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19 июля 2017 г.
В 2018 году в Казахстане, на территории бывшего лагеря А.Л.Ж.И.Р., откроют музей памяти новомучеников Казахстанских
В год столетия убийства царских страстотерпцев и начала открытых гонений на Православие в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан планируется открыть музей памяти мучеников Казахстанских. Об этом, после молебна в Алапаевском монастыре заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, у шахты, куда в ночь с 17 на 18 июля 1918 года живыми были сброшены Алапаевские мученики - Великая княгина Елисавета Феодоровна, инокиня Варвара и члены Дома Романовых. «Я надеюсь, что в следующем году он (музей- ред.) будет построен, и мы освятим памятник тем, кто явил великую веру, кто проявил крепость надежды, кто любовь ко Христу явил, отдав самое дорогое, что есть у человека на земле- свою жизнь», сказал архиерей. Он пояснил, что «Алжиром» сотрудники ГУЛАГА наызвали между собой "лагерь жен изменников Родины" 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области в Казахстане.
«Там прославлено 12 преподобномучениц, разных игумений, инокиней и монахинь со всей России, которые с этого места обрели вечность, взошли от земли на небо»,- пояснил митрополит Александр. В их числе монахиня Евдокия Прохоровна Андрианов, крестьянки Анна Антоновна Водоланова, Акилина Степановна Дубовская и др. Все они были расстреляны в 1942 году. В 2000 году прославлены на юбилейном Архиерейском соборе РусскойПравославной Церкви.
Митрополит напомнил также, что в Казахстане пострадали за веру, но не отреклись от Христа священноисповедник Николай, митрополит Алматинский, преподобно исповедник старец схиархимандрит Севастьян Карагандинский, митрополит Иосиф Чернов. А в 2014 году в Алма-Атинской епархии в рамках торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны Романовой, ей был открыт памятник в поселке Карабулак (Ключи) Талгарского района, на площади перед храмом во имя святых Царственных Страстотерпцев.
18 июля в Алапаевском монастыре в рамках православного фестиваля "Царские дни" состоялась Божественная литургия и молебен, посвященные памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны, инокини Варвары и членов Дома Романовых.
19 июля 2017 г.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси
В Екатеринбургской епархии состоялся ежегодный крестный ход на Ганину Яму, приуроченный к трагическим событиям 1918 года, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вместе с императором Николаем II и вся его семья.
17 июля 2017 г. 17:10
В малом крестном ходе в Екатеринбурге приняло участие 2000 человек
В Екатеринбурге состоялся традиционный малый крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев. В этом году в нем участвовало две тысячи человек.
16 июля 2017 г. 16:10
Два бойца
Состоявшийся в феврале прошлого года Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяцеслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрея Ослябя занимают 12-е место.Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.
14 июля 2017 г. 14:30
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: "Нужна федеральная программа сохранения памятников деревянного зодчества"
В регионе создан отдельный орган власти по контролю за объектами культурного наследия. Но изменит ли эта реформа реальное положение дел? PDF-версия
13 июля 2017 г.
Из Троицы в Троицу. 120 километров терпения, молитвы и любви
Уже в седьмой раз прошло пешее паломничество прихожан столичного Троицкого храма в Хохлах в Троице-Сергиеву Лавру. В этот раз в нем приняло участие около сорока человек. Возраст — от восьми с половиной до семидесяти трех лет. За эти годы о нашем начинании стало известно далеко за пределами столицы. Это подтверждает тот факт, что к нам стали присоединяться люди из других московских приходов и даже из других городов, например, из Дмитрова.
30 июня 2017 г. 15:45