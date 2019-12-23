Молитва на краю света

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Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.
23 декабря 2019 г. 14:31
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.
21 августа 2019 г. 12:10
Сила пастырской молитвы
Духовник гродненской епархии протоиерей Андрей Бондаренко - о том, как наладить доверительные отношения с исповедниками PDF-версия
26 июля 2019 г. 14:59
Вера в отпуск не уходит
Россияне все чаще для летнего отдыха выбирают отечественные морские курорты. Статистика свидетельствует о приросте в летний сезон выкупленных «под ключ» внутренних туров, количества бронирования отелей на Черноморском побережье, потоке «диких» туристов. Среди всех этих отдыхающих есть и православные верующие, на время отпуска отдаляющиеся от родного прихода и привычного ритма богослужений. Где найти им духовное окормление, как изменяется летом состав «курортных» приходов и с какими характерными особенностями сталкиваются их настоятели, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Анапе протоиерей Александр Карпенко. PDF-версия
31 мая 2019 г. 18:50
Исповедь — зона риска для пастыря
Исповедь — это основное и иногда единственное место и время встречи священника с кающимся человеком. Именно здесь искусство диалога, слышания и слушания, понимания и сострадания востребовано как никогда. Священнику необходим трезвый и опытный ум, знание психологии и понимание духовных основ жизни личности, чтобы сохранить собственный душевный мир и помочь ближнему. Как это сделать, советует известный православный психолог, преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова и ректор Института Христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. PDF-версия.
21 января 2019 г. 14:20
Восстанавливая церковь, воссоздаешь собственную душу
Казанский храм подмосковного села Хомякова, что в полутора десятках километров от Сергиева Посада, стоит прямо на так называемой второй бетонке — дороге А-108 вокруг российской столицы. После того как на МКАД перекрыли большегрузный транзит, это внешнее кольцо превратилось в весьма оживленную автомагистраль. К интенсивному движению легковых машин и рейсовых автобусов добавился мощный поток фур. Не так-то легко перейти дорогу к храму, особенно если учесть, что светофор у автобусной остановки не предусмотрен. Но четверть века назад, когда будущий настоятель протоиерей Лев Шихляров здесь оказался впервые, эти места, по его словам, выглядели совсем иначе.
22 ноября 2017 г. 14:50
Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт: У каждого времени свое испытание веры
Когда 20 лет назад сторонники «Киевского патриархата» в Луцке силой захватывали храмы, калечили и порой до смерти избивали священников, злословили на церковную иерархию, на эту кафедру был назначен молодой епископ Нифонт. Православные верующие сплотились вокруг правящего архиерея, который своими проповедями и молитвой поддерживал их дух.
24 марта 2017 г. 14:35
Мы идем и молимся за всех, и верующих и не верующих
На Украине проходит Всеукраинский крестный ход во имя мира, любви и согласия. 3 июля из Свято-Успенской Святогорской Лавры вышла первая группа молящихся, а 9 июля им навстречу из Свято-Успенской Почаевской Лавры — вторая. По разным оценкам всего в крестном ходе участвует от 5 до 10 тысяч человек. Впереди шествия верующие несут чтимые иконы Божией Матери, соответственно «Святогорскую» и «Почаевскую».
15 июля 2016 г.
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8 июля 2020 г. 12:01
Молитва на краю света
Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и принадлежит Норвегии. Согласно международному праву, Россия также имеет там свои интересы, занимаясь угледобычей и научными исследованиями в сфере геологии, археологии и гляциологии. В русском поселке Баренцбург живут шахтеры, ученые и обслуживающий всю инфраструктуру персонал. Здесь есть домовый храм, часовня и небольшая община, которая по воскресеньям собирается на совместную молитву. И каждый приезд священника для них значимое событие. Настоятель прихода преподобной княгини Анны Новгородской в Тронхейме (Норвегия) священник Александр Волохань рассказал о своей недавней поездке на Шпицберген "Журналу Московской Патриархии".
От редакции. В разные годы Шпицберген с пастырскими поездками посещали также священники Андрей Близнюк, Виктор Лютик, Павел Поваляев.
8 июля 2020 г. 12:01
Ключевые слова: Север России
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Иконы места
Исстари в память о совершенном паломничестве верующие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
3 июля 2020 г. 11:00
В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками
Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.
2 июля 2020 г. 23:00
30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату
30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
26 июня 2020 г. 15:54
В Сызранской епархии состоялся крестный ход с чтимым образом Феодоровской иконы Божьей Матери
По благословению епископа Сызранского и Шигонского Леонтия 21 июня в Сызранской епархии состоялся крестный ход из храма в честь «Феодоровской» иконы Божьей Матери поселка Новокашпирского к месту явления чудотворного образа, которое произошло на святом источнике в 1713 году.
23 июня 2020 г. 10:54
Молись, но за победу немецкого воинства
Жизнь Церкви, положение верующих и служение законных иерархов на оккупированных нацистскими войсками территориях бывших союзных республик продолжают оставаться предметом научного интереса современных историков. В советскую эпоху серьезное изучение этих вопросов как светскими, так и церковными специалистами было невозможно, в новейшее же время основные усилия российских исследователей оказались сосредоточены на событиях, происходивших на территории РСФСР. Между тем и в Украинской ССР, на оккупированных гитлеровской Германией территориях, церковная жизнь 1941–1944 годов была полна драматических коллизий. О том, как в Херсонской области вынужденный коллаборационизм священники компенсировали спасением евреев и красноармейцев, рассказывает клирик Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви иеромонах Иустин (Юревич).
22 июня 2020 г. 14:00