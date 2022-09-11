В гости к Патриарху

ДЕТИ ДОНБАССА ПОБЫВАЛИ В МОСКВЕ

В конце июля Москва встречала детей из Донецкой Народной Республики, освобожденных районов Луганской Народной Республики, Харьковской области и из Киева. За четыре дня ребята посетили праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, приняли участие в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, осмотрели экспозицию Пушкинского музея, погуляли по столице, съездили в океанариум, познакомились с известными артистами и блогерами. А еще побывали в гостях у Святейшего Патриарха Кирилла. PDF-версия.

В назначенное время к Пушкинскому музею подъехали два белоснежных автобуса с надписью «Патриаршая миссия». Из них вышли подростки и парами чинно пошли на экскурсию. Рыженькая девчонка по имени Вероника по дороге рассказала мне, как она оказалась в столице:

— Несколько лет назад я уже приезжала в Москву, но это не считается. Теперь все по-другому! Я была во дворе, когда ко мне подошла мама и сказала, что я еду в Москву, к самому Патриарху Кириллу. Ух ты! Не может быть! Я очень обрадовалась, но в то же время боялась, что это такая шутка.

Пока гости приобщаются к прекрасному в музее, мы говорим с Олегом Яновским, главой оргкомитета «Патриаршей гостиной в Переделкино», которая и приняла делегацию ребят на территории живописного писательского городка.

— Дети действительно не могли поверить, что эта поездка случится, — подтверждает он. — Когда мы с отцом Александром Быстровым в середине июля ездили в Донецк организовывать этот визит, днем сами едва не попали под обстрел в районе автовокзала, потом ночью я вовсе не смог спать — ни секунды без свиста и взрывов, что-то летит постоянно. А дети долго так живут.

Олег рассказывает, что в Донецк уже длительное время не приезжают культурные деятели, художники, артисты, ученые. Пригласив детей в Москву, организаторы попытались соединить культурную программу и духовное общение.

— Нет лучшей возможности продвинуть традиционные ценности, как через российскую культуру, — считает Яновский.

Олег рассказывает мне, как провели время в столице дети из пострадавших семей Донбасса. Большое внимание организаторы уделили духовной составляющей программы. В день Крещения Руси ребята посетили праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, приняли участие в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника крестителю Руси.

— Мы с детьми шли крестным ходом, — вспоминает Олег Яновский. — Было очень жарко. И вдруг небо затянули свинцовые тучи. Когда мы дошли до памятника святому князю Владимиру, Святейший Патриарх начал говорить о том, что иногда люди разрывают связь со своими духовными корнями, пытаются отвергнуть подлинную идентичность ради ложной, подменив ее идеологическими конструкциями, которые им кажутся в данный момент более привлекательными и успешными. Все наши ребята очень внимательно слушали. В это время загремел гром. Святейший Патриарх продолжал речь, заметив, что для того, чтобы расти и развиваться, надо питаться от истоков нашей восточнославянской цивилизации, единой для русских, украинцев, белорусов, которая берет начало в киевской купели Крещения. И вот что удивительно — при каждой фразе Предстоятеля раздавался очень сильный гром, чуть ли не в ритм его речи, и в какой-то момент многие дети начали сильно плакать. Мы даже испугались вначале. Но оказалось, ребята просто расчувствовались, слушая речь Патриарха, словно катарсис случился.

После крестного хода Святейший Патриарх Кирилл позвал детей в гости. В Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя он произнес важные слова о том, что Русская Православная Церковь существует не только для русских, и подчеркнул, что Московский Патриархат считает всех православных Украины своими чадами. Святейший Патриарх Кирилл пригласил к себе детей из Донбасса и «любого другого места нашей исторической родины, где люди страдают, где их обижают и дискриминируют», подчеркнув, что его сердце и двери церковной Москвы всегда открыты.

А еще Святейший Патриарх рассказал интересную историю своего спасения в Крыму, которая случилась, когда он уже принял священный сан. Патриарх Кирилл очень любил кататься на горных лыжах. Однажды в Крыму на горной вершине Ай-Петри он встретился со сторожем, который предупредил горнолыжника, что погода вскоре может испортиться. Небо было чистым, солнце светило ярко, и молодой священник ему не поверил. Но местный житель все же пообещал оставить в сторожке включенную настольную лампу.

— Стемнело, начался ветер, пошел снег. Я ничего не вижу, проваливаюсь по грудь в снег, — вспоминает Патриарх Кирилл. — А я один, силы закончились, сел на снег. Смотрю вдаль и вижу огонек в том месте, с которым я и не связывал свой маршрут. Это была лампочка, которую оставил сторож. Я пошел на свет и остался жив. Каждый человек должен иметь такую лампочку в своей жизни, иначе заблудишься, потеряешься в жизни. И такой лампочкой должна быть православная вера. Она нам высвечивает самое главное — правильный жизненный путь, дает идеалы, без которых жить невозможно. Она учит нас тому, чего сегодня нам не может дать массовая культура. Учит главному: как быть счастливым человеком. Если ты живешь по Божиему закону, у тебя будет хорошая семья, дети, надежда на будущее. Вот почему так важно хранить веру православную.

По словам Яновского, дети, выслушав эту историю, задумались. Посол Донецкой Народной Республики Ольга Макеева передала Святейшему Патриарху от главы республики Дениса Пушилина поздравление с праздником Крещения Руси и благодарность за возможность принять детей.

— У Донбасса есть потребность в культурной интеграции с Россией, — сказала Ольга Макеева. — Все восемь военных лет Россия и Русская Православная Церковь и были тем светом, о котором вы говорили.

В тот праздничный день у ребят было много приятных событий. По словам Олега Яновского, сотрудники фонда «Спасая детство» заметили, что буквально у них на глазах мальчишки и девчонки оттаяли, стали строить планы, поверили в будущее. Все приносило радость — и вкусности, которыми угощали московские рестораторы, и танцы под современную музыку, и встречи с редакторами модных журналов, известными стилистами, блогерами, артистами и журналистами.

— Не все люди, которые нам помогают, придерживаются одинаковых политических взглядов, — замечает Олег Яновский. — Но духовность и культура доминируют над политической повесткой. Потому что это — вечное... — мой собеседник отвлекается на сообщение в телефоне. — Вот! Завтра наши дети будут в кинотеатре «Художественный». Там можно перекусить, но еда дорогая. Сейчас написали — для этих детей все будет бесплатно. Только что решилось!

Дети выходят из Пушкинского музея, и светлая, открытая миру Вероника, которая удивлялась, что «сам Патриарх» позвал ее в гости, рассказывает мне свои впечатления от Москвы:

— Сегодня утром мы были в океанариуме, и там обезьянка очень смешно ела яблоко и шевелила лапами! В Пушкинском тоже очень понравилось! Что мне запомнилось больше всего в поездке? Я скажу! Представляете, я видела Патриарха Кирилла! Приеду домой, расскажу бабушке — она вообще не поверит! Она у меня верующая, даже причащать меня в храм в детстве водила. Когда у меня будут дети, я им тоже расскажу, что приезжала из Донецка в Москву и видела самого Патриарха, и он мне рассказывал про лампочку.

Пообщавшись в День Крещения Руси в неформальной обстановке с Предстоятелем Русской Православной Церкви, а потом со священниками, юные гости были очень удивлены.

— Они поняли, что священник может говорить с тобой на одном языке, а Церковь — быть культурной, просвещенной, — уточняет Олег Яновский. — Мне кажется, многие ребята теперь иначе относятся к Православию. Мы заметили, как у детей появилось воодушевление, надежда на будущее, потому что вера дает ответы на сложные вопросы.

Яновский уверен, что, освобождая территории, необходимо одновременно уделять внимание и духовному освобождению, чтобы люди чувствовали себя спокойнее.

— Что значит «сейчас не до этого»? — удивляется Олег Сергеевич. — Священники всегда находились на передовой, служат и сейчас. Им очень нужны добровольцы. Не только с оружием, но и те, которые работают с людьми, читают лекции, показывают спектакли. Мне кажется, вот такая мобилизация и должна быть объявлена.

Дети вместе с организаторами уехали, у них была запланирована экскурсия по Москве.

— В Донбассе сейчас тяжело, — вздохнула на прощание Вероника. — Нельзя вечером выходить из дома. Как детям общаться? То прилет, то еще что. Воды нет, электричества нет... То где-то дом горит, то возле тебя снаряд разорвался... Или сидишь дома, удар — и стекла вдребезги... У моих друзей так было... Знаете, я о чем мечтаю? Я хочу собрать велосипед ВМХ, мне запчастей не хватает, их сейчас негде взять. И когда все это кончится, я сяду на велосипед и поеду по улицам Донецка. Буду крутить педали и кричать: «Люди, радуйтесь! Все плохое закончилось!»



Каждый день этой поездки был для меня как сказка. Теперь я понимаю, как классно можно проживать жизнь. Мой список литературы и фильмов значительно пополнился — нужно много посмотреть и прочитать, так как я узнала интересные факты о Москве. Еще хочу познакомиться с творчеством поэтов, которые жили в Переделкино. В будущем я мечтаю помогать детям.

Орлова Полина, 14 лет



Огромное спасибо всем организаторам поездки за то, что они сделали все, чтобы хотя бы на эти четыре дня мы забыли о войне. Это как глоток свежего воздуха! Мы с ребятами так сдружились, что расставались со слезами на глазах. Очень хочу поблагодарить Святейшего Патриарха Кирилла за благословение, наставление и подаренную веру в наше счастливое будущее!

Козлова Владислава, 14 лет

Поездка вышла яркой и запоминающейся, она дала нам надежду на светлое и теплое будущее! Я поняла, что мы — не забытый всеми народ, я ощутила, что в России есть люди, которые о нас беспокоятся и желают нам лучшего, и их очень много! Вера занимает большое место в моей жизни. В будущем я хочу стать детским доктором и по возможности заниматься волонтерством. Мечтаю, чтобы каждый человек позабыл о войне, чтобы все солдаты сложили оружие и вернулись домой, к своим семьям, которые их любят и ждут. Шевцова Милана, 14 лет

При мысли, что Бог есть, что Он оберегает меня и мою семью, друзей, знакомых и всех людей, мне становится спокойнее на душе. Я очень люблю свою семью и друзей, поэтому каждый день перед сном читаю молитву в надежде, что Бог сбережет всех моих любимых людей от бед и несчастий.



Телятникова Валерия, 14 лет