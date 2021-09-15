Если Господь дал талант

ТРИ ИСТОРИИ О ТОМ, КАК ЖЕНЫ СВЯЩЕННИКОВ НАШЛИ СЕБЯ В НОВОЙ СФЕРЕ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

У супруги священника особая жизненная стезя, так как ее муж целиком посвящает себя Церкви. Поэтому ответственность за сохранение домашнего очага, мира в семье и воспитание детей нередко почти полностью ложатся на ее хрупкие плечи. Кроме того, она первая помощница мужа на приходе. Но есть примеры, когда матушки находят в себе силы и желание заниматься еще каким-то делом, важным для Церкви. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с женами священников и узнал, удается ли им совмещать эту многотрудную деятельность с заботами о семье, и как поддержка и молитва супруга помогают справляться с самыми трудоемкими задачами. PDF-версия.

«Истоки» любви и веры

Духовно-просветительский центр образования «Истоки» известен не только в Рыбинске. Его воспитанники не раз занимали призовые места на международных, межрегиональных и епархиальных творческих конкурсах. Рассказать детям о Боге и взрастить в их душах любовь к православной вере — так формулирует главную задачу центра его директор Тамара Денисова, супруга настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в с. Балобаново Рыбинской епархии протоиерея Василия Денисова.

Все началось с создания воскресной школы при храме Успения Пресвятой Богородицы в с. Балобаново Рыбинского района Ярославской области, куда матушка Тамара вместе со своим супругом приехала в 1988 году.

— Когда отца Василия назначили на приход, многие родители просили его организовать занятия с детьми по основам православной веры, — вспоминает Тамара Дмитриевна. — А у него несколько крещений в день, богослужебная жизнь, общественная нагрузка. Бывало, даже пообедать не успевал. И тогда муж сказал: мне нужна помощь! Почитай с детьми хотя бы Жития святых.

Но на первом уроке выяснилось, что Жития святых читать пока рано, — дети даже не умели правильно креститься. И она начала с азов. Скоро ей в руки попался «Закон Божий» С. Слободского, по которому матушка Тамара составила свою учебную программу. Параллельно ее пригласили вести на кабельном телевидении Рыбинска две передачи — «Православие детям» и «Православие взрослым», которые пользовались большой популярностью. А вскоре среди прихожан нашлись педагоги, готовые помогать матушке в воскресной школе.

Отец Василий всегда был очень загружен: он возглавлял в епархии комиссии по работе с осужденными и с наркозависимыми, строил храмы в колониях, а также служил одновременно на разных приходах, поэтому большая часть семейных забот долгие годы была на его супруге. Однако с ее энергией и вечной жаждой креативной деятельности преподавание в воскресной школе стало не непосильным грузом, а радостным дополнением к семейной жизни.

— Я не могу жить без творчества, иначе чувствую себя как лягушка в болоте, — признается матушка Тамара. — Мне нужно все время открывать для себя что-то новое, и сфера просвещения дает такую возможность. Я просто делала свое дело и не замечала бытовых сложностей, которых было немало. Например, воду приходилось из колонки носить, а стирать вручную. Дети рождались друг за другом, я приучила их всех помогать по дому, у нас даже график на стене висел, кто что делает. Старшие сначала нянчили младших, а потом стали водить их в школу. У нас было свое хозяйство, они и там помогали.

Своих детей матушка Тамара воспитывала так, чтобы авторитет отца был для них незыблемой ценностью.

— Наши пятеро детей уже совсем взрослые, но у них до сих пор сохранился трепет перед отцом как перед священником. Когда они подрастали, я говорила им: «Конечно, я всегда прошу Бога за вас, но моя молитва слабая. А папа в алтаре молится. Он как поднимет руки в молитве у престола, Господь его сразу и слышит». Дети и сейчас под благословение к нему приходят, всегда советуются с ним в серьезных вопросах.

Между тем число учеников воскресной школы росло, приезжать в Балобаново стали со всей округи. И родители попросили Тамару Дмитриевну перенести воскресную школу в Рыбинск, так как многим добираться в село было неудобно. Так в Рыбинске появился в 2003 году духовно-просветительский центр внешкольного образования «Истоки». С педагогами теперь проблем не было. Ими стали прихожане Успенского храма, вместе с матушкой получившие образование на вечернем факультете православной педагогики и катехизации Ярославского духовного училища (ныне семинарии).

