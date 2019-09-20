В Российском православном университете открылась выставка «Человек на переломе»

В экспозиции представлены фрагменты из воспоминаний и дневников, фотографии, вещи, книги, периодические издания 1910–1920-х годов, а также специально подготовленные видеосюжеты, включающие видео- и фотохронику, рассказы участников и очевидцев событий 1917–1918 годов.

Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» один из организаторов выставки,

первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак, главная задача выставки продолжить осмысление революционных событий 1917-1918 года. «Нам, организаторам, кажется, что нельзя закрывать эту тему. Уникальность нашей экспозиции в том, что она рассказывает как воспринимали это время непосредственные свидетели или участники событий, что они чувствовали, что думали. Как этот глобальный переворот власти выглядел в их глазах. Среди них писатели, историки, философы, военные, общественные деятели, политики, царские министры, члены Государственной думы - Бердяев, Розанов, Степун, Богословский, Краснов, Деникин, есть даже Троцкий и др. Для нас было важно рассказать об этом историческом событии словами тех, кто оставил свои личные переживания в дневниках, в письмах»,- отметил Дмитрий Гасак. По его словам, такой подход позволяет взглянуть на революцию 1917 года совершенно в новом ракурсе — через личностное ее восприятие. «Эта выставка в каком-то смысле отвечает на вопрос «Революция и я сегодняшний»», - считает он. К удивлению организаторов, когда выставка летом демонстрировалась в Санкт-Петербурге в музее Достоевского, она вызвала живой интерес, в первую очередь, у молодёжи. Несмотря на то, что на ней очень ограниченное число экспонатов- в основном фотографии и файлы с текстами.

По структуре выставка разбита на несколько периодов: бунт, двоевластие, отречение… и заканчивается началом гонений на Православие.

Экспозиция будет открыта для посетителей ежедневно с 21 сентября по 20 ноября 2019 года.

Режим работы выставки: с 21 сентября по 20 ноября ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме дней, когда проходят мероприятия университета. Запись на экскурсию: +7 (963) 975-17-25; +7 (968) 764 52 12. Экскурсионные группы с 8:00 до 20:00.

Адрес: Российский православный университет. Новая площадь, д. 12.

Организаторы:

Преображенское содружество малых православных братств

Культурно-просветительский фонд «Преображение»

Свято-Филаретовский православно-христианский институт

При поддержке Российского православного университета