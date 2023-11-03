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3 ноября 2023 г. 16:00
Игумения Нимфодора (Свирко)
07.02.1946 – 29.07.2023
29 июля 2023 года после тяжелой болезни на 78-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря села Новая Селя Никольского района Пензенской области Кузнецкой епархии игумения Нимфодора (Свирко). PDF-версия.
Мать Нимфодора, в миру Нина Ивановна Свирко (в девичестве Домнина), родилась 7 февраля 1946 года в Ульяновске и была крещена во младенчестве. В 1963 году окончила среднюю школу, в 1967-м — автомеханический техникум по специальности «мастер холодной сборки». В 1967–1970 годах трудилась на заводе «Искра», в 1974–1980 годах была инспектором в собесе, а в 1980–1991 годах — лаборантом на кафедре физики в Ульяновском военном училище связи.
Диакон Евгений Белохвостиков
3 ноября 2023 г. 16:00
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Протоиерей Рафаил Армор
02.06.1946 – 25.07.2023 25 июля 2023 года на 78-м году жизни отошел ко Господу клирик Сурожской епархии Русской Православной Церкви, благочинный епархиального округа Восточной Англии, настоятельприхода преподобного Ефрема Сирина в городе Кембридже протоиерей Рафаил Армор.
3 ноября 2023 г. 15:40
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
3 ноября 2023 г. 13:00
Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью
Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
30 октября 2023 г. 14:30
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00