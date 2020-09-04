В Оренбуржье освоили трансляцию богослужений через интернет

В Оренбургской области указом губернатора 28 марта был введён режим самоизоляции. Днем позже Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения. В этих условиях многие храмы Оренбужской митрополии организовали для верующих трансляцию богослужений в режиме онлайн. Своим опытом организации трансляции с «Журналом Московской Патриархии» поделилась редактор сайта Димитриевского мужского монастыря г.Оренбурга Людмила Максимова.

Первые прямые эфиры в Оренбурге начались из Димитриевского мужского монастыря и из Никольского кафедрального собора во время богослужений на «Мариино стояние». А через несколько дней инициативу подхватили в других храмах города и области, например, в городе Гае.

Димитриевский мужской монастырь транслирует богослужения из храма великомученика Димитрия Солунского (Димитриевского храма) через свой канал на YouTube. Ссылка к видео доступна на сайте обители – dimitrus.ru, в его аккаунтах в vk.com и fasebook. С каждым прямым эфиром растёт число просмотров видео. Прихожане Димитриевского храма присылают благодарственные отзывы.

«В связи со сложившейся ситуацией это замечательная возможность присутствовать на службе, хоть и удалённо. Это большая помощь и поддержка православным, находящимся дома, помощь к домашней молитве», - признается оренбуржец Владимир.

Прихожане отмечают, что нелегко молиться, следя за трансляцией, если тебя окружают дети. Непривычным становится и восприятие службы через экран. Однако многие отмечают, что даже просмотр прямого эфира, где можно увидеть священников своего храма, услышать слова проповеди, согревает душу и помогает в молитве.

Теперь о технической стороне вопроса. Как правило, в храмах нет wi-fi, поэтому прямой эфир передают через мобильный интернет. И если богослужение совершается вечером в субботу, когда сеть загружена и исчезает 4G, видео очень запаздывает либо вообще становится доступным только в записи по окончании службы. Технология такова, что в случае обрыва видео, на YouTube автоматом создается второе видео с прямым эфиром. Предыдущая ссылка становится недействительной. И нужно срочно рассылать новую ссылку по соцсетям и передавать её для кого-то, кто сможет оперативно установить её на сайте. Для этого нужен еще один человек. С трансляциями в будни и по утрам таких проблем нет.

Финансово организовать прямые эфиры на месяц недорого, нужно выбрать тариф с безлимитным интернетом – это стоит порядка 500 рублей. Перед началом богослужения нужно полностью зарядить телефон, потому что на всенощное бдение в монастыре может уйти процентов 80 энергии, либо приготовить пауэрбанк (портативное зарядное устройство). Также вам понадобится штатив и держатель для смартфона.

Как отметил наместник Димитриевского мужского монастыря города Оренбурга игумен Варнава (Соколов): «Сейчас непростые времена. Люди оказались в некоем вакууме - без богослужения и, самое главное, без молитвенного общения друг другом. Конечно же, трансляции не заменят самого богослужения. Но если человек когда-то переживал молитвенное единение в храме с известными ему прихожанами и священниками, то для него такая трансляция в режиме онлайн будет действительно большой поддержкой. Для нас очень важно сохранить жизнь нашей общины, ее единство. И поэтому в отсутствии прямого контакта мы прибегаем ко всем доступным нам средствам».