— Оглядываясь назад, я удивляюсь сама себе, — улыбается матушка Тамара. — Регистрируя «Истоки», я даже не подумала о том, кто будет оплачивать те же коммунальные услуги, а это ведь 30 тысяч рублей в месяц, для центра очень приличная сумма. И уже тогда было понятно, что воскресная школа Успенского прихода — это пусть и хорошее дело, но капля в море. Надо идти с проповедью о Христе в общеобразовательные школы, детские сады, интернаты, чтобы у каждого ребенка была возможность услышать о Православии. Поэтому центр, объединяющий работу в этом миссионерском направлении, был просто необходим.

Создание «Истоков» поддерживал и отец Василий. Он же стал первым духовником центра, присутствовал на всех праздниках, все делалось только по его благословению.

— Если у человека есть горячее желание делать важное для Церкви дело — ну, так с Богом. Даже не сомневался, что у такой активной и творческой натуры, как матушка Тамара, все получится. К тому же создание «Истоков» благословил правящий архиерей, — поясняет священник.

Известно, что когда начинаешь делать богоугодное дело, то Господь помогает самым неожиданным образом и в нужный момент посылает нужных людей. Департамент образования, познакомившись с программой центра «Истоки», взял на себя все текущие расходы по коммунальным платежам. Три гранта позволили приобрести необходимую мебель, новые окна, перестелить полы, а родители воспитанников сделали ремонт своими руками. Правящий архиерей помог с образовательной и духовной литературой. Ведь главная и удивительная особенность «Истоков» в том, что все занятия для детей бесплатны, а большинство педагогов, как и сама матушка Тамара, работают безвозмездно. Что их мотивирует? Как она объясняет, это искреннее желание привить детям истинные духовно-нравственные ценности, что едва ли возможно в отрыве от православной веры.

На конец мая 2021 года «Истоки» посещало около двухсот пятидесяти детей и подростков. Это не удивительно, ведь здесь для них широкий выбор программ и кружков. Например, «Школа благочестия», «Защитники», «Очаг» (см. справку). Есть и философский клуб «Шаг» для молодежи от 17 лет и старше. Перед началом занятий дети читают молитвы; участвуя в богослужебной жизни Церкви, посещают молебны, отмечают православные праздники.

Здесь много кружков по творческим направлениям — ИЗО, музыка, фольклор, «Природа и фантазия», «Народный костюм и народная игрушка», «Занимательная психология», «Киностудия», «Бальные танцы», театр, где дети играют вместе с родителями в спектаклях, в которых затрагиваются серьезные нравственные вопросы. Для взрослых организована «Родительская гостиная», где проводятся беседы и лекции о воспитании детей, их физическом и духовном здоровье. Кроме того, родители участвуют в благотворительных акциях, организуемых «Истоками», в паломнических поездках, крестных ходах и в волонтерском движении. Так, в 15 км от Рыбинска есть деревня Раздумово, которая в XVIII веке принадлежала графу П. Н. Тихменеву. Там находится полуразрушенный храм Святой Троицы. В этом живописном месте «Истоки» организовали летний детский лагерь. А когда лагерь закрылся, вместе со старшими воспитанниками и духовником «Истоков» матушка Тамара стала вновь и вновь приезжать в это место.

— Была такая мечта — восстановить здесь храм. Желание-то было, возможности не было. Мы совершали молебны и крестные ходы. Потом организовали в Раздумово молодежный волонтерский лагерь, — рассказывает она. — Он действует до сих пор. У нас там даже свой приходской дом есть.

И детская молитва была услышана. Произошло это вот как. В Ярославской области есть ежегодный крестный ход, участники которого с иконами Казанской Божией Матери и святителя Николая пешком обходят все заброшенные храмы и служат там молебны. «Истоки» попросили включить в этот маршрут и Троицкий храм в Раздумово. А через некоторое время нашлись благодетели, которые предоставили средства для реставрации этого храма, теперь он понемногу восстанавливается, в том числе силами ребят-истоковцев.

