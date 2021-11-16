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16 ноября 2021 г. 17:30
Иеромонах Иоаким (Салтыков)
10.07.1947–13.08.2021
13 августа на 75-м году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу духовник Кинешемской епархии иеромонах Иоаким (Салтыков). PDF-версия.
Виктор Георгиевич Салтыков родился 10 июля 1947 года в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Был крещен в младенчестве. Окончил Одесский государственный университет по специальности физик. В браке с Натальей Евгеньевной Бухаровой родилась дочь.
Духовный поиск привел будущего священника сначала в горы Кавказа, и Виктор Георгиевич в 1978 году поступил на работу в Кавказский био-сферный заповедник. В 1990 году по благословению духовника Виктор Георгиевич с семьей переехал в село Жарки Юрьевецкого района Ивановской области, где навсегда связал свою жизнь с храмом Рождества Пресвятой Богородицы.
Шестого апреля 1991 года Виктор Салтыков был рукоположен в сан диакона, а 7 января 1994 года в сан пресвитера архиепископом Иваново--Вознесенским и Кинешемским Амвро-сием (Щуровым). В 2008 году закончил Иваново-Вознесенскую духовную семинарию имени святителя Алексия Московского.
Много лет отец Виктор был членом жюри кинофестиваля «Радонеж», принимал активное участие в работе Международных Рождественских образовательных чтений. При непосредственном участии отца Виктора вышло множество фильмов духовной, социальной и экологической тематики.
Великим постом 3 апреля 2018 года епископом Кинешемским и Палехским Иларионом он был пострижен в монашество с именем Иоаким. Вместе с ним приняла постриг и супруга — матушка Наталия стала монахиней Анной.
Отец Виктор, а по пострижении в монашество отец Иоаким, нес послушания епархиального духовника, члена епархиального совета, состоял в Дисциплинарной и Аттестационной комиссиях. Во всем, за что бы ни брался отец Иоаким, он в первую очередь был внимателен к духовной составляющей дела, всегда видя не только внешнее в человеке, но и его внутренний мир, стремясь помочь священникам глубже понять свое предназначение.
Созданная отцом Иоакимом община при храме Рождества Пресвятой Богородицы привлекала множество жаждущих духовного наставничества опытного пастыря. Со всех концов России и даже из других стран к отцу -Иоакиму приезжали за духовным советом и помощью, и никто не уходил неутешенным. Всю суть служения истинного пастыря можно свести к евангельским словам: приходящего ко Мне не изгоню вон (Ин. 6, 37). Только любящее сердце может принять и утешить каждого, невзирая на сложности характера и особенности темперамента.
Много скорбей пришлось пережить отцу Иоакиму, но он никогда не унывал, не опускал рук, находя всякому человеку и слово утешения, и мудрый совет. Даже находясь в тяжелом состоянии в связи с продолжительной бо-лезнью, отец Иоаким не оставлял пастырского и священнического служения.
Отпевание иеромонаха Иоакима в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Жарки, в котором батюшка прослужил тридцать лет, совершил епископ Кинешемский и Палехский Иларион в сослужении большого числа духовенства Кинешемской епархии. Немалый по размерам храм был переполнен молящимися, приехавшими с разных концов нашей Родины, чтобы проститься со своим духовным наставником.
Похоронен иеромонах Иоаким (Салтыков) у алтаря храма, в котором он совершал служение все годы своего священства.
Кинешемская епархия выражает соболезнования семье и близким почившего пастыря.
Вечная память иеромонаху Иоакиму (Салтыкову)!
Протоиерей Андрей Ефанов,
секретарь епархиального совета Кинешемской епархии
16 ноября 2021 г. 17:30
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