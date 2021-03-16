Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»

Постоянный член Синода Украинской Православной Церкви — о том, как происходило обретение честных мощей святителя Крымского Луки, о воссоздании Александро-­Невского кафедрального собора и о межконфессиональном диалоге на полуострове. PDF-версия. Святитель Лука всецело посвятил жизнь служению Богу и ближнему

— Ваше Высокопреосвященство, на этот год приходятся четыре круглые даты, связанные со святителем Крымским Лукой: ровно век назад в Ташкенте он принял священный сан; исполняется 75 лет его восшествию на Крымскую кафедру; 60 лет минуло с момента преставления ко Господу, и четверть века назад были обретены его честные мощи. Вспомните, пожалуйста, кто выступил с инициативой обретения мощей, как оно готовилось и проходило?

— Чудеса исцелений душевных и телесных недугов, во множестве происходившие на могиле святителя Луки на симферопольском кладбище, всенародное почитание приснопамятного крымского архиепископа подвигло священноначалие Православной Церкви к внимательному изучению его жизни и творений. В результате деятельности епархиальной Комиссии по канонизации святых были составлены житие святителя, а также служба и акафист ему, написана икона. Определением Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. Мне как правящему архиерею Симферопольской и Крымской епархии Синод выдал разрешение поднять честные останки святителя Луки.

На Крестопоклонной седмице в ночь с 17 на 18 марта 1996 года в симферопольском Всехсвятском храме собрались члены епархиальной Комиссии по канонизации святых, наместники крымских монастырей, духовенство. Совершили молебен, попросили приснопамятного владыку о помощи в обретении его мощей. Приблизительно около двух часов ночи вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники непрерывно служили панихиды и пели стихиры Кресту. Было очень холодно, пронизывающий ветер раскачивал старые кладбищенские деревья. Никогда не изгладится из памяти момент, когда я спустился в могилу и своими руками поднял мощи святителя. Ветер мгновенно стих, воцарилась благоговейная тишина. Духовенство и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное Трисвятое. Священники внесли мощи в храм Всех Святых.

В течение трех первых дней Крестопоклонной седмицы я совершал Литургии Преждеосвященных Даров, и в среду 20 марта состоялось торжественное перенесение честных останков святителя в кафедральный Свято-Троицкий собор. Собралось все духовенство Крымской епархии, прибыли священнослужители и из других областей Украины. Процессию сопровождали офицеры и матросы Черноморского флота, студенты Крымского медицинского института, жители города, многочисленные гости. За гробом вместе со священниками шли и те, кому выпало счастье быть свидетелями его святительского подвига. На торжества прибыли также родственники архиепископа Луки.

Крестный ход шел центральной улицей города. Первую остановку сделали рядом с ближайшей рыночной площадью, где с особой торжественностью отслужили панихиду. Сама природа оказалась созвучной духовной радости, переполнявшей сердца верующих. После холодных и пасмурных дней появилось солнце, рассеялись тучи. Так после всех лишений и гонений, которые претерпел владыка Лука, обнажилась правда Божией славы, являющаяся нам во святых! Ведь свет Христов сияет и просвещает всякого, хотя не все и не всегда это видят из-за житейской суеты и душевной непогоды.

Пришедших проводить святые мощи собралось, по приблизительным подсчетам, 35–40 тысяч человек. Это было трогательное зрелище. В городе царила атмосфера духовного праздника, подчиняя неверующих и привлекая маловерных. Святитель возвращался в свой собор, где служил и проповедовал пятнадцать лет. Не случайно перенесение мощей состоялось в день памяти семи священномучеников Херсонесских. Прославленные святые принимали в сонм святых Крымской земли святителя-исповедника Луку.

— Святитель Лука — один из наиболее почитаемых святых Русской Церкви новейшего времени. Он широко известен среди церковных людей; на приходах ему часто заказывают молебны. Почему, на ваш взгляд, именно этого святого так любят наши современники?

— Владыка всецело посвятил жизнь служению Богу и ближнему. Церковная история знает совсем не много примеров такого сугубого подвига — святой великомученик и целитель Пантелеимон, святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан... Но святитель Лука жил и подвизался в наше время. И потому именно сейчас, когда очевидно духовное оскудение общества, когда в глазах многих обесценено самое сокровенное — вера, надежда, любовь, мы особенно пристально всматриваемся в житие этого святителя. Как он жил? Как боролся с неверием, косностью, ханжеством? Как побеждал грех? Как протестовал против насилия и жестокости? Каким образом благодать Божия вела его по тернистой дороге целожизненного подвига и, наконец, ввела тесными вратами в Царство Отца светов?

Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие, конечно, обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и телесных немощах. Имеются многочисленные свидетельства помощи святителя. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в области медицины. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор.

— Что в вашей епархии делается для сохранения духовного наследия святителя Луки?

— Знаменательное событие, произошедшее в 1996 году, подвигает на новые труды по из­учению и распространению богатого духовного наследия, оставленного нам святителем. Пере­издаются его проповеди, которые записаны, ­бережно сохранены и скрупулезно перепечатаны на печатной машинке верующими современниками. Епархией переиздан монументальный труд святого хирурга «Очерки гнойной хирургии», актуальный и сейчас (понадобился даже второй тираж этой книги). Совместно с Министерством здравоохранения и Крымским государственным медицинским университетом имени С.Георгиевского издаем журнал «Православие и медицина». Создано Общество православных врачей Крыма имени святителя Луки, которое активно действует. Провели ряд международных ­церковно-научных конференций по апологетическим, богословским и научно-медицинским трудам святого угодника Божия. Перечень, конечно, далеко не полон.

— А кто-то из родственников святителя до сих пор живет на территории вашей епархии?

— Как известно, последние пятнадцать лет своей жизни владыка прожил на Госпитальной улице, 1 (ныне ул. Курчатова) с родной племянницей Верой Прозоровской и ее дочерью Майей. Майя Дмитриевна Прозоровская, внучатая племянница святителя Луки, и поныне живет в Симферополе, поддерживает тесную связь с епархией, делится теплыми воспоминаниями о своем великом родственнике.

От «Зерна Истины» до «Дара Божьего»

— Вы занимаете нынешнюю кафедру почти три десятка лет — срок если не рекордный в нынешней Церкви, то, по крайней мере, близок к этому определению. Обрисуйте, пожалуйста, путь, который епархия прошла за это время. Назовите главные достижения, а также проб­лемы, которые пока не удалось решить.

— Думаю, за эти годы удалось укрепить христианскую мораль, значительно поднять понимание величия православной веры в жизни людей и дать им духовную надежду, которая, по моему глубокому убеждению, может реализоваться только в Православии. Выросло число православных приходов. Если в 1992 году здесь действовало только полсотни православных общин, сейчас их уже свыше полутысячи (130 из них в 2009 году вошли в состав Джанкойской епархии и 72 — в образованную в 2012 году Феодосийскую епархию). Сегодня в составе Симферопольской и Крымской епархии зарегистрированы 258 православных религиозных общин. Возрождены девять крымских монастырей, идет процесс восстановления нескольких пещерных обителей, прекративших свое существование еще в XV веке, после турецкого завоевания Крыма. Нам также удалось добиться возвращения верующим свыше шести десятков храмов и часовен, то есть более чем 90% бывших церковных зданий и сооружений.

Широко развернута работа с молодежью. Например, еженедельная телепередача Конкурс знатоков православной культуры «Зерно Истины», которая выходит в эфир 14 лет (в этом году не только на местном крымском телевидении, но и на федеральном телеканале «Спас»), собирает у телеэкранов подростков и студенчество России, Украины, Беларуси. А молодежные клубы знатоков православной культуры «Зерно Истины», образующиеся на местах, становятся новыми высокоэффективными площадками по работе с юношеством.

Поле деятельности по-прежнему широко. Убежден, что Крым должен стать одним из важнейших духовных центров. Еще я хотел бы добиться, чтобы наш полуостров стал образцом мира, дружбы, духовного процветания живущих здесь людей, а также миллионов тех, кто ежегодно посещает этот богоугодный край.

— Крым — поликонфессиональный и полиэтнический регион. Как бы вы определили «температуру» межрелигиозного взаимодействия и добрососедства на полуострове сегодня? Расскажите, пожалуйста, о деятельности Межконфессионального совета «Мир — дар Божий» и о достигнутых там под вашим руководством результатах.

— Крым, как известно, изначальное место крещения Руси, колыбель духовности русского, украинского, белорусского и других братских народов. По признанию святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, служившего здесь в середине позапрошлого века, Крымская земля — «древнее и родовое достояние наше. Здесь купель нашего крещения, здесь начало нашей священной истории и народных традиций». Русским Афоном называл этот угодник Божий наш полуостров. Особенностью современного Крыма является и его межнациональное, межконфессиональное разнообразие: здесь живут люди 133 национальностей. Помимо Православия, представлены ислам и другие религии. А это требует взвешенной, кропотливой работы по сохранению в регионе мира и стабильности.

