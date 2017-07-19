В 2018 году в Казахстане, на территории бывшего лагеря А.Л.Ж.И.Р., откроют музей памяти новомучеников Казахстанских

В год столетия убийства царских страстотерпцев и начала открытых гонений на Православие в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан планируется открыть музей памяти мучеников Казахстанских. Об этом, после молебна в Алапаевском монастыре заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, у шахты, куда в ночь с 17 на 18 ию­ля 1918 года живыми были сброшены Алапае­вские мученики - Вел­икая княгина Елисаве­та Феодоровна, иноки­ня Варвара и члены Дома Романовых. «Я надеюсь, что в следующем году он (музей- ред.) будет построен, и мы освятим памятник тем, кто явил великую веру, кто проявил крепость надежды, кто любовь ко Христу явил, отдав самое дорогое, что есть у человека на земле- свою жизнь», сказал архиерей. Он пояснил, что «Алжиром» сотрудники ГУЛАГА наызвали между собой "лагерь жен изменников Родины" 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области в Казахстане.

«Там прославлено 12 преподобномучениц, разных игумений, инокиней и монахинь со всей России, которые с этого места обрели вечность, взошли от земли на небо»,- пояснил митрополит Александр. В их числе монахиня Евдокия Прохоровна Андрианов, крестьянки Анна Антоновна Водоланова, Акилина Степановна Дубовская и др. Все они были расстреляны в 1942 году. В 2000 году прославлены на юбилейном Архиерейском соборе РусскойПравославной Церкви.

Митрополит напомнил также, что в Казахстане пострадали за веру, но не отреклись от Христа священноисповедник Николай, митрополит Алматинский, преподобно исповедник старец схиархимандрит Севастьян Карагандинский, митрополит Иосиф Чернов. А в 2014 году в Алма-Атинской епархии в рамках торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны Романовой, ей был открыт памятник в поселке Карабулак (Ключи) Талгарского района, на площади перед храмом во имя святых Царственных Страстотерпцев.

18 июля в Алапаевском монастыре в рамках православного фестиваля "Царские дни" состоялась Божественная литургия и молебен, посвященные памяти Вел­икой княгини Елисаве­ты Феодоровны, иноки­ни Варвары и членов Дома Романовых.