Иеромонах Дамаскин (Волин)

04.01.1974 – 23.01.2023

23 января 2023 года в зоне проведения СВО погиб руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии Ивановской митрополии насельник Николо-Шартомского мужского монастыря иеромонах Дамаскин (Волин). PDF-версия.

Иеромонах Дамаскин (в миру Денис Александрович Волин) родился 4 января 1974 года в г. Риге Латвийской ССР. Мальчик рос очень болезненным, страдал астмой. Климат Балтики оказался для него неподходящим, и семья была вынуждена переехать в Новосибирск. На новом месте Денис начал серьезно заниматься спортом, поступил в Новосибирский автотранспортный техникум.

Характер будущего священнослужителя проявился в одном из первых жизненных испытаний. Из-за своего заболевания Денис не должен был служить в армии, но он преодолел множество бюрократических препятствий и добился, чтобы ему вручили повестку. Отслужив в танковых вой­сках и демобилизовавшись в середине 1990-х годов, молодой человек стал активно воцерковляться.

Первые церковные послушания он нес в Михаило-Архангельском мужском монастыре с. Козиха Новосибирской области. Эта обитель была построена по благословению уроженца тех мест архимандрита Наума (Байбородина), который стал духовником Дениса. По его благословению Денис Волин вступил в число братии Николо-Шартомского монастыря с. Введенье Шуйского района Ивановской области, который в то время отстраивался после десятилетий запустения.

Пятнадцатого сентября 2002 года архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Амвросий (Щуров; † 2016) рукоположил послушника Дионисия в сан диакона. Двадцать седьмого ноября того же года архимандрит Никон (впоследствии митрополит Астраханский и Камызякский) постриг диакона Дионисия в монашество с именем Дамаскин, в честь преподобного Дамаскина Афонского. Через три года, 4 мая 2005 года, архиепископ Амвросий рукоположил диакона Дамаскина во священника.

С 2005 года иеромонах Дамаскин несколько лет нес послушание старшего воспитателя в школе-пансионе для мальчиков в скиту Саввино-­Сторожевского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в станице Приазовской Темрюкского района Краснодарского края (сегодня это Патриаршее подворье при храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»). Это учебное заведение было создано по благословению архимандрита Наума, и многие воспитанники иеро­монаха Дамаскина впоследствии окончили духовные семинарии и стали священниками. За время несения послушания в детском учреждении отец Дамаскин оставил по себе доб­рую память, запомнился как чуткий, внимательный воспитатель. Он проводил много времени с детьми, прививая им любовь к Богу, приучая их к аккуратности, ответственности за свои поступки, был строгим, но справедливым наставником.

В это же время он обучался на заочном отделении Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии.

С 2010 года и до последних дней жизни иеромонах Дамаскин занимался духовно-патриотическим воспитанием мальчиков в школе-интернате при Николо-Шартомском монастыре в д. Клещёвке, где он организовал Православную дружину имени святого благоверного великого князя Александра Невского. Ребята участвовали в военно-полевых сборах, на которых тренировались выносливости в походных условиях и обращению с оружием. Где бы они ни были, кроме специальных военных занятий, отец Дамаскин всегда находил время посетить с мальчишками местные святыни, принять участие в богослужениях.

Иеромонах Дамаскин сотрудничал с Ивановским региональным отделением Поискового движения России, вместе с ребятами выезжал в экспедиции в места боев во время Великой Отечественной войны: под Псков, в Крым, под Новгород. По результатам этих экспедиций был сформирован исторический музей военной славы при школе-интернате в д. Клещёвке. В 2020 году под Новгородом ребята под руководством своего наставника обнаружили останки красноармейца, воевавшего в Великую Отечественную войну, и с помощью медальона восстановили имя погибшего защитника Отечества.

Отец Дамаскин много сделал для увековечения памяти зверски казненного фашистами в 1944 году 18-летнего Юрия Смирнова. Каждый год в День Победы воспитанники монастырской школы-интерната со священнослужителями шли крестным ходом с хоругвями и иконами к мемориалу в д. Клещёвке, где Юрий Смирнов проходил курс молодого бойца, и возле памятника, установленного юному герою, совершали заупокойную литию по убиенному рабу Божиему Георгию.

Тема казаков и казачества для отца Дамаскина была особой. Его отец происходил из семьи потомственных кубанских казаков, и дух казачества был близок будущему монаху с самых юных лет. Вернувшись после службы в армии, он сразу же принял присягу в Сибирском казачьем войске. Иеромонах Дамаскин создал отряд казачат и в школе-интернате. Иеромонах Дамаскин также входил в состав добровольной пожарной дружины при Николо-Шартомском монастыре.

Ведя активную деятельность по духовно-патриотическому воспитанию молодежи, иеромонах Дамаскин не забывал о главном монашеском делании — о молитве.

В 2012 году он был награжден правом ношения наперсного креста.

В 2013 году отец Дамаскин был назначен руководителем епархиального отдела по взаимодействию с казачеством.

В начале 2023 года иеромонах Дамаскин вызвался сопровождать в Донецкую Народную Республику груз с гуманитарной помощью, в основном это были зимние вещи для мирных жителей. Там он встретился с оренбургскими казаками и, увидев, насколько им нужна духовная помощь и поддержка, не смог расстаться с ними. Он поддерживал каждого бойца, благословлял, молился, готовил для возвращавшихся из боев казаков горячую еду, переодевал бойцов в сухую одежду, утешал и ободрял. «Был он как солнце», — вспоминал на погребении командир казачьей роты.

Двадцать третьего января под Новобахмутовкой завязался бой. Видя, как трудно приходится казакам, отец Дамаскин решил пойти вместе с бойцами отделения, задачей которых было вытаскивать с поля боя раненых. Очевидцы рассказывают, что он погиб, закрыв собой раненого командира отделения.

Прощание с иеромонахом Дамаскином прошло 4 февраля в Воскресенском кафедральном соборе в Шуе. Кроме многочисленного духовенства Шуйской епархии, братии Николо-Шартомского монастыря и прихожан городских храмов, попрощаться с почившим приехали из разных мест его выросшие воспитанники. Пение сводного клироса — Архиерейского хора и студентов Перервинской духовной семинарии — было молитвенным и в то же время торжественным. Скорбь сочеталась с радостью: присутствующие верили, что иеромонах Дамаскин сейчас находится в тихой гавани, где «несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Выражением этого настроения стало грянувшее под хмурым февральским небом во время выноса гроба ликующее «Христос воскресе из мертвых», которое сразу же подхватил народ, столпившийся у врат древнего собора.

Искренне любящим Бога, Церковь и людей человеком, благоговейным священником, истинным патриотом, воином духовным запомнился отец Дамаскин всем знавшим его. Вечная ему память!

Анна Рылова,

руководитель информационного отдела Шуйской епархии