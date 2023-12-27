Преподобная Евфросиния Полоцкая — княжна, игумения, просветительница

В этом году исполнилось 850 лет со дня преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, просветительницы Белорусской земли, основательницы женского монашества на Руси, «матушке Русской земли», как ее с любовью именуют.

О том, как знатная княжна выбрала монашеский путь, как основала одну из первых женских обителей на Руси, ставшую центром просвещения, как спустя семь веков были возвращены мощи святой игумении из Киева в ее родной Полоцк, как одна за другой возрождались полоцкие святыни, и прежде всего Спасский монастырь, основанный преподобной Евфросинией в ХII веке, рассказывает настоятельница Спасо-Евфросиниевской обители игумения Евдокия (Левшук). PDF-версия.

— Известно, что преподобная Евфросиния была родственницей святого равноапостольного князя Владимира, его праправнучкой.

— Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя Предслава, родилась в начале ХII века, предположительно в 1102 году, в семье полоцкого князя Георгия и происходила из древнего княжеского рода, который корнями восходил к святому равноапостольному князю Владимиру.

В 988 году князь Владимир принял святое крещение и разделил земли между своими сыновьями. Полоцкие земли достались его сыну Изяславу, который стал родоначальником династии полоцких князей. Во время правления князя Изяслава в Полоцке была учреждена первая епископская кафедра (до этого кафедры были только в Киеве и в Новгороде). С образованием Полоцкой епархии христианская вера стала распространяться по всей Полоцкой земле. При внуке князя Изяслава Всеславе в Полоцке был возведен грандиозный собор Святой Софии. Строительство третьего на Руси (после Киева и Новгорода) Софийского собора явилось свидетельством экономического и духовного роста Полоцкого княжества ХI века.

— Княжна Предслава с юных лет была книжницей, и слава о ее мудрости и красоте распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие достославные князья искали ее руки, но она отказалась от брака и тайно ушла из дома в монастырь. Было ей тогда 12 лет...

— В Древней Руси девица этого возраста считалась совершеннолетней. Но даже по тем меркам Предслава была рассудительна не по годам и имела глубокую веру. В Житии преподобной Евфросинии приводится размышление юной княжны о браке и о жизни вообще: «Что совершили прежде нас жившие предки наши? Женились, выходили замуж, княжили, но не жили вечно — жизнь их прошла, и слава их исчезла, как прах, хуже паутины. А преподобные жены мужественно пошли вслед за Христом... и имена их написаны на небесах, где они с ангелами беспрестанно славят Бога».

Предслава пришла в монастырь, игуменией которого была ее тетка. Намерения племянницы оставить мир поначалу смутили настоятельницу, но вскоре она убедилась в серьезности принятого той решения. В постриге юная Предслава получила имя Евфросиния, что в переводе с греческого означает «радость». И она действительно стала радостью и утешением для людей. По благословению епископа Илии преподобная поселилась в небольшой келии при Софийском соборе, где находилась одна из самых богатых библиотек Древней Руси. В свободное от молитвенных трудов время юная Евфросиния занималась переписыванием священных книг. Это нелегкое занятие было в то время под силу в основном мужчинам. Книги писали на пергаменте, кропотливо выводя каждую букву, что требовало не только редкого умения, но и особого усердия. Деньги, вырученные от продажи книг, преподобная раздавала бедным. В ее Житии говорится, что она, как луч солнечный, осветила всю землю Полоцкую.

Преподобная Евфросиния основала два монастыря — женский и мужской, которые явились просветительскими центрами в Полоцком княжестве. Вероятнее всего, при них были открыты библиотеки, скриптории, школы, богадельни, иконописные и ювелирные мастерские. Ее усердием в Спасском женском монастыре на месте деревянной церкви был возведен храм в честь Всемилостивого Спаса, до сегодняшнего дня поражающий своим совершенством. К тому же святая игумения была миротворицей, предотвращала ссоры и распри между князьями. «...Не хотела она видеть враждующими ни князя с князем, ни боярина с боярином, ни из простых людей кого со своим другом, но всех хотела видеть единодушными», — сообщается в Житии. Ее пламенная вера и безграничная преданность Христу являли и сегодня являют назидательный пример для каждого христианина.

