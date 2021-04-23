Иеромонах Пафнутий (Архипов)

17.07.1942—28.01.2021





28 января 2021 года на 79-м году жизни отошел ко -Господу наместник Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря города Боровска и настоятель Свято-Лаврентьева монастыря Калужской епархии иеромонах Пафнутий (Архипов).

Иеромонах Пафнутий (в миру Архипов Павел Иосифович) родился 17 июля 1942 года в Москве в семье художников. Мать принадлежала к купеческому роду из Калуги. В 1961 году окончил среднюю школу. Работал рентгенотехником в диспансерном секторе Института туберкулеза АМН, в отделениях Минздрава РФ, Мин-обороны, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

После выхода на пенсию в 1992 году помогал восстанавливать монастыри и храмы Москвы. В 1993 году был принят в г. Москве в штат храма Святителя Николая в Бирюлеве, руководил воскресной школой.

С 2006 года — послушник Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря города Боровска Калужской области. В марте 2009 года принял монашеский постриг с именем Пафнутий.

В мае 2009 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Калуги митрополитом Калужским и Боровским Климентом рукоположен в сан иеромонаха. В сентябре этого же года назначен настоятелем архиерейского подворья — Лаврентьева монастыря города Калуги.

В апреле 2016 года назначен исполняющим обязанности наместника Пафнутьева Боровского монастыря.

За труды на благо Церкви удостоен различных наград: наперсного креста (17 апреля 2011 г., к празднику Святой Пасхи), ордена Преподобного Серафима Саровского (23 августа 2012 г., в связи с 70-летием со дня рождения), медали Праведного Лаврентия Калужского II степени (23 августа 2015 г.).

Когда отец Пафнутий приехал в Лаврентьев монастырь, там царило запустение: на месте погребения мощей святого праведного Лаврентия — свалка мусора. Митрополит Климент, назначая отца Пафнутия на восстановление Лаврентьева монастыря, видя его почтенный возраст, испытывал сомнения: уже тогда здоровье отца Пафнутия не отличалось крепостью. Но услышал ответ: «Владыка, если благословите, я возьмусь», — потому что считал своим долгом послужить Христу, послужить праведному Лаврентию. За непродолжительное время Лаврентьевский монастырь изменился, и преображался он с каждым годом. Был возведен главный храм, водружен купол. Стараниями отца Пафнутия восстановлен собор, заново построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, братский корпус. Еще в прошлом году он готовился к следующему дню памяти святого праведного Лаврентия выстроить здание трапезной.

Отец Пафнутий многие годы занимался восстановлением Калужского Свято-Лаврентьева монастыря, древнейшей обители Калужской земли.

Пять лет назад митрополит Климент спросил отца Пафнутия, сможет ли еще он исполнять обязанности наместника в Боровском монастыре, тот по-монашески ответил: «Как благословите, владыка». Так вышло, что в последние годы жизни он служил и заботился о двух монастырях — Пафнутьевом в Боровске и Лаврентьевом в Калуге. Но сердце его было больше привязано к калужской обители. Возможно, предчувствуя свой скорый отход в жизнь иную, он как-то сказал: «Хочу быть здесь, рядом с праведным Лаврентием».

За труды отца Пафнутия Господь дал ему мирную, блаженную кончину. Накануне отец Пафнутий был на службе, молился. В ночь со среды на четверг он в последний раз заснул земным сном, который перешел в небесную жизнь. За Литургией в день отпевания читалось Евангелие, в котором прозвучали такие слова: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5, 24). Эти слова обращены к таким людям, как отец Пафнутий. Я верю, что Христос принял его в Свои небесные обители.

Иосиф, епископ Тарусский,

викарий Калужской епархии