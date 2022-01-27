Протоиерей Леонид Лемачко

17.03.1931–30.10.2021

30 октября 2021 года на 91-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Уральской епархии (Республика Казахстан) митрофорный протоиерей Леонид Лемачко. PDF-версия.

Родился Леонид Лемачко в Белоруссии. Десятилетним ребенком познал ужасы войны. «Четыре года смерть ходила за нами по пятам, а мы от нее убегали», — вспоминал он о том времени. Именно тогда мальчик нашел Евангелие и стал читать его постоянно. Впоследствии отец Леонид полагал, что Божественное слово помогло ему спастись.

После войны Леонид Лемачко получил профессию комбайнера, затем четыре года прослужил в армии. Он не скрывал своей веры и терпел за это притеснения. Путь к вере у отца Леонида был прост и ясен, а путь к служению тернист. Белорусским колхозникам не давали паспортов, поэтому Леонид не смог дома поступить в семинарию. Тогда он уехал на другой конец страны — в Алма-Ату. Там в Никольском соборе стал иподиаконом митрополита Иосифа (Чернова). Он рукоположил отца Леонида в сан священника в 1966 году и направил на службу в казахстанский город Гурьев (ныне Атырау) на приход храма Успения Божией Матери. Потом отец Леонид служил в Семипалатинске и Усть-Каменогорске.

В 1987 году отец Леонид стал клириком Спасо-Преображенского храма г. Уральска. Прихожане любили его за чуткость, отзывчивость и скромность. Строго и ревностно нес он службу. В марте 2021 года протоиерею вручили медаль «За усердное служение». Но лучшей наградой для отца Леонида было то, что его сын и внук тоже стали священниками.

Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний выразил соболезнование родным и всем тем, кто знал почившего: «Многие годы отец Леонид предстоял пред Престолом Божиим и нес спасительный крест служения Матери Церкви и своим ближним. Всемилостивый Спаситель да водворит душу раба Своего, новопреставленного прото-иерея Леонида, в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Да утешит Воскресший Спаситель родных и близких усопшего, да подаст им крепости душевных и телесных сил в минуты ниспосланной скорби».

Алла Литвинчук

