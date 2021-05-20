Укрепить и утешить

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Современная предкрещальная практика
Уже несколько лет портал «Пастырь» публикует ответы опытных священнослужителей, епископов и священников на вопросы, возникающие по самым разным направлениям пастырского служения. Команда портала проводит в очном и онлайн-форматах пастырские семинары по важным для священнослужителей проблемам. «Журнал Московской Патриархии» будет знакомить читателей с темами, которые затрагиваются на страницах портала. PDF-версия.
20 мая 2021 г. 14:00
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям»
Отметивший 85-летний юбилей патриарший наместник Московской епархии рассказывает «Журналу Московской Патриархии» о своей деятельности на поприще внешних церковных связей, о подготовке канонизации новомучеников в 1990 годы и о развитии православного образования в Подмосковье. PDF-версия.
2 апреля 2021 г. 19:30
Памяти митрополита Филарета (Вахромеева), Патриаршего экзарха всея Беларуси
12 января 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев). 20 февраля 2021 года исполнилось 40 дней со дня кончины архипастыря. PDF-версия.
19 февраля 2021 г. 18:35
Протопресвитер Владимир Диваков
В январском номере журнала открывается новая рубрика «Человек Церкви». Мы будем ее вести вместе со священником Игорем Палкиным — клириком храма Святой мученицы Татианы при МГУ и профессиональным фотографом, заведующим фотослужбой при Пресс-службе Патриарха.Отец Игорь — известный фотомастер, которому одинаково хорошо удаются и репортажная съемка, и портреты, и лирические зарисовки. Многие богослужения Патриарха Кирилла, его поездки по стране и миру мы видим глазами отца Игоря. «Фотография стала ключиком, с помощью которого Господь уже много лет открывает мне церковную жизнь, историю Церкви, церковное искусство», — объясняет священник. Теперь своими открытиями отец Игорь будет делиться с читателями «Журнала Московской Патриархии». В рубрике «Человек Церкви» будут публиковаться портреты людей, которые всей своей жизнью засвидетельствовали преданность Церкви. PDF-версия.
16 февраля 2021 г. 16:00
От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве
В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленных, составило: 27 апреля – 3 мая - 43 вызова, 4 - 10 мая - 53 вызова, 11 - 16 мая - 44 вызова. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. И если в середине апреля на каждого приходилось 1-2 вызова, то теперь их число утроилось.
18 мая 2020 г. 14:27
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе
Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.
14 августа 2019 г. 15:50
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ЖМП № 12 декабрь 2021 / 10 декабря 2021 г. 19:00
Укрепить и утешить
КАК И О ЧЕМ СВЯЩЕННИКУ ГОВОРИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ, УМИРАЮЩИМ ОТ НЕИЗЛЕЧИМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Часто служителей алтаря зовут к больному, который вот-вот уйдет в мир иной. Как укрепить, утешить находящегося при смерти человека? В подобных случаях очень трудно подобрать верные слова и интонацию, ведь кажется, что в такой ситуации всякое слово теряет смысл. И тем не менее именно священник обязан помочь человеку, уходящему из этого мира, подготовиться к встрече с Богом. Как справиться с этой задачей? На что обратить внимание? И наоборот, чего говорить ни в коем случае нельзя? PDF-версия.
Доверься Богу
В таких беседах нет и не может быть никаких «домашних заготовок». Все умирающие — разные, все в разной степени воцерковлены (или не воцерковлены вовсе), все в разной степени веруют, у каждого свои особенности психофизического состояния. И все это обязательно нужно учитывать. Поэтому авторитетные пастыри советуют: прежде чем начинать такой разговор, необходимо обратиться к Богу с живой и искренней молитвой. Пример такой молитвы приводит протоиерей Николай Важнов, духовник священников Московской епархии и настоятель храма святителя Николая в Кленниках: «Господи, вразуми меня, помоги мне! Положи мне на сердце, открой, как мне поговорить с этим человеком… И меня, Господи, вразуми, и ему положи на сердце, его сердечко успокой. Ведь Бог любит его. Он не мой только Бог, но и его тоже…» Тогда может получиться очень хороший, замечательный разговор.
Не менее важно сразу же, еще прежде всякой далеко идущей беседы, понять, как человек себя чувствует (именно сейчас, в данный момент), комфортно ли ему лежать или сидеть, какое у него настроение, расположен ли он к разговору, можно ли ему помочь чем-то практическим — к примеру, переложить подушку поудобнее или подать воды. И только тогда, когда «установится доверие, человек увидит, что ты никуда не спешишь, а проявляешь участие, тогда уже можно смотреть, что сказать», говорил в интервью порталу «Пастырь» протоиерей Димитрий Смирнов († 21.10.2020), один из самых уважаемых московских духовников, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
«Такие беседы проходят лучше, если перед этим помолишься, признаешь перед Богом свою полную немощь, откроешь Ему свое незнание и попросишь Его помощи: “Господи, вразуми, чтобы я мог сказать то, что действительно будет ему на пользу”. Иной раз оказывается, что и говорить-то ничего не надо», — подводит черту митрополит Воскресенский Дионисий.
И все же что важно донести до человека, который умирает и подсознательно знает это? Не всегда стоит напрямую говорить о смерти, считает основатель первого в России детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко, настоятель храма Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Желание жить — настолько сильное, особенно у детей, что даже когда становится совсем плохо, человек продолжает бороться за жизнь, так что прямой разговор о том, как относиться к смерти или что такое смерть, складывается не всегда, объясняет он. «Но человек, который задумывается, что с ним происходит, насколько его болезнь излечима, всегда хочет найти себе собеседника по душе, поэтому порой задает наводящие вопросы, как бы прощупывая тебя, пытаясь понять, являешься ли ты этим самым человеком, — продолжает отец Александр. — Разговор чаще всего происходит косвенно, отвлеченно, касается скорее темы, что такое смерть, что будет потом, почему так сложилась моя жизнь. И информацию, которую ты знаешь, нужно давать дозированно, предоставляя возможность человеку осмыслить то, что ты ему сказал».
«Это, может, немного примитивно звучит, но всегда надо обращать внимание человека на то, что даже самые тяжелые заболевания и самые тяжкие страдания, которые мы испытываем сейчас, — временны, что потом — вечность, — говорит епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. — А вот какими мы в эту вечность войдем — зависит в том числе от того, как мы будем воспринимать эти страдания и какие действия предпринимать… Мы можем и должны донести, что Бог — это безграничная и всесовершенная любовь, и что если мы потерпим, то наши сегодня-шние страдания пролетят как мгновение, а потом будет радость встречи с Ним».
Многолетний духовник московских священников и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев († 29.04.2020) советовал говорить больному, который находится при смерти: «Не бойся, это такой период. Ты уже и так много настрадался. А сейчас — доверься Богу. Господь твоими страданиями и твоей болезнью готовит тебя к вечной жизни, не унывай».
Увидеть все, во что ты верил
Не смерть, для всякого неизбежная, а вечная жизнь — вот на чем стоит делать акцент в беседах с умирающими. «Конечно, мы по-человечески, по-земному боимся смерти, — признает протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Акулове, много лет служивший духовником Московской епархии. — Но ведь это такая радость — увидеть все, во что ты верил, мир, который настолько прекрасен и в котором столько любви и доброты! Есть книга Морица Роолингза “За порогом смерти”, где рассказывается о людях, переживших клиническую смерть. Они видят свет и Кого-то, Кто излучает такую доброту, что не хочется возвращаться. Представляете? Оказывается, оттуда никому и не хочется возвращаться!»
Отец Валериан приводит слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Если ты страдаешь телесно или душевно, обрати внимание, что все в мире страдает в разной степени. Страданий нам не избежать. Надо учиться страдать достойно и одухотворенно. Более того, если ты обратишь внимание, то в мире больше страдают лучшие люди, и это показывает, что страдание — удел лучших людей». «Когда Бог попустил болезнь, надо относиться к ней как к возможности стать лучше», — делает вывод отец Валериан.
Если священник начнет с молитвы об умирающем, до какой-то степени поставит себя на его место, тогда, в всяком случае, «у него отпадут готовые вырваться в такой ситуации ненужные слова — дежурные, глупые и бездейственные», добавляет митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Иногда, по его опыту, с человеком «надо просто находиться вместе, помолчать, взяв за руку. Порой это может помочь даже больше, чем все остальное».
Бывает, что умирающий категорически отказывается признать, что он на пороге перехода в вечную жизнь, строит далеко идущие планы, живет иллюзиями. В таком случае отец Димитрий Смирнов советовал поговорить с человеком более прямо: «Болезнь твоя опасная, и может так случиться, что ты умрешь. Ты об этом думал? Ты как-то к этому готовишься? Если какие-то грехи на ум приходят, то надо покаяться перед Богом: Господи, Ты меня прости, дай мне возможность вспомнить и другие мои грехи, чтобы покаяться».
Категорически нельзя обещать пациенту скорое выздоровление, «утешать нереальным», предостерегают многие пастыри. «Сейчас ты причастишься — и все будет у тебя пряничком», «Сейчас мы тебя пособоруем — и будешь как огурчик», — приводит примеры таких ложных «утешений» епископ Николай. Вместо этого надо сказать: «Мы поможем твоей душе избавиться от того, что является грузом, тяжелым камнем. Это, безусловно, поможет, но это не значит, что ты сразу выздоровеешь».
С ним согласен протоиерей Николай Важнов: «Ни в коем случае нельзя обнадеживать человека, что он поправится. Надо говорить о том, что, кроме этой земной жизни, есть еще небесная, вечная жизнь. Телесной болезнью душа человека очищается от грехов. И не зря Бог попустил болезнь, а чтобы через эти страдания ты очистил свою душу… Поэтому нужно говорить о смерти именно как о переходе: “Ты никогда не будешь чувствовать себя совершенно исчезнувшим. На-оборот, это освобождение от тех болезней, трудностей и переживаний, которые тебя мучают”. Но ни в коем случае не нужно успокаивать человека, говорить, что все обойдется».
Отец Николай приводит в качестве примера случай с крещением бывшего спецназовца Георгия, осетина по национальности: «Когда был здоровым, очень много горячих точек прошел. И вот заболел раком. Одну операцию перенес, вторую, третью, химию делали — но шансов не было. Потом он пришел ко мне креститься… Он уже знал, что обречен, и говорит: “Я так рад, что я узнал Бога в своей жизни, что Господь открылся мне. Спрашиваю себя, хочу ли я снова стать здоровым, — и знаете, батюшка, понимаю, что — нет... Потому что я, будучи здоровым, не смогу подняться на ту духовную планку, на которую меня поднял Господь этой болезнью”». «У него настолько стерлись грани между этим миром и тем, что он жил уже другой жизнью, — объясняет отец Николай. — С ним, по-моему, совершенно нелогично и глупо было бы говорить про выздоровление».
Донести, что расставание — это ненадолго
Увы, не всякий умирающий пребывает в такой духовной ясности. Поэтому священнику необходимо найти слова, которые «возбудят христианский дух в человеке и помогут надежде согреть его душу», делится своим пастырским опытом протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального монастыря Москвы. «Слова могут быть такими: “Дорогой, а ведь каждый день нашей жизни, твоей и моей, всех окружающих, может быть последним. И поэтому наша задача — сего-дняшний день, коль скоро он пришел, принять как подарок от Господа, до позднего вечера (если Бог даст) прожить его под знаком вечности. И я вам желаю, чтобы девизом вашего сегодняшнего дня были слова: с молитвой к Богу, с любовью к людям. Если сегодня всех успеть пожалеть, всем посочувствовать, о каждом помолиться, то такое расположение души Господь Бог обязательно наградит излиянием Своего мира”».
Крайне важно дать человеку почувствовать, что даже в свои последние дни и часы он не обуза для окружающих, что он может быть нужным и полезным, делать что-то важное для других. «Какая у больного человека работа? Только молиться, — рассуждал отец Димитрий Смирнов. — Это тяжелый труд, но зато ты можешь очень много сделать. И для своих близких, и для детей. Есть ли у тебя какая обида? Вот ты сейчас потрудись, чтобы обиду простить. Помолись, чтобы Господь внукам твоим подал веру. Нет ли у тебя каких долгов? Написал ли ты завещание, чтобы твои дети после тебя не дрались за имущество? Пока ты в твердом уме и крепкой памяти, ты должен обо всем распорядиться».
Отдельный непростой вопрос — как говорить с родственниками умирающих, которые могут присутствовать здесь же, в палате. «Главное — донести, что расставание — это ненадолго, они встретятся в вечности, — говорит владыка Николай. — Если они хоть немного захотят услышать такое утешение, они его услышат».
И последнее. О чем бы ни зашла речь в разговоре с умирающими и их близкими, священнику необходимо твердо помнить, что они хватаются за каждое его слово, обращает внимание протоиерей Максим Синюк, настоятель храма страстотерпца Евгения Боткина в 57-й клинической больнице Москвы. «Они эти слова воспринимают как слова Божии, — говорит он. — Поэтому нужно стараться быть предельно внимательным и готовым на слышание всякого мнения».
Материал подготовлен на основе интернет-портала «Пастырь»
10 декабря 2021 г. 19:00
Ключевые слова: исповедь, духовничество, неизлечимо больные, Таинства Церкви, протоиерей Димитрий Смирнов, хоспис
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Отнесенность к главному
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