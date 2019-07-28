Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе

Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.

Дед Зои Космодемьянской

- Ваше Преподобие, что Вам известно о служившем в Знаменском храме дедушке Зои Космодемьянской? Какова на самом деле причина его смерти, кто его убил - белые или красные? Действительно ли он поддерживал выступления против большевистской власти?

- Когда я приехал служить в Осино-Гай, мне посчастливилось застать людей, которые помнили священника Петра Космодемьянского. Одна из них, монахиня Александра (в миру Антонина Михайловна Епихина), была прихожанкой нашего храма. Мать ее стала свидетелем тех событий. Антонина Михайловна с детства ходила в церковь и даже претерпела за свою веру от власти: ее хотели посадить в тюрьму. Не помню, какие причины для этого нашли, но милостью Божией обошлось. Хотя ей пришлось какое-то время прятаться. А отца ее за то, что он был причастен к Церкви, расстреляли. Мать монахини Александры рассказывала: отца Петра односельчане предупреждали, что за его резкие выступления в защиту сохранения нравственной чистоты и преданности Церкви с ним могут расправиться. А он говорил: «Какой я буду пастырь, если я буду бояться!». В 20-е годы прошлого века у нас тут поднялось народное восстание, теперь его называют Антоновщиной, и в Васильевке, что здесь неподалеку, крестьяне тоже взбунтовались. Из Кирсанова через наше село Осиновые Гаи шел отряд для подавления этого бунта.

Люди из этого отряда заехали к отцу Александру и предупредили, что на обратном пути заберут его. Так они и поступили. Отец Петр спрятался на чердаке. Первый солдат поискал его там, спустился и сказал, что нет никого. А второй, видно неверующим бы, его там обнаружил. Как мне рассказали, красные батюшку сильно избили. Среди людей говорили, что у него хотели лошадь отобрать. Но по дальнейшим событиям понятно, что это не так. Они его бросили на телегу, с его же лошадью, и кружили тут по округе. Скорее всего, они просто заблудились, ночь была осенняя. И километрах в десяти отсюда есть Сосулинский пруд, там его тело и сбросили в воду. И это были представители красных, это точно. А лошадь с человеком из деревни отправили назад. Может быть, лошадь и послужила поводом, но причина была в другом. Только весной следующего года под Троицу его нашли пастухи. И представьте, он всю зиму пробыл в этом пруду, не раньше конца весны его обнаружили, но тело его сохранилось в нормальном состоянии, как говорили, «совсем не испортилось». Жители вспоминали, что всю зиму в стороне Сосулинского пруда видели световой столб.

«А что, война?»

- Ваше преподобие, судя по биографии, у Вас несколько рабочих профессий (см. справку), и ничто Вас не связывало с Церковью. Между тем, Вы поступили в Ленинградскую духовную семинарию и приняли сан в годы торжества атеизма. Что определило Ваш выбор? Почему стабильности и материальному благополучию обычного советского человека Вы предпочли полную неизвестности жизнь священника?

- Это не совсем так. Дело в том, что родители у меня были верующие, и я ходил в храм вместе с ними. Меня просто тянуло в церковь. А в 25 лет я осознанно пришел к тому, чтобы стать священником. Подумывал о монастыре, чтобы принять монашество, но меня не благословили. Я получил благословение на поступление в Ленинградскую духовную семинарию. Ее ректором был тогда нынешний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси). Во время учебы я был диаконом при храме Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. Потом вернулся в г. Рассказово Тамбовской области, на свою малую Родину и служил там в Иоанно-Богословском храме.

- Служа на приходе в советское время, Вы испытывали на себе притеснения со стороны власти?

-Так как я избрал путь одинокого человека, то бояться мне было нечего. Однажды, еще в Ленинграде, во время вечерней службы ко мне подошла одна наша прихожанка и сказала, что за мной следит какой-то человек. После службы, когда я вышел из храма, он меня окликнул, попросил предъявить документы. А я в ответ его спрашиваю: «А что, война?». И стали мы с ним беседовать. Церковь от станции километрах в двух расположена. Так вот мы дошли до станции, вернулись назад, и снова до станции – расстались друзьями. Он – комсомольский работник, борец с Церковью, а сам ничего не знает о Православии. Долго мы с ним разговаривали. Конечно, у этих людей было отношение к нам, людям религиозным, непростое. А здесь, когда уже в Тамбовскую область вернулся, сначала служил в Богоявленском храме села Советское Сосновского района. Угроз от власти особых там не было. Тогда людей верующих было много. И от них тоже много зависело - закроют их храм или нет. Если власти более-менее лояльно к верующим относились, то храмы оставались действующими. В них даже проводились какие-то реставрационные работы. Такая обстановка сложилась и здесь в селе Осино-Гай. Здесь я никогда не сталкивался ни с какими притеснениями.

