Древнесирийский архитектурный авангард

В IV–VI ВЕКАХ НА ВОСТОЧНЫХ ОКРАИНАХ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ВОПЛОТИЛИСЬ В ЖИЗНЬ НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ В ХРИСТИАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ Разработка объемно-планировочных, в том числе центричных, типов христианских храмов началась после Миланского эдикта императора Константина, завершившего в 313 году гонения на христиан. Эти новаторские на тот момент решения получили наибольшее применение на восточных пространствах империи — в Малой Азии, в Египте и особенно на Ближнем Востоке, где за несколько столетий перед этим произошли главные евангельские события. О том, где, какие и с какими архитектурными особенностями были возведены центричные храмы в Древней Сирии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал старший научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Павел Павлинов. PDF-версия. Восьмигранные храмы Палестины и Сирии

В IV веке были выработаны два главных типа христианских храмов. Первый — вытянутые в плане базилики с трансептом-перекрестием как символом мученичества на кресте (первый собор Апостола Петра в Риме, 326 год). Второй — компактные центрические церкви как символ Воскресения и Вознесения Христа (ротонда Анастасис вокруг Гроба Господня в Иерусалиме, сооруженная, вероятно, в 370-е годы). В количественном плане почти во всех провинциях Римской, а затем Византийской империи первые столетия доминировали базилики, так как их строительство было проще и связывалось с конструктивными традициями, заложенными еще в античной Греции.

Тем не менее именно центрические храмы интересны своим разнообразием планов и ­объемов. Многие из них были возведены в Палестине и Сирии после победы императора Константина над Лицинием (324 год). В первые десятилетия строились простые восьмигранные в плане храмы: Рождества Христова в Вифлееме (около 327–333 годов; перестроен в VI веке), Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме (до 335 года; разрушен в 614 году; восстановлен около 633 года), «Великая церковь» в городе Антиохии1 (построена в 327–341 годах; разрушена землетрясением 588 года и не сохранилась). С такими же октагональными планами в V веке построены церковь Успения Богородицы в долине Иозафат в Иерусалиме (разрушена персами в 614 году) и мартирий2 на месте дома апостола Петра в Капернауме (археологами обнаружены нижние части стен).

Наследие Антиохии

Одна из новаторских идей архитекторов заключалась в том, чтобы соединить центрический и базиликальный типы путем создания больших крестообразных композиций. Эти идеи начали воплощаться в жизнь в IV столетии. Одним из первых таких храмов стал мартирий Священномученика Вавилы3 в юго-западном пригороде Антиохии — Дафнэ. Его построили на месте языческого святилища Аполлона после экспедиции префекта Кинегия в 386–387 годах. Остатки храма в Дафнэ были раскопаны и исследованы вместе с напольными мозаиками археологами Принстонского университета в 1932–1939 годах, накануне вхождения города вместе с илом (провинцией. — Ред.) Хатай в состав Турции. Мартирий состоял из квадратного зала (со стороной 17 м), к которому с четырех сторон примыкали однонефные прямоугольные помещения длиной 25,5 м. В то время Антиохия была важнейшим церковным центром на Ближнем Востоке.

Еще в 30-е годы рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана (Деян. 11, 19), сюда попали многие апостолы и их ученики. Именно здесь впервые последователи Христа были названы христианами (Деян. 11, 26). Около семи лет здесь проповедовал апостол Петр. Затем около 40 лет третьим антиохийским епископом был будущий священномученик Игнатий Богоносец. Во II веке святой епископ Феофил первым из христианских богословов именно в Антиохии использовал слово «Троица», говоря о Трех Божественных Лицах. В границы Антиохийской Церкви входили обширные территории от Кипра до Аравии. Ведь Кипрская Церковь получила автокефалию только в 431 году, в 451 году выделилась самостоятельная Иерусалимская Церковь, и только в VIII–XI веках — Церковь Восточной Грузии. После разрушения персидским войском в 540 году и захвата арабами в 637 году Антиохия стала уменьшаться, христиане бежали в другие города. Новый расцвет она пережила во время византийского управления 969–1084 годов, а также с 1098 года, став центром Антиохийского княжества крестоносцев. Но после разрушения в 1268 году мамлюкским султаном Бейбарсом уже не играла такой значительной роли, как прежде. Антиохийские Патриархи жили в разных городах и только в середине XIV века избрали своей резиденцией Дамаск.

Вероятно, в начале V века построен мартирий Апостола Филиппа в Иераполе во Фригии (ныне город Памуккале, Турция) с уникальным планом в виде восьмиконечного креста с единым центром (сохранились только руины).

