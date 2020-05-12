От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве

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Статьи на тему
пастырство
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.    
12 мая 2020 г. 13:35
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.    
7 мая 2020 г. 12:48
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской мит­рополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе
Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.  
14 августа 2019 г. 15:50
Выбор сильных
21 июля 2009 года Президент России Дмит­рий Анатольевич Медведев поддержал инициативу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лидеров традиционных религий России о воссоздании института военного духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии Русской Православной Церкви и Армии. За 10 лет были созданы новые органы управления, определен правовой статус священнослужителя, работающего в Вооруженных силах на штатной основе, организована система профессиональной переподготовки, издан ряд системных документов, регламентирующих деятельность священника в войсках, регулярно проводятся сборы. Об особенностях пастырского служения в воинских коллективах, значении духовного фактора в войнах и военных конфликтах, христианской воинской этике и других вопросах мы беседуем с председателем Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископом Клинским Стефаном (Приваловым). PDF-версия.
28 июля 2019 г. 21:49
Межпоколенческие семейные травмы
Общаясь с человеком, священник сталкивается не только с конкретной личностью и ее прошлым. Он также имеет дело с историей его семьи, целого народа, страны. Эти истории влияют на судьбы отдельного человека и целых поколений. Они же составляют необходимый для понимания личности контекст. Протоиерей Сергий Павлов, практикующий психоаналитически ориентированный психотерапевт, размышляет о практике душепопечения, опираясь на профессиональные знания и собственный опыт работы. Его мысли, не всегда бесспорные, тем не менее могут быть полезны священникам в их служении. PDF-версия.  
10 июня 2019 г. 13:55
Под покровом святого князя Владимира
Небольшой деревянный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира по улице Маршала Чуйкова в воскресные и праздничные дни переполнен. Ничего удивительного: в 100-тысячном столичном районе Кузьминки ныне это единственная действующая православная церковь. Случаются и будние дни, когда тут негде яблоку упасть: дом молитвы заполняется молодыми людьми в униформе. Они прилежно выстаивают всю Божественную литургию и строгим порядком приступают к Святой Чаше. И в этом тоже нет ничего странного: Князь-Владимирский храм — это еще и домовая церковь Президентского кадетского училища Росгвардии имени М. А. Шолохова. Так называемые кадетские Литургии здесь совершаются регулярно, по заранее согласованному с администрацией учебного заведения расписанию. В интервью корреспонденту «Журнала Московской Пат­риархии» духовник училища настоятель Князь-Владимирского храма священник Марк Кравченко рассказывает как в этом храме верстаются казаки (церемония посвящения в казака, предполагающая принятие в храме присяги Отчизне и Православной вере) и почему кадетам неинтересно общаться с бывшими одноклассниками. PDF-версия
1 марта 2019 г. 17:40
Исповедь — зона риска для пастыря
Исповедь — это основное и иногда единственное место и время встречи священника с кающимся человеком. Именно здесь искусство диалога, слышания и слушания, понимания и сострадания востребовано как никогда. Священнику необходим трезвый и опытный ум, знание психологии и понимание духовных основ жизни личности, чтобы сохранить собственный душевный мир и помочь ближнему. Как это сделать, советует известный православный психолог, преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова и ректор Института Христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. PDF-версия.  
21 января 2019 г. 14:20
Пастырь добрый
ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ФЕОФАНА (ГАЛИНСКОГО)  Исполнился год со дня кончины архиепископа Феофана, более четверти века возглавлявшего Берлинскую епархию. Время его архипастырского служения справедливо можно назвать периодом становления и расцвета Русской Православной Церкви в Германии: были подготовлены и рукоположены десятки священников, число приходов превысило сотню, возникли и стали успешно развиваться образовательные, социальные и молодежные проекты. При непосредственном участии архиепископа Феофана именно с Германии начался процесс объединения двух ветвей Русской Церкви, увенчавшийся полным уврачеванием раскола и подписанием в 2007 году «Акта о каноническом общении». Те, кто знал владыку, — от иерархов до прихожан, помнят его как человека прекрасных личных качеств, тонкого ума, широчайшей эрудиции и удивительного такта в общении с людьми. PDF-версия  
14 ноября 2018 г. 15:10
Новости
Фото из архива отца Иоанна Кудрявцева
18 мая 2020 г. 14:27
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От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве

В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 раз в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленными, составило: 27 апреля – 3 мая - 43 вызова, 4 - 10 мая - 53 вызова, 11 - 16 мая - 44 вызова. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. И если в середине апреля на каждого приходилось 1-2 вызова, то теперь их число утроилось. 

«Я посещаю больных коронавирусом 3 дня в неделю и каждый день причащаю 5-6 человек, то есть за неделю получается 15-18 причастников. Три недели назад это было один - два причастника в день»,- рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.

Одна из проблем, которую выявила эпидемия, по его мнению, в том, что Церковь серьезно нуждается именно в больничных священниках по примеру армии, когда военнослужащих окормляют специально подготовленные для это капелланы. Так и в каждой больнице должны быть свои священники, знакомые с медицинскими правилами, с правилами инфекционной безопасности, с условиями больницы. И тогда это будет гораздо эффективней и полезней и для пациентов, и для персонала больницы и не будет вызывать никаких нареканий. Священник надеется, что так и будет, нынешняя ситуация к этому подталкивает.

«Необходимо создать специальную группу священников, готовых идти к страдающим в больницах людям. Ведь люди страдают не только физически, но в большей степени и духовно. Оказавшись в тяжелом состоянии в больнице, тем более в условиях эпидемии, человек страдает от одиночества, от страха, от потери веры. Ему кажется, что все его оставили и Бог его оставил. У него появляется уныние и ропот, озлобленность на Бога. И в таком состоянии, кто ему может помочь? Врач может только смягчить боль и все, а духовно помочь врач не может», - считает отец Иоанн.

Что касается посещения священниками больных COVID-19 непосредственно в стационаре, то пока такого согласия от Минздрава получить не удалось.

Справка
Если вы заболели коронавирусом и хотите пригласить домой священника для совершения Таинств исповеди, соборования и причастия, позвоните по телефону Больничной Комиссии Московской епархии:

+7-903-660-30-40

и оставьте свою заявку. Заявки о срочном причастии умирающего человека можно оставлять по телефону горячей линии Православной службы «Милосердие»:

+7-495-542-00-00.

В России и других странах Русская Православная Церковь организовала всестороннюю помощь людям в группе риска. Открыто свыше 20 горячих линий, православные добровольцы доставляют продукты и лекарства на дом, усилены режимы работы в церковных центрах гуманитарной помощи и приютах для бездомных. Епархии могут обратиться за консультацией по вопросам посещения священниками больных с коронавирусом в Синодальный отдел по благотворительности:

+7(915)102-33-83

18 мая 2020 г. 14:27
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