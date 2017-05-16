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2000 полицейских обеспечат безопасность паломников, приехавших поклониться мощам святителя Николая в Москву
- Безопасность паломников, приехавших в Москву с 22 мая по 12 июля (включительно) поклониться святым мощам св. Николая Мирликийского обеспечат 2 тысячи полицейских. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Доступ паломников к мощам будет открыт 22 мая в 14 часов, а далее с 8 до 21 часа каждый день
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21 мая, предположительно в 18 часов, мощи святителя Николая Мирликийского пребудут в Храм Христа Спасителя. Об этом событии возвестят колокола всех храмов Москвы. 13 июля мощи будут перевезены на две недели в Санкт -Петербург (в Александро-Невскую Лавру). «Договоренность о пребывании части мощей святителя Николая в России была достигнута на встрече Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского в Гаване,- сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.- Мощи из Бари в Москву привезет делегация Русской Церкви во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом и епископом Богородским Антонием». Он уточнил, что в Москву пребудут не все мощи, находящиеся в Бари, а только их часть (левое ребро святого). Для мощей на предприятии «Софрино» уже изготовлен специальный ковчег, весом 40 килограмм.
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Очередь к мощам будет формироваться у Крымского моста. Участники конференции несколько раз повторили, что никаких спецпропусков ни для кого не будет. Владимир Черников подчеркнул, что московские власти создадут максимально комфортные условия для стоящих в очереди людей- точки питания и автобусы для отдыха.
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На вопрос о том, какое количество паломников рассчитывают принять московские власти спикеры отвечать отказались. Но учитывая, что Поясу Богородицы в Москве поклонилось около 1 миллиона человек (в Москве он пребывал 10 дней с 19—28 ноября 2011 г.), и особенную любовь православных верующих на всем пространстве СНГ, число паломников может превысить эту цифру в несколько раз.
- Вся информация о пребывании мощей в России, аккредитация на проводимые мероприятия здесь
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16 мая 2017 г. 15:45
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В истории монашества Афона, и прежде всего русского Пантелеимонова монастыря, есть важная, точная и непреложная дата — «февраль 14-го индикта» как хронологически первое документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно подписал документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива Святогорской лавры Святого Афанасия (Акт. Лавр. I.19: P. 155.37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 году Полем Лемерлем с коллегами в парижской серии «Архивы Афона» по этому оригиналу с приложением альбома фотографий. Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители Святого Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи τοῦ Ἀτζιιωάννη, где игуменом являлся Симеон, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью) — временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых и «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим.
15 мая 2017 г. 12:59
От расположившейся в центре Македонии материковой части Халкидик в Эгейское море Творец бросил три полуострова-«пальца». Западная Кассандра — скопление молодежных курортов, пристанище любящих вольный морской ветер серферов. Центральная Ситония, еще несколько десятков лет назад сплошь покрытая рыбацкими деревушками, теперь превратилась в облюбованное немецкими, сербскими и русскими отпускниками место для спокойного семейного отдыха. Восточный Афон, отделенный от Ситонии заливом Святой горы, — удел Пресвятой Богородицы, единственное в мире монашеское государство и один из центров мирового Православия. Перед празднованием тысячелетнего присутствия русских на этой земле корреспондент «Журнала Московской Патриархии» совершил краткое паломничество в Пантелеимонов монастырь, которое, впрочем, едва не затянулось.
12 мая 2017 г. 17:59