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Новости
Казанский женский монастырь г.Ярославля
18 июля 2019 г. 22:47
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Казанский монастырь согласовал с мэрией маршрут крестного хода

Власти города Ярославля и Казанский монастырь согласовали маршрут крестного хода, который должен состояться 21 июля вокруг обители. Напомним, что ранее на нашем сайте была опубликована новость, где говорилось о некоторых затруднениях, с которыми столкнулись организаторы другого крестного хода, ежегодно проходящего в Ярославской и Рыбинской епархии. Как нам сообщили в пресс-службе Казанского монастыря, в обитель  поступило Распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии, разрешающее молитвенное шествие по маршруту изначально предложенному монастырем.  Редакция благодарит власти города и лично Главу территориальной администрации А.В. Трудоношина за понимание и внимательное отношение к проблемам верующих.

18 июля 2019 г. 22:47
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