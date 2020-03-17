В Тихвинской епархии состоялась презентация проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения»

Особенность проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения» в том, что, пожалуй, впервые за три года существования Президентского гранта православному приходу удалось привлечь средства для организации работ по восстановлению разрушенного храма.

В Тихвинской епархии есть четыре храма, которые в годы войны служили фронту. В одном располагался эвакопункт для блокадников (св. Николая Чудотворца, д. Кобона), а в остальных — в Никольском (д. Верола), в Тихвинском (д. Колчаново) и св. Модеста (д. Иссад) мастерские по ремонту авиадвигателей и автотранспорта. Три последних нуждаются в серьезной реставрации. Президентский грант позволит начать подготовительные восстановительные работы в одном из них уже этим летом. Речь о Тихвинском храме, заботу о котором взяли на себя прихожане храма вмч. Пантелеимона, который также находится в с. Колчаново и был освящен в 2012 году при детском пульмонологическом санатории*. Победа в конкурсе Фонда президентских грантов стала возможной благодаря тесному сотрудничеству прихода храма св. Пантелеимона и Межрегионального фонда поддержки культуры «Палитра искусств» при деятельной поддержке местной администрации.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери (XIX в.) интересен не только в культурно-историческом значении, но и хранит в своих стенах память о Великой Отечественной войне. Как уже было сказано, с началом Ленинградской блокады в нем оборудовали мастерские по ремонту военной техники и сельскохозяйственных машин для прифронтовых колхозов. Через Колчаново проходила автомобильная (ВАД 102) и железнодорожная трассы, связывавшие осажденный Ленинград с Большой землей. Для удобства проезда техники и приема грузов в здании храма прорубили проемы. После войны он оказался заброшен и пришел в запустение.

В 2013 году по распоряжению правящего архиерея, епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава Тихвинский храм приписали к действующему приходу вмч. Пантелеимона. Его прихожане организовали серию субботников, приводя в порядок территорию Тихвинского храма и близлежащего погоста, привлекая к этой работе местных жителей. Выступая на презентации проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения», настоятель Пантелеимоновского храма отец Геннадий (Титов) рассказал присутствующим, что проект предполагает реализацию нескольких важных составляющих. 24 апреля будет проведена конференция «Сельские Храмы. «История и служение в годы Великой Отечественной войны», она посвящена всем «воевавшим» храмам, будет восстанавливаться военная судьба храмов Тихвинской иконы Божией Матери в с. Колчаново, Святого Модеста в деревне Иссад Волховского района, Николая Чудотворца в деревнях Кобона и Верола Кировского района, ведь они использовались для обеспечения Дороги жизни и тыловых служб Волховского фронта»,- отметил священник. В период до марта 2021 года запланированы встречи с учащимися, молодежью и ветеранами области, специалисты-реставраторы, священники и ветераны будут говорить об истории храмов и шагах, необходимых для их восстановления. А в июне-июле 2020 года в с. Колчаново пройдет молодежный лагерь. Вместе с архитекторами-реставраторами ребята будут проводить предварительное обследование Тихвинского храма и составят документацию, необходимую для проекта реставрационных работ. На презентации также выступили архитекторы- реставраторы высшей категории Михаил Дмитриевич Киселев и Нина Борисовна Шалова, которые познакомили присутствующих с основными этапами проведения реставрационных работ.

В мероприятии приняли участие глава администрации Колчановского СП Ольга Ильина, председатель экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания, обучающихся при комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке Петр Казанский, представители администрации Волховского района, Колчановского сельского поселения, молодежных комитетов, священнослужители и жители района.

*Территория санатория в с. Колчаново — это бывшая усадьба Пименовых-Шараповых. В годы войны, до 1944 года, там был прифронтовой госпиталь, выступать в который приезжала Клавдия Шульженко)

Справка

Храм Тихвинской иконы Божией Матери был построен в XIX веке архитектором А.Я.Андреевым по образцу Благовещенской церкви Конногвардейского полка архитектора Тона, автора Храма Христа Спасителя. Последний настоятель Тихвинского храма - протоиерей Михаил Осьминский, был расстрелян в 1937 году. Тихвинская епархия готовит документы по его проставлению. Как рассказали «Журналу Московской Патриархии» в Тихвинской епархии, благодаря планомерной работе сегодня удалось включить Тихвинский храм в с. Колчаново в государственный реестр объектов культурного наследия. Полученный статус памятника регионального значения позволит получить средства из федерального и регионального бюджетов на дальнейшие проектные и реставрационные работы. Всего же в Колчаново три храма, кроме двух упомянутых, есть еще и в честь Рождества Христова (XVIII в.), расположенный на погосте и также сильно руинированый.

Справка

Ленинградская блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года. Связь Ленинграда с Большой землей с осени 1941 года осуществлялась по Ладожскому озеру. В весенне-летний период - кораблями Ладожской флотилии, зимой - по знаменитой ледовой автодороге ВАД-101, получившей название Дорога жизни. С начала блокады и до 30 марта 1943 г. по ней было доставлено в Ленинград без малого 1,5 млн. т. грузов и около 450 тыс. человек, главным образом, военнослужащих и вывезено из Ленинграда, не считая переброски нескольких воинских соединений, около 1743129 человек.