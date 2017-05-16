версия для печати 2000 полицейских обеспечат безопасность паломников, приехавших поклониться мощам святителя Николая в Москву Безопасность паломников, приехавших в Москву с 22 мая по 12 июля (включительно) поклониться святым мощам св. Николая Мирликийского обеспечат 2 тысячи полицейских. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Доступ паломников к мощам будет открыт 22 мая в 14 часов, а далее с 8 до 21 часа каждый день 21 мая, предположительно в 18 часов, мощи святителя Николая Мирликийского пребудут в Храм Христа Спасителя. Об этом событии возвестят колокола всех храмов Москвы. 13 июля мощи будут перевезены на две недели в Санкт -Петербург (в Александро-Невскую Лавру). «Договоренность о пребывании части мощей святителя Николая в России была достигнута на встрече Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского в Гаване,- сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.- Мощи из Бари в Москву привезет делегация Русской Церкви во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом и епископом Богородским Антонием». Он уточнил, что в Москву пребудут не все мощи, находящиеся в Бари, а только их часть (левое ребро святого). Для мощей на предприятии «Софрино» уже изготовлен специальный ковчег, весом 40 килограмм. Очередь к мощам будет формироваться у Крымского моста. Участники конференции несколько раз повторили, что никаких спецпропусков ни для кого не будет. Владимир Черников подчеркнул, что московские власти создадут максимально комфортные условия для стоящих в очереди людей- точки питания и автобусы для отдыха. На вопрос о том, какое количество паломников рассчитывают принять московские власти спикеры отвечать отказались. Но учитывая, что Поясу Богородицы в Москве поклонилось около 1 миллиона человек (в Москве он пребывал 10 дней с 19—28 ноября 2011 г.), и особенную любовь православных верующих на всем пространстве СНГ, число паломников может превысить эту цифру в несколько раз. Вся информация о пребывании мощей в России, аккредитация на проводимые мероприятия здесь Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/svyatitel_nikolay_2017_9861/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/9862/9862.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">2000 полицейских обеспечат безопасность паломников, приехавших поклониться мощам святителя Николая в Москву</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;"> Безопасность паломников, приехавших в Москву с 22 мая по 12 июля (включительно) поклониться святым мощам св. Николая Мирликийского обеспечат 2 тысячи полицейских. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Доступ паломников к мощам будет открыт 22 мая в 14 часов, а далее с 8 до 21 часа каждый день </span></a></div></div>