— Земная жизнь полоцкой игумении окончилась в 1173 году в Иерусалиме, куда она совершила паломничество в пожилом возрасте. В то время такое путешествие было сопряжено с определенными трудностями.

— Достигнув преклонных лет, игумения Евфросиния пожелала поклониться святым местам, которые были связаны с земной жизнью Спасителя, и отправилась в Иерусалим пешком. Когда в 1998 году по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета состоялось переоблачение ее мощей, из Троице-Сергиевой лавры был приглашен врач-эксперт высшей категории, кандидат медицинских наук монах Агапит (Юрков; ныне архимандрит), который по врачебной специализации являлся травматологом-ортопедом. Он неоднократно принимал участие в обретении и переоблачении святых мощей. На мой вопрос, почему у преподобной сильно деформированы стопы, он ответил, что от длительной ходьбы. Преподобная отправилась в Иерусалим в сопровождении брата — князя Давида и двоюродной сестры — монахини Евпраксии. На пути к Царьграду (Константинополю) ее встретил византийский император Мануил Комнин, который шел с войском против венгров. Он оказал ей великую честь, дав провожатых до Царьграда, где ее встретил Патриарх Лука и преподал ей благословение. Святая игумения посетила Софийский храм, вознесла молитвы ко Господу и, приобретя золотую кадильницу и разнообразные благовония, направилась в Иерусалим. В Святом Граде она с благоговением и молитвой поклонилась Гробу Господню, окадила его золотой кадильницей, а затем обошла все святые места. Трижды она приходила ко Гробу Спасителя, где молила Бога, чтобы Он удостоил ее завершить земной путь на Святой Земле. Вскоре Полоцкая игумения заболела и через двадцать четыре дня, 23 мая (5 июня н. ст.), отошла ко Господу. Она была погребена в монастыре преподобного Феодосия Великого. В 1187 году Иерусалим захватил египетский султан Салах ад-Дин. Иноки, покидая Святую Землю и не желая оставлять мощи Полоцкой княжны в руках неверных, перенесли их в Киево-­Печерскую лавру. Так, по неизреченному Промыслу Божию, преподобная Евфросиния первой из жен была погребена в Киевских пещерах и одна из немногих жен вошла в плеяду Печерских святых.

— Более семи веков мощи святой угодницы находились в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Знаю, что вы с сестрами нашли в архивах документы и восстановили хронику перенесения мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк в 1910 году, что стало тогда значительным событием для всех белорусов и не только.

— Действительно, это было общероссийское торжество, все события которого мы описали в книге «Полоцкое Радование». Наши сестры провели огромную работу по сбору документальных свидетельств этого величайшего исторического события. Они повторили путь, по которому в 1910 году мощи преподобной Евфросинии следовали из Киева в Полоцк. Сестры работали в архивах, музеях, общались с местными старожилами, которые делились своими воспоминаниями о встрече святых мощей в их городах и селениях.

После того как мощи преподобной перенесли в Киево-Печерскую лавру, жители Полоцка не оставляли надежды вернуть их в родной город. С 1580 года Спасский монастырь находился в ведении католического ордена иезуитов, затем пиаров1. Когда в 1832 году Спасо-Преображенский храм обители был возвращен православным, начались ходатайства о перенесении святыни в родной край; они продолжались 77 лет. Святейший Синод не давал разрешения на перенесение мощей главным образом из-за господствовавшего тогда в Полоцке иноверия. В 1870 году в Киево-Печерской лавре от мощей святой была отделена частица среднего перста правой руки и принесена в Витебск, где хранилась в ковчеге до весны 1871 года, после чего была передана в Полоцкий монастырь. И наконец, в 1909 году царь-страстотерпец император Николай II подписал резолюцию о возвращении мощей преподобной в Полоцк. Из Киева святыню перевозили по Днепру на пароходе 737 км, а затем несли на руках от Орши до Полоцка через Витебск 201 км. Эти памятные события вошли в историю как Свято-Евфросиниевские торжества, которые длились целый месяц. В местах остановок мощи преподобной встречали крестным ходом под звон колоколов. Люди в благоговении вставали на колени, держа в руках зажженные свечи. Храмы не могли вместить всех, желавших поклониться святым мощам, и часто службы проходили под открытым небом. В перенесении мощей участвовали члены императорской фамилии: греческая королева Ольга Константиновна2, великий князь Константин Константинович и будущая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна. Сохранились телеграммы, передающие дух тех событий, которыми обменялись жители Киева и Полоцка. Осознавая величие переживаемого момента, киевляне пожелали присоединиться к ликованию Полоцкого края и через городского голову приветствовали Полоцк следующей телеграммой: «Древний город Киев, бывший более семисот лет хранителем святыни, ныне объединился со всею Северо-­Западною Русью в высоком чувстве духовного ликования о знаменательном торжестве перенесения святых мощей преподобной Евфросинии, Промыслом Божиим направленных в Полоцкий удел, дабы многих привести ко спасению. Да процветет же под покровом святыни древний православный Полоцк, и да возродится вновь бывшая славная Полоцкая земля». В ответ на это полоцкий городской голова также прислал телеграмму: «Мать городов русских — Киев. В знаменательный день отправления на родину покровительницы земли Полоцкой, святой княжны Евфросинии, Полоцк, в лице городской думы, приносит тебе глубокую сыновнюю благодарность за сохранение святыни его в века тяжелого для него испытания и молит Бога, да укрепит Он тебя на бесконечные века как источник духа, нравственного света, каковым был ты доныне. Молитва эта всей земли Полоцкой будет переходить заветом из рода в род, из века в век за твое величие и процветание, колыбель Православия Киев». Благодаря этим торжествам почитание преподобной Евфросинии вышло далеко за пределы Полоцкой епархии.

— На протяжении ХХ века мощи преподобной еще не раз «путешествовали»: во время Первой мировой войны, затем при советской власти.

— В 1915 году, во время Первой мировой вой­ны, насельницы Полоцкого монастыря были эвакуированы в Ростовский Авраамиев монастырь, куда были перевезены мощи преподобной и церковные ценности. И только в 1921 году сестры смогли вернуться в родной Полоцк. За эти годы в Ростове погибла или была изъята безбожными властями значительная часть монастырского имущества, утрачены монастырский архив и библиотека. Милостью Божией мощи преподобной уцелели, и вернувшиеся в Полоцк сестры перевезли их с собой.

В 1922 году советскими властями была изъята серебряная рака, изготовленная для святых мощей в 1910 году, а мощи доставлены в Витебский музей. В 1925 году напрестольный крест-ковчег, изготовленный по благословению игумении Евфросинии, был передан в Полоцкий финотдел. Эта величайшая святыня находилась в музеях Минска, затем Могилева и в 1941 году в начале войны бесследно исчезла.

В 1925 году монастырь был закрыт. Некоторые сестры остались жить в Полоцке у знакомых и родственников, а остальные переехали на отведенный им участок земли из-под вырубленного леса, где организовали сельскохозяйственную артель «Пеньки». В 1943 году монастырь был открыт, а мощи переданы из Витебска в Полоцкую обитель, где находятся до сего дня.

В 1961 году монастырь опять закрыли, а монахини были отправлены в Жировичский Свято-Успенский монастырь. Спасо-Преображенский храм, где пребывали мощи преподобной Евфросинии, был передан на попечение приходской общины и долгие годы являлся единственным действующим в Полоцке и его окрестностях. Монахини, которые остались жить в Полоцке и Полоцком районе, продолжали ухаживать за святыней, пели и читали во время богослужений.

