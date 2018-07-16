Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова

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Статьи на тему
память
Много званых, мало избранных
В эти дни Русская Православная Церковь молитвенно поминает 100 -летие со дня гибели царственных страстотерпцев. Более года после отречения император Николай II и его семья по решению Временного правительства , а потом правительства большевиков провели под арестом. Лучшим утешением для будущих страстотерпцев в это время, по их собственным словам, стала молитва. Кто были священники, которые духовно окормляли августейшую семью месяцы ее заточения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал историк и краевед Уральского церковно-исторического общества Юрий Сухарев. ПДФ-версия
16 июля 2018 г. 14:29
«Живые» свидетельства веры в богоборческую эпоху
В ДК МЭИ открылась выставка «Живые», посвященная жизни христиан в послевоенное время. Здесь собраны самодельные иконы, сделанные из фотографий, самиздатские молитвословы, церковные календари и переписанные от руки акафисты, богослужебная литература, редкие экземпляры Священного Писания, изданные в СССР. В особый отдел экспозиции выделены духовные стихи и иные неканонические, но так или иначе отражающие народную религиозность, тексты. Все эти экспонаты создают наглядное впечатление о богоборческой эпохе и служат прямым доказательством того, что несмотря на репрессии и гонения вера в народе оставалась жива.   
29 мая 2018 г. 19:30
Мемориальный Музей семьи Императора Николая II открылся в Тобольске
В Тобольске, в Доме генерал-губернатора, открылся Музей семьи Императора Николая II.  
26 апреля 2018 г. 15:03
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий: На посох священномученика Платона я опираюсь до сих пор
Эстонскую Православную Церковь постигла тяжелая утрата. На 94 году жизни скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Долгая жизнь владыки Корнилия вместила в себя многие коллизии XX века. Сын белого офицера, эмигрировавшего в Эстонию, владыка решился на служение в Церкви, за что был репрессирован после войны. На его плечи легла тяжелая ответственность сохранения Эстонской Православной Церкви после обретения страной независимости. Так уж сложилось, что за три месяца до своей кончины старейший иерарх Русской Православной Церкви дал свое последнее интервью «Журналу Московской Патриархии», в котором подробно рассказал о своей жизни и служении в Эстонии. Редакция Журнала выражает самые искренний соболезнования и предлагает вниманию наших читателей это интервью. ПДФ-версия 
19 апреля 2018 г. 21:05
Эволюция революции
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Феликса Разумовского «1917. Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Создававшаяся как своеобразная литературная версия программы «Кто мы?», которую автор ведет на телеканале «Культура», она методично препарирует историю отечественного кризиса с 1905 по 1930-е годы. Феликс Разумовский не ограничивается ответами на извечные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?», но весьма серьезно расширяет привычные рамки осмысления истории первой трети ХХ столетия. Сегодня автор отвечает на вопросы «Журнала Московской Патриархии».
5 января 2018 г. 10:00
Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве
Благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» Республики Коми начал работу над составлением биографического справочника «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае». В книгу войдут сведения о более 800 священнослужителях и мирянах, прошедших лагеря и ссылки Коми края.  
7 декабря 2017 г. 11:15
Архив, собранный по крупицам
Сегодня в Петербурге живет правнучка отца Иоанна Кочурова — Татьяна Игоревна Кочурова. По профессии инженер, работает в «Ленэнерго», она более 20 лет собирает фотографии, письма, документы, связанные с историей семьи Кочуровых, с судьбой отца Иоанна. К 100-летию трагической гибели своего прадеда, основываясь на этом архиве, она написала книгу «…и страдавша и погребенна… Священномученик Иоанн Царскосельский». «Я стала интересоваться историей нашей семьи, когда училась в старших классах, задавала своему дедушке, Кочурову Василию Ивановичу, вопросы о его отце. Он отвечал неохотно и очень скупо: “Мой отец был священник, расстрелян за молебен казаками Краснова в годы революции”. И все. Помню, когда его хоронили, мой отец обмолвился: “Чем жил — всё и унес с собой”». PDF-версия
13 ноября 2017 г. 15:50
Иоанн Кочуров: миссионер и первомученик
13 ноября 1917 года стало поистине рубежом в истории Русской Церкви. В Царском Селе разъяренные защитники революции зверски расправились с местным священником — отцом Иоанном Кочуровым. Его смерть «открыла» скорбный список новомучеников и исповедников российских ХХ века. Жизненный путь отца Иоанна — это прообраз судьбы многих новомучеников Русской Церкви. Сбор сведений о его жизни, который продолжался несколько десятилетий, убедил автора, что этот священник не был просто страдальцем, ста­вшим жертвой политической смуты и злобы революционной черни, — весь его жизненный путь предопределил именно такую судьбу Церкви в условиях коммунистического лихолетья. PDF-версия
13 ноября 2017 г. 13:30
Дорога жизни
В этом году исполняется ровно 80 лет с начала длительной карательной операции против собственного народа, предпринятой советской властью. Со временем эти жесточайшие репрессии получили наименование Большого террора. Сталинские репрессии конца 1930-х годов, ознаменовавшиеся миллионами безвинных жертв и неисчислимыми страданиями десятков миллионов людей, одновременно явили и триумф подлинной веры, которую не сломили предшествовавшие два десятка лет безбожной власти. Свыше 1700 поименно известных сегодня святых, которых дал ничтожный по меркам всемирной истории временной промежуток, — тому свидетельство.
9 ноября 2017 г. 13:50
Новости
Возможное место захоронения священномучеников Ефрема и Иоанна обведено красным контуром. Иллюстрация предоставлена Григорием Анащенко
7 сентября 2018 г. 13:00
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Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова

