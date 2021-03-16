Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»

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Как сделать ярче новый день
Скаутинг, спорт, молитва, поисковая работа и интеллектуальные игры — такой выбор делает сегодня молодежь Екатеринбургской епархии. Ее наставники стараются воспитать в подрастающем поколении достойную смену. Первые успехи есть у скаутов: ребята постепенно самоорганизуются и находят новые формы для служения Церкви и людям. Что интересует сегодня молодых людей, как сплотить их вокруг полезного дела, привить любовь к родной истории и привести к Православию? Своим опытом поделились в Екатеринбургской епархии. PDF-версия.
16 марта 2021 г. 16:00
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Наша задача — сокращать расстояние между людьми и Церковью»
Екатеринбург у православного человека ассоциируется прежде всего с особенным почитанием памяти царственных страстотерпцев. Но это также город, в котором осуществляется большая программа по возрождению памяти его святой покровительницы — Екатерины Александрийской. Здесь, в течение года проходит девять крестных ходов, ведется активная социальная и молодежная работа. О том, почему в городе до сих пор нет храма святой Екатерины, а пандемия стала своеобразным маркером правильно выстроенной приходской жизни, как решаются проблемы в современном религиозном образовании, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.
11 марта 2021 г. 18:00
Храмы не за тридевять земель
«Добро пожаловать за тридевять земель», — своеобразно, но беззлобно приветствует пассажира калининградский таксист в международном аэропорту Храброво, приглашая в салон автомобиля с регистрационным знаком, на котором гордо красуется 39-й номер региона. Российский эксклав, вошедший в состав нашего государства после Великой Отечественной войны, щедр на специфику. Здесь и прекрасная природа с живописными ландшафтами, и великолепные курорты на балтийском побережье, и суровая сдержанность приграничных зон, и особый менталитет, в котором разнообразные черты переселенцев из многих мест Советского Союза смешались с западным с географической точки зрения окружением. PDF-версия.
10 февраля 2021 г. 14:30
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим: «Глаза страшатся, а руки делают»
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим — правящий архиерей самой западной в российских границах епархии Русской Православной Церкви. В беседе с «Журналом Московской Патриархии» он вспоминает о сильнейшем впечатлении за годы своего архиерейского служения, говорит о положительных изменениях для приходской жизни во время пандемии и рассказывает о первом в епархии мужском монашеском общежитии. PDF-версия.
8 февраля 2021 г. 14:00
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан: «В Беслане физически ощутил, как преображает людей совместная молитва»
29 декабря 2020 года исполнилось 40 дней со дня кончины митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова). В своем последнем интервью, данном «Журналу Московской Патриархии», глава Татарстанской митрополии, человек энергичный и полный разнообразных планов, подробно рассказал о перспективах развития вверенного ему удела Божия. С особой радостью владыка Феофан сообщил об открытом в Казани православном детском саде «Родник» — проекте, которому было суждено стать последним завершенным делом неутомимого архипастыря. PDF-версия.
29 декабря 2020 г. 12:25
Епископ Переславский и Угличский Феоктист: «Я не верю в технологии миссии, я верю в людей»
Переславская епархия отмечает в этом году пятилетие своего возрождения, а образована она была в 1744 году. В Переславле родился святой благоверный князь Александр Невский, юбилей которого страна будет отмечать в следующем году. В чем главная задача правящего архиерея, почему служить здесь мечтают многие священники и есть ли необходимость в специальной повседневной светской одежде для духовенства, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов). PDF-версия.
25 декабря 2020 г. 14:00
В Городце состоялась конференция «Александр Невский. Между Востоком и Западом»
В Городецком Феодоровском монастыре состоялась международная дипломатическая конференция «Александр Невский. Между востоком и западом». Российские и зарубежные дипломаты, историки, представители власти, Церкви, преподаватели вузов рассказали о роли святого князя в истории России и значении его наследия для современной внешней политики страны.
