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24 ноября 2023 г. 14:00
Митрополит Даниил (Нусиро)
05.09.1938–10.08.2023
10 августа 2023 года на 85-м году жизни отошел ко Господу Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви Митрополит Токийский и всей Японии Даниил (Нусиро). PDF-версия.
Митрополит Даниил (в миру Иуда (Икуо) Ёсихара) родился 5 сентября 1938 года в городе Тоёхаси (префектура Айти, Япония). В результате религиозных исканий юноша пришел к православной вере. Митрополит Даниил вспоминал, что много размышлял о религии и на него произвело глубокое впечатление учение о Троице. В 1956 году Икуо Ёсихара принял Святое Крещение с именем Иуда в честь святого апостола Иуды, брата Господня по плоти.
За годы учебы на факультете французской литературы Университета Айти, который он окончил в 1962 году, Иуда Ёсихара укрепился в намерении посвятить свою жизнь священническому служению в Православной Церкви.
В 1965 году Иуда Ёсихара успешно окончил Токийскую духовную семинарию, а в 1968 году — Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке. В 1969 году он защитил магистерскую диссертацию на тему «Жизнь и богословское наследие святого праведного Николая Кавасилы».
Митрополит Даниил на протяжении всей жизни интересовался богословской наукой и стал автором ряда трудов, среди которых: «Краткая история русской гимнографии», «Путь православного монаха», «Размышления о святом Дионисии Ареопагите», «Мысли святого Максима Исповедника», «Размышления о “Точном изложении Православной веры” святого Иоанна Дамаскина», «Размышления о “Православном понимании Творения” протоиерея Георгия Флоровского», «Размышления о “Православном понимании Св. Троицы” протоиерея Бориса Бобринского» и др.
Осенью 1969 года Иуда Ёсихара вступил в брак с Вероникой Нусиро, фамилию которой, вопреки японской традиции, принял при бракосочетании.
В ноябре того же года Иуда Нусиро был рукоположен во диакона в кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Николай-До) в Токио. В апреле 1970 года диакон Иуда Нусиро был переведен на служение в храм святого апостола и евангелиста Матфея в своем родном городе Тоёхаси, а в январе 1971 года Митрополитом Владимиром (Нагосским; 1922–1997) был рукоположен во иерея для пастырской работы с американскими военнослужащими на Окинаве. В мае 1971 года молодого священника перевели в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в город Нагоя, но в июле 1973 года он вернулся в Тоёхаси в качестве настоятеля храма во имя святого апостола и евангелиста Матфея.
Священническое служение отца Иуды Нусиро начиналось в условиях нормализации отношений Православной Церкви в Стране восходящего солнца с Московским Патриархатом, даровавшим ей в 1970 году автономию.
Седьмого мая 1999 года скончался Митрополит Феодосий (Нагасима; 1935–1999), занимавший с 1972 года пост Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви. В одном из интервью Митрополит Даниил рассказывал, что среди японцев мало желающих становиться монахами, поскольку не в японской традиции человеку быть одному. И в 1999 году не нашлось монашествующих кандидатов, из которых мог бы быть избран новый Митрополит Токийский и всей Японии.
Кончина Предстоятеля застала его преемника овдовевшим протоиереем.
Протоиерей Иуда Нусиро оказался в числе трех священнослужителей, чьи кандидатуры были представлены Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и Священному Синоду Русской Православной Церкви для изучения возможности посвящения во епископы.
Двадцатого августа 1999 года в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Иуда Нусиро был пострижен в монашество с наречением имени Даниил — в честь святого благоверного князя Даниила Московского. Шестого сентября 1999 года иеромонах Даниил (Нусиро) в Успенском соборе Московского Кремля был возведен Патриархом Алексием II в сан игумена, а месяц спустя, 6 октября того же года, Священный Синод Русской Православной Церкви определил ему быть епископом Киотским.
Одиннадцатого ноября 1999 года в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря в Москве архиепископ Калужский и Боровский Климент возвел избранного епископа Даниила в сан архимандрита. Четырнадцатого ноября 1999 года в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении десяти архипастырей возглавил хиротонию архимандрита Даниила (Нусиро) во епископа Киотского и управляющего Западно-Японской епархией Японской Автономной Православной Церкви.
Поместный Собор Японской Автономной Православной Церкви, проходивший 3–5 марта 2000 года, избрал на Митрополичий престол сопостриженника епископа Даниила епископа Иокогамского Петра (Арихару; † 2000), чье самочувствие стало быстро ухудшаться в связи с онкологическим заболеванием. В апреле того же года Митрополит Петр подал Патриарху Алексию II прошение об отставке.
Созванный по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с отставкой епископа Петра (Арихары) Внеочередной Поместный Собор Японской Автономной Православной Церкви 6 мая 2000 года избрал ее Предстоятелем епископа Киотского Даниила (Нусиро). Интронизация Митрополита Токийского и всей Японии Даниила состоялась 14 мая того же года в Воскресенском кафедральном соборе Токио (храм Николай-До).
За годы своего служения Митрополит Токийский и всей Японии Даниил проявил себя как архипастырь, примером собственного добродетельного жития учивший паству исполнению евангельских заповедей.
Митрополит Даниил говорил, что самое главное для человека — «есть ли Господь в душе», и сам всегда стремился ходить перед Богом. Аскетичный образ жизни и погруженность в молитву не мешали ему оставаться доступным для каждого священнослужителя и верующего, проявлять заботу о благосостоянии Японской Автономной Православной Церкви. На его долю выпало, в частности, восстановление храмов, поврежденных землетрясением и цунами в 2011 году.
Вклад Митрополита Даниила в распространение Православия в Японии и его заслуги как Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви отмечены рядом высоких наград Московского Патриархата, в том числе: орденом святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского (I степени, 2012), орденом преподобного Серафима Саровского (I степени, 2013), а также орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени, 2018).
Семнадцатого августа в Воскресенском кафедральном соборе Токио (храм Николай-До) Местоблюститель Митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви архиепископ Сендайский Серафим в сослужении настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Токио протоиерея Николая Кацюбана и сонма японского православного духовенства совершил чин отпевания новопреставленного Митрополита Даниила, гроб с телом которого в тот же день был с почестями предан земле на Иностранном кладбище в Иокогаме.
«Отошел в вечные обители богомудрый архипастырь и молитвенник, который назидал примером своих добродетелей православных христиан Страны восходящего солнца, согревая их своей отеческой любовью…» — прозвучали под сводами храма Николай-До слова соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразившего чувства тысяч верных в Японии.
Вечная и благая память Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии Даниилу!
Андрей Юрьевич Хошин,
сотрудник Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС
24 ноября 2023 г. 14:00
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