и Саракташский (журнал № 62).

Митрополит Вениамин вел большую просветительскую и образовательную деятельность. Благодаря его активной позиции к концу 2020 года процент родителей, выбравших для своих детей, обучающихся в четвертом классе, модуль «Основы православной культуры», вырос в Оренбургской епархии с 4 до 73 процентов.

Митрополит Вениамин хорошо понимал специфику многонационального региона и вел успешный диалог с представителями других конфессий.

Его Высокопреосвященство организовывал тесное взаимодействие с органами власти и бизнес-­сообществом, осуществлял идеи и проекты, в которых нужны были помощники и сотрудники, и он имел талант их находить. При этом сам архипастырь утверждал, что главное для него — это молитва. Отличительной чертой его литургисании было неспешное, вдумчивое поминание у жертвенника дорогих сердцу владыки живых и усопших. Обладая исключительной памятью, он никого не забывал помянуть пред Богом.

Митрополит Вениамин был открыт и благожелателен к каждому, не жалел времени для долгих личных бесед. Многие запомнили архипастыря как глубокого и интересного собеседника.

Под чутким руководством митрополита Вениамина Оренбургская духовная семинария получила государственную аккредитацию и стала выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца.

В сентябре 2020 года Митрополит Вениамин прибыл с рабочим визитом в Москву, где был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вся Оренбургская епархия, духовенство и миряне, а также многие, знавшие владыку в России и за ее пределами, молились о его выздоровлении.

Прибыв после лечения 3 февраля 2021 года в Оренбург, митрополит Вениамин после курса реабилитации вернулся к обязанностям управляющего епархией. Господь продлил дни жизни своего служителя и наполнил его необходимыми силами для новых созидательных трудов на благо Церкви.

Митрополит Вениамин был удостоен многих церковных и государственных наград, в том числе ордена святого Владимира III степени в 1980-м и II степени в 1988 году, ордена святого благоверного князя Даниила Московского в 2000-м, ордена преподобного Сергия Радонежского II степени в 2005-м, ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II, степени в 2013 году. В 2004 году архипастырь был награжден государственной наградой — орденом Дружбы.

Большое внимание Высокопреосвященнейший Вениамин уделял строительству и благоукрашению храма в честь своего любимого святого — преподобного Пимена Угрешского, расположенного в густонаселенном районе Малая Земля города Оренбурга. Испытывая глубокое почтение к святому Пимену, Высокопреосвященнейший Вениамин созидал храмы в его честь во всех епархиях, где ему было определено архиерейское служение: в Пензенской, Рязанской и, наконец, Оренбургской. Оренбургский храм в этом ряду — наиболее масштабный, благолепный и один из самых больших храмов областного центра.

Отпевание митрополита Вениамина состоялось 9 сентября в Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского монастыря. Поднимая монастырь из руин, будущий архиерей воссоздал в нем Никольский собор на чудом сохранившемся древнем фундаменте. Согласно воле архипастыря в подклети Никольского собора было подготовлено место для его последнего земного пристанища. После прощания с усопшим в нижнем храме Никольского собора, освященного в честь Собора Угрешских святых, состоялось погребение.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего!

Иерей Леонид Кудрячов,

руководитель пресс-службы Оренбургской епархии