21 декабря 2020 г. 12:48
Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид: «Осетия-Алания — форпост России и Православия на Северном Кавказе»
Народ Северной Осетии (или Алании, как ее называли в древности) принял Православие в Х веке. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю этого народа, православные осетины выстояли, сумев сохранить в жестокой борьбе с чужеземными завоевателями свою веру, язык, национальную идентичность и культуру. О религиозных вызовах, которым сегодня противостоят наследники древних алан, возрождении храмов, издании духовной литературы на осетинском языке, реконструкции и росписи кафедрального собора «Журналу Московской Патриархии» рассказал архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев). PDF-версия.
17 декабря 2020 г. 13:00
Протоиерей Владимир АКИНШИН: «Главная проблема молодых священников – семейные неурядицы»
Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами. PDF-версия.
15 декабря 2020 г. 12:47
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ЖМП № 3 март 2021 / 9 апреля 2021 г. 16:00
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»
Постоянный член Синода Украинской Православной Церкви — о том, как происходило обретение честных мощей святителя Крымского Луки, о воссоздании Александро-Невского кафедрального собора и о межконфессиональном диалоге на полуострове. PDF-версия.
Святитель Лука всецело посвятил жизнь служению Богу и ближнему
— Ваше Высокопреосвященство, на этот год приходятся четыре круглые даты, связанные со святителем Крымским Лукой: ровно век назад в Ташкенте он принял священный сан; исполняется 75 лет его восшествию на Крымскую кафедру; 60 лет минуло с момента преставления ко Господу, и четверть века назад были обретены его честные мощи. Вспомните, пожалуйста, кто выступил с инициативой обретения мощей, как оно готовилось и проходило?
— Чудеса исцелений душевных и телесных недугов, во множестве происходившие на могиле святителя Луки на симферопольском кладбище, всенародное почитание приснопамятного крымского архиепископа подвигло священноначалие Православной Церкви к внимательному изучению его жизни и творений. В результате деятельности епархиальной Комиссии по канонизации святых были составлены житие святителя, а также служба и акафист ему, написана икона. Определением Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. Мне как правящему архиерею Симферопольской и Крымской епархии Синод выдал разрешение поднять честные останки святителя Луки.
На Крестопоклонной седмице в ночь с 17 на 18 марта 1996 года в симферопольском Всехсвятском храме собрались члены епархиальной Комиссии по канонизации святых, наместники крымских монастырей, духовенство. Совершили молебен, попросили приснопамятного владыку о помощи в обретении его мощей. Приблизительно около двух часов ночи вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники непрерывно служили панихиды и пели стихиры Кресту. Было очень холодно, пронизывающий ветер раскачивал старые кладбищенские деревья. Никогда не изгладится из памяти момент, когда я спустился в могилу и своими руками поднял мощи святителя. Ветер мгновенно стих, воцарилась благоговейная тишина. Духовенство и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное Трисвятое. Священники внесли мощи в храм Всех Святых.
В течение трех первых дней Крестопоклонной седмицы я совершал Литургии Преждеосвященных Даров, и в среду 20 марта состоялось торжественное перенесение честных останков святителя в кафедральный Свято-Троицкий собор. Собралось все духовенство Крымской епархии, прибыли священнослужители и из других областей Украины. Процессию сопровождали офицеры и матросы Черноморского флота, студенты Крымского медицинского института, жители города, многочисленные гости. За гробом вместе со священниками шли и те, кому выпало счастье быть свидетелями его святительского подвига. На торжества прибыли также родственники архиепископа Луки.
Крестный ход шел центральной улицей города. Первую остановку сделали рядом с ближайшей рыночной площадью, где с особой торжественностью отслужили панихиду. Сама природа оказалась созвучной духовной радости, переполнявшей сердца верующих. После холодных и пасмурных дней появилось солнце, рассеялись тучи. Так после всех лишений и гонений, которые претерпел владыка Лука, обнажилась правда Божией славы, являющаяся нам во святых! Ведь свет Христов сияет и просвещает всякого, хотя не все и не всегда это видят из-за житейской суеты и душевной непогоды.
