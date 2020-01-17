Вышел в свет январский номер Журнала Московской Патриархии

Дорогое читатели! Сообщаем, что вышел январский номер Журнала Московской Патриархии. ПДФ

Читайте в этом номере:

■ Январский номер открывается определениями Священного Синода, который прошел в конце декабря. Также в журнале публикуется хроника служения Святейшего Патриарха Кирилла и репортаж о визите в Москву Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона.

■ В минувшем году на страницах «Журнала Московской Патриархии» регулярно размещались материалы, рассказывающие о Православной Церкви в Белоруссии. В первом номере за 2020 год публикуется интервью с митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Митрополит Павел подробно рассказывает о наиболее значимых событиях в жизни Белорусского Экзархата, учрежденного три десятилетия назад.

■ Заслуживает особого внимания читателей беседа с управляющим одной из самых маленьких епархий Русской Православной Церкви архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом. Владыка рассказывает о богослужении на калмыцком языке, о явлении Спасителя в Элисте в 1946 году и о том, за что в один год он получил одинаковые государственные награды от тираспольских и кишиневских властей.

■ Мы живем в эпоху активного строительства храмов, в том числе и кафедральных соборов в самых разных епархиях и митрополиях нашей страны. Так, за пять последних лет были освящены 13 соборов. В настоящее время возводятся еще двадцать кафедральных соборов, корреспондент главного издания Русской Православной Церкви рассказывает о строительстве некоторых из них.

■ Одна из тем, вызывающих беспокойство православных христиан, — это перспектива исключения из школьного курса «Основ религиозных культур и светской этики» ее религиозной составляющей, в частности, «Основ православной культуры». О том, к каким негативным последствиям может привести эта инициатива, размышляет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

■ Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Подмосковья священник Павел Островский одним из первых среди священников вышел с миссией в интернет. Сегодня он в числе лидеров среди православных блогеров в рунете по количеству подписчиков на его страницах. В интервью, которое он дал корреспонденту журнала, отец Павел рассказал, как начиналась христианская миссия в интернете, какие существуют правила проповеди онлайн и кто ею может заниматься.

■ В минувшем году хор духовенства Московской областной епархии отметил 10-летний юбилей. За небольшой отрезок времени хор хорошо зарекомендовал себя в мире хоровой музыки. Регент, священник Сергий Голев, делится опытом, как этого удалось добиться его творческому коллективу.

■ Золото и серебро в Православии ценны не сами по себе как драгоценные металлы, но, прежде всего, как материалы, несущие определенную смысловую нагрузку. Золото символизирует солнце, свет истины и самого Господа, а также Первосвятительскую и архиерейскую власть. Серебро — нравственную чистоту и девство Пресвятой Богородицы. Ювелирное искусство как отрасль практически с самого момента своего возникновения много и плодотворно работает на Церковь. О современном состоянии ювелирного искусства с читайте в рубрике «Экспертиза».

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