Выпускниками центра за все время существования «Истоков» стало более тысячи молодых людей. Некоторые из них приняли священнический сан, а несколько девушек стали супругами будущих священнослужителей, есть среди выпускников и монашествующие. Часть ребят закончили теологический факультет Ярославского педагогического университета и преподают в школах историю, русский язык, ОПК. Большинство из них являются прихожанами разных храмов епархии.

— Когда я встречаю в других храмах кого-то из своих, то всегда очень радуюсь, ведь самое важное — это то, что наши дети остались в лоне Православной Церкви, — делится матушка Тамара.

У них с отцом Василием пять детей и восемь внуков. Все они искренне рады помочь друг другу и часто собираются вместе в доме родителей.

— Дети всегда приносили мне огромную радость. Глядя, как они спят в своих кроватках в детстве, я удивлялась и радовалась им как самому совершенному Божиему творению, посвящала им свои стихи. Интересно, что у них не было ревности друг к другу. Все члены семьи каждый раз радовались пополнению, — улыбается Тамара Дмитриевна. — Дети всегда участвовали в моей деятельности: были со мной в поездках — в лагерях, в паломничествах, вносили свой вклад в проводимые мероприятия, помогали мне. На занятия в «Истоках», конечно, тоже со мной ездили сызмальства. И Господь давал мне силы совмещать воспитание пятерых детей и эту творческую работу. Я счастлива, что всю жизнь делаю то, что мне по душе.

Школа с чистого листа

Дети этой школы не хотят уходить на каникулы, добираются сюда по часу и более с городских окраин, не пользуются гаджетами, мальчики и девочки учатся раздельно и стараются исполнять три главных правила ученика: трудолюбие, уважение к старшим и послушание родителям. Это Русская классическая школа, созданная в 2018 году в Хабаровске по инициативе православных родителей, священноначалия Хабаровской митрополии и ее директора — матушки Елены, супруги клирика Христорождественского собора Хабаровской епархии священника Димитрия Карагодина. К слову, у священнической четы четверо детей, трое из них учатся в этой школе.

Мотивом взяться за создание такой школы стало желание матушки Елены и ее супруга отца Димитрия дать своим младшим детям не только более качественное образование, чем то, которое получал в общеобразовательной школе их старший сын, но и воспитать всех их в традиционных для русской культуры православных ценностях. Но как это сделать? Однажды матушка Елена увидела видеоролик создателя и руководителя образовательной системы «Русская классическая школа» (РКШ) Татьяны Алтушкиной и буквально заразилась идеей открыть такую же в Хабаровске. Тем более что запрос на учебное заведение, во главу угла ставившее духовное и нравственное воспитание, существовал уже давно.

Понимание, как и что делать, пришло не сразу. Поначалу мысль открыть новую школу с чистого листа казалась в целом фантастической. Где найти помещение и педагогов, средства на оборудование классов и учебные пособия, на оплату коммунальных платежей, зарплату учителям? Ведь государственная поддержка предоставляется только тем учебным заведениям, которые работают по государственным программам и уже имеют лицензию. Надеяться на лицензирование не представлялось возможным: в образовательном госстандарте нет каллиграфии, не предусмотрено изучение истории с первого класса, церковнославянского языка и много другого, что было дорого ее сердцу. Да и на месте духовно-нравственного воспитания стоит прочерк.

— Мои близкие и друзья верили в меня, и это придавало мне силы, — объясняет Елена Витальевна. — Кроме того, начинание поддержал и благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Мне очень помогла и помогает моя заместитель по учебно-методической работе Ольга Корзун. У меня была вера, у нее знания, она уже работала по учебникам РКШ, обладала опытом работы в школе и в колледже.

Но, конечно, первым супругу поддержал отец Димитрий.

— Познакомившись с методикой работы РКШ, я понял, что она действительно позволяет ребенку получить настоящее фундаментальное образование. И мы с матушкой Еленой стали молиться и думать, как воплотить это в жизнь. Когда все потихоньку стало складываться, она спросила: ты благословляешь меня этим заниматься? Я не боялся, что у нее вдруг что-то не получится. Она у меня очень деятельная и инициативная, а дело это важно для всей епархии.