-Какой грех, на Ваш взгляд, сегодня самый распространенный?

-Думаю, это поголовное увлечение телевизором и интернетом. Хотя, наверно, телевизор даже страшнее – он всегда включен. Он страшнейший враг нашей веры. Я уже столько раз наблюдал: приеду к кому-нибудь домой, мы беседуем, а нет-нет да и поглядываю в телевизор. Конечно, я слабый человек. А как вернусь домой – молиться не могу! Сил нет, мысли блуждают. Так и у всех. Поймите меня правильно, я ничего не говорю про православные каналы, которые хоть что-то доброе пытаются донести до людей. Но все же наши мысли телевизор занимает сильно. И все там идет подряд и без разбору. Под включённый телевизор дети подрастают и с малолетства уже знают, какую программу и как им найти. Я не смотрю телевизор, у меня его нет. Я не знаю, о чем говорить с теми, кто смотрит. Наверное, поэтому его смотрят все – чтобы друг друга понимать, обсуждать события, о которых с экрана говорили. А как эту тягу преодолеть? Думаю, только молитвой.

- Есть какие-то критерии, чтобы мирянину понять, что он ведет правильную духовную жизнь? Можно ли успокоиться и считать себя благочестивым человеком, если ты выполняешь все предписания: соблюдаешь молитвенное правило, постишься, исповедуешься, причащаешься, жертвуешь на храм и т. д.?

-Ни в коем случае! Не знаю, какие тут могут быть критерии, но успокоиться невозможно. Как святые отцы пишут, чем больше человек познает Бога, тем больше он видит в себе недостатков. Поэтому если человек на правильном пути, то первым у него должно быть ощущение своего недостоинства, когда человек понимает, что он ничего из себя не представляет. Только одно покаяние должно быть внутри нас, которого очень не хватает. Вот, например, женщины идут в церковь – платки надевают. Да разве это важно? Это, конечно, послушание, но не это главное. Скромность должна быть на первом месте, должен быть нравственный внутренний мир. Главное не внешность, а то, что внутри. Только через покаяние можно что-то изменить в себе.

С любовью все преодолеть можно

- Если сравнить прихожан 1990-х, 2000-х годов и современных, чем отличаются с духовной точки зрения эти три поколения?

-Мне хочется сказать про то поколение, которое было еще тогда, когда я ходил в храм как прихожанин. Много тогда бабушек в храмах было. И ведь идти трудно, старенькие, больные, а они все равно идут. А как трепетно тогда относились ко времени поста! Важно было людям это. В 90-х годах порыв был. Люди потянулись в храмы, молодежь начала на богослужения ходить. А потом как-то меньше людей стало, может, мы плохо, духовенство, сработали, не открыли пришедшим всех ценностей Православной веры. Теперь с открытием воскресных школ снова молодые люди в Церковь приходят. Правда, в глубинке и людей становится все меньше. У нас в Осино-Гай люди почти всегда жили с храмом, может, поэтому для них без храма и жизни нет. А если упущено что, например, в Софьино, то там и на богослужение мало людей приходят. Сказывается то, что долго там господствовал атеизм. А село-то побольше, чем Осино-Гай, а в храме народу меньше. Сегодня по сравнению с 80-ми годами в обществе ценности сильно изменились. И в 90-е было только начало таких перемен, когда всё безнравственное стало открыто наполнять нашу жизнь, а то, что сейчас все можно - разрушает истинные духовные ценности.

И эти поколения отличаются, хоть и в храм ходят и детей крестят, причащаются. А на исповеди не могут найти в себе искреннее раскаяние. Некоторые вообще потеряли память. Подойдут на исповеди и забудут, о чем хотели рассказать. Но если человек раскаивается, то выгоняет из себя плохое. И чем больше будет смирения в покаянии, тем быстрее происходит излечение души.

-Каковы главные качества, которыми должен обладать современный священник, чтобы завоевать доверие и уважение прихожан и стать для них настоящим пастырем? Открытость, дружелюбие, внешние данные, готовность выслушать и помочь или что-то еще?

