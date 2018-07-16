Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова

Об этом автор исследования — московский ученый-археолог Григорий Анащенко — сообщил на состоявшейся вчера, 5 сентября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете церковно-научной конференции, посвященной столетию мученической кончины протоиерея Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) отец Иоанн оказался в числе восьми десятков первых жертв «красного террора», расстрелянных в Москве 5 августа 1918 года.

Их могилы не сохранились. В 2004 году Григорий Анащенко по инициативе и по благословению возглавлявшего фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» архимандрита Дамаскина (Орловского) приступил к масштабной историко-источниковедческой работе, в ходе которой сопоставлены житийные тексты святых и множество воспоминаний свидетелей трагедии, мемуаров потомков жертв «красного террора» и духовных чад отца Иоанна. Проанализирована, кроме того, эволюция топонимического наполнения местности в районе Петровского парка, Ходынского поля, Братского кладбища и современного парка «Березовая роща».

В ходе кропотливого анализа автор с точностью до нескольких десятков метров определил место казни первых жертв «красного террора» и координаты возможных мест захоронений священномучеников Ефрема и Иоанна: южный сектор примыкания 2-й Песчаной улицы к Новопесчаной улице, занятый с 1950-х годов сквером и жилыми домами (на иллюстрации обведен красным овалом). По словам председателя комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей Московской (городской) епархии протоиерея Кирилла Каледы, уже получено патриаршее благословение на мемориализацию этого места. Церковная общественность российской столицы намерена добиваться установки здесь памятника.