Сирия хочет обучать молодежь в российских вузах и учить в школах русский язык

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Статьи на тему
Сирия
Древнесирийский архитектурный авангард
Разработка объемно-планировочных, в том числе центричных, типов христианских храмов началась после Миланского эдикта императора Константина, завершившего в 313 году гонения на христиан. Эти новаторские на тот момент решения получили наибольшее применение на восточных пространствах  империи — в Малой Азии, в Египте и особенно на Ближнем Востоке, где за несколько столетий перед этим произошли главные евангельские события. О том, где, какие и с какими архитектурными особенностями были возведены центричные храмы в Древней Сирии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал старший научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Павел Павлинов. PDF-версия.  
7 августа 2019 г. 12:39
Преподобный Даниил Cтолпник и современные исследования его жития
В этом году исполняется 1525 лет со дня кончины преподобного Даниила Cтолпника. Этому сирийско-византийскому святому было суждено перенести один вид монашеского подвига на другую почву. Родившийся в Северной Месопотамии, поступивший в монастырь в Сирии и ставший духовным учеником преподобного Симеона Столпника — основателя подвига столпничества, Даниил, без видимых причин, переселился в столицу христианского мира — Константинополь — и возвел рядом с городом свой столп. Житие преподобного показывает, как этот новый, невиданный прежде в царствующем граде вид аскезы вкупе с личными качествами преподобного сделал его не просто знаменитым, но и превратил простого сирийского монаха из подозреваемого в монофизитстве* в советника византийских императоров. PDF-версия.  
24 декабря 2018 г. 13:24
Мониторинг утраченных святынь в Сирии потребует времени и взаимодействия представителей всех религиозных конфессий
По сообщениям СМИ, сегодня США выступают против того, чтобы на восстановление подконтрольных Дамаску районов Сирии направлялась какая-либо помощь. Между тем, война в этой стране идет уже семь лет и очевидно, что среди разрушений есть и немало памятников религиозного значения, представляющих ценность для христиан всего мира. Какова ситуация на сегодняшний день, что и где удалось сберечь от разрушения?
23 апреля 2018 г. 15:00
Духовные лидеры призывают политиков и международные организации начать диалог о примирении в Сирии
В Даниловом монастыре, в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата 17 апреля 2018 года состоялась пресс-конференция митрополита Волоколамского Илариона, на которой было оглашено миротворческого воззвания патриархов Православных Церквей, согласованное 14 апреля 2018 года во время телефонного разговора Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
17 апреля 2018 г. 18:30
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
Помолитесь батюшка, нас обстреливают!
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо» липецкого гарнизона священник Илия Азарин почти два месяца окормлял российских военных на авиабазе «Хмеймим» ВКС РФ в сирийской Латакии. Решение поехать туда он принял, когда узнал о гибели подполковника Олега Пешкова, который служил в Липецком авиацентре. Об особенностях служения военного священника в боевых условиях он рассказал нашему журналу.  
6 мая 2016 г.
Белый дом признал геноцид христиан на Ближнем востоке из-за усиления в регионе позиций России
В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Перемирие в Сирии: предварительные итоги и перспективы», на котором сенаторы, ученые-арабисты, дипломаты и журналисты обсудили ситуацию в Сирии, положение христиан в Ближневосточном регионе и проблемы, и проблемы, с которыми столкнутся власти при восстановлении страны.  
24 марта 2016 г. 13:10
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 5
В этой публикаци мы расскажем о памятниках Древней Сирии, находящихся в южной части страны. Это древнеримские постройки и раннехристианские храмы в Босре, Эзре, Канавате и Шахбе. В частности, в Эзре находится храм в честь священномученика Георгия Победоносца, в котором в раннехристианские века покоились нетленные мощи святого (сейчас они пребывают в израильской Лидде). А в Босре когда-то стоял кафедральный собор Святых Сергия, Вакха и Леонтия, это был один из первых купольных храмов в Сирии. Это заключительная публикаци серии материалов, опубликованная в предыдущих номерах (см.: ЖМП. 2015. № 9–12).
15 января 2016 г. 16:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 4
Мы продолжаем рассказ о святынях и архитектурных памятниках Сирии (начало см.: ЖМП. 2015. № 9–11). В этом номере читатель узнает о памятниках, расположенных между двумя главными городами Сирии — Дамаском и Алеппо, а также о сравнительно небольшой, но насыщенной историческими событиями прибрежной территории страны. Специфика этих земель в том, что бόльшую их часть населяют последователи шиитского направления ислама — алавиты и исмаилиты, а также левантинцы (арабоязычные христиане области Левант).
21 декабря 2015 г. 14:35
Новости
Школа в районе Барза в Дамаске. Фото ria.ru
30 сентября 2019 г. 16:25
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Сирия хочет обучать молодежь в российских вузах и учить в школах русский язык

