Протоиерей Борис Глебов

01.06.1936 – 28.02.2023 28 февраля 2023 года на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный клирик Спасо-Преображенского собора города Санкт-Петербурга протоиерей Борис Глебов. PDF-версия.

Борис Михайлович Глебов родился 1 июня 1936 года в Ленинграде в благочестивой многодетной семье. Мальчиком пережил блокаду, во время которой погибли его отец и три брата.

В 1955 году Борис Глебов поступил в Ленинградскую духовную семинарию, стал иподиаконом епископа Таллинского и Эстонского Романа (Танга), викария Ленинградской епархии, затем епископа Лужского Алексия (Коноплёва). Венчался 25 мая 1958 года с Евгенией Яковлевной Щербаковой. В 1959 году был рукоположен епископом Лужским Алексием (Коноплёвым) во диакона к Николо-Богоявленскому (в то время кафедральному) собору. В 1959 году окончил Ленинградскую духовную семинарию. В 1964–1966 годах служил секретарем Русской духовной миссии в Иеру­салиме. Иерейская хиротония отца Бориса состоялась в 1968 году.

Отец Борис был первым протодиаконом митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), с 1966 по 1975 год — секретарем епархиального управления. Служил настоятелем в Князь-Владимирском и Николо-Богоявленском соборах, был наместником Свято-Троицкого собора тогда еще не переданной епархии Александро-Невской лавры, настоятелем других храмов Ленинграда/Санкт-Петербурга. С 1979 года служил в Спасо-Преображенском соборе, был председателем приходского совета. Исполнял послушание благочинного Большеохтинского и Петроградского округов.

В 1972–1973 годах отец Борис вел курс практического руководства для пастырей в Ленинградской духовной семинарии. С 1979 года жизнь священника была связана со Спасо-­Преображенским собором.

Многие годы пастырь являл собой пример самоотверженного служения Богу и Церкви. Много трудов и сил он посвятил реставрации и благоукрашению собора, уделял особое внимание красоте и торжественности богослужения, качеству чтения и пения. Для тех, кто его знал, протоиерей Борис Глебов был знатоком литургики и хранителем воспоминаний о церковных традициях. Он помогал всем, кто к нему обращался, как священникам, так и прихожанам.

Труды священнослужителя на благо Святой Церкви были отмечены многими богослужебно-­иерархическими и общецерковными наградами, в числе которых ордена благоверного князя Даниила Московского (II степени) и преподобного Сергия Радонежского (I степени).

Отпевание почившего совершил 2 марта в Спасо-Преображенском соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Похоронен протоиерей Борис Глебов на Большеохтинском кладбище.

Господь да упокоит его душу в селениях праведных!

Протоиерей Александр Сорокин,

настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери

в память 300-летия дома Романовых в Санкт-Петербурге





Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной протоиерея Бориса Глебова

Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию

Клиру и прихожанам Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга

Родным и близким протоиерея Бориса Глебова

Ваше Высокопреосвященство!

Досточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!

Со скорбью воспринял печальное известие о кончине одного из старейших клириков Санкт-Петербурга протоиерея Бориса Глебова.

Почивший пастырь был хорошо известен мне на протяжении многих лет. Прекрасно помню его ревностные труды на благо православия в должности секретаря моего приснопамятного духовного наставника митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). То было непростое время господства атеистической идеологии в нашей стране, однако отец Борис крепко стоял в вере, являя неизменную преданность Христу в сложных обстоятельствах.

Усопший служитель алтаря Господня был наделен от Бога замечательным голосом, которым он неустанно прославлял Вседержителя, — Ему Единому он посвящал свои таланты и дарования. Отцу Борису довелось нести немало ответственных послушаний: он преподавал в Санкт-­Петербургских духовных школах, работал в структуре епархиального управления, совершал усердные пастырские труды в Спасо-Преображенском и Исаакиевском соборах, подавая добрый пример ревности о пользе церковной.

Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит в селениях праведных душу новопреставленного пастыря протоиерея Бориса, сопричтет «к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12, 23), и сотворит ему вечную память.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