Пришедших проводить святые мощи собралось, по приблизительным подсчетам, 35–40 тысяч человек. Это было трогательное зрелище. В городе царила атмосфера духовного праздника, подчиняя неверующих и привлекая маловерных. Святитель возвращался в свой собор, где служил и проповедовал пятнадцать лет. Не случайно перенесение мощей состоялось в день памяти семи священномучеников Херсонесских. Прославленные святые принимали в сонм святых Крымской земли святителя-исповедника Луку.
— Святитель Лука — один из наиболее почитаемых святых Русской Церкви новейшего времени. Он широко известен среди церковных людей; на приходах ему часто заказывают молебны. Почему, на ваш взгляд, именно этого святого так любят наши современники?
— Владыка всецело посвятил жизнь служению Богу и ближнему. Церковная история знает совсем не много примеров такого сугубого подвига — святой великомученик и целитель Пантелеимон, святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан... Но святитель Лука жил и подвизался в наше время. И потому именно сейчас, когда очевидно духовное оскудение общества, когда в глазах многих обесценено самое сокровенное — вера, надежда, любовь, мы особенно пристально всматриваемся в житие этого святителя. Как он жил? Как боролся с неверием, косностью, ханжеством? Как побеждал грех? Как протестовал против насилия и жестокости? Каким образом благодать Божия вела его по тернистой дороге целожизненного подвига и, наконец, ввела тесными вратами в Царство Отца светов?
Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие, конечно, обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и телесных немощах. Имеются многочисленные свидетельства помощи святителя. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в области медицины. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор.
— Что в вашей епархии делается для сохранения духовного наследия святителя Луки?
— Знаменательное событие, произошедшее в 1996 году, подвигает на новые труды по изучению и распространению богатого духовного наследия, оставленного нам святителем. Переиздаются его проповеди, которые записаны, бережно сохранены и скрупулезно перепечатаны на печатной машинке верующими современниками. Епархией переиздан монументальный труд святого хирурга «Очерки гнойной хирургии», актуальный и сейчас (понадобился даже второй тираж этой книги). Совместно с Министерством здравоохранения и Крымским государственным медицинским университетом имени С.Георгиевского издаем журнал «Православие и медицина». Создано Общество православных врачей Крыма имени святителя Луки, которое активно действует. Провели ряд международных церковно-научных конференций по апологетическим, богословским и научно-медицинским трудам святого угодника Божия. Перечень, конечно, далеко не полон.
— А кто-то из родственников святителя до сих пор живет на территории вашей епархии?
— Как известно, последние пятнадцать лет своей жизни владыка прожил на Госпитальной улице, 1 (ныне ул. Курчатова) с родной племянницей Верой Прозоровской и ее дочерью Майей. Майя Дмитриевна Прозоровская, внучатая племянница святителя Луки, и поныне живет в Симферополе, поддерживает тесную связь с епархией, делится теплыми воспоминаниями о своем великом родственнике.
От «Зерна Истины» до «Дара Божьего»
— Вы занимаете нынешнюю кафедру почти три десятка лет — срок если не рекордный в нынешней Церкви, то, по крайней мере, близок к этому определению. Обрисуйте, пожалуйста, путь, который епархия прошла за это время. Назовите главные достижения, а также проблемы, которые пока не удалось решить.
— Думаю, за эти годы удалось укрепить христианскую мораль, значительно поднять понимание величия православной веры в жизни людей и дать им духовную надежду, которая, по моему глубокому убеждению, может реализоваться только в Православии. Выросло число православных приходов. Если в 1992 году здесь действовало только полсотни православных общин, сейчас их уже свыше полутысячи (130 из них в 2009 году вошли в состав Джанкойской епархии и 72 — в образованную в 2012 году Феодосийскую епархию). Сегодня в составе Симферопольской и Крымской епархии зарегистрированы 258 православных религиозных общин. Возрождены девять крымских монастырей, идет процесс восстановления нескольких пещерных обителей, прекративших свое существование еще в XV веке, после турецкого завоевания Крыма. Нам также удалось добиться возвращения верующим свыше шести десятков храмов и часовен, то есть более чем 90% бывших церковных зданий и сооружений.