Об этом автор исследования — московский ученый-археолог Григорий Анащенко — сообщил на состоявшейся вчера, 5 сентября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете церковно-научной конференции, посвященной столетию мученической кончины протоиерея Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) отец Иоанн оказался в числе восьми десятков первых жертв «красного террора», расстрелянных в Москве 5 августа 1918 года.

Их могилы не сохранились. В 2004 году Григорий Анащенко по инициативе и по благословению возглавлявшего фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» архимандрита Дамаскина (Орловского) приступил к масштабной историко-источниковедческой работе, в ходе которой сопоставлены житийные тексты святых и множество воспоминаний свидетелей трагедии, мемуаров потомков жертв «красного террора» и духовных чад отца Иоанна. Проанализирована, кроме того, эволюция топонимического наполнения местности в районе Петровского парка, Ходынского поля, Братского кладбища и современного парка «Березовая роща».

В ходе кропотливого анализа автор с точностью до нескольких десятков метров определил место казни первых жертв «красного террора» и координаты возможных мест захоронений священномучеников Ефрема и Иоанна: южный сектор примыкания 2-й Песчаной улицы к Новопесчаной улице, занятый с 1950-х годов сквером и жилыми домами (на иллюстрации обведен красным овалом). По словам председателя комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей Московской (городской) епархии протоиерея Кирилла Каледы, уже получено патриаршее благословение на мемориализацию этого места. Церковная общественность российской столицы намерена добиваться установки здесь памятника.

7 сентября 2018 г. 13:00
Ключевые слова: Москва, новомученики
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Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве
Архив, собранный по крупицам
Иоанн Кочуров: миссионер и первомученик
Дорога жизни
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У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Смоленской епархии состоялись торжества, посвященные празднику иконы Божией Матери «Одигитрия», которая пребывает в Успенском кафедральном соборе города Смоленска. В этот день, 10 августа в соборе служили три Литургии: ночью, в семь и десять утра, чтобы все желающие могли исповедоваться и причаститься. На позднем богослужении свои молитвы к Владычице Небесной возносили восемь архипастырей из России, Беларуссии и Украины. А затем состоялся праздничный концерт и мастер-классы для детей по народному творчеству. Но уже накануне праздника, с вечера, к Смоленской Надвратной иконе Божией Матери «Одигитрия» выстроилась очередь из паломников и участников крестного хода Витебск-Смоленск. 
11 августа 2018 г. 13:45
В Смоленске, в рамках праздника «Одигитрия», состоялся фестиваль колокольного звона
Фестиваль проходит в Смоленске уже 3 год. В этому году в нем принимают участие 18 звонарей из Смоленска, Минска, Москвы, Вязьмы, Новосибирска. Некоторые из  них только закончили курсы звонарного мастерства, организованные Смоленской епархией и это их первый в жизни фестиваль.
9 августа 2018 г. 21:45
На границе Белоруссии и России встретили крестный ход из Витебска
В день памяти святых князей Бориса и Глеба, 6 августа, на границе между Россией и Белоруссией, вблизи г.Рудня состоялась торжественная встреча крестного хода «Витебск -Смоленск». В нем принимаются участие не только граждане Белоруссии, но и России. Этот крестный ход проходит уже шестнадцатый раз, являясь составной частью фестиваля «Одигитрия- общий путь».
6 августа 2018 г. 19:45
На Смядыни молитвенно помянули святых князей Бориса и Глеба
На окраине Смоленска, на Смядыне, в канун праздника святых князей мучеников -страстотерпцев Бориса и Глеба состоялись торжественное богослужение и крестный ход, которые возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
6 августа 2018 г. 08:15
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия
1 августа 2018 г. 16:55