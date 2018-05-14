Архимандрит Кирилл (Павлов)

Архимандрит Кирилл (Павлов)

(08.09.1919 – 20.02.2017)

20 февраля на 98-м году жизни преставился ко Господу духовник братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Кирилл (Павлов).

Вся жизнь отца Кирилла была подвигом. Детство и юность старца пришлись на тяжелое время послереволюционного лихолетья. Он родился 8 сентября 1919 года в деревне Маковские Выселки Рязанской губернии в крестьянской семье.

Герой Великой Отечественной войны, участник боев на Волховском фронте, Сталинградской битвы, боев у озера Балатон, где получил второе ранение, закончил войну в Австрии и вернулся домой уже в 1946 году. В военные годы в его душе произошел переворот: он почувствовал горячее желание посвятить себя служению Богу. Сразу после демобилизации из армии обучался в Московской духовной семинарии, а затем и в академии. Получив образование, отец Кирилл поступил в братию Троице-Сергиевой лавры и принял монашество. С этого времени вся его жизнь была неразрывно связана с обителью преподобного Сергия Радонежского, которую он горячо любил всем сердцем.

В 1954 году отец Кирилл был рукоположен в сан иеромонаха и получил благословение исповедовать приходящих в лавру богомольцев. Так началось его новое служение родной обители и всей Русской Церкви. Очень скоро он приобрел любовь прихожан и паломников. Многие старались попасть к нему на исповедь за духовным советом и специально приезжали для этого в монастырь. Люди тянулись к молодому тогда духовнику, видя его христианскую любовь и сочувствие, желание всем помочь, получая от него утешение в скорбях и мудрые советы и наставления, помогавшие в жизненных трудностях. Вскоре отец Кирилл был назначен духовником братии лавры и взял на свои плечи духовное руководство монашествующих. Братия также полюбила своего нового духовника и начала обращаться к нему за советом. С течением времени ярко проявились духовные дарования пастыря. Его любовь, духовная рассудительность и мудрость стали известны всем. Огромным авторитетом он пользовался у всей полноты Русской Православной Церкви: митрополитов, епископов, монахов, мирян, простых людей и интеллигенции. Для братии лавры его слово было непререкаемо. За советом к нему приезжали тысячи людей. У него исповедовались Святейшие Патриархи Алексий I, Пимен и Алексий II. Приходил на исповедь к отцу Кириллу во время посещения лавры, еще будучи простым семинаристом, Святейший Патриарх Кирилл. Сегодня отца Кирилла именуют всероссийским духовником.

Соприкосновение с ним вызывало ощущение таинственного духовного величия, которое невозможно объяснить словами. Исходившую от него Божественную благодать можно было только чувствовать душой, видя его и находясь рядом с ним. Многих удивляло, как мог отец Кирилл стяжать столь великую благодать и духовные дарования, о которых говорится лишь в житиях великих подвижников и пустынников. Духовные дарования приобретаются великими трудами и терпением скорбей. Поскольку его подвиги были сокрыты от человеческих глаз, можно лишь предположить, насколько тяжелые труды и болезни безропотно претерпевал старец. Немногие из находившихся рядом с ним знали о бессонных ночах, о мучительных болезнях и болях, которые ему приходилось переносить. Здоровье его было сильно подорвано еще на фронте. Несмотря на это, он не жалел себя и доходил до полного изнеможения, все силы отдавая людям. Несколько раз отец Кирилл был на грани смерти, и ему приходилось соглашаться на операции.

Стоило старцу выйти из алтаря или из кельи, рядом сразу собиралось множество людей. Все чувствовали его любовь и поддержку, необычайную благодать, мир, духовную силу и радость, которые от него исходили. Многие люди приходили к нему со скорбями, в смущении, в слезах, а уходили с утешенным сердцем и сияющим от радости лицом. Милосердие, любовь, простота и смирение были главными его чертами. Все окружающие видели его безграничную доброту, щедрость и великодушие, самопожертвование, смирение, прозорливость, мудрость, желание помочь всем чем только возможно: молитвой, милостыней, сочувствием. Для всех у него находилось слово утешения и поддержки — и для монахов, и для священнослужителей, и для мирян.

