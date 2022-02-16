Схиархимандрит Власий (Перегонцев)

08.02.1934–04.11.2021

4 ноября 2021 года на 88-м году жизни скончался духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев). PDF-версия.

Схиархимандрит Власий (в миру Анатолий Владимирович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года в деревне Кушлянщина под Смоленском в крестьянской семье. Анатолия воспитывала бабушка, схимонахиня Михаила, которая привила будущему схимнику любовь к молитве, храму и христианскому подвигу.

После окончания школы Анатолий поступил в Смоленский медицинский институт. Погрузившись в учебу, он находил возможность посещать Успенский собор в Смоленске, хотя тогда это было чревато серьезными проблемами. И вскоре молодому человеку пришлось познать всю горечь доноса и предательства. О его религиозных убеждениях сообщили в деканат. Началась жесткая травля верующего студента. Испытав страшное потрясение, Анатолий оставил все и пешком ушел из Смоленска. Через несколько суток он добрался до окраины города Мичуринска и поселился в доме, принадлежавшем сестре иеросхимонаха Илариона (Рыбаря; † 1969).

Там Анатолий нашел приют, а через некоторое время отец Иларион предложил ему отправиться вместе в Закарпатье. Молодой человек стал насельником мужского монастыря в селе Дубовое и был пострижен в рясофор с именем Петр. На протяжении одиннадцати лет будущий отец Власий был ближайшим помощником отца Илариона, а также исполнял послушание уставщика. В 1966 году иеросхимонах Иларион постриг его в мантию с наречением имени в честь священномученика Власия Севастийского. Времена были таковы, что уделом новопостриженного монаха стали скитания. В период хрущевских гонений все монастыри в Закарпатье были упразднены и разогнаны, и отцу Власию в поисках духовного пристанища пришлось обойти множество городов, нигде не задерживаясь подолгу.

Однажды правящий архиерей Смоленской епархии епископ Гедеон (Докукин; † 2003) обратил внимание на молодого монаха, прислуживающего в алтаре, и 27 декабря 1970 года рукоположил его в сан диакона. Иеродиакон Власий стал исполнять послушание келейника епископа, а также диакона-псаломщика Спасо-Окопной церкви Смоленска.

В 1972 году епископ Гедеон был переведен на Новосибирскую кафедру. Отец Власий продолжал исполнять обязанности его келейника, а также был назначен штатным иподиаконом в Вознесенский кафедральный собор.

Через два года иеродиакон Власий был рукоположен в иеромонаха.

В 1976 году епископу Гедеону было поручено временное управление Омской епархией. В этот период иеромонах Власий был назначен настоятелем Покровского собора Тобольска. На новом месте священнослужителю приходилось совершать исповедь на протяжении многих часов, поскольку поначалу он был единственным клириком собора.

В 1976 году Патриарх Пимен удостоил иеромонаха Власия сана игумена.

В 1981 году отец Власий переходит в Калужскую и Боровскую епархию, где его назначают настоятелем храма во имя великомученика Димитрия Солунского в селе Рябушки Боровского района. Во время служения в этом храме пастырь пережил новое тяжелое испытание — банда похитителей икон напала на него, а затем ограбила церковь, в результате чего игумен в тяжелом состоянии попал в больницу.

Ища духовного подкреп-ления, отец Власий приехал в село Ракитное Белгородской области к архимандриту Серафиму (Тяпочкину). Старец поддержал его в трудную минуту и совершил тайный постриг игумена Власия в великую схиму в честь Власия Кесарийского.

На протяжении 1980-х годов отец Власий служил в храмах Мещовска и Боровска. Десятки духовных чад приезжали к нему в Калужскую область, останавливались в его доме, исповедовались и причащались, делили скромную трапезу.

В конце 1980-х годов отец Власий указом Патриарха Пимена был удостоен права ношения креста с украшениями, а в 1990 году возведен в сан архимандрита.

В 1991 году Пафнутьев Боровский монастырь был возвращен Церкви. Отец Власий стал первым его насельником. Он отказался от должности наместника монастыря и был назначен духовником обители. Постепенно число братии увеличивалось, а желающих получить совет архимандрита Власия становилось все больше. С 1994 года прием паломников стал его официальным послушанием.

Ежегодно старцу приходилось покидать обитель для прохождения лечения, поскольку онкологическое заболевание и другие немощи не оставляли его до конца жизни. Он стойко переносил боль, а в своих наставлениях призывал терпеливо и смиренно относиться к болезням, которые Господь попускает человеку.

По будням батюшка вел прием посетителей с четырех утра до девяти вечера без перерыва. В праздничные дни он всегда первым приходил на братский молебен к пяти часам утра, а затем совершал Божественную литургию. В воскресные дни и по большим праздникам отец Власий исповедовал паломников с шести утра и до поздней Литургии. После ужина с братией на повечерии он читал акафист и участвовал в чине прощения.

В конце октября 2021 года отец Власий заболел пневмонией. Вылечить его не удалось. В день празднования Казанской иконы Божией Матери, которую он очень почитал, старец отошел ко Господу. Проститься со своим духовным отцом и наставником в обитель пришли тысячи людей. Отпевание старца в сослужении сонма духовенства совершили и. о. наместника монастыря епископ Тарусский Иосиф и епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий. Схиархимандрит Власий погребен за алтарем соборного храма Боровской обители в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Вечная память труженику Христову!

Епископ Можайский Иосиф,

викарий Патриарха Московского и всея Руси