Широко развернута работа с молодежью. Например, еженедельная телепередача Конкурс знатоков православной культуры «Зерно Истины», которая выходит в эфир 14 лет (в этом году не только на местном крымском телевидении, но и на федеральном телеканале «Спас»), собирает у телеэкранов подростков и студенчество России, Украины, Беларуси. А молодежные клубы знатоков православной культуры «Зерно Истины», образующиеся на местах, становятся новыми высокоэффективными площадками по работе с юношеством.
Поле деятельности по-прежнему широко. Убежден, что Крым должен стать одним из важнейших духовных центров. Еще я хотел бы добиться, чтобы наш полуостров стал образцом мира, дружбы, духовного процветания живущих здесь людей, а также миллионов тех, кто ежегодно посещает этот богоугодный край.
— Крым — поликонфессиональный и полиэтнический регион. Как бы вы определили «температуру» межрелигиозного взаимодействия и добрососедства на полуострове сегодня? Расскажите, пожалуйста, о деятельности Межконфессионального совета «Мир — дар Божий» и о достигнутых там под вашим руководством результатах.
— Крым, как известно, изначальное место крещения Руси, колыбель духовности русского, украинского, белорусского и других братских народов. По признанию святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, служившего здесь в середине позапрошлого века, Крымская земля — «древнее и родовое достояние наше. Здесь купель нашего крещения, здесь начало нашей священной истории и народных традиций». Русским Афоном называл этот угодник Божий наш полуостров. Особенностью современного Крыма является и его межнациональное, межконфессиональное разнообразие: здесь живут люди 133 национальностей. Помимо Православия, представлены ислам и другие религии. А это требует взвешенной, кропотливой работы по сохранению в регионе мира и стабильности.
Представители исторических религий и Церквей Крымского полуострова в ноябре 1992 года первыми на всем постсоветском пространстве объединились в Межконфессиональный совет «Мир — дар Божий», сопредседателем которого я ныне являюсь. Его учредителями стали представители традиционных религиозных конфессий Крыма. Межконфессиональный совет «Мир — дар Божий» вносит весомую лепту в дело сохранения мира на благословенном Крымском полуострове, в процесс законной защиты прав религиозных организаций, в возвращение культового имущества, популяризацию в обществе ценностей семьи, здорового образа жизни и т. п.
— Вы постоянный член Синода Украинской Православной Церкви. Удается ли вам бывать сейчас на заседаниях Синода?
— Действительно, с 2012 года я являюсь постоянным членом Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с коронавирусной инфекцией и карантинными ограничениями мое присутствие на заседаниях Синода временно приостановлено. Хочу отметить, что в это непростое время Синод призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения на сугубой ектенье, которые возносятся за Божественной литургией в период карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции. Верю, что милостью Божией вскоре прекратится это моровое поветрие и вся наша жизнь войдет в прежнее русло.
Паломникам мы стали ближе
— Нынешний год в Церкви и в России проходит под знаком святого благоверного князя Александра Невского. Расскажите, пожалуйста, о программе юбилейных торжеств в вашей епархии.
— Конечно же, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского отмечается у нас торжественно. В рамках юбилея проводятся тематические телепередачи, разнообразные творческие конкурсы, конференции, организуются молодежные лагеря и паломнические поездки. Венцом празднеств станет великое освящение Александро-Невского кафедрального собора в республиканской столице, а также установка памятника святому в ограде этого храма. В начале улицы Александра Невского в Симферополе появится мемориальная доска. В этом же городе именем святого благоверного князя Александра Невского будет наименована площадь.
— Как идут работы по воссозданию кафедрального Александро-Невского собора?
— С первых месяцев моего служения в Симферопольской и Крымской епархии много сил и времени я положил на то, чтобы убедить местные власти, да и немалую часть отдалившегося от Православия за годы безбожия народа, восстановить в центре Симферополя уничтоженный в 1930 году кафедральный Александро-Невский собор. Решение вопроса растянулось на годы. Наконец создали оргкомитет по восстановлению собора, куда вошли ветераны Великой Отечественной войны, в том числе кавалеры ордена Александра Невского, архитекторы, руководители крупных предприятий и, конечно же, представители Церкви. К 1999 году мы убедили Верховный совет Крыма принять решение о строительстве в сквере Победы (основой для которого, к слову, послужили деревья, выросшие на подворье кафедрального собора) духовно-патриотического комплекса, куда войдут соборный храм, памятник-танк и монумент в честь освобождения Крыма от турок в XVIII веке (Долгоруковский обелиск). Собор был внесен в перечень выдающихся памятников архитектуры, требующих безусловного восстановления. Строительство началось в 2003 году.
И вот собор перед нами! Завершено строительство, но еще продолжается роспись. И он с каждым днем все более и более обретает не только былое внешнее благолепие, но и внутреннюю духовную силу. За эту великую милость и дивное чудо ежедневно благодарю Всемилостивого Господа.
— После возведения Крымского моста полуостров стал гораздо доступнее жителям соседних российских регионов. Как это повлияло на епархиальные паломнические программы? В каком направлении они развиваются?
— Да, с открытием Крымского моста паломников из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края стало намного больше. Этим же путем приезжают в Крым и паломники из других регионов России, следующих на автотранспорте и поездах. Крымчанам же теперь стало намного проще посещать святые места Краснодарского края, Абхазии и Кавказа. Епархиальным паломническим отделом созданы маршруты по этим направлениям, и они пользуются большим спросом.
СПРАВКА
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Филиппович Швец) родился 22 апреля 1939 г. в с. Комарин Кременецкого р-на Тернопольской обл. в крестьянской семье. В 15-летнем возрасте поступил послушником в Свято-Духовский скит Успенской Почаевской лавры, затем нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. После срочной службы в Советской Армии поступил в Одесскую духовную семинарию, которую окончил в 1964 г. В 1968 г. окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1968–1971 гг. обучался в аспирантуре Московской духовной академии, нес послушания в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.
В марте 1971 г. рукоположен во диакона и во иерея, служил в Покровском женском монастыре и Владимирском кафедральном соборе г. Киева. 25 июля 1975 г. назначен в клир Аргентинской епархии, исполнял послушание секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского. В 1978 г. возведен в сан протоиерея. 1 апреля 1980 г. в Почаевской лавре пострижен в монашество, 7 апреля возведен в сан архимандрита. 18 апреля 1980 г. хиротонисан во епископа Аргентинского и Южноамериканского, назначен Патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке.
20 июня 1985 г. возведен в сан архиепископа. С июня по октябрь 1985 г. временно управлял Ивано-Франковской епархией. 10 апреля 1989 г. назначен на Тернопольскую кафедру. С 11 февраля 1991 г. — архиепископ Одесский и Херсонский, с 27 июля 1992 г. — архиепископ Симферопольский и Крымский. 25 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита.
Также на сашем сайте читайте исторический материал об обретении честных мощей святителя Луки Крымского (Воино-Ясенецкого) и интервью с епископом Ялтинским Нестором.
9 апреля 2021 г. 16:00
Ключевые слова: Афон, благоверный князь Александр Невский, Лука Крымский, Крым
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Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
От вас учения не приемлем
Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.
14 апреля 2021 г. 16:30
Пустите детей приходить ко Мне
Более пятнадцати лет священник Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово Ярославской области, занимается социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности ментальных инвалидов. За эти годы вокруг прихода образовался небольшой, но профессиональный круг специалистов и единомышленников, у которых сложилось достаточно ясное понимание, как эту деятельность организовать и где найти финансирование. Сегодня они объединили свой опыт и усилия в созданном центре «Преображение». Для пастыря же приоритетом в этой работе по-прежнему остается приобщение подопечных и их родителей к православной вере. О социализации своих подопечных, их воцерковлении и опыте исповеди людей с аутизмом отец Владимир рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
13 апреля 2021 г. 14:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30