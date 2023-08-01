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1 августа 2023 г. 16:40
Протоиерей Виктор Гнатенко
26.03.1940 – 18.04.2023
18 апреля 2023 года на 84-м году жизни отошел ко Господу старейший клирик Астраханской епархии, благочинный Златоустовского округа, настоятель храма святителя Иоанна Златоуста протоиерей Виктор Гнатенко. PDF-версия.
Виктор Иванович Гнатенко родился 26 марта 1940 года в городе Ейске Краснодарского края. Его родители были глубоко верующими воцерковленными людьми, мальчик с детства полюбил храм и с шести лет помогал в алтаре.
В 1962 году Виктор вместе со своей семьей переехал в Астрахань и познакомился с епископом Павлом (Голышевым), который увидел в молодом человеке будущего служителя алтаря Господня.
Одиннадцатого апреля 1962 года правящий архиерей рукоположил Виктора во диакона и назначил штатным клириком храма святителя Иоанна Златоуста города Астрахани. Отец Виктор шесть лет был диаконом. Прихожанам запомнился его могучий голос, благоговейное совершение богослужений, доброта и любовь к людям.
Десятого марта 1968 года состоялась хиротония диакона Виктора Гнатенко во пресвитера. Первым приходом, где он стал настоятелем, был Иоанно-Предтеченский кладбищенский храм в Астрахани. В 1981 году отец Виктор получил назначение в астраханский храм святителя Иоанна Златоуста, где прослужил настоятелем более сорока лет.
Отец Виктор пользовался большим авторитетом среди священнослужителей Астраханской епархии как опытный пастырь. Призванный к трудам на ниве церковной, он до последнего дня своей жизни с большой ревностью о Господе нес послушания в винограднике Христовом.
Он старался всегда следовать призыву апостола Павла: Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою (1 Тим. 4, 12), За время служения протоиерей Виктор Гнатенко удостоился многих церковных наград, в том числе ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени) и ордена преподобного Серафима Саровского (II и III степеней).
Прощание с почившим пастырем состоялось 20 апреля 2023 года в астраханском храме святителя Иоанна Златоуста. Божественную литургию и отпевание в сослужении сорока священников возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Похоронен протоиерей Виктор Гнатенко на Рождественском кладбище города Астрахани. Да упокоит его Господь в селениях праведных!
Протоиерей Николай Студеньков,
настоятель храма святого мученика Иоанна Воина города Астрахани
1 августа 2023 г. 16:40
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