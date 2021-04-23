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Новости
Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии / Под общей редакцией митрополита Илариона (Алфеева). М.: ИД «Познание», 2021. — 384 с.
ЖМП № 6 июнь 2021 /  26 июля 2021 г. 17:00
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Богословие пастырства для будущих священнослужителей

ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ТЕОЛОГИИ

Под эгидой Общецерковной аспирантуры и докто­ран­туры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Издательский дом «Познание» выпустил очередную новинку из корпуса новых учебников для высших духовных школ. Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона серия «Учебник бакалавра теологии» пополнилась важнейшей книгой для будущих священнослужителей — «Пастырским богословием». PDF-версия.


Авторитетный коллектив авторов (а это 13 опытных специалистов с колоссальным преподавательским стажем) трактует предмет изучения как пересечение двух важнейших для священника сфер знания. Это рассмотрение, с одной стороны, спектра основных богословских дисциплин (литургики, гомилетики, библеистики, аскетики) с позиций пастыря Церкви и, с другой, развитие умения справляться с вызовами мира, основанного на опыте апостолов, святых отцов и выдающихся священнослужителей. Задача на первый взгляд кажется посильной разве что ученым-­теологам. Но это, разумеется, книга не только для богословов, хотя и у них не будет зря занимать место на полке, и именно в этой универсальной обращенности заключается ее главное достоинство. Учебник будет полезен как студентам и преподавателям духовных учебных заведений, священнослужителям, так и всем интересующимся проблематикой пастырского служения. Авторы доступным языком ведут диалог с основной своей аудиторией — молодыми людьми, обучающимися в духовных школах на ступени бакалавриата. Пособие грамотно выстроено с методической точки зрения. Пять крупных разделов — «Богословские и канонические аспекты пастырства», «Подготовка к пастырскому служению», «Внутренняя, семейная и частная жизнь пастыря», «Приходское служение пастыря», «Практические грани служения пастыря» — представляют основные аспекты изучаемой дисциплины. Параграфы внутри каждого раздела акцентируют внимание в первую очередь на практических аспектах того или иного направления пастырского богословия. Так, например, в разделе «Подготовка к пастырскому служению» таких частей две — «Пастырское призвание» и «Хиротония и сорокоуст», в разделе «Приходское служение пастыря» — три: «Община и приход», «Пастырское душепопечение и духовничество», «Проповедь». Каждый параграф заканчивается традиционными для учебных пособий контрольными вопросами для лучшего усвоения пройденного.

Подобная структура пособия чрезвычайно удобна, поскольку дает возможность уделить внимание всем темам предмета, несмотря на продолжительность курса и объем выделенных для изучения аудиторных часов. 

В заключение необходимо отметить, что авторы не прячутся за строгой академической вывеской профиля издания, уделяя внимание и таким острым вопросам современной жизни священнослужителя, как карьеризм, пастырское выгорание, самообольщение, лжестарчество и многим другим.


Это первый учебник, обобщающий современные представления о пастырском служении

Протоиерей Павел Хондзинский, декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия, кандидат наук по теологии

И до революции, и в ХХ веке публиковались только авторские курсы лекций по пастырскому ­богословию — иногда очень интересные и сохраняющие свою ценность до сегодняшнего дня, как, например, курсы митрополита Антония (Храповицкого) или архимандрита Киприана (Керна), но тем не менее, именно в силу своего личностного характера, и ограниченные в чем-то, и неизбежно несущие на себе отпечаток эпохи. Так, ни в одном дореволюционном учебнике вы не найдете главы, посвященной семейной жизни пастыря. Устойчивый сословный быт синодального духовенства делал такого рода попечение излишним. Но теперь мы живем в мире, расцерковленность которого «дотягивается» так или иначе и до священника, и до его семьи, и сегодня дать будущим пастырям в этом отношении необходимые ориентиры представляется достаточно важным и необходимым. Или, например, такая актуальная ныне глава, как «Больничное служение священника», эта тема в новом учебнике пастырского богословия также представлена впервые; или вынесенные в приложение к учебнику «Основы пастырской психиатрии».

Конечно, объять необъятное нельзя. Кстати, получая рецензии, мы сталкивались иногда с совершенно противоположными мнениями. Кому-то казалось, что надо увеличить богословскую часть учебника, а кому-то не хватало практических указаний. Мне бы, например, хотелось, чтобы в учебник вошел раздел, описывающий своего рода типологию русского пастырства. Но я прекрасно понимаю, что если пытаться исполнить все пожелания, то учебник, во-первых, никогда не выйдет, а во-вторых, будет непригоден для освоения в рамках имеющего определенные требования учебного процесса.


Каково правильное устроение пастыря, потерявшего свою супругу? Лишь одно — не допускать до себя помысла о невозможности удержать плотскую страсть, восполняя собственную немощь нелицемерной молитвой и надеждой на Бога (помня о силе священнической благодати, «оскудевающее восполняющей»). Схиархимандрит Иоанн (Маслов) приводит советы преподобного Амвросия Оптинского пастырям, искушаемым блудной страстью: «Противу блудных помыслов вооружайся воздержанием в пище и сне; старайся всегда находиться в труде и при деле, а паче всего имей везде и всегда смирение и самоукорение, не осуждай никого. Смирение в том и состоит, чтобы не осуждать и не укорять».

(Из раздела «Внутренняя, семейная и частная жизнь пастыря», глава «Искушения в жизни пастыря»)


Призванный к пастырскому служению священник — будь он настоятель или рядовой клирик — должен сознавать, что ему нельзя оставаться просто требоисполнителем, строителем, организатором всесторонней приходской деятельности и что его служение — это не просто способ зарабатывать на жизнь. Административно-хозяйственные, организаторские заботы, умение общаться с сильными мира сего, находить деньги для строительства храма и выполнения социально-образовательных программ — далеко не самое важное дело, так как прежде всего он обязан быть пастырем. В этом смысле нет принципиальной разницы между пастырским служением настоятеля и рядового священника.

(Из раздела «Приходское служение пастыря», глава «Община и приход»)


Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии / Под общей редакцией митрополита Илариона (Алфеева). М.: ИД «Познание», 2021. — 384 с. ISBN 978‑5‑6044872‑4‑2. Митрополит Волоколамский Иларион, епископ Верейский Пантелеимон, епископ Скопинский и Шацкий Питирим, прот. В. Воробьев, прот. Н. Емельянов, свящ. М. Легеев, прот. Д. Лескин, прот. Д. Рощин, прот. Д. Смирнов, прот. П. Хондзинский, свящ. А. Черный, В. Г. Каледа, Н. Ю. Сухова. 

26 июля 2021 г. 17:00
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