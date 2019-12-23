Молитва на краю света

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и принадлежит Норвегии. Согласно международному праву, Россия также имеет там свои интересы, занимаясь угледобычей и научными исследованиями в сфере геологии, археологии и гляциологии. В русском поселке Баренцбург живут шахтеры, ученые и обслуживающий всю инфраструктуру персонал. Здесь есть домовый храм, часовня и небольшая община, которая по воскресеньям собирается на совместную молитву. И каждый приезд священника для них значимое событие. Настоятель прихода преподобной княгини Анны Новгородской в Тронхейме (Норвегия) священник Александр Волохань рассказал о своей недавней поездке на Шпицберген "Журналу Московской Патриархии".



- Ваше преподобие, недавно вы вернулись из Шпицбергена, можно сказать, побывали на краю света. Чем примечателен этот архипелаг, как там образовалась православная община и появился храм?



- Архипелаг Шпицберген (норвежское название Свальбард- холодные берега) находится в Северном Ледовитом океане. По общепринятой версии его открыл голландский мореплаватель Виллем Баренц в 1596 году. Но найденные археологами православные приметные кресты дают основания предполагать, что еще раньше Баренца архипелаг открыли поморы. Этому можно найти подтверждение и в архивах (см. справку). Сегодня здесь живут норвежцы, украинцы и русские, большая часть из них шахтеры и ученые. Расстояние от крайнего острова архипелага - острова Росса 1000 км до Северного полюса, а до Москвы и Осло более 2,5 тыс. км. Здесь очень красивая природа — фьорды, горы, ледники, из животных белые медведи, киты, моржи, песцы, северные олени. Посмотреть на полярное сияние, белые ночи и полное солнечное затмение приезжают туристы со всего мира.



Россия построила здесь три шахтерских поселка Баренцбург, Пирамида и Грумант. Действующий только Баренцбург, два других законсервированы, хотя на Пирамиде инициативные русские люди пытаются развивать туризм. Существует даже Центр Арктического туризма. У Баренцбурга есть своя ТЭЦ, водонасосная станция, оборудование и производственные мастерские, необходимые для жизни в полярных условиях и добычи угля. В нашем поселке живет примерно 400-500 человек, в основном шахтеры и ученые. И хотя Шпицберген — это территория Норвегии, но 1% его территории принадлежит России, точнее частной компании (тресту) «Артикуголь», в том числе поселок Баренцбург.



Особенность архипелага в том, что здесь очень скудная растительность. Вообще нет деревьев, и дерево завозят лесовозы. Оно требуется для работы на шахте, углем которой обеспечивают ТЭЦ, дающую тепло и свет. Кстати, из этого дерева по инициативе старосты прихода и часовни Ларисы Степановны Тимошиновой на всех четырех сторонах света вокруг Баренцбурга, в том числе на горе святого короля Олафа Норвежского, в 2019 году были воздвигнуты православные кресты.



По словам консула России Сергея Сергеевича Гущина православная жизнь здесь оформилась после строительства часовни Спаса Нерукотворного, поставленной в память о погибших в авиакатастрофе 29 августа 1996 года. Тогда на Шпицбергене разбился наш пассажирский самолет с шахтерами и их семьями, погибло 140 человек. После этой трагедии Шпицберген посетил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и Всея Руси), заботами которого в 1999 году там и была построена часовня. Примечательно, что она открыта и днем, и ночью. Там всегда горит свет. И каждый желающий может помолиться в удобное для себя время.



- Что стало мотивом вашей поездки на Шпицберген?



- Это моя третья поездка на архипелаг, одна из них была в 2008 году, в связи с крушением вертолета, когда мной были отслужены заупокойные богослужения по погибшим. Здесь нет постоянно проживающего православного священника. Батюшки, чтобы отслужить Литургию, приезжают сюда в командировку несколько раз в году. И последний раз православный священник служил здесь более года назад. Из России чартерные рейсы летают раз в два месяца, проще всего туда добраться из Норвегии. Но в связи с карантином Норвегия отменила все рейсы на Шпицберген из других государств, в том числе и России. Правда с 1 июня эти ограничения были сняты для проживающих в Норвегии. И поскольку я постоянно живу и многие годы служу там, окормляя наших соотечественников, проживающих в городах Центральной и Северной Норвегии, то посчитал важным откликнуться на приглашение российского консула С.С.Гущина и совершить пастырскую поездку в Баренцбург. Каждый год летом я обычно направляюсь в приходское паломничество по России. Но сейчас это по известным причинам невозможно. Таким образом, приехав на Шпицберген в русский город, я как бы тем самым совершил и паломничество в Россию. Интересно, что хотя архипелаг — это норвежская территория, у нее особый статус вне Шенгенской зоны, поэтому при вылете из Норвегии и возвращении проходишь паспортный и таможенный контроль со всеми формальностями.



- Какой была ваша программа?



- В первую очередь две Божественные литургии в субботу и воскресенье, чтобы причаститься могли все желающие, несмотря на график своей работы. Кроме того, были неоднократно отслужены панихиды по павшим в Великой Отечественной войне (24 июня) , а также по погибшим шахтерам рудника и жертвам авиакатастроф и кораблекрушений на Шпицбергене, у памятных мест, молебен у поклонного креста, вместе с прихожанами был совершен крестный ход по городу и освящение вод Гренландского моря, омывающего архипелаг с запада.

Кроме того, мной были проведены встречи и беседы с местными жителями, в том числе работниками шахт, а также с учащимися школы и учителями, концерт православных песен и песен военных лет под гитару в Музее поморской культуры и Консульстве РФ).

Программа включала также освящение нового вертолета, который купила добывающая тут уголь российская компания «Арктикуголь». Вертолет — это основное средство передвижения по архипелагу помимо снегоходов и катеров.

Знаменательно, что во время чина освящения у берега появились киты, испускавшие ввысь струи (фонтаны) воды. Возникло ощущение, что животные как бы откликнулись на священнодействие вокруг "летучего корабля", совершавшееся на пороге, или точке соприкосновения, трех стихий: земной, морской и воздушной.

Особенно важным и отрадным для меня стало посещение школы и беседы о вере и Церкви с учащимися, что вызвало искренний интерес и нашло благодарный отклик у юных собеседников. Здесь есть все 11 классов и учится около 40 детей (приезжая на работу по контракту полтора -два года, многие берут с собой семью). А все здание школы расписано снаружи рисунками обитателей архипелага, а также сценами из русских сказок и изображениями православных храмов.

Самой живой получилась беседа с учениками младших классов. Ребята задавали мне много вопросов о вере. А старшеклассники наоборот были очень сдержаны и в основном только слушали, что я им рассказывал. Потом учителя пригласили меня на чаепитие и мы беседовали около часа о православной жизни в Норвегии.



- Кто представляет общину Успенского прихода?



- Для общины это громко сказано, но есть свой костяк, который и поддерживает молитвенную жизнь. Кроме консула России Сергея Сергеевича Гущина и старосты прихода Ларисы Тимошиновой, которая работает поваром, это авиационный инженер Виктор Кобзарь с супругой Зинаидой. Виктор и Лариса Степановна живут на Шпицбергене уже давно, например, он 26 лет, а она 12 лет. Как она выразилась, без храма тут нельзя: «Если служб не будет, то все тут заглохнет, потому что нет священника и нет постоянных жителей». Это правда, отработав по контракту люди уезжают и приезжают новые. Немногие задерживаются. Эти трое в основном и организуют здесь всю православную жизнь. От нашего прихода из Тронхейма мы передали местной общине в дар новые хоругви, и в местной мастерской изготовили для них древки.



- Как строится православная жизнь в отсутствие священника?