— В 1990 году началось возрождение Спасо-­Евфросиниевского монастыря, в котором вы принимали непосредственное участие.

— В 1985 году старостой Спасо-Преображенского прихода стала Татьяна Никодимовна Храповицкая, впоследствии монахиня Таисия, которая в то время работала инженером на заводе «Измеритель» в Новополоцке. Будучи старостой, Татьяна Никодимовна стала добиваться открытия монастыря. Однако планы властей были иными: они решили сделать на территории обители туристический комплекс. Крестовоздвиженский собор должен был стать планетарием, Спасо-Преображенский храм — музеем, а сестринские корпуса — гостиницей для туристов. Тогда Татьяна Никодимовна поехала в Москву, чтобы добиться разрешения на открытие монастыря, но получила ответ, что легче открыть десять приходов в Полоцкой епархии, чем один монастырь. Тем не менее верующие не оставляли своих усилий, и 6 июля 1989 года последовало определение Священного Синода Русской Православной Церкви о возрождении Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

В июле 1990 года в Полоцк из Жировичского монастыря прибыли первые четырнадцать сестер. Помню, когда мы приехали, в сестринских корпусах еще жили миряне. Один полностью был заселен, а в другом уже были свободные комнаты, которые мы и заняли. Постепенно жильцам предоставляли квартиры в городе, и таким образом через некоторое время территория монастыря была полностью освобождена. Перед сестрами стояла непростая задача — возродить древнюю Спасскую обитель, которую сегодня именуют колыбелью Православия на Белой Руси. На территории монастыря начались ремонтно-реставрационные работы, и вскоре были восстановлены Свято-­Евфросиниевский храм, Крестовоздвиженский собор и реконструирована колокольня.

— И стали воссоздаваться утраченные полоцкие святыни. Как, например, крест преподобной Евфросинии.

— В сентябре 1992 года в Полоцке проходили торжества, посвященные 1000-летию Полоцкой епархии и Православной Церкви в Беларуси. В ходе юбилейных торжеств было решено воссоздать Евфросиниевский крест, который был изготовлен по благословению преподобной Евфросинии в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей. Это был шестиконечный напрестольный крест-ковчег, в котором находились великие христианские святыни: частица Древа Креста Господня с каплей Крови Спасителя, частицы камней Гроба Господня и гробницы Пресвятой Богородицы, частицы мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика Пантелеимона и капля крови великомученика Димитрия Солунского. Выполненный в древней византийской технике перегородчатой эмали, крест имел кипарисовое основание, обитое 22 золотыми и 20 серебряными с позолотой пластинами, украшенными драгоценными камнями и жемчугом, а также 20 эмалевыми иконками.

Идея воссоздать крест принадлежала митрополиту Филарету (Вахромееву; в 1989–2013 гг. Патриаршему экзарху всея Беларуси). Он дал задание своим сотрудникам разыскать материалы о кресте. К этой работе были подключены московские ученые — известные историки-­археологи Татьяна Ивановна Макарова и Леонид Васильевич Алексеев. Позже, по благословению владыки Филарета, уже к практической работе подключился брестский художник-эмальер Николай Петрович Кузьмич. Татьяна Ивановна и Леонид Васильевич познакомили его со всеми известными публикациями о кресте преподобной Евфросинии, они вместе ездили в архив Российской академии наук, где были обнаружены фотонегативы на стекле, сделанные в XIX веке фотографом Н. Чистяковым. Для дальнейшей работы с этих негативов были сделаны фотографии, причем увеличенные до такого размера, чтобы иметь возможность рассмотреть фрагменты креста.

В 1994 году митрополит Филарет организовал паломничество на Святую Землю для тех, кто был причастен к делу воссоздания Полоцкого креста. Во время Божественной литургии на Гробе Господнем было освящено кипарисовое основание будущего креста. На Святой Земле были закуплены драгоценные камни, которые пошли на украшение святыни. По благословению Патриарха Святого Града Иерусалима и всея Палестины Диодора II были получены частицы Честного и Животворящего Креста, камня от гробницы Пресвятой Богородицы, камня от Гроба Господня, частицы святых мощей для их помещения в воссоздаваемый крест.

После возвращения домой Николай Петрович продолжил работу над разгадкой техники перегородчатой эмали и рассказывал, что это было очень тяжело: «Я кладу золотую нить, заливаю эмаль, и нить рвется. Столько времени потратил на то, чтобы понять, как это сделать». В феврале 1996 года решение было найдено, и в середине июня была изготовлена первая пробная золотая пластина с изображением Иоанна Предтечи. Спустя полтора года работа над крестом была благополучно закончена.

В Спасо-Евфросиниевской обители чин воздвижения воссозданного Евфросиниевского креста состоялся в 1998 году, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, во время первосвятительского визита Патриарха Алексия II.

— Утраченная в 1922 году серебряная рака также была воссоздана. При каких обстоятельствах это произошло?

— Это было удивительное событие. Шел ремонт корпусов, денег не хватало. Мы даже помыслить не могли, чтобы взяться еще и за создание новой раки. Однажды к нам в монастырь приехала Наталья Федоровна О. из Дисны и во время экскурсии по обители задала вопрос, можно ли в настоящее время воссоздать раку. Мы объяснили ей причину неосуществимости на тот момент такого проекта, и тогда она предложила взять все расходы на себя. Мы помогли ей попасть на прием к митрополиту Филарету. Владыка вызвал Николая Петровича, познакомил их, и Николай Петрович приступил к воссозданию раки.

В первую очередь он сделал макет из гипса и привез в монастырь. Мы его поставили в Преображенском храме, где прежде стояла рака. Макет там прекрасно поместился. На следующем этапе нужно было сделать основу для раки. Наталья Федоровна купила красное дерево, оплатила все работы, и основа была сделана. А через некоторое время она нам сообщила, что из-за непредвиденных обстоятельств помогать больше не сможет.

Работы были начаты, останавливать это благословенное дело уже было нельзя, и тогда владыка Филарет обратился к Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой помочь в выделении серебра для воссоздания раки. Из Администрации Президента мы получили запрос описать подробную историю древней серебряной раки, и после нашего сообщения пришел ответ: «Выделить на воссоздание раки преподобной Евфросинии 120 кг серебра».

Серебро было получено в слитках, и, чтобы раскатать его на листы, нужно было иметь большие финансовые средства, поэтому Николаю Петровичу пришлось снова обратиться к владыке Филарету, а тот, в свою очередь, опять обратился к Александру Григорьевичу с просьбой помочь раскатать серебро для раки. После получения положительного ответа пришло время подключать к этому благому делу всех епископов, так как необходимо было арендовать мастерскую и платить людям за работу. В Белорусском экзархате был открыт специальный счет для воссоздания раки.

Так преподобная сначала подключила к этой великой миссии Президента, а потом и весь народ. В результате проведенной работы осталось серебро, и владыка благословил всем епископам выкупить по одной серебряной лампаде, которые были возожжены над ракой 3 июня 2011 года, накануне дня памяти преподобной. Горение этих лампад — символ непрестанной молитвы, совершаемой в обители, и сердечных молений, приносимых ее покровительнице и заступнице — великой княжне Евфросинии.

Началось это богоугодное дело с Натальи Федоровны, которая явилась своеобразной отправной точкой для масштабного проекта, мобилизовавшего всех белорусов. Они своей милостыней словно понудили преподобную Евфросинию ходатайствовать перед Богом за всю нашу страну.

— Сегодня продолжается реставрация древнего Спасо-Преображенского храма, построенного в XII веке по благословению преподобной Евфросинии. Этот памятник по-настоящему открыл известный художник-­реставратор Владимир Сарабьянов, который с 2007 года вплоть до своей внезапной кончины в 2015 году здесь работал. И благодаря его трудам все узнали сенсационную новость, что есть храм XII века, где полностью сохранилась в прекрасном состоянии фресковая роспись того времени.