Первыми учителями новой школы стали знакомые прихожане хабаровских храмов. Когда новость о будущей школе облетела город, люди уже сами подходили и спрашивали: я педагог, расскажите поподробней.

— Но для нас было важно, чтобы наши учителя являлись воцерковленными православными людьми, — добавляет матушка Елена. — Когда набрали первые классы, владыка Артемий, как добрый пастырь, отдал нам под школу свой митрополичий дом. Вообще владыка был одним из немногих, кто поверил в нас, молился за нас и своими отеческими советами и благословениями уберег от многих ошибок.

Скоро она поняла, что быть директором — огромная ответственность, о работе придется думать буквально 24 часа в сутки. А как же семья?

— Господь каждому из нас дал свои возможности, силы и свои таланты. Я и прежде трудилась сразу на нескольких работах, для меня это не только нормальное положение вещей, но и источник вдохновения. Кроме того, мы с отцом Димитрием делим семейные обязанности. Я отвечаю за сохранение домашнего очага (приготовить еду, накормить, обуть, одеть, решить медицинские и бытовые вопросы). А муж, как глава семьи, несмотря на большую священническую нагрузку, полностью взял на себя воспитание детей, тут я только его помощница. Он обучает их правилам поведения, общения и всему, что пригодится в жизни, приучает их к труду и порядку. У меня не хватает на это ни сил, ни умений. Но глядя на то, как он все это делает, я тоже потихоньку учусь, — сознается матушка Елена.

И добавляет, что без помощи супруга, наверное, не смогла бы руководить школой. Наряду с рабочими вопросами — ремонт, кадры, закупка оборудования — она как директор постоянно общается с самыми разными людьми, в частности с родителями учащихся. А это иногда требует большого эмоционального напряжения и внутренних сил.

— Когда я чувствую себя опустошенной, теряю мир и покой, то нахожу поддержку у супруга, — говорит она. — Поделюсь тем, что меня мучает, он помолится, скажет пару нужных слов, и мои душевные силы восстанавливаются. А общение со сложными и проблемными родителями он, как духовник школы, берет на себя.

Храм отца Димитрия расположен рядом со школой, поэтому они с матушкой не раз видятся в течение дня и могут посоветоваться друг с другом. Дети тоже тут рядом, так что вся семья постоянно вместе. А вечером за чаем супруги обсуждают самое насущное. «Мне телевизор не нужен, я твои истории про школу послушаю — и как будто и кино, и новости посмотрел», — смеется отец Димитрий. И в этой теплой семейной атмосфере никаким житейским (и рабочим тоже) проблемам не дано потеснить эту радость общения с близкими, и матушке Елене они уже кажутся малозначительными и легкоразрешимыми.

Именно поддержка и молитва супруга помогли ей сохранять уверенность в своем начинании и оптимизм, когда в первый год деятельности школы все финансовые средства уходили на приобретение оборудования и мебели. Некоторые учителя работали безвозмездно, а главной мотивацией для них были собственные дети, которые тоже учились уже в этой школе. То, что они смогли с честью пройти через неизбежные трудности организационного процесса, она объясняет только верой и помощью Божией.

У АНО «Центр духовно-нравственного православного воспитания "Русская классическая школа" г. Хабаровска» нет аккредитации, все дети в конце года сдают экзамены в краевой школе Хабаровска и получают в итоге аттестат государственного образца.

Говоря об актуальности методики РКШ в современной системе образования, Елена Витальевна уточняет:

— Духовно-нравственное воспитание — это наша главная цель в обучении детей. И вся методика, весь учебный материал подобраны таким образом, чтобы формировать у ребенка любовь к нравственному поступку. Чтобы он учился оценивать свои и чужие дела, события в своей жизни и в окружающем мире именно с точки зрения духовно-нравственных основ, явленных Православием.

Молитвы же перед началом уроков, до и после еды, посещение всем классом богослужений, фильмы на православную тематику — это дополнительные элементы воспитательного процесса. Важное значение при этом имеет то, что дети видят в семье и в школе. Все их педагоги, например, в той или иной форме участвуют в богослужебной жизни Церкви и в приходской жизни своего храма.

Закономерно поэтому, что некоторые обязательные требования школа предъявляет не только к обучающимся, но и к их родителям. Например, они (как и дети) должны быть крещены, а еще состоять в законном браке. Иные, услышав об этом, удивляются, но потом все-таки подают заявление в ЗАГС и оформляют свои отношения. Кроме того, несколько родителей приняли таинство Крещения.

Почему здесь это обязательно? «Потому что те духовно-нравственные принципы, которые усваивают дети, должны иметь практическое подтверждение в их семье», — объясняет жена священнослужителя.

Число желающих учиться в РКШ год от года только растет. Матушке Елене удалось решить главную для себя задачу — быть рядом со своей семьей и дома, и в школе, и в храме, расширив круг единомышленников новыми учениками, их родителями, учителями и неравнодушными людьми.

— Когда занимаешься важным и нужным делом, постоянно учишься новому у детей и своих коллег, видишь счастливые глаза учащих и учащихся от самого процесса и результата их личного труда, это приносит глубокое чувство удовлетворения и настоящую радость, — свидетельствует матушка Елена.



Меняем минусы на плюсы

Отсутствие асфальтированных дорог и переправ через Обь и ее притоки, большая удаленность поселков от центра епархии, постоянная миграция населения в Томской области плюс притча во языцех — финансовые проблемы. Такова реальность, в которой начала в 2013 году свою деятельность руководитель Отдела религиозного образования и катехизации во вновь созданной Колпашевской епархии Ирина Коновалова, супруга настоятеля Введенского храма в поселке Апрель священника Алексия Коновалова. Ей пришлось научиться искусству обращать эти минусы в плюсы, концентрируясь на том, что получается, продолжая созидать новое и направляя на это основные силы и ресурсы.

Хотя у нее и был опыт работы на уровне благочиния в сфере просвещения, она, прежде чем согласиться на эту должность, долго обдумывала и детально обсуждала вопрос вместе с супругом.

— Я видел, что Господь дал моей матушке талант трудиться на этом поприще, потому у меня никаких возражений не было. Тем более что тогда мы делали одно дело, но каждый на том месте, на которое был поставлен. Она — как руководитель ОРОиК, а я — как священник, на тот момент возглавляющий епархиальную комиссию по вопросам семьи, материнства и детства. И наши проекты часто пересекались. Сейчас я занимаюсь другим направлением, но мне всегда радостно видеть плоды ее труда, когда детям и родителям становится интересна жизнь в Церкви, и понимать, что матушка Ирина сама получает от этого духовную пользу, — говорит отец Алексий.

Создавая отдел, Ирина Юрьевна знала, что ей предстоит решить три главных задачи. Начать следовало с налаживания коммуникации с помощниками и коллегами, рассредоточенными по огромной территории епархии, ведь без этого просто невозможно вместе совершать общее дело.

Затем нужно было найти заинтересованных, инициативных учителей школ и колледжей, которые имели бы опыт православного просвещения, помочь им объединиться и начать действовать на местах. «От них, как круги по воде, начала расходиться информация о начинаниях, проектах и мероприятиях нашего отдела, — поясняет матушка Ирина. — А потом стали подключаться их коллеги в других учебных заведениях».

Последняя задача заключалась в том, чтобы в тех поселках и селах, где таких энтузиастов нет, привлечь к делу учителей, которые никогда этим не занимались, но с симпатией относятся к Православию и духовному просвещению молодежи. И если получится, то нужно их воцерковить. Она стала приглашать учителей со всей епархии на всевозможные конкурсы по разным направлениям (например, «За нравственный подвиг учителя»), на тематические секции (в рамках Макариевских образовательных чтений1 в Томске), на экскурсионные программы. Принцип был простой: люди найдут, что им по душе, и заинтересуются. Посещая межъепархиальные мероприятия и конференции, они с педагогами ездили по всему Сибирскому федеральному округу, неоднократно были на Рождественских чтениях в Москве, а в паломнических поездках в Оптину пустынь и по святыням Подмосковья у них зарождались идеи самых нетривиальных епархиальных инициатив. Они придумали, например, конкурс чтецов среди детей разного возраста «Родина любимая моя», который сначала проводится в муниципалитетах, а финал — в Колпашево; конкурс духовной и патриотической песни «Богоносная Россия», конференцию для студентов «Духовные и семейные ценности в культуре современной молодежи» и др.

