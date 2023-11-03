версия для печати Игумения Нимфодора (Свирко) 07.02.1946 – 29.07.2023 29 июля 2023 года после тяжелой болезни на 78-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря села Новая Селя Никольского района Пензенской области Кузнецкой епархии игумения Нимфодора (Свирко). PDF-версия.

Мать Нимфодора, в миру Нина Ивановна Свирко (в девичестве Дом­нина), родилась 7 февраля 1946 года в Ульяновске и была крещена во младенчестве. В 1963 году окончила среднюю школу, в 1967-м — автомеханический техникум по специальности «мастер холодной сборки». В 1967–1970 годах трудилась на заводе «Искра», в 1974–1980 годах была инспектором в собесе, а в 1980–1991 годах — лаборантом на кафедре физики в Ульяновском военном училище связи.

В 1965 году вышла замуж, на следующий год в семье родился сын Александр, в 1975 году овдовела.

Девятнадцатого августа 1991 года Нина Свирко поступила в Наровчатский Троице-Сканов монастырь, открывшийся двумя годами ранее. Здесь будущая игумения несла послушания повара и кладовщицы. Двадцать четвертого марта 1993 года архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов) совершил ее постриг в монашество с наречением имени в честь святой мученицы Нимфодоры (память 10/23 сентября).

Матушка Нимфодора говорила, что хотя и была городской жительницей, но, в первый раз приехав в Троице-Сканов монастырь, захотела в нем остаться. Ее не испугали тяжелая физическая работа по восстановлению Троицкого храма обители и работа на полях. Она говорила: «Главное — не бояться. Залог хорошей монашеской жизни — послушание. Есть послушание — дело получится, а нет — все будет с неохотой и ропотом».

Вскоре Пензенской епархии был возвращен комплекс Троицкого монастыря в Пензе. Восстанавливать его поручили настоятельнице Троице-­Скановой обители игумении Митрофании (Перетягиной). Среди сестер, которые вместе с настоятельницей отправились в Пензу, была и мать Нимфодора. Одиннадцатого июня 1993 года она была зачислена в сестричество Пензенского Троицкого монастыря.

Осенью 2010 года монахиня Нимфодора стала благочинной обители, но в скором времени преосвященный Вениамин (Зарицкий), тогдашний епископ Пензенский и Кузнецкий, принял решение о возрождении монашеской жизни на горе Шихан в Никольском районе, где некогда был Покровский монастырь. К тому времени усердием протоиерея Владимира Кознова, настоятеля Казанского храма в соседней Ахматовке, на Шихане уже был построен небольшой бревенчатый храм во имя преподобного Сергия Радонежского.

Вместе с монахинями Агнией (Новосельцевой) и Вероникой (Мельниковой) мать Нимфодора отправилась на Шихан. Первоначально предполагалось, что сестры из Троицкого монастыря Пензы будут сменять друг друга. Но сложилось так, что матушка осталась здесь навсегда. Она рассказывала, что когда приехала в это место, то поняла, что хочет здесь провести свою жизнь, и была уверена, что это место находится под покровом Игумении монастыря — Пресвятой Владычицы Богородицы.

Мать Нимфодора считала, что главным является возрождение устава: это как пульс монастыря, без которого невозможна его жизнь. И восстановление Шиханской обители началось с установления уклада, с молитвы: утренние и вечерние молитвы, монашеское правило, полунощница и ежедневное чтение Псалтири. Для сестер было важно обрести преемственность с дореволюционной монастырской традицией, сохранить настоящий монастырский дух.

Первое время сестры жили в Новой Селе, пока на Шихане не был устроен сестринский корпус с трапезной и просфорня. В июне 2012 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин заложил Покровский храм. Второго октября 2013 года по ходатайству епископа Кузнецкого и Никольского Серафима решением Священного Синода Покровский монастырь был возрожден, а его настоятельницей назначена монахиня Нимфодора. Четырнадцатого октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, преосвященный Серафим совершил в обители Божественную литургию, за которой возвел мать Нимфодору в сан игумении и вручил ей игуменский жезл.

Десятого июня 2017 года епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил великое освящение Покровского храма. За труды по его созиданию игумения Нимфодора была награждена орденом преподобной Евфросинии Московской

(III степени).

К Пасхе 2022 года указом Святейшего Патриарха Кирилла игумения Нимфодора была удостоена права ношения наперсного креста с украшениями. Шестнадцатого апреля, на Лазареву субботу, митрополит Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией, за Литургией в Покровском монастыре вручил награду. Возложенный на матушку Нимфодору крест принадлежал некогда игумении Леониде (Марениной), настоятельнице монастыря, перед его закрытием в 1927 году (нашел и сохранил реликвию прото­иерей Владимир Кознов).

Тридцать первого июля 2023 года после Божественной литургии отпевание игумении Нимфодоры совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой и Пензенской епархий. Проститься с новопреставленной игуменией Нимфодорой приехали настоятельница Успенского Нижнеломовского монастыря игумения Варвара (Трофимова), настоятельница Инсарского Свято-­Ольгинского монастыря игумения Ольга (Никитина), настоятельница Пензенского Троицкого монастыря игумения Александра (Макова), настоятельница Наровчатского Троице-­Сканова монастыря игумения Иннокентия (Татаркина).

Погребена мать Нимфодора за алтарем Покровского храма недалеко от могил своих предшественниц, игумении Леониды и игумении Серафимы.

Да упокоит Господь верную рабу Свою в селениях праведных! Диакон Евгений Белохвостиков Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/obituaries/igumeniya_nimfodora_svirko_12976/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/12977/12977.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Игумения Нимфодора (Свирко)</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">07.02.1946 – 29.07.2023 29 июля 2023 года после тяжелой болезни на 78-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря села Новая Селя Никольского района Пензенской области Кузнецкой епархии игумения Нимфодора (Свирко).</span></a></div></div>