Во время правления византийских императоров Зенона (476–491) и Анастасия I (491–518) одним из главных регионов разработки новых форм храмов стали богатые провинции Сирии. При первом из них в 65 км от Антиохии (ныне на территории Сирии) возведен комплекс мужского монастыря Святого Симеона Столпника Старшего, мощи которого еще в 459 году были торжественно перенесены с участием 600 солдат в Антиохию. По своему типу храм повторял мартирий в Дафнэ. В центре расположен октагон (восьмигранник) диаметром 27 м, устроенный вокруг «столпа», на котором подвижник жил и молился около 40 лет. Как писал в V веке епископ Феодорит Кирский, этот столп (башня) достигал высоты 16 м, но теперь осталось лишь его квадратное основание и фрагмент башни. Вероятно, октагон был перекрыт деревянным конусообразным куполом. Примыкающие к нему с четырех сторон трехнефные базилики имеют разную длину: самая крупная, восточная, вместе с апсидами достигает 47 м. Несмотря на землетрясения 526 и 528 годов, захват арабами в 637 году, монастырь действовал до XII века. До настоящего времени сохранилась значительная часть его построек, хотя и без перекрытий. После укрепления византийцами в 960-х годах и возведения стен с 26 башнями монастырь получил название «Крепость Симеона» (Калат-Семан). Она была частично разрушена в июне 985 года, когда ее захватил арабский эмир Халеб (Алеппо). В 1098–1164 годах монастырь был под контролем Антиохийского княжества. В полное запустение он пришел в XVII–XIX веках. Любопытно, что традиции столпничества с V века были восприняты многими монахами, но сама форма крестообразного ансамбля с четырьмя базиликами больше не повторялась.

Купольные храмы долины Хауран

При императоре Анастасии I (конец V — начало VI века) особенное внимание уделялось разработке типов центрических храмов с большим подкупольным пространством и расположенным вокруг кольцевым обходом. На юге современной Сирии, в долине Хауран, в византийской провинции Аравия возводились такие кубические церкви с четырьмя угловыми экседрами (полукруглыми нишами), завершенными конхами (полукуполами). Традиции купольной архитектуры из базальта здесь восходят к III веку, когда при уроженце этих мест императоре Филиппе I Арабе был отстроен Филиппополис (ныне город Шахба) с Филиппейоном, театром и термами.

Город Босра (ныне Бусра-эш-Шам) (см.: ЖМП. 2016. № 1), освобожденный сирийской армией от боевиков 2 июля 2018 года, с IV века был центром митрополии, входившей в состав Антиохийского Патриархата. В 1980 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вероятно, в конце V века на месте и фундаментах набатейского храма богини Душары возведен собор, названный археологами «Новым». Судя по его плану, в центре располагался большой окруженный колоннадой зал в виде ротонды диаметром 32,5 м, вокруг которого шел обход шириной 6 м. На активную жизнь города указывает возведенная по соседству епископом Юлианом (начало VI века) еще одна церковь — Святых Сергия, Вакха и Леонтия. Судя по греческой надписи, ее строительство завершено между сентябрем 512 и мартом 513 года. И в этом же году Юлиан был изгнан с кафедры монофизитски настроенным Анти­охийским Пат­риархом Севиром. Храм разрушился и теперь представляет собой величественные ру­ины с капителями, базами и отдельно стоящими колоннами. Существуют разные версии того, что представляло собой центральное пространство храма и его перекрытия.

В 40 км на северо-запад от Босры расположен город Эзра (древнее название — Зорава), в котором сохранились две небольшие, по сравнению с предыдущими, центрические купольные церкви. Первая из них, храм Святого Георгия Победоносца, судя по надписи над входом, возведена в 515 году и является одним из древнейших в Сирии христианских действующих храмов. В центре на восьми опорах возвышался восьмигранный каменный купол без барабана диаметром 10 м. Он обрушился во время землетрясения в XIX веке и был заменен в 1910 году деревянным на деньги русского царского правительства. По углам внешнего прямоугольника расположены конхи, с востока — апсида с синтроном и трехгранной внешней стеной и прямоугольные комнаты.

Вторая церковь, Святого пророка Илии, расположена в 200 м от Георгиевского храма. Она возведена в 542 году и принадлежит Мелькитской католической Церкви (греко-католикам, принявшим в XVIII веке унию, но сохранившим византийский обряд). В ХХ веке старый деревянный шатер был заменен на современный купол. В самой византийской столице, Константинополе, вероятно, между 527 и 533 годами, в честь примирения с сирийскими монофизитами построена сохранившаяся церковь Сергия и Вакха подобного типа, но более торжественная и сложная.

Храмы-тетраконхи

Одна из самых сложных и изысканных форм центрических храмов в Сирии (применялась в конце V — начале VI века) — так называемый двойной тетраконх, или четырехлепестковый собор с «двойной оболочкой», когда план подкупольного пространства с четырьмя экседрами (полукруглыми нишами), украшенными колоннами, повторялся во внешних стенах. Одна из первых церквей этого типа, Сан Лоренцо Маджоре в столице Западной Римской империи Милане, возведена, вероятно, в 390–400-е годы, возможно с участием архиепископа Марола, уроженца Месопотамии. В 370-х годах из-за преследований сасанидского шахиншаха Шапура II Марол переехал в Сирию, в Антиохию, а оттуда уже в конце IV века вместе с частями мощей святых Вавилы и Романа — в Рим. Будучи другом Папы Иннокентия I, в 408 году Марол стал архиепископом Милана. Собор сохранился в хорошем состоянии, но купол был перестроен после обрушения в 1573 году.

В конце V — начале VI века подобные храмы возводились, возможно, по некоторой специальной программе, в северной части византийского диоцеза Восток4 (современная Сирия и юго-восточная часть Турции), в крупных городах и в местах мученичества христиан. При этом часто в них совмещались функции собора и мартирия. Причиной создания высокого центрического подкупольного пространства, вероятно, служило особое богословское осознание храма как места соединения земного и небесного. Сирийский поэт VI века Балаи писал: «Твое небо слишком высоко, чтобы мы могли достичь его. Но здесь, в церкви, Ты Сам, столь близкий, приходишь к нам».

В провинции Сирия Первая тетраконхи (тип центрического храма с четырехлепестковым планом) сооружены в Селевкии-Пиерии (портовом пригороде ее столицы — Антиохии) и в Верии (ныне город Халеб, или, в русской традиции, Алеппо). Можно предположить, что храм Святой равноапос­тольной первомученицы Феклы Иконийской в Селевкии-Пиерии близ устья реки Оронт (ныне городище в поселке Чевлик, Турция) был первым двойным тетраконхом, возведенным на Ближнем Востоке. Построенный в последней четверти V века, он был разрушен землетрясением 526 года и был раскопан в 1938–1939 годах, после чего засыпан песком для лучшей сохранности. Своими размерами (48 × 31 м) он превосходил доминировавший на холме языческий эллинистический храм-периптер. Вокруг подкупольного пространства размерами 12 × 12 м располагался облицованный мрамором обход-амбулаторий шириной около 5–6 м. В напольных мозаиках изображены сцены с процессиями животных (слонов, жирафов, зебр и др.), предположительно из цикла «Сотворение мира». Тип перекрытий точно не установлен, возможно, они были деревянные. С севера к апсиде примыкал небольшой баптистерий с крестообразным помещением 3 × 2,5 м. Среди находок, хранящихся в Археологическом музее в Антакье, — фрагменты мозаик, капители с акантом, ­рельефы с изображением крестов, «Доброго Пастыря», апостола Павла, Давида и Голиафа, ангела, птиц и др. Мощи святой Феклы, родившейся в Иконии (ныне город Конья) и почившей в Селевкии в начале II века, находятся в Миланском соборе (честная глава) и вмонастырях около Ларнаки на Кипре и в Маалюле в Сирии.

Вероятно, следующий собор-тетраконх со свободно стоящими опорами был сооружен в столице провинции Сирия Вторая — в Апамее на реке Оронт (ныне городище к северо-западу от Хамы в Сирии). Среди величественных руин I–VI веков этого покинутого в XII–XIII ­столетиях ­города, ­значительного культурного центра и очага неоплатонизма, — остатки нескольких церквей, возведенных в IV–VI веках. В 1934 году в руинах одной из них, расположенной около главной улицы с колоннадой, бельгийские археологи обнаружили два реликвария, в которых когда-то хранились мощи святых Космы и Дамиана. Интересующий нас так называемый Восточный собор был больше храма Святой Феклы почти в полтора раза (его размеры 65 × 46 м). Он отличается большей массивностью четырех пилонов, на которые мог опираться каменный купол диаметром около 12 м, и наличием каменной экседры с престолом и синтроном вместо восточной колонны конхи подкупольного пространства. В соборе хранилась часть Креста Господня, что могло быть причиной особого выделения центральной части. Возведенный в конце V века, храм был сильно перестроен в 533 году после землетрясений 526 и 528 годов, разграблен персами в 540 году и арабами в 636 году. В 2012 году бывший город был захвачен боевиками, разрушившими часть построек, разорившими музей и начавшими грабительские раскопки.