— Когда вынимаешь людей из привычной среды и погружаешь их в новую атмосферу, происходят открытия. У нас так появилось сообщество православных учителей. И хотя пока оно никак юридически не оформлено, уже вовсю ведет работу, направленную на возрождение традиционной православной культуры в обществе.

И как кажется, в этой связи самым дорогим сердцу матушки Ирины воспоминанием стало то, что, проведя несколько дней в монастыре, некоторые ее коллеги-педагоги, весьма далекие от Церкви, впервые в жизни захотели исповедаться и причаститься.

Венцом этой огромной объединительной работы стала грантовая деятельность.

— Мы садились вместе с учителями плечом к плечу и оформляли наши мероприятия в грантовые проекты и заявки. Педагоги были удивлены открывшимися перспективами в их работе и с интересом перенимали накопленный мною опыт. В результате они стали больше мне доверять, прислушиваться к моим словам, стали чаще бывать на мероприятиях нашего отдела, — рассказывает Ирина Юрьевна.

Казалось бы, вся эта деятельность на нескольких уровнях сферы образования, постоянные командировки, нескончаемые встречи, почти ежедневные мероприятия, насыщенная грантовая программа (за шесть лет с помощью ОРОиК в Колпашевской епархии на эти средства реализовано более 15 проектов) могли кого угодно выбить из колеи и заставить забыть обо всем на свете, кроме работы. Как же матушке Ирине удалось выдерживать такой напряженный график, не пренебрегая заботой о семье?

Секрет в том, по мнению нашей героини, чтобы правильно распределять всю нагрузку на работе и дома. Что касается трудовой и общественной деятельности, то тут многое решает опыт: есть немало таких задач, на которые раньше она тратила несколько часов, а то и весь день, а сейчас это 10–15 минут ее времени, редко — час. Если она едет в командировку в район, то старается вернуться в тот же день, чтобы вечер посвятить семье. Пока ее нет дома, за детьми присматривает бабушка, иногда супруг, если, конечно, ему позволяет график. Если дети болеют, правящий архиерей епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан всегда идет им навстречу:

— Владыка понимает, что, служа Богу, мы должны сохранить свою семью, а на это нужно время, силы, ресурсы. Если мой ребенок нуждается во мне, конечно, мне нужно быть рядом с ним столько, сколько потребуется, отложив на время все другие дела. И мы благодарны нашему архипастырю, что он относится к этому с пониманием, — поясняет Ирина Юрьевна.

Экономя домашнее время, она старается максимально автоматизировать свой быт, используя где можно бытовую технику (посудомоечную машину, мультиварку и т. д.), но признается, что без помощи родных она бы никак не смогла в полной мере участвовать в епархиальной работе. Проверить у детей уроки, накормить, обуть и одеть — это ее зона ответственности. Тут папа подключается только в экстренных случаях.

Семейный досуг, общение с детьми и супругом занимает важнейшее место в ее жизни. В дни праздничных и воскресных служб вся семья собирается вместе. Коньки, бассейн, лыжи и другие семейные мероприятия обязательно включены в план. Ведь это то, что объединяет семью, является источником радости и их общими воспоминаниями. Но при этом она умеет получать радость и от успешно проделанной епархиальной работы.

— Я люблю то, что я делаю; когда у меня очень много дел, это заряжает и наполняет энергией, — рассуждает матушка Ирина. — А еще испытываю сильную эмоциональную подпитку от общения с коллегами, например, в процессе мероприятий и рабочих встреч. Для меня это хорошая психологическая разгрузка. И когда вижу, что мои идеи находят поддержку. Это опять же очень вдохновляет.

Но не всякое дело, за которое берется матушка, идет как по маслу. Одна из таких забот — преемственность поколений. Собрать коллектив единомышленников среди учителей — полдела. Нужно еще, чтобы свой опыт и знания они передали младшему поколению педагогов, вовлекли бы и их в дело дальнейшего духовного просвещения.

— Это самая главная и самая трудоемкая моя задача, — объясняет Ирина и добавляет, что без поддержки и внимания супруга, его одобрения решать эти вопросы ей было бы тяжелее. — Конечно, работа забирает существенную часть времени. Вместе с тем я не могу назвать то, что я делаю, просто работой. Это церковное служение, это Божие дело, когда трудишься ради Бога, а не ради себя и своих амбиций. Если есть этот настрой в сердце, то Господь благословляет и семью, чувствуется Его присутствие в нашей жизни. Это непросто — найти баланс между занятостью на благо общества и домашним бытом. Иногда получается, иногда не очень. Бывает, я поздно возвращаюсь домой, особенно если мы оформляем крупный грантовый проект или готовимся к епархиальному мероприятию. Но при этом семья всегда остается для меня источником сил и смыслов. Если дома что-то не ладится, то трудно вдохновлять людей и говорить им о вечных истинах. Все-таки я сначала матушка и мама, а уже потом руководитель.

Справки

Программа «Школа благочестия» предусматривает изучение детьми в возрасте до 10 лет риторики, основ отечественной культуры и этики, а также игр с элементами математики и логики.

Программа «Защитники» рассчитана на мальчиков от 10 до 16 лет и призвана формировать уважение к культурному наследию русского народа, высокую социальную активность и патриотизм.

Программа «Очаг» создана для девочек от 10 до 16 лет с целью воспитания уважения к традиционному укладу семейной жизни, а также нравственным качествам женщины-христианки: сочувствию, преданности в любви, умению слушать, ждать, прощать и т. д.

Тамара Дмитриевна Денисова — председатель Духовно-просветительской благотворительной детской общественной организации «Истоки» Рыбинского муниципального округа Ярославской области, автор стихов, сценарист и режиссер фильмов «Защитник», «Час воли Божией» и др. Имеет высшее медицинское образование (специальность фармацевтика), а также закончила вечерний факультет православной педагогики и катехизации Ярославского духовного училища (ныне семинарии).

«Русская классическая школа» — это современная инновационная образовательная система, которая базируется на лучших, проверенных временем традициях отечественной педагогики, заложенных выдающимся русским педагогом XIX века К. Д. Ушинским. Процесс обучения в ней основан на трех важных принципах: природосообразность (максимальный учет психовозрастных особенностей ребенка), культуросообразность и осознанность. Школа по этой методике открылась в Хабаровске в 2018 году. Сегодня в ней обучаются дети с первого по четвертый класс. При школе действуют кружки хореографии, шахмат, самбо, макраме, живописи, хорового пения. Есть также два класса дошкольников, которые посещают подготовительные занятия дважды в неделю. Общее число учащихся — около 120 человек. Обучение платное, но взнос зависит от материального положения родителей.

Елена Витальевна Карагодина — директор центра духовно-нравственного православного воспитания «Русская классическая школа» г. Хабаровска. Закончила Хабаровскую государственную академию экономики и права (1999), богословские курсы для мирян в Хабаровской духовной семинарии (2010), Дальневосточный педагогический университет (2020).

Колпашевская епархия занимает 4/5 Томской области, население — около 200 тысяч человек. На территории епархии 10 муниципалитетов, более 30 приходов. В епархии пять главных событий, вокруг которых строится работа по православному просвещению: Рождественские и Пасхальные фестивали, Макариевские образовательные чтения, Дни славянской письменности и культуры, День православной книги.

Ирина Юрьевна Коновалова — с 2014 г. руководитель Отдела религиозного образования и катехизации и Информационного отдела Колпашевской епархии Томской митрополии. Дважды становилась призером Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Является администратором сайта «Православие в Нарымском крае» и главным редактором детского журнала «Весточка». Окончила педагогический факультет Томского государственного педагогического университета и факультет психологии Томского государственного университета.

Примечание

1 Макариевские образовательные чтения — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. Чтения носят имя просветителя Алтая преосвященного Макария (Невского).