В мультимедийная пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии. Участники конференции рассказали о торжественном открытии школы в Дамаске (район Барза), восстановленной на средства общественных организаций, встречах с главами религиозных общин Сирии и представителями руководства страны.

Открывая мероприятие, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей Мельников отметил, что восстановление школы не первая акция Межрелигиозной рабочей группы. Начиная с 2017 года было проведено несколько успешных гуманитарных мероприятий, в ходе которых в Сирию отправлялись самолеты с одеждой и продуктами. Были случаи, что раздавая гуманитарную помощь, участники делегации попадали под минометный обстрел боевиков. Восстановление школы стало очередным мероприятием в рамках программы помощи. Школа рассчитана 1200 детей от 10 до 15 лет, площадь ее около 3 тыс. квадратных метров, рядом со школой спортивные площадки общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Для ее восстановления потребовалось около 300 тыс. долларов. 23 сентября состоялось ее открытие. По данным члена Совета Императорского православного палестинского общества Олега Фомина до войны в Сирии было около 30 тыс. общеобразовательных школ, а уцелело от разрушения чуть более 10 тысяч. Сирийским правительством восстановлено 700 школ. «Меня поразили слова министра просвещени Сирии,- сказал Олег Фомин,- когда он сказал, что для него каждая восстановленная и вновь открытая школа, в том числе и восстановленная в Базре, это как часть отвоеванной у боевиков территория Сирии». Участники конференции говорили также о желании сирийского правительства ввести в школах изучение русского языка как второго иностранного,но нужны учителя русского языка. Сегодня в Сирии русский язык изучает только 17 тыс. детей.

Как рассказал исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах Ермоген (Корчуков), средства на восстановление школы собирались не только прихожанами православных храмов, но и мусульманскими общинами Татарстана и Башкортостана. «В некоторых СМИ заявлялось, что  средства, потраченные на восстановление школы, взяты из налогов и лучше было бы на них построить школу в России. Это не так. Все собранное - это добровольные пожертвования»,- подчеркнул иеромонах Ермоген.

Отметив, что восстановления Сирии было бы не возможно без совместного диалога между разными религиозными конфессиями в Сирии, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов коснулся проблемы острого недостатка специалистов разного профиля. «Во время нашей мы провели круглый стол с представителями разных религиозных конфессий представитель Армянской церкви заявил что было бы очень важно обучать сирийцев в России, и готовить врачей, инженеров, учителей». По словам Олега Фомина, эта работа уже ведется. Сегодня в России в разных вузах за счет российского бюджета обучается 500 студентов из Сирии.

Может сложиться впечатление, что кроме военно-политического у России нет других интересов в Сирии. Но это не так. Как рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» Сергей Мельников по святыням Сирии можно изучать историю Православия. И для российских паломников и просто туристов она представляет непреходящий интерес. В частности, «Это монастыри в Маалюле и в Седнае, которые имеют мировое значение. Это Пальмира, это православные храмы Дамаска. Там же сохранился храм, в котором один из 70 апостолов Анания, крестил ослепленного Богом Савла, ставшего апостолом Павлом. В мечети Омейядов находится глава святого Иоанна Предтечи (у мусульман это пророк Яхйи). И туда может зайти христианин и поклонится этой святыне».

Напомним, что подробно о святынях Сирии ЖМП писал в цикле материалов №9-12 2015г и №1 2016 г. "Древняя Сирия, которую мы можем потерять".

 

30 сентября 2019 г. 16:25
Ключевые слова: Сирия
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