В провинции Евфратенсис тетраконх был возведен на месте мученичества святого Сергия в Сергиополисе (ныне городище ар-Русафа близ ар-Ракки в Сирии). Возникло это поселение, покинутое жителями в 1269 году, по всей вероятности, около трех тысяч лет назад. Ученые соотносят его с ассирийской Расааппой, известной по клинописным таблицам (между 839 и 737 годами до н. э.). В Библии он упоминается как Рецеф в 19-й главе Четвертой книги Царств, в рассказе о времени царя Иудеи Езекии (правил около 727 — 698 годов до н. э.). Предположительно при римском тетрархе Максимине II Дазе около 312 года отказавшийся поклониться Юпитеру Вакх был забит до смерти бичами, а Сергий был обут в железные сапоги с острыми гвоздями и сопровожден в город Ресафа (как он назван в «Географии» Птолемея во II веке), где был усечен мечом. Около 434 года Антиохийский архиепископ Иоанн I рукоположил сюда епископа. Город с пятью тысячами жителей стал крупным местом паломничества и был переименован в Сергиополь. При византийском императоре Анастасии I город стал центром митрополии, после ирано-византийской войны (502–506 г.) были построены сохранившиеся крепостные стены высотой до 12 м и митрополичий собор-тетраконх с двумя примыкающими к апсиде двухэтажными пастофориями (боковыми помещениями для хранения запасных Даров, литургических предметов, приношений верующих). Мощи Сергия и Вакха (в т. ч. их главы) были перенесены в Константинополь, где для них позже был построен уже упоминавшийся центрический храм Святых Сергия и Вакха, разоренный крестоносцами в 1204 году.

Еще один собор-тетраконх был возведен в столице провинции Месопотамия Амиде на реке Тигр (ныне город Диярбакыр в Турции) в конце V — начале VI века. Он разрушался и был восстановлен с изменением плана с 1533 по 1914 год.

К сожалению, все храмы-тетраконхи были разрушены к XIII веку (землетрясениями 526 и 528 годов, ирано-византийскими войнами, нашествием арабов). Тем не менее многие из них исследованы археологами. А от храма в Сергиополисе сохранились живописные ру­ины высотой до 7 м. Перекрытые куполами, они сыграли большую роль в развитии центрической архитектуры в разных регионах Византии в VI–VII веках (на Ближнем Востоке, в Закавказье), однако полных повторений не имели. Так, храм Звартноц в Армении (643–652) меньше апамейского и заключен в ротонду, а не тетраконх.

Много новаторских конструктивно-планировочных идей было использовано и в стро­ительстве центрических баптистериев Сирии: триконховом в Апамее, шестигранном в Дейр-Сета, квадратном с восьмигранным интерьером в монастыре Калат-Семан.

Также в V–VI веках разрабатывался тип компактных кубических храмов с четырьмя крещатыми пилонами и вписанными в прямоугольник апсидой и боковыми помещениями-пастофориями. При императоре Юстиниане в Сирии, как и в столице, работали над проектами храмов, объединявших базиликальные и центрические принципы, тенденции массовости и элитарности. Строились купольные базилики: в Константинополе в честь святой Софии (Айя-София), в Сирии — в дворцовом комплексе Каср-ибн-Вардан в 50 км к северо-востоку от Хамы. Построенная из базальта и плинфы около 561–564 годов военачальником Велисарием базилика сохранилась до основания сводов.

Следующей ступенью эволюции восточно-христианского зодчества было формирование крестово-купольных храмов, но из-за арабского завоевания 630-х годов оно произошло вне Сирии и других территорий Ближнего Востока.

Примечания

1 Антиόхия. Здесь и далее речь об Антиохии на Оронте, или Антиохии Великой (ныне Антакья, Турция), т. к. в древней истории было несколько городов с таким названием. Антиохия Великая находилась на территории Древней Сирии, была центром Антиохийской Православной Церкви, который с XIV в. находится в Дамаске. Со второй половины IV в. Антиохия стала крупнейшим культурно-интеллектуальным центром римско-византийского Востока, а после захвата крестоносцами в 1098 г. стала столицей учрежденного ими Антиохийского княжества.

2 Мартирий — храм, построенный над местом мученичества или на месте, связанном с другими важными событиями из жизни святого.

3 Епископ Антиохии Вавила вместе с тремя отроками принял мученическую кончину по приказу императора Деция около 251 г. Ныне его мощи находятся в итальянском городе Кремона.

4 Крупный регион, включавший в себя провинции Ближнего Востока Римской, а затем Византийской империи.

Павлинов Павел Сергеевич родился 11 июля 1976 г. в Москве. Окончил исторический факультет МГУ в 1998 г. и МГАХИ им. В. И. Сурикова в 2003 г. Старший научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, доцент Московского художественного института. Автор-составитель альбомов и каталогов по русской архитектуре и искусству первой половины XX в. Опубликовал более 20 статей в сборниках и журналах и более 300 статей в Большой российской и Православной энциклопедиях. В научной работе отдает приоритет малоисследованным христианским храмам в русской провинции, на Балканах (в Албании, Сербии и др.), Кавказе, Ближнем Востоке. До 2011 г. несколько раз был в научных экспедициях в Сирии.