Представители исторических религий и Церквей Крымского полуострова в ноябре 1992 года первыми на всем постсоветском пространстве объединились в Межконфессиональный совет «Мир — дар Божий», сопредседателем которого я ныне являюсь. Его учредителями стали представители традиционных религиозных конфессий Крыма. Межконфессиональный совет «Мир — дар Божий» вносит весомую лепту в дело сохранения мира на благословенном Крымском полуострове, в процесс законной защиты прав религиозных организаций, в возвращение культового имущества, популяризацию в обществе ценностей семьи, здорового образа жизни и т. п.

— Вы постоянный член Синода Украинской Православной Церкви. Удается ли вам бывать сейчас на заседаниях Синода?

— Действительно, с 2012 года я являюсь постоянным членом Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с коронавирусной инфекцией и карантинными ограничениями мое присутствие на заседаниях Синода временно приостановлено. Хочу отметить, что в это непростое время Синод призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения на сугубой ектенье, которые возносятся за Божественной литургией в период карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции. Верю, что милостью Божией вскоре прекратится это моровое поветрие и вся наша жизнь войдет в прежнее русло.

Паломникам мы стали ближе

— Нынешний год в Церкви и в России проходит под знаком святого благоверного князя Александра Невского. Расскажите, пожалуйста, о программе юбилейных торжеств в вашей епархии.

— Конечно же, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Нев­ского отмечается у нас торжественно. В рамках юбилея проводятся тематические телепередачи, разнообразные творческие конкурсы, конференции, организуются молодежные лагеря и паломнические поездки. Венцом празднеств станет великое освящение Александро-­Невского кафедрального собора в республиканской столице, а также установка памятника святому в ограде этого храма. В начале улицы Александра Невского в Симферополе появится мемориальная доска. В этом же городе именем святого благоверного князя Александра Невского будет наименована площадь.

— Как идут работы по воссозданию кафед­рального Александро-Невского собора?

— С первых месяцев моего служения в Симферопольской и Крымской епархии много сил и времени я положил на то, чтобы убедить местные власти, да и немалую часть отдалившегося от Православия за годы безбожия народа, восстановить в центре Симферополя уничтоженный в 1930 году кафедральный Александро-Нев­ский собор. Решение вопроса растянулось на годы. Наконец создали оргкомитет по восстановлению собора, куда вошли ветераны Великой Отечественной войны, в том числе кавалеры ордена Александра Невского, архитекторы, руководители крупных предприятий и, конечно же, представители Церкви. К 1999 году мы убедили Верховный совет Крыма принять решение о строительстве в сквере Победы (основой для которого, к слову, послужили деревья, выросшие на подворье кафедрального собора) духовно-патриотического комплекса, куда войдут соборный храм, памятник-танк и монумент в честь освобождения Крыма от турок в XVIII веке (Долгоруковский обелиск). Собор был внесен в перечень выдающихся памятников архитектуры, требующих безусловного восстановления. Строительство началось в 2003 году.

И вот собор перед нами! Завершено строительство, но еще продолжается роспись. И он с каждым днем все более и более обретает не только былое внешнее благолепие, но и внутреннюю духовную силу. За эту великую милость и дивное чудо ежедневно благодарю Всемилостивого Господа.

— После возведения Крымского моста полуостров стал гораздо доступнее жителям соседних российских регионов. Как это повлияло на епархиальные паломнические программы? В каком направлении они развиваются?

— Да, с открытием Крымского моста паломников из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края стало намного больше. Этим же путем приезжают в Крым и паломники из других регионов России, следующих на автотранспорте и поездах. Крымчанам же теперь стало намного проще посещать святые места Краснодарского края, Абхазии и Кавказа. Епархиальным паломническим отделом созданы маршруты по этим направлениям, и они пользуются большим спросом.

СПРАВКА

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Филиппович Швец) родился 22 апреля 1939 г. в с. Комарин Кременецкого р-на Тернопольской обл. в крестьянской семье. В 15-летнем возрасте поступил послушником в Свято-Духовский скит Успенской Почаевской лавры, затем нес послушание в Успенском Жиро­вицком монастыре. После срочной службы в Советской Армии поступил в Одесскую духовную семинарию, которую окончил в 1964 г. В 1968 г. окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1968–1971 гг. обучался в аспирантуре Московской духовной академии, нес послушания в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В марте 1971 г. рукоположен во диакона и во иерея, служил в Покровском женском монастыре и Владимирском кафедральном соборе г. Киева. 25 июля 1975 г. назначен в клир Аргентинской епархии, исполнял послушание секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского. В 1978 г. возведен в сан протоиерея. 1 апреля 1980 г. в Почаевской лавре пострижен в монашество, 7 апреля возведен в сан архимандрита. 18 апреля 1980 г. хиротонисан во епископа Аргентинского и Южноамериканского, назначен Патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке.