Протоиерей Валерий Швецов

30.07.1939 – 25.01.2023

25 января 2023 года после тяжелой продолжительной болезни на 84-м году жизни отошел ко Господу клирик Санкт-Петербургской епархии, почетный настоятель собора святителя Николая Чудотворца в Павловске протоиерей Валерий Швецов. PDF-версия.

Валерий Александрович Швецов родился 30 июля 1939 года в поселке Суксун Пермской области. По окончании вечерней школы рабочей молодежи работал электромонтером; в 1957 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию.

После третьего курса семинарии, в 1960 году, Валерий Швецов был на три года призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил СССР. Это время стало серьезным испытанием веры для молодого воспитанника духовной школы. Он был распределен в связисты. Вскоре руководству военной части стало известно о его учебе в семинарии. Валерию стали навязывать чтение антирелигиозной литературы, проводили идеологические беседы, призывая отречься от веры и вступить в комсомольскую организацию. Молодой человек стойко держался выбранных ориентиров, всякий раз вежливо, но твердо отстаивая свою позицию перед командирами.

После демобилизации Валерий Швецов восстановился в духовной семинарии, которую окончил в 1964 году по первому разряду, и в том же году поступил в Ленинградскую духовную академию. На первом курсе академии, в феврале 1965 года, он обвенчался с Зинаидой Васильевной Синяшиной. Через два месяца, 7 апреля 1965 года, студент первого курса академии Валерий Швецов был рукоположен митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом (Ротовым; † 1978) в сан диакона, а 18 июня 1967 года — во пресвитера.

Девятнадцатого июня 1968 года священник Валерий Швецов окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Святой Василий Великий как учитель нравственности», и в 1968–1969 годах нес послушание настоятеля храма Воскресения Словущего в деревне Яблоницы Волосовского района Ленинградской области. Отец Валерий продолжил Служение в ленинградских храмах Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище и в храме святой великомученицы Екатерины в поселке Динамо, который в те годы входил в черту города Павловска. В 1991 году митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычев; † 1995) благословил протоиерея Валерия Швецова быть настоятелем собора святителя Николая Чудотворца в Павловске.

Здание этой церкви, построенное в 1902 году по проекту академик Александра Ивановича фон Гогена, в то время находилось почти в руинированном состоянии. Храм сильно пострадал во время Великой Отечественной войны: немецкая артиллерия не только разрушила фасад, но и уничтожила внутреннее убранство. В мирное время в разные годы в храме располагались склады и мастерские по ремонту бронетехники, что ускорило дальнейшее разрушение. К 1991 году из пяти шатров сохранился только один (центральный), ржавый несущий каркас которого не подлежал реконструкции. На крыше росли деревья и кустарники, фасады были испещрены следами от пуль, стены отсырели, колокольня была серьезно повреждена. Росписи интерьера были почти полностью утрачены, дренаж разрушен, в подвале, забитом разным хламом, стояла вода. Внутреннее пространство было завалено грудами железного лома и мусора. «Было такое впечатление, что война только что закончилась, хотя был уже 1991 год», — вспоминал впоследствии настоятель.

Шестого мая 1991 года в храме был отслужен первый молебен, а 30 июня — первая Божественная литургия. Началось кропотливое восстановление здания и организация приходской общины. Люди приходили, чтобы помочь на строительных работах, и оставались на богослужение.

Настоятель не только вникал во все вопросы, связанные с восстановлением храма, но и многое делал своими руками. Эти работы объединили множество людей разных интересов и профессий. Постепенно вместе со взрослыми в храм стали приходить дети, что дало возможность прото­иерею Валерию Швецову осуществить свою давнюю мечту — создать воскресную школу. Организованная в начале 1990-х годов, школа на много лет стала предметом его особого попечения. Большое внимание пастырь уделял приходским праздникам, для которых дети готовили спектакли на сюжеты из священной библейской истории.

В 1993 году, после поездки отца Валерия в составе делегации Санкт-Петербургской митрополии в США, собор святителя Николая Чудотворца вступил в международную программу межцерковных контактов «Санкт-Петербург — Сиэтл». Побратимом павловского храма выступил епископальный приход святого Августина «в лесах» на острове Уидби, штат Вашингтон. На протяжении почти двадцати последующих лет американские верующие приезжали в Санкт-Петербург и Павловск для того, чтобы приобщиться к духу церковного возрождения, узнать больше о традиции Православия, увидеть красоту православного богослужения. Протоиерей Валерий Швецов всегда радушно встречал гостей, предлагал трапезу, рассказывал о церковной жизни.

По окончании строительных работ в 2006 году настоятель направил свои усилия на обустройство внутреннего убранства храма. Засиявший первозданной красотой собор заслужил у горожан титул «павловской жемчужины» и стал особым местом притяжения для верующих. Отец Валерий находил время для всех желающих. Он был весел и приветлив, мог пошутить, старался в форме кратких простых наставлений донести до собеседников глубину христианского вероучения.

Протоиерей Валерий Швецов был удостоен ряда высоких церковных наград, среди которых орден преподобного Серафима Саровского (III степени), ему также было предоставлено право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш».

Скончался протоиерей Валерий Швецов после тяжелой продолжительной болезни 25 января 2023 года. В соболезновании в связи с его кончиной митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подчеркнул, что «особое место в жизни отца Валерия занимал Никольский собор Павловска, где четверть века он совершал настоятельские труды, положив немало сил, чтобы возродить из руин это святое место». Восстановленный храм всегда будет безмолвно свидетельствовать о подвижнических трудах своего настоятеля.

Вечная память доброму пастырю!

Протоиерей Димитрий Юревич,

доцент, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии



