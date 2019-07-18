версия для печати Казанский монастырь согласовал с мэрией маршрут крестного хода Власти города Ярославля и Казанский монастырь согласовали маршрут крестного хода, который должен состояться 21 июля вокруг обители. Напомним, что ранее на нашем сайте была опубликована новость, где говорилось о некоторых затруднениях, с которыми столкнулись организаторы другого крестного хода, ежегодно проходящего в Ярославской и Рыбинской епархии. Как нам сообщили в пресс-службе Казанского монастыря, в обитель поступило Распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии, разрешающее молитвенное шествие по маршруту изначально предложенному монастырем. Редакция благодарит власти города и лично Главу территориальной администрации А.В. Трудоношина за понимание и внимательное отношение к проблемам верующих. Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/kazanskiy_monastyr_soglasoval_10558/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/10559/10559.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Казанский монастырь согласовал с мэрией маршрут крестного хода</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">Власти города Ярославля и Казанский монастырь согласовали маршрут крестного хода, который должен состояться 21 июля вокруг обители. </span></a></div></div>