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17 января 2020 г. 14:30
Вышел в свет январский номер Журнала Московской Патриархии
Дорогое читатели! Сообщаем, что вышел январский номер Журнала Московской Патриархии. ПДФ
Читайте в этом номере:
Уважаемые подписчики и читатели «Журнала Московской Патриархии»! Рады сообщить вам, что продолжается подписка на наш журнал на 2020 год!
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17 января 2020 г. 14:30
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Коварный варикоз
Варикозную болезнь часто называют недугом, сопутствующим цивилизации. Действительно ли священнослужители особенно подвержены этому заболеванию, можно ли справиться с ним консервативным методом лечения и при каких симптомах необходимо обращаться ко врачу? Об этом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» расспросил доцента Лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача Центральной клинической больницы святителя Алексия Павла Голосницкого. PDF-версия
17 января 2020 г. 10:00
Сестры по уходу
В Центральной клинической больнице святителя Алексия теперь появилось 2-е отделение паллиативной медицины. В отличие от 1-го отделения (см. материал «Паллиативное решение вечной проблемы» в № 2 за 2017 год), где неизлечимые пациенты размещаются независимо от места постоянной регистрации, сюда в рамках федеральной целевой программы оказания паллиативной помощи госпитализируют только москвичей. Сколько приходится ожидать в очереди на госпитализацию, что тут делают пациенты вовсе без прописки и почему медсестры считают это отделение самым престижным, в больнице на Ленинском проспекте разбирался обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
10 января 2020 г. 12:38
В благословение и молитвенное памятование
Памятники иконописи, сопровождавшие православного человека в обыденной жизни, современные исследователи часто называют иконами личного благочестия. Этому, до сих пор малоизученному разделу русского религиозного искусства посвящена масштабная выставка «В благословение и молитвенное памятование» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, подготовленная хранителем Собрания русских икон при Фонде Андрея Первозванного (ФАП) Еленой Тихомировой. В Царицыных палатах музейного выставочного комплекса в Саввино-Сторожевском мужском ставропигиальном монастыре представлено свыше полутора сотен икон из фондов музея и коллекции ФАП, две трети из которых впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
27 декабря 2019 г. 13:59
Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках
Вчера, 24 декабря, двух выпускников поздравил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. «Соответствующая работа — не первый прецедент в Церкви, но в целом программы амбулаторной реабилитации пока еще переживают у нас стадии становления и апробации», - отметил Преосвященный Мефодий.
25 декабря 2019 г. 17:59
«Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах»
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.
25 декабря 2019 г. 14:12