— Долгое время мы не знали о существовании фресок XII века, так как они скрывались под масляной живописью XIX века. Но со временем из-за перепада температуры масляная краска стала отшелушиваться и под ней стали проступать фрагменты фресок.

Пробные раскрытия фресок предпринимались не раз, но планомерная работа началась только в начале 1990-х годов. Ее возглавил минский художник-реставратор высшей категории Владимир Васильевич Ракицкий, однако из-за нехватки квалифицированных специалистов работы продвигались медленно. Он практически работал один. Узнав о московских реставраторах, имеющих большой опыт в этом направлении, мы в 2007 году пригласили бригаду под руководством Владимира Дмитриевича Сарабьянова — ведущего специалиста по византийской и древнерусской живописи. Они разработали уникальную технологию по отслоению масляной живописи, которая позволила раскрыть и фрески XII века, и сохранить масляную живопись XIX века, которая была перенесена сначала на холсты, потом на твердую основу, и сейчас ее можно увидеть в художественной галерее Полоцка. С 2009 года к московским реставраторам присоединились белорусские коллеги под руководством Юрия Ивановича Малиновского. Открытие сохранившихся фресок XII века в Спасском храме специалисты называют сенсацией, так как подобного этому нет больше ни в Беларуси, ни в России: изумительны и прекрасная сохранность самой живописи, и внутреннее содержание росписи, и особо тщательный подбор сюжетов.

— Владимир Сарабьянов пишет в своей книге, посвященной работе в полоцкой обители, что преподобная Евфросиния принимала в со­здании храма и его украшении самое непосредственное участие.

— Сегодня мы не просто видим древние фрески XII века, а можем по ним судить о внутреннем мире преподобной Евфросинии, которая являлась как заказчицей, так и автором росписи. Спасский храм расписан по ее замыслу. Она подбирала сюжеты, составляла иконографическую программу, и раскрытые фрески свидетельствуют о глубоком понимании ею Священного Писания. Можно с уверенностью сказать, что Спасо-Преображенский храм — это ее свое­образное послание потомкам, навечно запечатленное в стенной росписи, о том, как следует жить, к чему стремиться и чего избегать. Это написанная ею настольная и вечная книга, которую будут читать во все времена и черпать из нее духовную Премудрость Божию.

— В 2025 году исполнится 900 лет со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Как вы готовитесь встретить юбилей?

— К 2025 году планируется завершить реставрационные работы и разобрать как внутренние, так и наружные леса.

В прошлом году нам передали здание бывшего Евфросиниевского духовного училища. Думаем устроить в нем домовый храм для воспитанников воскресной школы, чтобы там совершалась Литургия с участием детей, что является неотъемлемой частью обучения в воскресной школе. Такие богослужения станут бесценным и незабываемым опытом для маленьких прихожан. Они ждут не дождутся этого.

Также в этом здании собираемся создать экспозицию, посвященную Спасскому храму и его фрескам. Со временем, даст Бог, возродится и духовное училище.

В Житии преподобной матери нашей Евфросинии, игумении и княжны Полоцкой, говорится: «Каким же языком, братия, надлежит мне почтить светозарную память преблаженной невесты Христовой Евфросинии? Была она помощницей обиженным, скорбящим — утешением, нагим — одеянием, больным — посещением, и просто сказать, для всех была всем». И до теперешнего дня такой остается. Сколько людей приходят к ее раке и скольким она помогает!

Москва – Полоцк

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Пиары — католический монашеский орден для обучения юношества. В 1831–1842 гг. царские власти России закрыли все пиарские монастыри и школы в Белоруссии и Литве, в 1863 г. — в Польше.

2 Великая княжна, дочь великого князя Константина Николаевича и его супруги, принцессы Александры Саксен-Ольденбургской, супруга греческого короля Георга I.









