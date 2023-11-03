iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Некрологи
Игумения Нимфодора (Свирко)
3 ноября 2023 г. 16:00
версия для печати версия для печати

Игумения Нимфодора (Свирко)

07.02.1946 – 29.07.2023

29 июля 2023 года после тяжелой болезни на 78-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря села Новая Селя Никольского района Пензенской области Кузнецкой епархии игумения Нимфодора (Свирко). PDF-версия.

Мать Нимфодора, в миру Нина Ивановна Свирко (в девичестве Дом­нина), родилась 7 февраля 1946 года в Ульяновске и была крещена во младенчестве. В 1963 году окончила среднюю школу, в 1967-м — автомеханический техникум по специальности «мастер холодной сборки». В 1967–1970 годах трудилась на заводе «Искра», в 1974–1980 годах была инспектором в собесе, а в 1980–1991 годах — лаборантом на кафедре физики в Ульяновском военном училище связи.
В 1965 году вышла замуж, на следующий год в семье родился сын Александр, в 1975 году овдовела.
Девятнадцатого августа 1991 года Нина Свирко поступила в Наровчатский Троице-Сканов монастырь, открывшийся двумя годами ранее. Здесь будущая игумения несла послушания повара и кладовщицы. Двадцать четвертого марта 1993 года архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов) совершил ее постриг в монашество с наречением имени в честь святой мученицы Нимфодоры (память 10/23 сентября).
    Матушка Нимфодора говорила, что хотя и была городской жительницей, но, в первый раз приехав в Троице-Сканов монастырь, захотела в нем остаться. Ее не испугали тяжелая физическая работа по восстановлению Троицкого храма обители и работа на полях. Она говорила: «Главное — не бояться. Залог хорошей монашеской жизни — послушание. Есть послушание — дело получится, а нет — все будет с неохотой и ропотом».
Вскоре Пензенской епархии был возвращен комплекс Троицкого монастыря в Пензе. Восстанавливать его поручили настоятельнице Троице-­Скановой обители игумении Митрофании (Перетягиной). Среди сестер, которые вместе с настоятельницей отправились в Пензу, была и мать Нимфодора. Одиннадцатого июня 1993 года она была зачислена в сестричество Пензенского Троицкого монастыря.
Осенью 2010 года монахиня Нимфодора стала благочинной обители, но в скором времени преосвященный Вениамин (Зарицкий), тогдашний епископ Пензенский и Кузнецкий, принял решение о возрождении монашеской жизни на горе Шихан в Никольском районе, где некогда был Покровский монастырь. К тому времени усердием протоиерея Владимира Кознова, настоятеля Казанского храма в соседней Ахматовке, на Шихане уже был построен небольшой бревенчатый храм во имя преподобного Сергия Радонежского.
Вместе с монахинями Агнией (Новосельцевой) и Вероникой (Мельниковой) мать Нимфодора отправилась на Шихан. Первоначально предполагалось, что сестры из Троицкого монастыря Пензы будут сменять друг друга. Но сложилось так, что матушка осталась здесь навсегда. Она рассказывала, что когда приехала в это место, то поняла, что хочет здесь провести свою жизнь, и была уверена, что это место находится под покровом Игумении монастыря — Пресвятой Владычицы Богородицы.
Мать Нимфодора считала, что главным является возрождение устава: это как пульс монастыря, без которого невозможна его жизнь. И восстановление Шиханской обители началось с установления уклада, с молитвы: утренние и вечерние молитвы, монашеское правило, полунощница и ежедневное чтение Псалтири. Для сестер было важно обрести преемственность с дореволюционной монастырской традицией, сохранить настоящий монастырский дух.
Первое время сестры жили в Новой Селе, пока на Шихане не был устроен сестринский корпус с трапезной и просфорня. В июне 2012 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин заложил Покровский храм. Второго октября 2013 года по ходатайству епископа Кузнецкого и Никольского Серафима решением Священного Синода Покровский монастырь был возрожден, а его настоятельницей назначена монахиня Нимфодора. Четырнадцатого октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, преосвященный Серафим совершил в обители Божественную литургию, за которой возвел мать Нимфодору в сан игумении и вручил ей игуменский жезл.
Десятого июня 2017 года епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил великое освящение Покровского храма. За труды по его созиданию игумения Нимфодора была награждена орденом преподобной Евфросинии Московской
(III степени).
К Пасхе 2022 года указом Святейшего Патриарха Кирилла игумения Нимфодора была удостоена права ношения наперсного креста с украшениями. Шестнадцатого апреля, на Лазареву субботу, митрополит Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией, за Литургией в Покровском монастыре вручил награду. Возложенный на матушку Нимфодору крест принадлежал некогда игумении Леониде (Марениной), настоятельнице монастыря, перед его закрытием в 1927 году (нашел и сохранил реликвию прото­иерей Владимир Кознов).
Тридцать первого июля 2023 года после Божественной литургии отпевание игумении Нимфодоры совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой и Пензенской епархий. Проститься с новопреставленной игуменией Нимфодорой приехали настоятельница Успенского Нижнеломовского монастыря игумения Варвара (Трофимова), настоятельница Инсарского Свято-­Ольгинского монастыря игумения Ольга (Никитина), настоятельница Пензенского Троицкого монастыря игумения Александра (Макова), настоятельница Наровчатского Троице-­Сканова монастыря игумения Иннокентия (Татаркина).
Погребена мать Нимфодора за алтарем Покровского храма недалеко от могил своих предшественниц, игумении Леониды и игумении Серафимы.
Да упокоит Господь верную рабу Свою в селениях праведных!

                                                                                                                     Диакон Евгений Белохвостиков

3 ноября 2023 г. 16:00
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Протоиерей Рафаил Армор
02.06.1946 – 25.07.2023 25 июля 2023 года на 78-м году жизни отошел ко Господу клирик Сурожской епархии Русской Православной Церкви, благочинный епархиального округа Восточной Англии, настоятельприхода преподобного Ефрема Сирина в городе Кембридже протоиерей Рафаил Армор.
3 ноября 2023 г. 15:40
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
3 ноября 2023 г. 13:00
Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью
Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
30 октября 2023 г. 14:30
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.