Сирия хочет обучать молодежь в российских вузах и учить в школах русский язык

В мультимедийная пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии. Участники конференции рассказали о торжественном открытии школы в Дамаске (район Барза), восстановленной на средства общественных организаций, встречах с главами религиозных общин Сирии и представителями руководства страны.



Открывая мероприятие, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей Мельников отметил, что восстановление школы не первая акция Межрелигиозной рабочей группы. Начиная с 2017 года было проведено несколько успешных гуманитарных мероприятий, в ходе которых в Сирию отправлялись самолеты с одеждой и продуктами. Были случаи, что раздавая гуманитарную помощь, участники делегации попадали под минометный обстрел боевиков. Восстановление школы стало очередным мероприятием в рамках программы помощи. Школа рассчитана 1200 детей от 10 до 15 лет, площадь ее около 3 тыс. квадратных метров, рядом со школой спортивные площадки общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Для ее восстановления потребовалось около 300 тыс. долларов. 23 сентября состоялось ее открытие. По данным члена Совета Императорского православного палестинского общества Олега Фомина до войны в Сирии было около 30 тыс. общеобразовательных школ, а уцелело от разрушения чуть более 10 тысяч. Сирийским правительством восстановлено 700 школ. «Меня поразили слова министра просвещени Сирии,- сказал Олег Фомин,- когда он сказал, что для него каждая восстановленная и вновь открытая школа, в том числе и восстановленная в Базре, это как часть отвоеванной у боевиков территория Сирии». Участники конференции говорили также о желании сирийского правительства ввести в школах изучение русского языка как второго иностранного,но нужны учителя русского языка. Сегодня в Сирии русский язык изучает только 17 тыс. детей.



Как рассказал исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах Ермоген (Корчуков), средства на восстановление школы собирались не только прихожанами православных храмов, но и мусульманскими общинами Татарстана и Башкортостана. «В некоторых СМИ заявлялось, что средства, потраченные на восстановление школы, взяты из налогов и лучше было бы на них построить школу в России. Это не так. Все собранное - это добровольные пожертвования»,- подчеркнул иеромонах Ермоген.



Отметив, что восстановления Сирии было бы не возможно без совместного диалога между разными религиозными конфессиями в Сирии, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов коснулся проблемы острого недостатка специалистов разного профиля. «Во время нашей мы провели круглый стол с представителями разных религиозных конфессий представитель Армянской церкви заявил что было бы очень важно обучать сирийцев в России, и готовить врачей, инженеров, учителей». По словам Олега Фомина, эта работа уже ведется. Сегодня в России в разных вузах за счет российского бюджета обучается 500 студентов из Сирии.

Может сложиться впечатление, что кроме военно-политического у России нет других интересов в Сирии. Но это не так. Как рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» Сергей Мельников по святыням Сирии можно изучать историю Православия. И для российских паломников и просто туристов она представляет непреходящий интерес. В частности, «Это монастыри в Маалюле и в Седнае, которые имеют мировое значение. Это Пальмира, это православные храмы Дамаска. Там же сохранился храм, в котором один из 70 апостолов Анания, крестил ослепленного Богом Савла, ставшего апостолом Павлом. В мечети Омейядов находится глава святого Иоанна Предтечи (у мусульман это пророк Яхйи). И туда может зайти христианин и поклонится этой святыне».

Напомним, что подробно о святынях Сирии ЖМП писал в цикле материалов №9-12 2015г и №1 2016 г. "Древняя Сирия, которую мы можем потерять".

