Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий)

27.10.1971–16.11.2021

16 ноября 2021 года на 51-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий. PDF-версия.

Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (в миру Анатолий Васильевич Козолий) родился 27 октября 1971 года в с. Калиновке Васильковского района Киевской области в семье рабочих. После службы в рядах Советской армии будущий архипастырь в 1991 году поступил в Одесскую духовную семинарию.

В 1993 году Анатолий был пострижен в монашество с именем Алипий, в честь преподобного Алипия, иконописца Печерского, и рукоположен в этом же году сначала во иеродиакона, а позднее во иеромонаха. Пребывая в священническом сане, он нес послушание настоятеля храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в поселке Гаспра.

В 1997 году иеромонах Алипий награжден наперсным крестом. В 2006 году возведен в сан игумена. В 2007 году награжден крестом с украшениями. В 2008-м за заслуги перед Церковью получил грамоту Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. В 2009 году возведен в сан архимандрита. С 2007 года архимандрит Алипий нес послушание преподавателя нравственного богословия в Таврической духовной семинарии. Среди студентов семинарии пользовался неизменным авторитетом. В 2010 году хиротонисан во епископа Джанкойского и Раздольненского.

В 2016 году решением Синода Украинской Православной Церкви был удостоен сана архиепископа, а спустя три года возведен в сан митрополита.Митрополит Алипий много сделал для становления и развития молодой епархии, которая в 2019 году отпраздновала десятилетие со дня своего образования. Особое внимание владыка уделял строительству и благоукрашению храмов Божиих по всему Северному Крыму. Его попечением также значительно выросло число воскресных школ на приходах, было окончено строительство и завершена роспись Покровского кафедрального собора в Джанкое, на территории соборного комплекса выстроено новое здание, в котором разместились епархиальное управление, воскресная школа, просфорня.

Архипастырь особо заботился о сельских приходах — часто навещал даже самые малочисленные общины, вникал в имеющиеся на местах трудности, оказывал помощь. Там, где не было возможности построить каменное здание, по благословению архипастыря возводились модульные храмы. Таким образом, приходов в епархии стало заметно больше. Тщанием владыки Алипия увеличилось число общеобразовательных школ, в которых читается курс «Основы православной культуры». На высоком уровне — с привлечением педагогов, духовенства, региональных властей — ежегодно проводился епархиальный этап Международных Рождественских чтений. Архипастырь неизменно поощрял эстетическое воспитание подрастающего поколения: в епархии организовывались выставки детского творчества, школьники принимали участие в международных конкурсах, издавалась детская газета.

Сотрудники епархиального управления регулярно принимали участие в общецерковных форумах и конференциях. Это, по мнению архипастыря, давало им возможность профессионального роста, обмена опытом с коллегами из других регионов, что в свою очередь помогало успешной реализации церковно-государственных проектов.

В последние годы главной заботой митрополита Алипия было строительство епархиального духовно-просветительского центра, которому он отдавал все свои силы.

Владыка Алипий был искренне любим в епархии за свое неравнодушие, усердное попечение о каждом человеке. Его подлинная религиозность, интеллигентность, добросердечие вызы-вали уважение собратьев-архиереев, духовенства, мирян и даже людей, далеких от Церкви. Восемнадцатого ноября с почившим владыкой простились архипастыри, духовенство и его многочисленные пасомые. Митрополит Алипий погребен за алтарем Покровского кафедрального собора.

Вечная память митрополиту Джанкойскому и Раздольненскому Алипию, в селениях праведных упокой, Господи, душу нашего доброго архипастыря.

Протоиерей Александр Симчук,

секретарь Джанкойской епархии,

Светлана Загореева

