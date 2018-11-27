Протоиерей Николай Лосский

Протоиерей Николай Лосский

20.11.1929 — 23.10.2017

23 октября 2017 года в Париже, на 88-м году жизни, после продолжительной болезни отошел ко Господу известный богослов и филолог протоиерей Николай Лосский.

Протоиерей Николай Владимирович Лосский родился 20 ноября 1929 года в Париже в семье русских интеллигентов, эмигрировавших во Францию после Октябрьской революции 1917 года. Его дед — знаменитый русский философ Николай Онуфри-евич Лосский. Отец — православный богослов Владимир Николаевич, который воспринял свою вынужденную эмиграцию как Божий промысл — как призыв всей своей деятельностью свидетельствовать на Западе, среди других христиан, о духовном богатстве Православной Церкви.

Выросший в атмосфере динамичной церковной жизни русского зарубежья, молодой Николай был довольно рано посвящен в вопросы православного богословия и литургики. Он был свидетелем и деятельным участником рождения франкоязычного православия, о котором его отец проявлял самую трепетную заботу в сотрудничестве с членами Братства святого Фотия.

В 1932 году в среде русской эмиграции во Франции назрел острый церковный конфликт, приведший к ее расколу. С одной стороны, большинство русских эмигрантов обьединились вокруг митрополита Евлогия с целью временно перейти в иную церковную юрисдикцию. С другой стороны, были те, кто, как и его отец, решили остаться в лоне Русской Православной Церкви. «Мы не имеем права оставлять нашу Церковь в то время, когда она находится в бедственном положении», — был их аргумент.

Так в 1936 году появился новый приход Московского Патриархата в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и святой Женевьевы Парижской. B этом приходе отец Николай проведет свое детство и юность, ему он посвятит всю свою жизнь. Практически одновременно с открытием прихода началась большая деятельность по переводу огромного корпуса богослужебных текстов на французский язык. В практических и миссионерских целях община приняла решение перейти на новый календарь.

В этом контексте Николай, возглавлявший хор прихода, приложил немало усилий по переводу литургических текстов и адаптации русской церковной музыки к французскому языку. Его размышления о связи между музыкой и текстом заставят его написать работу на тему «Богословие литургической музыки» (Cerf, 2003). Его интерес к церковной музыке, рожденной в конкретной приходской практике, связан с более широким вопросом об укоренении и развитии Православной Церкви во Франции. Все богословские труды отца Николая посвящены именно этому вопросу как на уровне межправославного, так и на уровне межхристианского диалога.

Принимая активное участие в межправославном диалоге, в 1959 году отец Николай стал одним из основателей православного журнала «Контакты» («Contacts»), с богословской и патристической направленностью. Работа в этом издании превратилась в многолетнее сотрудничество с его близкими друзьями: Оливье Клеманом, священниками Борисом Бобринским и Михаилом Евдокимовым, а также Элизабет Бер-Сижель. Все вместе они стали инициаторами рождения Православного братства в Западной Европе — движения, которое в дальнейшем направит свои усилия на объединение православных всех происхождений и традиций. Отец Николай Лосский примет самое активное участие в развитии и деятельности братства. Последний раз он присутствовал на конгрессе, организованном братством в Бордо в 2015 году. Он принимал участие в работе Межепископского комитета, который впоследствии перерос в Ассамблею православных епископов Франции (AEOF). Сегодня ее деятельность направлена на сотрудничество между православными епископами разных юрисдикций, присутству-ющих на французской земле. Он будет возглавлять литургическую комиссию — один из органов, работающих под эгидой ассамблеи.

На протяжении многих лет отец Николай входил в состав преподавателей православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже, где почти 40 лет он учил студентов истории Церкви в Западной Европе. Наряду с деятельностью в межправославном диалоге отец Николай уделял большое внимание межконфессиональным контактам. В юности, учась в Англии, он принимал участие в деятельности Содружества cвятого Албана и cвятого Сергия (Fellowship Saint-Alban-and-Saint-Sergius), целью которой было способствовать диалогу между православными и англиканами. Отец Николай являлся членом многих богословских комиссий, например «Вера и церковное устройство» во Всемирном Совете Церквей. Он принял участие в написании важных экуменических документов, таких как «Крещение, Евхаристия и cлужение» (Лима, 1982). Он был преподавателем в Высшем институте экуменических исследований (Institut Supérieur d’Études (Еcuméniques)), который он некоторое время также возглавлял. Он также являлся соавтором «Словаря экуменического движения» («Dictionary of the Ecumenical Movement»), изданного в Женеве в 1991 году.

В 1971 году отец Николай впервые посетил Россию. Он приехал в качестве делегата от мирян Корсунской епархии на Поместный Собор Русской Православной Церкви.

Важно отметить, что эта интенсивная церковная деятельность была дополнением к его профессиональным обязанностям. Отец Николай являлся профессором и преподавателем британской цивилизации в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, где наряду с преподаванием он выполнял важные административные обязанности. Он получил докторскую степень в Сорбонне в 1984 году, защитив диссертацию, посвященную англиканскому богослову и епископу Ланселоту Эндрюсу (Lancelot Andrewes).

В 1952 году отец Николай женился на Веронике Юдин-Бельской, литературном критике и специалисте по творчеству Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. У них родилось четверо детей, много внуков и правнуков. Cчастливая супружеская жизнь четы Лосских длилась почти 70 лет.

В 2006 году отец Николай был призван к священству в своем родном приходе в день престольного праздника, 22 октября. Его рукоположение совершил архиепископ Иннокентий (Васильев), ныне митрополит Виленский и Литовский. Ослабленный болезнью с 2011 года, отец Николай тем не менее продолжал свою богословскую и пастырскую деятельность в форме пастырских бесед и частных консультаций вплоть до своей смерти 23 октября 2017 года.

Всю свою жизнь отец Николай играл примиряющую роль. Он был членом прихода Московского Патриархата и в то же время профессором Института преподобного Сергия, который состоит в Константинопольском Патриархате. Как православный христианин он продолжал вести доброжелательный, но без доктринального компромисса диалог с англиканами, католиками и протестантами. Участвуя в жизни Церкви, он работал в светской среде французского университета. Демонстрируя открытость, он всегда оставался верным свидетелем Христа. Глубоко укорененный в русской традиции, питаемый богатым семейным наследием, он работал до последнего вздоха ради укоренения и распространения Православия на французской земле.

Ольга Лосская