Свое сочувствие он изливал на всех. Обличая грех, никого не укорял, но милостиво, с отеческой любовью помогал исправить ошибки и стать лучше. -Необычайная мудрость позволяла ему давать правильные и полезные советы в самых сложных, запутанных и подчас безвыходных житейских ситуациях и духовных искушениях, когда люди терялись в недоумении и бессилии, не зная, как поступить. Слова отца Кирилла имели такую силу, что многие, следуя им, обращались к вере, полностью изменяли свою жизнь и отказывались от плохих привычек и намерений. На самые трудные злободневные вопросы, вызывавшие разногласия и соблазн в Церкви, он не боялся давать обоснованный пастырский ответ. Всё это и принесло ему огромную любовь тех, кто знал его близко, и даже тех, кто не видел его.

День старца проходил в непрерывной молитве и трудах. В половине шестого утра он обычно приходил в Троицкий собор на братский молебен преподобному Сергию. После полунощницы отправлялся принимать народ в свою крохотную исповедальню, находившуюся под гульбищем Трапезного храма. Небольшая комната поч-ти всегда была переполнена, и многие стояли, ожидая на улице. Около двенадцати часов дня отец Кирилл уходил в свою келью читать монашеское молитвенное правило, на которое приходили некоторые из братии и приезжавших к нему за советом. Часто посетителей было так много, что он вынужден был оставаться в исповедальне и передавал, чтобы братия читала правило у него в келье без него. После чтения правила он шел на обед, затем возвращался к людям и исповедовал нередко до вечерней службы, а иногда и дольше. Освободившись, он обычно шел в храм и уже в алтаре исповедовал братию лавры, духовенство, а также некоторых мирян. После вечерней службы и ужина в своей исповедальне, куда собирались студенты семинарии и академии и некоторые братья, он читал Библию и творения святых отцов, в основном аскетические. Чтение заканчивалось около десяти вечера. Остаток дня старец читал многочисленные письма, писал ответы и молился. Многим он отправлял поздравления с церковными праздниками. Поскольку у архимандрита Кирилла в келье был установлен телефон, он отвечал на телефонные звонки, а звонили по большей части вечером. Чаще всего у него в окнах допоздна горел свет.

В воскресенье и большие праздники отец Кирилл всегда служил Литургию. Братия и прихожане лавры очень любили его службы, вызывавшие у молящихся духовную радость и молитвенный подъем, его поучительные проповеди, проникающие в сердце. Как на исповеди, так и в храме, когда он выходил со святой чашей причащать, выстраивалась большая очередь. На Пасху и Рождество утром после службы он обычно поздравлял в своей исповедальне прихожан и духовных чад и раздавал всем небольшие подарки.

Став духовником Святейшего Пат-риарха Алексия II, отец Кирилл значительную часть времени стал проводить в патриаршей резиденции в Переделкине. Там в будние дни, свободные от праздничных служб, он также с утра до вечера, иногда до полуночи, принимал и исповедовал посетителей.

Последние четырнадцать лет своей жизни отец Кирилл после перенесенного им инсульта был прикован к постели. Он уже не мог ходить, но поток посетителей не оскудел: многие приезжали к нему за советом и благословением, чтобы побыть несколько минут рядом, прикоснуться к его руке. Ему приходилось терпеть тяжелые страдания, но до последнего вздоха он переносил их с присущим ему мужеством, безропотно и великодушно, не подавая вида и благодаря за всё Бога. Его духовная связь с братией родной обители никогда не прерывалась. Даже когда архимандрит Кирилл отсутствовал в лавре, его молитвы сохраняли в обители тишину и мир.

20 февраля после многолетних страданий отец Кирилл преставился ко Господу. На следующий день вечером гроб почившего старца был привезен в Троице-Сергиеву лавру. В Святых вратах монастыря его ожидали братия, студенты семинарии и многочисленные паломники. Когда монашествующие взяли на плечи гроб отца Кирилла и понесли его в Успенский собор под скорбный колокольный перебор, собравшиеся опустились на колени и так молча стояли, выражая свое благоговение перед старцем. В течение трех дней, до самого погребения, к его гробу непрерывно подходили молящиеся, желающие проститься со старцем.

Отпевание было совершено в четверг Сырной седмицы. Чин отпевания возглавил Святейший Патриарх Мос-ковский и всея Руси Кирилл в сослужении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и собора духовенства. Проститься со старцем приехало великое множество священнослужителей и мирян. Еще несколько часов после отпевания люди стояли, чтобы помолиться у гроба и в последний раз приложиться к старцу. Отец Кирилл был погребен возле Духовской церкви лавры. И ныне к его могиле стекаются богомольцы, чтобы почтить его память и испросить его благословения.

Архиепископ Сергиево-Посадский

Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры