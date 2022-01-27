|
27 января 2022 г. 14:20
Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий)
27.10.1971–16.11.2021
16 ноября 2021 года на 51-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий. PDF-версия.
Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (в миру Анатолий Васильевич Козолий) родился 27 октября 1971 года в с. Калиновке Васильковского района Киевской области в семье рабочих. После службы в рядах Советской армии будущий архипастырь в 1991 году поступил в Одесскую духовную семинарию.
В 1993 году Анатолий был пострижен в монашество с именем Алипий, в честь преподобного Алипия, иконописца Печерского, и рукоположен в этом же году сначала во иеродиакона, а позднее во иеромонаха. Пребывая в священническом сане, он нес послушание настоятеля храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в поселке Гаспра.
В 1997 году иеромонах Алипий награжден наперсным крестом. В 2006 году возведен в сан игумена. В 2007 году награжден крестом с украшениями. В 2008-м за заслуги перед Церковью получил грамоту Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. В 2009 году возведен в сан архимандрита. С 2007 года архимандрит Алипий нес послушание преподавателя нравственного богословия в Таврической духовной семинарии. Среди студентов семинарии пользовался неизменным авторитетом. В 2010 году хиротонисан во епископа Джанкойского и Раздольненского.
В 2016 году решением Синода Украинской Православной Церкви был удостоен сана архиепископа, а спустя три года возведен в сан митрополита.Митрополит Алипий много сделал для становления и развития молодой епархии, которая в 2019 году отпраздновала десятилетие со дня своего образования. Особое внимание владыка уделял строительству и благоукрашению храмов Божиих по всему Северному Крыму. Его попечением также значительно выросло число воскресных школ на приходах, было окончено строительство и завершена роспись Покровского кафедрального собора в Джанкое, на территории соборного комплекса выстроено новое здание, в котором разместились епархиальное управление, воскресная школа, просфорня.
Архипастырь особо заботился о сельских приходах — часто навещал даже самые малочисленные общины, вникал в имеющиеся на местах трудности, оказывал помощь. Там, где не было возможности построить каменное здание, по благословению архипастыря возводились модульные храмы. Таким образом, приходов в епархии стало заметно больше. Тщанием владыки Алипия увеличилось число общеобразовательных школ, в которых читается курс «Основы православной культуры». На высоком уровне — с привлечением педагогов, духовенства, региональных властей — ежегодно проводился епархиальный этап Международных Рождественских чтений. Архипастырь неизменно поощрял эстетическое воспитание подрастающего поколения: в епархии организовывались выставки детского творчества, школьники принимали участие в международных конкурсах, издавалась детская газета.
Сотрудники епархиального управления регулярно принимали участие в общецерковных форумах и конференциях. Это, по мнению архипастыря, давало им возможность профессионального роста, обмена опытом с коллегами из других регионов, что в свою очередь помогало успешной реализации церковно-государственных проектов.
В последние годы главной заботой митрополита Алипия было строительство епархиального духовно-просветительского центра, которому он отдавал все свои силы.
Владыка Алипий был искренне любим в епархии за свое неравнодушие, усердное попечение о каждом человеке. Его подлинная религиозность, интеллигентность, добросердечие вызы-вали уважение собратьев-архиереев, духовенства, мирян и даже людей, далеких от Церкви. Восемнадцатого ноября с почившим владыкой простились архипастыри, духовенство и его многочисленные пасомые. Митрополит Алипий погребен за алтарем Покровского кафедрального собора.
Вечная память митрополиту Джанкойскому и Раздольненскому Алипию, в селениях праведных упокой, Господи, душу нашего доброго архипастыря.
Протоиерей Александр Симчук,
секретарь Джанкойской епархии,
Светлана Загореева
27 января 2022 г. 14:20
HTML-код для сайта или блога:
|
Протоиерей Леонид Лемачко
17.03.1931–30.10.2021
27 января 2022 г. 14:30
Величественный образ архипастыря
Двадцать первого ноября 2021 года исполнилось 160 лет со дня рождения известного церковного деятеля, современника трагических событий в российском государстве и Русской Православной Церкви после Октябрьской революции священномученика Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского и Суздальского. В житии этого труженика на ниве Христовой сполна отразилась железная поступь XX века: революция, кризис в российском обществе, кровавые гонения на христиан — но и искания духовенством и мирянами путей обновления церковной жизни, освобождения ее от излишних уз государственного контроля, стремление лучших сынов Церкви привнести в ее уклад дух христианской любви и заботы о ближних, просвещения и образованности. PDF-версия.
26 января 2022 г. 13:00
Протоиерей Алексий Марченко: «Кроткий страдалец из боярского рода»
Минуло свыше четырех веков со дня кончины боярина Михаила Романова, пострадавшего в период ожесточенной борьбы за власть накануне Смутного времени. Однако почитание его духовного подвига, места его заточения и связанных с ним святынь в поселке Ныроб Пермского края до сих пор живет в православном народе. Почему боярин попал в опалу, как судьба древнего уральского поселения переплелась с судьбой рода Романовых и что помешало скорой канонизации Михаила Никитича, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор церковной истории, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия протоиерей Алексий Марченко. PDF-версия.
24 января 2022 г. 15:00
Митрополит Омский и Таврический Владимир: «Любовь без морализаторства»
Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.
20 января 2022 г. 16:00
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил: «Доверие клириков правящий архиерей заслуживает реальными делами»
В прошлом номере мы рассказали, как юбилейный год Александра Невского прошел в Курганской епархии, побывали на кормлении бездомных в Сквере милосердия в центре областной столицы и совершили паломничество в Казанский Чимеевский мужской монастырь. Сегодня на вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает глава Курганской митрополии — митрополит Курганский и Белозерский Даниил. PDF-версия.
12 января 2022 г. 13:00