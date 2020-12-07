Псковский ренессанс

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Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
7 декабря 2020 г. 18:30
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
24 ноября 2020 г. 19:30
Уголок России на Святой Земле
В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.
7 ноября 2020 г. 15:22
О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям
Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? ПДФ-версия
8 октября 2020 г. 14:29
В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля
Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского.
8 октября 2020 г. 11:49
Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле
К юбилею Жировичского монастыря хотелось бы напомнить еще об одной яркой странице в истории обители. В первой половине 1920-х гг. Жировичский монастырь стал центром по сохранению единства православных верующих Западной Белоруссии с Русской Православной Церковью. Возглавил это движение архимандрит Тихон (Шарапов), в недавнем прошлом полковой священник.
21 мая 2020 г. 09:34
С Днем рождения, святая обитель!
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
20 мая 2020 г. 09:34
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
19 мая 2020 г. 10:34
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ЖМП № 9 сентябрь 2020 / 16 декабря 2020 г. 14:17
Псковский ренессанс
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО РЕСТАВРАЦИИ ВОЙДУТ ВСЕ ДРЕВНИЕ ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Псковской области, наряду с Владимирской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО1. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
«Старина старинная»
В пределах Псковской митрополии выявили и поставили на учет 325 храмов, относящихся к объектам культурного наследия (ОКН) Российской Федерации (см. справку). Из них 200 расположены непосредственно в Псковской епархии, остальные — в Великолукской. Условно их можно разделить на четыре группы.
К первой относятся древние храмы и монастыри XII–XVI веков. Это «золотой фонд» древнерусского зодчества, видовые объекты особого значения, тот духовный фундамент, на котором формировались русская культура и государство. Именно они в первую очередь привлекают на Псковскую землю паломников и туристов. Это, например, Троицкий собор Псковского кремля (памятник регионального значения), Снетогорский и Мирожский монастыри, храм Рождества Христова в Малах, Псково-Печерский и Святогорский монастыри (здесь похоронен Александр Пушкин) и другие. Эти объекты стоят в числе первых в программе по реставрации, на которую государством выделено из средств внебюджетного финансирования около 12 млрд руб. Некоторые из этих храмов стоят не сами по себе, а расположены в монастырях и вкупе с остальными монастырскими объектами входят в комплексы памятников.
На первый взгляд, состояние этих храмов не вызывает беспокойства. Но если внимательно осмотреть фундаменты, стены, крыши, то станет очевидно, что памятники требуют комплексной реставрации. Например, в районе, где расположен Успенский Псково-Печерский монастырь, почва состоит из известняка и плитняка. Воздействие грунтовых вод создает угрозу разрушения 22 объектов культурного наследия, которые находятся на территории обители. Чтобы не допустить разрушения этих памятников, в прошлом году начались работы по укреплению аварийных склонов над пещерами.
Преображенскому собору Мирожского монастыря регулярно угрожают подтопления. Бывает, что во время сильных паводков вода в реке Великая поднимается на 1,5 м выше уровня пола собора. Избыточная влажность разрушает и сам храм, и фрески XII века.
Снетогорский монастырь расположен на берегу излучины реки Великой. Берег, состоящий из известковых пород, осыпается, и одна из монастырских башен буквально повисла над рекой. То же самое может случиться и с другими строениями обители. Под угрозой в том числе оказался собор Рождества Богородицы, в котором сохранились фрески XIV века и который относится к объектам Всемирного наследия.
Всеми реставрационными работами в Псковской области занимаются местные власти, Псковская митрополия и автономная некоммерческая организации «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» (далее — АНО «Возрождение»). В ее планах провести первоочередные противоаварийные работы (по своему объему это целая программа), включающие консервацию и укрепление стен, фундаментов, сделать отмостку по периметру объекта, ремонт кровли, а также привести в порядок внутренние и внешние инженерные сети (электричество, отопление и водопровод) и восстановить монументальные росписи.
Эти работы складываются из трех этапов и рассчитаны на 5–10 лет. Они включают, в частности, реставрацию 16 комплексов памятников (примерно 90 объектов, см. справку). Первый этап уже завершен: среди проектировщиков был проведен тендер на составление проектной документации реставрационных работ. Вторым этапом планируется составить проекты, третьим — провести ремонтно-реставрационные работы.
В зависимости от состояния объекта проектировочные работы по его восстановлению могут проводиться от трех месяцев до полутора лет.
Под эту программу АНО «Возрождение» попадает и фактически полностью руинированная церковь Вознесения Господня с колокольней, находившаяся в Снетогорском монастыре. В 1936–1938 годах ее взорвали. То, что сохранилось сегодня, едва превышает фундамент. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области при участии Минкультуры РФ планирует законсервировать эти руины, а над ними воссоздать и колокольню, и храм. Колокольня была исторически значимым видовым объектом — таким же, как Троицкий собор Псковского кремля.
Аварийный фонд
Ко второй группе относятся аварийные и остроаварийные храмы (это еще не руины, но служить там небезопасно), расположенные в селениях, где постоянно живут люди. Они востребованы у местных жителей, в некоторых из храмов сложились приходы. Епархии закрепили за этими церквями священников, которые регулярно проводят там молебны. Некоторые приходы уже юридически оформлены — только в этом случае храмы можно включить в программу АНО «Возрождение», а где-то эта работа еще продолжается.
Типичный пример — храм в честь Всемилостивого Спаса в деревне Волышово, в усадьбе Строгановых3. На него уже оформлены все документы. Пока храм пребывает в аварийном состоянии, но Псково-Печерский монастырь взял на себя попечение о нем и включил в списки программы АНО «Возрождение», где он в числе первых. В настоящее время готовится проектная документация.
Когда с реставрационными работами очень торопятся, часто важные моменты выпадают из поля зрения, и смета увеличивается в несколько раз. Например, в спешке могут не учесть, что грунт возле храма из-за известняка и грунтовых вод «ползет» на глубину до 5 м. В этом случае фундамент надо укреплять уже на 10 м в глубину, иначе за год-два все строение опять превратится в руины.
Третья группа — это храмы, которые пострадали по разным обстоятельствам и срочно требуют ремонта. Чаще всего причиной бывает пожар, возникающий при нарушении правил противопожарной безопасности.
Например, от огня пострадал храм Архангела Михаила, построенный в XIX веке в деревне Мельницы. Если не починить сгоревшую крышу, через пять лет от храма останутся руины. Приход начал сбор средств на реставрацию, готовится проектная документация. В сбор средств внесла весомый вклад программа «Вернем жизнь храму» на телеканале «Спас».
Пожар в Мельницах произошел по нелепой случайности — от печной искры, которая через трубу попала на крышу (у нас все храмы с печным отоплением). Ведь каменные только стены, а крыши, барабаны, обрешетка на крыше — деревянные. По требованиям ГОСТа расстояние от камня до деревянной поверхности должно составлять не менее 40 см. К сожалению, подобные правила часто нарушаются, поэтому епархиальный древлехранитель периодически навещает служащих в таких храмах священников и инструктирует их. У всех есть контакты древлехранителя, к нему всегда можно обратиться по вопросам противопожарной безопасности и эксплуатации храма. В ближайшее время Псковская епархия планирует издать наглядное пособие с объяснениями, как устроена электропроводка, печка, какие меры безопасности необходимо соблюдать.
И наконец, четвертая группа, самая сложная. Это руинированные храмы преимущественно XVII — начала ХХ века в вымерших населенных пунктах. В Псковской епархии их около 10 % от общего числа. Например, храмы Спаса Преображения в деревне Слобода, Ильи Пророка в деревне Конечек (оба XVI века). У некоторых храмов сохранились даже стены и своды, хотя немало и просто остатков фундамента, которые не найдешь без предварительной работы в архивах. К счастью, епархии в этом помогают энтузиасты — любители истории, которые время от времени выявляют остатки этих храмов, фотографируют, а затем выкладывают фото и координаты храма в соцсетях.
Объект без исторической значимости
Чем можно помочь этим храмам сегодня? В деревне Посолодино стоит храм Входа Господня во Иерусалим — один из самых больших в Псковской области. Он был освящен в 1901 году. От трех деревень, жители которых построили этот храм, сегодня осталось четыре дома, прихода у храма нет. Это уникальный по архитектуре памятник регионального значения. Но кто в нем будет служить и молиться, если его восстановить? В перспективе в программу АНО «Возрождение» он должен войти во вторую или третью очередь. Спасти такие храмы для будущих поколений может только консервация — это менее затратно. Здесь востребована помощь добровольцев. Например, в прошлом году Псковская епархия уже привлекала их в программу «Волонтеры культуры» (см. справку).
Кроме того, очень трудно начать восстановительные работы, если не определена форма собственности храма. В Псковской епархии около 20 бесхозных храмов. Муниципалитет и Псковский музей4 не спешат брать их на свой баланс. По их мнению, привлечь туда туристов даже после реставрации будет непросто.
Конечно, о них могла бы позаботиться епархия. Пока идет поиск ресурсов для консервации, сотрудникам епархии удалось сделать обмеры и составить реестр таких храмов. Вселяет надежду то, что находятся неравнодушные люди, которые собираются на молитву в руинированных храмах. Ставят крест на месте алтаря и служат акафист святому, в честь которого построен храм, а на большие праздники даже приглашают священника совершить там Литургию. Таких мест в епархии около 20.
Подобные инициативы поддерживает и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Например, в этом году владыка отслужил две Божественные литургии — на Троицу и в праздник Собора Псковских святых — на руинах Довмонтова города5, который находится в границах Псковского кремля. Когда-то в этом месте на небольшом пространстве стояло с десяток храмов, сейчас от них остался только фундамент.
Служба на этом месте не совершалась 350 лет. Во время Северной войны Псков оказался в зоне военных действий, и Петр I превратил эти храмы в фортификационные сооружения. В 1950–1960-е годы Псков восстанавливался после разрушений, в Довмонтове городе работала группа археологов из Эрмитажа. Ученые нашли редкие фрески с оригинальным псковским письмом из этих храмов. Фрески очень хорошо сохранились и сегодня находятся в хранилищах Эрмитажа.
1 Храмы Псковской области, вошедшие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
∎ собор Святого пророка Иоанна Предтечи;
∎ ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор;
∎ ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Пресвятой Богородицы;
∎ церковь Михаила Архангела с колокольней;
∎ церковь Покрова от Пролома;
∎ церковь Космы и Дамиана с Примостья;
∎ церковь Георгия со Взвоза;
∎ церковь Богоявления со звонницей;
∎ церковь Николая со Усохи;
∎ церковь Василия на Горке.
2 Из презентации помощника древлехранителя Псковской епархии Л. А. Громовой на XXVIII Рождественских чтениях
3 Усадьба принадлежала графу Александру Сергеевичу Строганову (1818–1864) — флигель-адъютанту, действительному статскому советнику, коллекционеру, одному из основателей Санкт-Петербургского археологического общества истории и древностей российских.
4 ГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
5 Довмонтов город — каменная постройка XIII в., сделанная для дополнительной защиты городского посада Пскова. Название дано по имени псковского князя Довмонта (в крещении Тимофея). В XV–XVI вв. на территории Довмонтова города находилось 17 храмов. Многие из них потеряли свое значение и были снесены на рубеже XVI–XVII вв.
СПРАВКА
Справка об авторе
Монах Антоний (Воеводин), насельник Псково-Печерского монастыря. Родился в 1984 г. в г. Уварово Тамбовской области. В 2019 г. закончил Псковский государственный университет, исторический факультет. В 2018 г. принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. В 2020 г. назначен на должность епархиального древлехранителя Псковской епархии.
16 декабря 2020 г. 14:17
Ключевые слова: история, восстановление храмов, Псковская епархия
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