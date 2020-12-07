Псковский ренессанс

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО РЕСТАВРАЦИИ ВОЙДУТ ВСЕ ДРЕВНИЕ ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Псковской области, наряду с Владимир­ской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО1. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.

«Старина старинная»

В пределах Псковской митрополии выявили и поставили на учет 325 храмов, относящихся к объектам культурного наследия (ОКН) Российской Федерации (см. справку). Из них 200 расположены непосредственно в Псковской епархии, остальные — в Великолукской. Условно их можно разделить на четыре группы.

К первой относятся древние храмы и монастыри XII–XVI веков. Это «золотой фонд» древне­русского зодчества, видовые объекты особого значения, тот духовный фундамент, на котором формировались русская культура и государство. Именно они в первую очередь привлекают на Псковскую землю паломников и туристов. Это, например, Троицкий собор Псковского кремля (памятник регионального значения), Снетогорский и Мирожский монастыри, храм Рождества Христова в Малах, Псково-Печерский и Святогорский монастыри (здесь похоронен Александр Пушкин) и другие. Эти объекты стоят в числе первых в программе по реставрации, на которую государством выделено из средств внебюджетного финансирования около 12 млрд руб. Некоторые из этих храмов стоят не сами по себе, а расположены в монастырях и вкупе с остальными монастырскими объектами входят в комплексы памятников.

На первый взгляд, состояние этих храмов не вызывает беспокойства. Но если внимательно осмотреть фундаменты, стены, крыши, то станет очевидно, что памятники требуют комплексной реставрации. Например, в районе, где расположен Успенский Псково-Печерский монастырь, почва состоит из известняка и плитняка. Воздействие грунтовых вод создает угрозу разрушения 22 объектов культурного наследия, которые находятся на территории обители. Чтобы не допустить разрушения этих памятников, в прошлом году начались работы по укреплению аварийных склонов над пещерами.

Преображенскому собору Мирожского монастыря регулярно угрожают подтопления. Бывает, что во время сильных паводков вода в реке Великая поднимается на 1,5 м выше уровня пола собора. Избыточная влажность разрушает и сам храм, и фрески XII века.

Снетогорский монастырь расположен на берегу излучины реки Великой. Берег, состо­ящий из известковых пород, осыпается, и одна из монастырских башен буквально повисла над рекой. То же самое может случиться и с другими строениями обители. Под угрозой в том числе оказался собор Рождества Богородицы, в котором сохранились фрески XIV века и который относится к объектам Всемирного наследия.

Всеми реставрационными работами в Псковской области занимаются местные власти, Псковская митрополия и автономная некоммерческая организации «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» (далее — АНО «Возрождение»). В ее планах провести перво­очередные противоаварийные работы (по своему объему это целая программа), включающие консервацию и укрепление стен, фундаментов, сделать отмостку по периметру объекта, ремонт кровли, а также привести в порядок внутренние и внешние инженерные сети (электричество, отопление и водопровод) и восстановить монументальные росписи.

Эти работы складываются из трех этапов и рассчитаны на 5–10 лет. Они включают, в частности, реставрацию 16 комплексов памятников (примерно 90 объектов, см. справку). Первый этап уже завершен: среди проектировщиков был проведен тендер на составление проектной документации реставрационных работ. Вторым этапом планируется составить проекты, третьим — провести ремонтно-реставрационные работы.

В зависимости от состояния объекта проектировочные работы по его восстановлению могут проводиться от трех месяцев до полутора лет.

Под эту программу АНО «Возрождение» попадает и фактически полностью руинированная церковь Вознесения Господня с колокольней, находившаяся в Снетогорском монастыре. В 1936–1938 годах ее взорвали. То, что сохранилось сегодня, едва превышает фундамент. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области при участии Минкультуры РФ планирует законсервировать эти руины, а над ними воссоздать и колокольню, и храм. Колокольня была исторически значимым видовым объектом — таким же, как Троицкий собор Псковского кремля.

Аварийный фонд

Ко второй группе относятся аварийные и остроаварийные храмы (это еще не руины, но служить там небезопасно), расположенные в селениях, где постоянно живут люди. Они востребованы у местных жителей, в некоторых из храмов сложились приходы. Епархии закрепили за этими церквями священников, которые регулярно проводят там молебны. Некоторые приходы уже юридически оформлены — только в этом случае храмы можно включить в программу АНО «Возрождение», а где-то эта работа еще продолжается.

Типичный пример — храм в честь Всемилостивого Спаса в деревне Волышово, в усадьбе Строгановых3. На него уже оформлены все документы. Пока храм пребывает в аварийном состоянии, но Псково-Печерский монастырь взял на себя попечение о нем и включил в списки программы АНО «Возрождение», где он в числе первых. В настоящее время готовится проектная документация.

Когда с реставрационными работами очень торопятся, часто важные моменты выпадают из поля зрения, и смета увеличивается в несколько раз. Например, в спешке могут не учесть, что грунт возле храма из-за известняка и грунтовых вод «ползет» на глубину до 5 м. В этом случае фундамент надо укреплять уже на 10 м в глубину, иначе за год-два все строение опять превратится в руины.

Третья группа — это храмы, которые пострадали по разным обстоятельствам и срочно требуют ремонта. Чаще всего причиной бывает пожар, возникающий при нарушении правил противопожарной безопасности.

Например, от огня пострадал храм Архангела Михаила, построенный в XIX веке в деревне Мельницы. Если не починить сгоревшую крышу, через пять лет от храма останутся руины. Приход начал сбор средств на реставрацию, готовится проектная документация. В сбор средств внесла весомый вклад программа «Вернем жизнь храму» на телеканале «Спас».

Пожар в Мельницах произошел по нелепой случайности — от печной искры, которая через трубу попала на крышу (у нас все храмы с печным отоплением). Ведь каменные только стены, а крыши, барабаны, обрешетка на крыше — деревянные. По требованиям ГОСТа расстояние от камня до деревянной поверхности должно составлять не менее 40 см. К сожалению, подобные правила часто нарушаются, поэтому епархиальный древлехранитель периодически навещает служащих в таких храмах священников и инструктирует их. У всех есть контакты древлехранителя, к нему всегда можно обратиться по вопросам противопожарной безопасности и эксплуатации храма. В ближайшее время Псковская епархия планирует издать наглядное пособие с объяснениями, как устроена электропроводка, печка, какие меры безопасности необходимо соблюдать.

И наконец, четвертая группа, самая сложная. Это руинированные храмы преимущественно XVII — начала ХХ века в вымерших населенных пунктах. В Псковской епархии их около 10 % от общего числа. Например, храмы Спаса Преображения в деревне Слобода, Ильи Пророка в деревне Конечек (оба XVI века). У некоторых храмов сохранились даже стены и своды, хотя немало и просто остатков фундамента, которые не найдешь без предварительной работы в архивах. К счастью, епархии в этом помогают энтузиасты — любители истории, которые время от времени выявляют остатки этих храмов, фотографируют, а затем выкладывают фото и координаты храма в соцсетях.

Объект без исторической значимости

Чем можно помочь этим храмам сегодня? В деревне Посолодино стоит храм Входа Господня во Иерусалим — один из самых больших в Псковской области. Он был освящен в 1901 году. От трех деревень, жители которых построили этот храм, сегодня осталось четыре дома, прихода у храма нет. Это уникальный по архитектуре памятник регионального значения. Но кто в нем будет служить и молиться, если его восстановить? В перспективе в программу АНО «Возрождение» он должен войти во вторую или третью очередь. Спасти такие храмы для будущих поколений может только консервация — это менее затратно. Здесь востребована помощь добровольцев. Например, в прошлом году Псковская епархия уже привлекала их в программу «Волонтеры культуры» (см. справку).

Кроме того, очень трудно начать восстановительные работы, если не определена форма собственности храма. В Псковской епархии около 20 бесхозных храмов. Муниципалитет и Псковский музей4 не спешат брать их на свой баланс. По их мнению, привлечь туда туристов даже после реставрации будет непросто.

Конечно, о них могла бы позаботиться епархия. Пока идет поиск ресурсов для консервации, сотрудникам епархии удалось сделать обмеры и составить реестр таких храмов. Вселяет надежду то, что находятся неравнодушные люди, которые собираются на молитву в руинированных храмах. Ставят крест на месте алтаря и служат акафист святому, в честь которого построен храм, а на большие праздники даже приглашают священника совершить там Литургию. Таких мест в епархии около 20.

Подобные инициативы поддерживает и мит­рополит Псковский и Порховский Тихон. Например, в этом году владыка отслужил две Божественные литургии — на Троицу и в праздник Собора Псковских святых — на руинах Довмонтова города5, который находится в границах Псковского кремля. Когда-то в этом месте на небольшом пространстве стояло с десяток храмов, сейчас от них остался только фундамент.

Служба на этом месте не совершалась 350 лет. Во время Северной войны Псков оказался в зоне военных действий, и Петр I превратил эти храмы в фортификационные сооружения. В 1950–1960-е годы Псков восстанавливался после разрушений, в Довмонтове городе работала группа археологов из Эрмитажа. Ученые нашли редкие фрески с оригинальным псковским письмом из этих храмов. Фрески очень хорошо сохранились и сегодня находятся в хранилищах Эрмитажа.



Примечания

1 Храмы Псковской области, вошедшие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

∎ собор Святого пророка Иоанна Предтечи;

∎ ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор;

∎ ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Пресвятой Богородицы;

∎ церковь Михаила Архангела с колокольней;

∎ церковь Покрова от Пролома;

∎ церковь Космы и Дамиана с Примостья;

∎ церковь Георгия со Взвоза;

∎ церковь Богоявления со звонницей;

∎ церковь Николая со Усохи;

∎ церковь Василия на Горке.

2 Из презентации помощника древлехранителя Псковской епархии Л. А. Громовой на XXVIII Рождественских чтениях

3 Усадьба принадлежала графу Александру Сергеевичу Строганову (1818–1864) — флигель-адъютанту, действительному статскому советнику, коллекционеру, одному из основателей Санкт-Петербургского археологического общества истории и древностей российских.

4 ГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

5 Довмонтов город — каменная постройка XIII в., сделанная для дополнительной защиты городского посада Пскова. Название дано по имени псковского князя Довмонта (в крещении Тимофея). В XV–XVI вв. на территории Довмонтова города находилось 17 храмов. Многие из них потеряли свое значение и были снесены на рубеже XVI–XVII вв.

СПРАВКА

В 1917 году в Псковской епархии действовало 554 церкви, 969 часовен, 5 мужских ,5 женских монастырей, 3 женских общины.



На территории Псковской области расположено 325 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ религиозного назначения, включенных в Единый государственный реестр. В федеральной собственности находится 105 объектов,собственности Псковской области — 33,муниципальной собственности — 19,собственности местных религиозных организаций — 5,собственник отсутствует — у 163.Из этих объектов 50 сельских храмов находятся в руинированном либо аварийном состоянии.После 1988 года Псковской епархии было передано 60 объектов религиозного назначения — и почти все в аварийном состо­янии. Восстанавливалось по федеральным целевым программам только 7 объектов. 53 объекта восстанавливали настоятели — за счет средств благотворителей и прихожан2.



Список ОКН, вошедших в программу АНО «Возрождение»: Троицкий собор Псковского кремля, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, церковь Одигитрии, подворье Псково-Печерского монастыря, Успенский Святогорский монастырь в Пушкинских Горах, церковь Рождества Христова в Малах, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, усадьба Строгановых в Волышово, остров Залит, Талабские острова. Подробнее см. «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации “Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)” для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия Псковской области» от 24 июля 2020 года № 054‑10‑2020‑008 / 1.



Пилотный проект «Волонтеры культуры» реализуется по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Планируется, что проект продлится шесть лет. В 2019 году в нем приняло участие около 1 600 добровольцев из 49 регионов страны. Молодые люди провели работы в исторической части Печор, Изборской крепости, Снетогорском и Елизаровском монастырях. В Успенском Псково-Печерском монастыре ребята пропалывали клумбы, выравнивали почву, чистили металлический забор от старой краски, очищали от мха стены, благоустраивали и благоукрашали территорию монастыря. В 2020 году планируемые работы не состоялись.

Справка об авторе

Монах Антоний (Воеводин), насельник Псково-Печерского монастыря. Родился в 1984 г. в г. Уварово Тамбовской области. В 2019 г. закончил Псковский государственный университет, исторический факультет. В 2018 г. принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. В 2020 г. назначен на должность епархиального древлехранителя Псковской епархии.

