От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве

В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 раз в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленными, составило: 27 апреля – 3 мая - 43 вызова, 4 - 10 мая - 53 вызова, 11 - 16 мая - 44 вызова. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. И если в середине апреля на каждого приходилось 1-2 вызова, то теперь их число утроилось.

«Я посещаю больных коронавирусом 3 дня в неделю и каждый день причащаю 5-6 человек, то есть за неделю получается 15-18 причастников. Три недели назад это было один - два причастника в день»,- рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.

Одна из проблем, которую выявила эпидемия, по его мнению, в том, что Церковь серьезно нуждается именно в больничных священниках по примеру армии, когда военнослужащих окормляют специально подготовленные для это капелланы. Так и в каждой больнице должны быть свои священники, знакомые с медицинскими правилами, с правилами инфекционной безопасности, с условиями больницы. И тогда это будет гораздо эффективней и полезней и для пациентов, и для персонала больницы и не будет вызывать никаких нареканий. Священник надеется, что так и будет, нынешняя ситуация к этому подталкивает.

«Необходимо создать специальную группу священников, готовых идти к страдающим в больницах людям. Ведь люди страдают не только физически, но в большей степени и духовно. Оказавшись в тяжелом состоянии в больнице, тем более в условиях эпидемии, человек страдает от одиночества, от страха, от потери веры. Ему кажется, что все его оставили и Бог его оставил. У него появляется уныние и ропот, озлобленность на Бога. И в таком состоянии, кто ему может помочь? Врач может только смягчить боль и все, а духовно помочь врач не может», - считает отец Иоанн.

Что касается посещения священниками больных COVID-19 непосредственно в стационаре, то пока такого согласия от Минздрава получить не удалось.

Справка

Если вы заболели коронавирусом и хотите пригласить домой священника для совершения Таинств исповеди, соборования и причастия, позвоните по телефону Больничной Комиссии Московской епархии:

+7-903-660-30-40

и оставьте свою заявку. Заявки о срочном причастии умирающего человека можно оставлять по телефону горячей линии Православной службы «Милосердие»:

+7-495-542-00-00.

В России и других странах Русская Православная Церковь организовала всестороннюю помощь людям в группе риска. Открыто свыше 20 горячих линий, православные добровольцы доставляют продукты и лекарства на дом, усилены режимы работы в церковных центрах гуманитарной помощи и приютах для бездомных. Епархии могут обратиться за консультацией по вопросам посещения священниками больных с коронавирусом в Синодальный отдел по благотворительности:

+7(915)102-33-83