- Каждое воскресение Лариса Степановна в 12 часов звонит в колокола на звоннице, подаренной приходу благотворителями из России несколько лет назад. Народ собирается на совместную молитву — чтение часов. Литургию мирянским чином они не служат. В двунадесятые и великие праздники в часовне читаются акафисты святым, а потом обходят ее крестным ходом. В Пасху богослужение состоит из чтения пасхальных часов. Куличи и пасха освящаются мирским чином.

При храме есть неплохая православная библиотека с духовной литературой.

Мне рассказывали, что в 1990-е годы с миссионерскими целями в Баренцбург приезжал протестантский пастырь с детским хором и устраивал в клубе концерты, проповедовал и раздавал всем желающим Библии на русском языке. Часть этих Библий осталась в местной библиотеке. Их недавно обнаружили и решили передать Успенскому храму. В свою очередь, я привез для библиотеки наши приходские журналы «Зерно веры», а также номера «Журнала Московской Патриархии».



- Сколько человек приходило на ваши службы и где они проходили?



- Помимо часовни Спаса Нерукотворного образа в Баренцбурге есть домовый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, он находится в местном Культурном центре. Там и служили Литургию, на которой в обоих случаях было 20-25 человек.



- Почему так мало, если в поселке живет 400-500 человек?



- Вот это как раз очень серьезный вопрос. Дело в том, что для организации более насыщенной молитвенной жизни нужно, чтобы там постоянно жил священник, в идеале из монашествующих. Как я понял, почти все жители поселка крещенные, но воцерковленных намного меньше. Это как раз тот случай, когда «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:36-38). И когда мы говорили об этом с Сергеем Сергеевичем Гущиным, он высказал такую мысль, что священники могли бы присутствовать на Шпицбергене постоянно, но вахтовым методом, жить здесь по году и потом сменяться. К сожалению, пока у Арктикугля нет финансовой возможности организовать их проживание. Но думаю, это вопрос времени. Я надеюсь, что в августе этого года у меня будет еще одна возможность совершить пастырскую поездку на Шпицберген, когда престольный праздник прихода в Баренцбурге, День шахтера и годовщина трагической гибели нашего самолета в августе 1996 года.

От редакции. В разные годы Шпицберген с пастырскими поездками посещали также священники Андрей Близнюк, Виктор Лютик, Павел Поваляев.



Из рассказа Виктора Кобзаря.

Пределы поселка нельзя покидать без ружья, т.к. встреча с белым медведем не сулит ничего хорошего. Вместе с тем за убийство зверя, если самооборона неоправданна, может грозить штраф. По установленным правилам, в таких случаях нужно вызывать норвежскую полицию и она расследует случай нападения зверя. Вот два случая нападения животных на людей. Весной 2015 года на Шпицберген приехало много туристов из разных стран, чтобы наблюдать полное солнечное затмение. Среди них была чешская группа, которая не согласовала с губернатором архипелага место стоянки своего палаточного лагеря, и развили его рядом с медвежьей тропой. Медведь пришел, когда все спали, вытащил одного из туристов прямо в спальнике. Хорошо, что люди быстро проснулись и счастливчик отделался царапинами. Кто- то выстрелил в зверя из карабина и ранил его, медведь убежал. Вызвали полицию, она нашла животное и пристрелила его. Другая история более печальная, когда медведь напал на лагерь школьников из Великобритании. Они поставили растяжки с шумовыми гранатами по периметру лагеря в надежде, что медведь заденет проволоку, граната взорвется, он испугается и убежит. Но хитрый зверь прополз под проволокой. Взрослые не смогли быстро среагировать, потому, что карабин был у одного, а патроны у другого. Пока медведя застрелили, он успел покалечить несколько детей. Особенно опасны молодые медведи, которые не реагируют выстрелы в воздух и приходится их убивать, когда они забирались в поселок либо в лагерь ученых и угрожали людям.