- Это очень сложно. И правильного совета тут, пожалуй, не дашь. Надо только одно помнить: молитвы нет – значит, нет духа. А те качества, которые вы перечисляете, заключены в слове любовь. С любовью все преодолеть можно.

- Каких ошибок надо избегать молодым пастырям, которые только вступили на путь священства? Приведите, пожалуйста, пример из своей практики.

- Я могу посоветовать только молиться больше. И меньше увлекаться мыслями всем внешним. Телевизор лучше выкинуть, и все остальное современное тоже не должно отвлекать ум от молитвы.

- Если бы молодой священник спросил, как научиться правильно исповедовать, что бы Вы ему ответили?

- Принимая исповедь от человека, мы должны к нему испытывать чувства как к брату или к сестре, с любовью относиться и не осуждать. Нужно про себя всегда помнить, что я хуже этого человека. Человек нашел в себе силы принести покаяние. А я, даже если у меня машина есть, не всегда соизволю поехать исповедаться. А исповедь – это как для тела баня, которая омывает всю нечистоту. Я, как священник знаю больше, чем мирянин. Я учился, знаю много и больше, должен сделать больше для очищения своего. Человек, пришедший на исповедь, знает мало, а делает больше. Нужно помнить, что этот человек, помимо молитвы, должен еще и обеспечивать свою семью, а нас-то люди обеспечивают.

- Какие проблемы в исполнении своего пастырского служения сегодня встречаются чаще всего у молодых священников?

- На мой взгляд, сегодня проблема одна – гордыня и неуступчивость. Как ни горько и ни больно это говорить, но это так. Нужно помнить, что любовь христианская – это жертва, то есть в того, кого ты любишь, ты вкладываешь самого себя. Когда в брак вступают будущие молодые священники, то они должны помнить, что надо супругу поддерживать, помогать. Если бы мы так жили, то проблем никаких не было бы. А если делить власть в семье, то беда будет.

- Что для Вас самое трудное как для епархиального духовника?

- Трудно быть достойным этого. Раз мне доверили такое важно дело, то я должен быть примером для других. А я простой сельский священник, какой из меня пример?

- Есть ли точные данные, в каком году во время войны была закрыта ваша Знаменская церковь? А когда открыта вновь, при каких обстоятельствах это произошло?

- Официально Знаменский храм не закрывался никогда. Но в 1937 году богослужения в нем прекратились, священников арестовали. Устроили в церкви зерновой склад. В 1946 году в храме снова зазвучали молитвы. Надо сказать, что храм пострадал за эти годы, ни одной иконы не осталось. Все, что сегодня здесь есть – привезены из других храмов и вновь написанные. Да и облицовка наружная пострадала, наличники были сорваны. Крыша текла. В 1976 году была попытка забрать храм и устроить в нем музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской - внучки священника Петра Космодемьянского. Но жители узнали о том, что храм хотят забрать, и не допустили этого. Правда, власти местные тогда, я думаю, навстречу им пошли.

- Какие евангельские слова Вы чаще всего вспоминаете, и чем они близки вам?

- «Любите друг друга» - что может быть еще лучше? А без заповедей блаженства, как день прожить? А вообще, какую страницу Евангелия ни возьми – все на них близко и дорого. Евангелие – это колодец, бездонный колодец духовной мудрости!

Справка

Протоиерей Александр Каратеев родился 16 августа 1944 года в городе Рассказово Тамбовской области в семье рабочих. Трудовую деятельность Александр Гаврилович Каратеев начал в 1961 году с освоения профессии сапожного мастера. Затем, в разные годы, трудился трактористом-машинистом, разнорабочим, машинистом катка, красильщиком, маляром-высотником, столяром. За добросовестный труд в 1974 году получил благодарность. В 1982 году закончил Ленинградскую Духовную семинарию и был переведён из Ленинградской епархии в Тамбовскую, в Иоанно-Богословскую церковь города Рассказово. Рукоположен в священника в 1984 г. С 1985 г. настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Один из старейших клириков Уваровской епархии.

Знаменский храм построен в 1870 году, закрыт в годы Великой Отечественной войны. С 1906 года до своей кончины в 1918 г. настоятелем Знаменской церкви был родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской – священник Петр Космодемьянский. Могила пастыря находится за алтарем храма.