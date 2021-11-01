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«Журналу Московской Патриархии» — 90
Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.
1 ноября 2021 г. 19:00
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ЖМП № 10 октябрь 2021 / 5 ноября 2021 г. 15:00
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
Издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной датой — 90-летием «Журнала Московской Патриархии», официального издания нашей Церкви.
Как известно, журнал был создан в 1931 году тщанием Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского), впоследствии Патриарха Московского и всея Руси.
Поначалу небольшой журнал выходил один раз в несколько месяцев. Сегодня нам трудно себе представить, в каких условиях он создавался. Достаточно вспомнить, что именно в 1931 году был взорван Храм Христа Спасителя, тогда же усилились гонения на Церковь. Результатом развернувшейся антирелигиозной кампании государства стало закрытие журнала в 1935 году. Лишь в 1943 году по милости Божией издание было возобновлено.
С тех пор и доныне «Журнал Московской Патриархии» остается официальным изданием Русской Православной Церкви. В доме каждого священника или диакона начиная с послевоенных лет всегда можно было найти его выпуски. Ведь в условиях жесточайшей цензуры он оставался единственным источником информации о жизни Церкви. На его страницах публиковались документы, интересные богословские материалы, проповеди известных архипастырей и пастырей. В редакции трудились выдающиеся представители духовенства и православной интеллигенции, отдававшие все свои таланты и душевные силы этому важному делу.
Сегодня «Журнал Московской Патриархии» продолжает занимать лидирующие позиции в церковной периодике. Как и прежде, он является главным летописцем новейшей истории нашей Церкви. Отрадно отметить, что журнал развивается, в нем появились новые рубрики, которые неизменно вызывают интерес у читательской аудитории: «Человек Церкви», «Епархия», «Монастыри и монашество. XXI век», «Экспертиза».
В издании печатаются известные богословы, специалисты по церковной истории и праву. Публикуя официальные церковные документы, журнал доносит до читателей позицию Священноначалия по всем актуальным вопросам современности. Он ведет разговор о различных аспектах бытия Церкви, дает ценные юридические рекомендации. Епархиальные же материалы рассказывают читателям о приходской жизни на всем пространстве канонической ответственности Московского Патриархата, знакомят с опытом богослужебной, пастырской и социальной деятельности.
Сердечно поздравляя главного редактора, членов Редакционного совета, авторов и всех, кто трудится в «Журнале Московской Патриархии», с этой знаменательной датой, хотел бы молитвенно пожелать вам крепости сил, щедрой помощи от Господа и успехов в дальнейшем важном и ответственном служении на пользу Святой Церкви.
Божие благословение да пребывает со всеми вами.
23.09.2021, г. Москва
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«Журналу Московской Патриархии» — 90
5 ноября 2021 г. 15:00
Ключевые слова: Журнал Московской Патриархии, Патриарх Кирилл, Патриарх Сергий (Страгородский), Издательство Московской Патриархии, поздравление Патриарха
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