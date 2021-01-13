Митрополит Иоанникий (Кобзев)

07.02.1938 — 17.10.2020

17 октября на 83-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу пребывающий на покое митрополит Иоанникий (Кобзев), многие годы управлявший Луганской епархией.



Иван Яковлевич Кобзев родился 7 февраля 1938 года в селе Новоселовке Беленихинского района Белгородской области в благочестивой крестьянской семье.

После школы Иван работал в строительстве и на железнодорожном транспорте. В 1962 году он окончил Одесскую духовную семинарию, а в 1966-м — Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

В ноябре 1964 года наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Пимен (Хмелевский) постриг Ивана в монашество с именем Иоанникий (в честь преподобного Иоанникия Великого) и вскоре рукоположил в сан иеродиакона.

С 1966 по 1971 год отец Иоанникий нес послушание в Московской Патриархии при Патриархах Алексии (Симанском) и Пимене (Извекове). В 1969 году иеродиакон Иоанникий был рукоположен в иеромонахи, а через два года возведен в сан игумена. Тогда же отца Иоанникия направили преподавать в Одесской духовной семинарии, где он совмещал преподавание с послушанием эконома.

В 1983 году отец Иоанникий был возведен в сан архимандрита, а через три года назначен настоятелем Свято-Покровского собора города Измаила и благочинным Измаильского округа.

В ноябре 1988 года решением Священного Синода архимандрит Иоанникий был избран епископом Славянским, викарием Одесской епархии. С 1990 года владыка совершал архи-пастырское служение в Луганской епархии, в июне 2002 года был возведен в сан митрополита.

За годы служения митрополита Иоанникия Луганская и Старобельская епархия сильно преобразилась. В ней появились сотни новых храмов, начали действовать шесть обителей: Андреевский мужской монастырь, Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, Ильинский мужской монастырь, Сергиевский мужской монастырь, Богородице-Рождественский женский монастырь и Скорбященский женский монастырь.

Митрополит Иоанникий уделял особое внимание подготовке образованных, ревностных и преданных своему делу священнослужителей, призванных стать образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4, 12). На руководящие посты, на должности благочинных архипастырь ставил опытных, имеющих стаж священников.

«Общение с владыкой Иоанникием всегда было очень интересным. Поражала его глубокая эрудиция. В церковных вопросах митрополит Иоанникий вообще был “живой энциклопедией”. При этом он был великолепным рассказчиком», — вспоминает священник Андрей Нестеров.

При митрополите Иоанникии в епархии были открыты Луганский Богословский университет в честь Архистратига Михаила, три духовных училища и православная классическая гимназия. Гордостью и украшением Луганска, местом духовного единения людей стал Свято-Владимирский кафедральный собор. Этот красивый величественный храм, построенный на возвышенности, видно издалека. Владыка Иоанникий проявлял о нем особое попечение.

Владыка сугубо почитал Пресвятую Богородицу. Приняв Луганскую кафедру, митрополит Иоанникий благословил, чтобы в каждом храме была чтимая икона Божией Матери, память которой совершалась бы наравне с престольным праздником. При владыке в 1992 году в Псково-Печерском монастыре была написана икона Луганской Божией Матери. Святой образ исполнен в византийской иконописной традиции. Сегодня он украшает Петропавловский кафедральный собор Луганска.

В сентябре 2011 года владыка Иоанникий с духовенством епархии встречал Святейшего Патриарха Кирилла, прибывшего с первосвятительским визитом на Луганскую землю для освящения закладного камня в основание строящегося тогда в центре Луганска храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление».

Митрополит Иоанникий управлял Луганской епархией более 20 лет. За это время он снискал любовь и глубокое уважение как у духовенства, так и у мирян. Владыка был очень ответственным — на богослужение в кафедральный храм приезжал всегда заранее. За час до начала Литургии он входил в алтарь, садился на стул и молился по четкам. Во время Литургии архипастырь был особенно сосредоточенным и погруженным в себя.

Владыка запомнился знавшим его людям жизнерадостным человеком, который любил пошутить — всегда к месту, по делу и со смыслом. Но главным его качеством, которое, собственно, и являлось его неизменной сутью, из чего состоял он сам, была любовь. А отсюда и доброта, и широта души, и снисходительность, и радушие. Это был добрый пастырь. Доверие людей к владыке Иоанникию было безграничным. Он мягко наставлял мудрым словом, укреплял в вере, утешал и поддерживал. В июле 2012 года мит-рополит Иоанникий был почислен на покой и назначен настоятелем Николо-Преображенского собора. Местом постоянного пребывания владыки был определен Луганск.

Последние восемь лет владыка претерпевал тяжелый недуг, приковавший его к болезненному одру. 17 октября митрополит Иоанникий преставился ко Господу и был погребен за алтарем Петропавловского кафедрального собора Луганска.

Протоиерей Александр Авдюгин,

протодиакон Геннадий Пекарчук