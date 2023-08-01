Протоиерей Максим Обухов

17.10.1964– 25.04.2023

25 апреля 2023 года на 59-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу основатель и руководитель Православного медико-просветительского центра «Жизнь», член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, председатель Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных ценностей», клирик храма мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине города Москвы протоиерей Максим Обухов. PDF-версия.

Максим Михайлович Обухов родился 17 октября 1964 года. В 1989 году окончил фармацевтический факультет 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова) по специальности «фармация». В течение нескольких месяцев работал провизором в аптеке, затем оставил медицинскую стезю и связал свою жизнь со служением Богу. В 1990–1991 годах Максим Обухов нес послушание псаломщика в московских храмах Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. В 1992 году он был рукоположен в сан диакона, а после иерейской хиротонии, которая состоялась 3 июня 1993 года, назначен штатным клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы.

Одновременно он получил благословение нести послушание в Московской областной психиатрической больнице на улице 8 Марта с поручением создания здесь храма святого мученика Вонифатия. К 1998 году храм был полностью обустроен. Психиатрическую клинику священнослужитель окормлял на протяжении четверти века.

Тридцать лет назад отец Максим возглавил Православный медико-­просветительский центр «Жизнь», созданный им по инициативе протоиерея Димитрия Смирнова и по благословению Патриарха Алексия II. На этом посту пастырь руководил просветительской деятельностью по укреплению семьи, организовывал помощь беременным женщинам и много сделал для спасения нерожденных детей. Кроме трудов в центре, протоиерей Максим Обухов нес послушание секретаря Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, занимавшегося анализом проблемных с точки зрения морали сторон современных биомедицинских технологий, а также был ключевым сотрудником Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и председателем Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных ценностей».

Многие годы священнослужитель являлся духовником сестричества во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы при городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого.

Во внимание к трудам на благо Церкви протоиерей Максим Обухов был удостоен многих наград, в числе которых медаль преподобного Сергия Радонежского (II степени) и орден святителя Луки, архиепископа Крымского (III степени).

В 2007 году отец Максим был возведен в сан протоиерея.

Двадцать шестого мая 2017 года он был назначен штатным священником московского храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине, где до последних дней нес свое священническое служение.

Двадцать пятого апреля 2023 года священнослужитель отошел ко Господу, приобщившись накануне Святых Христовых Таин.

В памяти духовенства и прихожан храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине протоиерей Максим Обухов остался кротким, скромным и смиренным пастырем, честным церковным тружеником, незлобивым, отзывчивым и неравнодушным человеком.

Вечная память служителю алтаря Господня!

Священник Святослав Волковинский,

клирик храма святых

мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине