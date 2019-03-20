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20 марта 2019 г. 15:28
Протоиерей Георгий Трубицын
(08.04.1938–10.12.2016)
10 декабря 2016 года на 79-м году жизни мирно почил о Господе старейший клирик Вологодской митрополии, духовник Череповецкой епархии, почетный настоятель храма Рождества Христова города Череповца митрофорный протоиерей Георгий Трубицын.
Юрий Григорьевич Трубицын родился 8 апреля 1938 года в деревне Большие Трубицы Ляжмарского сельсовета Богородского района Кировской области.
Отец Юрия Григорий Андреевич в 1930-х годах трудился трактористом, в годы войны ушел на фронт, защищал Ленинград. В марте 1944 года он погиб под Нарвой. Все заботы по воспитанию Юрия и его младшего брата Валентина легли на плечи матери Ирины Афанасьевны, которая прикладывала все усилия, чтобы воспитать обоих сыновей в вере Христовой. Тогда очень сложно было найти духовную литературу. По просьбе Ирины Афанасьевны ссыльная монахиня Екатерина подарила Евангелие, а благочестивый верующий старец Симеон вручил ей чудом спасенные церковные книги.
В 1956–1960 годы Юрий Трубицын проходил службу в Вооруженных силах на Дальнем Востоке. По благословению епископа Петропавловского Иосифа он в 1960 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Годы учебы отец Георгий считал лучшими в своей жизни, с уважением и любовью вспоминал преподавателей — духовника семинарии протоиерея Константина Быстрицкого, митрофорного протоиерея Михаила Сперанского, доктора церковных наук Николая Дмитриевича Успенского, протоиерея Ливерия Воронова, -архиепископа Михаила (Мудьюгина), Льва Николаевича Парийского.
В 1968 году после окончания академии Юрий Григорьевич был определен чтецом Вологодского кафедрального собора. Вместе с тем исполнял послушание иподиакона архиепископа Мефодия (Мензака). В Вологодской епархии в то время было всего 17 приходов. Поездки по ним с архиереем помогли выпускнику академии лучше узнать духовную красоту Русского Севера и благочестие его жителей.
28 сентября 1969 года в Лазаревской церкви города Вологды Георгий Трубицын венчался с дочерью протоиерея Геннадия Яблонского Ларисой. 12 октября 1969 года епископ Вологодский и Великоустюжский Мефодий рукоположил Георгия Трубицына во диакона, а 14 декабря 1969 года — во иерея.
Значительное время служения отца Георгия связано с Воскресенским собором Череповца, где он прошел путь от диакона до настоятеля храма.
В конце 1980-х годов, когда прекратились притеснения верующих, отец Георгий стал активно возрождать церковную жизнь на территории Череповецкого края. С именем отца Георгия связано восстановление старых и появление новых приходов. Его тщанием ожила молитвенная жизнь в Мяксе (где создается община Иоанно-Предтеченского Леушинского монастыря), Филиппо-Ирапской пустыни, Абаканове, Кадуе, Покрове и многих других местах. Благодаря стараниям отца Георгия в 1991–1997 годах вновь свои двери для верующих открыл храм Рождества Христова в Череповце, настоятелем, а с 2014 года почетным настоятелем которого он оставался до последних дней своей жизни.
За 47 лет священства отец Георгий Трубицын был удостоен множества церковных наград — митры и служения с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш». Имел орден преподобного Сергия Радонежского (1997), орден святого благоверного князя Даниила Московского (III степени; 2007), медаль преподобного Кирилла Белозерского (I степени; 2012) и другие церковные и светские награды.
Отец Георгий был опытным и мудрым духовником, к которому за советом и утешением приезжали священнослужители, монашествующие и миряне с разных концов России. Он сподобился безболезненной, непостыдной и мирной кончины, которую предвидел и к которой готовился. 9 декабря в Воскресенском соборе Череповца на престольный праздник преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких отец Георгий сослужил двум архиереям — епископу Череповецкому и Белозерскому Флавиану и епископу Скопинскому и Шацкому Матфею. Весь этот день и утро следующего дня были особенно радостными и светлыми, и днем 10 декабря батюшка мирно и тихо отошел ко Господу.
13 декабря состоялись заупокойная Литургия и отпевание батюшки, которые возглавил епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан в сослужении сонма священнослужителей, прибывших из разных концов Череповецкой епархии и из других епархий. Обширный храм Рождества Христова, несмотря на будний день, не мог вместить всех богомольцев.
После отпевания владыка Флавиан в проповеди отметил, что жизненный путь протоиерея Георгия Трубицына был связан с тяжелыми для Церкви годами: «Отец Георгий сознательно принимает решение стать священником в разгар хрущевских гонений на Церковь, когда еще живы были свидетели кровавых репрессий 1930-х годов, когда вступление на путь служения Церкви означало вступление на путь исповедничества. Вторая половина его служения совпала с возрождением духовной жизни в нашей стране. И в этом деле отец Георгий приложил все свои способности и таланты. В первую очередь отец Георгий в своей жизни старался стяжать личное благочестие и праведность, с глубоким благоговением и любовью относясь к церковному богослужению. Его знают как чуткого духовника, уважают его как прекрасного литургиста, знающего и любящего богослужение. Мы благодарны Господу за возможность иметь близкий и прекрасный пример пастыря, с любовью и усердием пасшего словесное стадо Христово. Мы будем стараться подражать ему любить Бога и богослужение. Это будет лучшей памятью».
Протоиерей Александр Куликов,
секретарь Череповецкой епархии,
настоятель кафедрального собора Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких
20 марта 2019 г. 15:28
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