Справка

Предположительно, Шпицберген (современная столица архипелага — Лонгйир)

был открыт поморами и викингами в XII веке. По русским источникам, поморы, имевшие возможность северной ледовой навигации на кочах (небольших парусных судах), сделали это на 80 лет раньше. У русских помор архипелаг обозначался как "Святая Земля" или Грумант. Известно письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV веке, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского. О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах. Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В. Ф. Старкова доказала, что в середине XVI века на Шпицбергене существовали поселения поморов. Всего известно более восьмидесяти поморских памятников. В XVI-XVII вв. Шпицберген превратился в центр пушного и китобойного промысла. Помимо норвежцев и русских, на архипелаг устремились голландцы, британцы, датчане, французы и представители других стран. Право Норвегии на архипелаг было утверждено в 1920 году пресловутым «Договором о Шпицбергене». Несмотря на то, что представители Советской России не были приглашены на конференцию в Париже, в 1924 г. СССР признал суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а в 1935 г. присоединился к документу. В настоящее время участниками договора являются более 40 стран. Кроме Норвегии добычей угля на архипелаге занимается Российский государственный трест "Арктикуголь", владеющий территорией в 251 кв. км. На этом участке расположены две законсервированные шахты - "Пирамида" и "Грумант" - и одна действующая - "Баренцбург". Часть угля покупают Нидерланды для своей химической промышленности.

На Шпицбергене находится международное хранилище семян самых разных растений, так называемое хранилище «Судного дня». Считается что именно это место уцелеет в случае ядерного конфликта и выжившие люди смогут вновь наладить свою жизнь.

В поселке Баренцбург находится российское консульство - это единственное иностранное дипломатическое представительство на Шпицбергене. Еще недавно на Шпицбергене работало 5 российских научных экспедиций, теперь же осталась только одна — института Арктики и Антарктики. Подробнее о современной ситуации на архипелаге в интервью консула России Сергея Гущина.



Справка

Трагической страницей в истории военных действий на Шпицбергене является судьба советского транспортного парохода «Декабрист» и его экипажа. В конце октября 1942 г. в составе группы из 13 союзнических кораблей и судов с грузами по ленд-лизу он вышел из исландского Хвальфьорда курсом на Архангельск. «Декабрист» был единственным советским судном в конвое, экипаж насчитывал 80 человек, капитаном судна был Степан Поликарпович Беляев. 4 ноября 1942 г. недалеко от входящего в Шпицбергенский архипелаг о. Хопен (о. Надежды) «Декабрист» был атакован гитлеровской авиацией и затонул. Выжившие на шлюпках добрались до о. Хопен. После суровой зимовки в живых осталось только четыре человека, включая капитана С.П.Беляева. В июле 1943 г. немецкая подводная лодка забрала С.П.Беляева с Хопена, он отсидел в немецких лагерях для военнопленных остаток войны и вернулся в СССР после Победы, несколько лет плавал, вышел на пенсию и умер в 1955 г. В октябре 1943 г. та же подлодка забрала оставшихся троих советских граждан. Один из них (матрос Лобанов) скончался от истощения на борту подлодки и был похоронен немецкими подводниками на о. Медвежий, двое других (корабельный врач Наталич и матрос Бородин) по прибытии на материк отправлены в лагеря для военнопленных. Они, как и С.П.Беляев, пережили войну и вернулись в СССР. Таким образом, из 80 членов экипажа «Декабриста» в живых осталось только трое.

Останки погибших членов экипажа парохода «Декабрист», которые удалось найти, были захоронены норвежцами к югу от здания метеостанции Хюсдален на о. Хопен. Летом 1975 г. советские власти установили надгробный памятник с надписью «Морякам советского парохода «Декабрист», героически погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». Вместе с могилой матроса Лобанова на о. Медвежий это единственное на Шпицбергене захоронение советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны.