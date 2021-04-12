Врачеватель душ и тел

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД В СИМФЕРОПОЛЕ БЫЛИ ОБРЕТЕНЫ МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ КРЫМСКОГО ЛУКИ

Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.

После извлечения останков святителя из захо­ронения на Первом гражданском кладбище Симферополя раку с мощами поместили в левом Константино-Еленинском приделе Троицкого собора. С тех пор сюда буквально не зарастает народная тропа. В этом году местоположение раки немного изменилось. В Севастопольском благочинии освящен новый храм во имя святых равноапостольных Константина и Елены, престол с антиминсом и иконостас перенесли туда. Мощи же угодника Божия теперь почивают на месте алтаря бывшего придела.

Поздним утром обычного буднего дня в соборе тихо, в высокие окна пробивается рассеянный свет зимнего сумрака. Впрочем, у раки с мощами святителя Луки все время люди. Очереди нет, но череда желающих приложиться ко святым мощам не прерывается. «Карантинные ограничения на передвижения и массовые мероприятия, конечно, снизили поток паломников, но не сильно, — говорит старший священник Троицкого монастыря протоиерей Павел Морозенко. — Только на днях в течение суток прибыли несколько групп на автобусах. А вообще на пике паломнического сезона очередь к мощам иногда выходит за святые ­врата».

По словам отца Павла, в последнее время паломников здесь стало больше. Если прежде из России прилетали в основном на самолетах (причем популярны были однодневные визиты), после сооружения Крымского моста у монастыря стали парковаться автобусы с ростовскими, кубанскими, московскими номерами. «На своих же автомобилях приезжают и из Сургута, и с Дальнего Востока, — продолжает собеседник. — Украинцев на границе пропускают свободно, для них препятствий нет. Бывают группы паломников из США, Австралии, недавно заходил католический пастор из Западной Европы».

Рядом, на монастырской территории, открыт музей святителя Луки, где бережно собирают и систематизируют случаи его чудотворений. «Сколько их в точности, сказать не можем, но собраны уже тома свидетельств, — рассказывает гид Людмила Белеско. — Недавно начали новую книгу — за 2021 год. В последнее время регистрируем множество сообщений о прямом участии святителя Луки в операциях: люди видят, как он подает инструменты ­хирургу, а иногда и явным образом присутствует в операционной и дает советы врачам». Вот одна из ­записанных историй.

Двадцать лет назад десятилетний ­пианист Назар Стадниченко из Североморска гостил у бабушки в Феодосии. Во время отдыха с ребенком произошла настоящая трагедия: хлопнувшая дверь обрубила первые фаланги третьего и четвертого (среднего и безы­мянного) пальцев на левой руке. Дверной замок полностью размозжил кости. Казалось, следовало смириться с тем, что Назар больше не подойдет к инструменту. Но оставалась боль — физическая и душевная, требовалось время для заживления ран. Свои молитвы мать мальчика обратила к святителю Луке. Ребенка возили к мощам, к больной руке прикладывали иконку с частицей гроба святителя, помазывали пальцы освященным маслом. И кость начала расти, появился ноготь. На протяжении трех недель пальцы восстановились полностью! Меньше чем через год на фортепианном конкурсе «Североморские затеи» мальчик занял второе место. Мать Назара поехала в Симферополь и заказала благодарственный молебен у мощей святителя Луки. Она привезла копии диплома и медицинских документов, фотографию, на которой ее сын держит чудотворную иконку святого врача совершенно здоровой рукой. Сегодня эти материалы хранятся в музее. Рядом — благодарность католического священника из Франции, полностью исцелившегося от серьезной травмы в результате несчастного случая. Есть в числе прочих и свидетельство о чудесном исцелении греческого мальчика, которому небесная помощь святителя помогла без операции избавиться от опухоли, сдавившей горло и не позволявшей само­стоятельно дышать.

Зарубежные известность и почитание святителя Луки начались именно с Греции. В 1990-е годы, когда святой был прославлен как местночтимый, по Крыму паломничал возглавлявший Преображенский монастырь (Сагмата) архимандрит Нектарий (Антонопулос). Услышав историю архиепископа Луки (Войно-Ясенец­кого), отец Нектарий заинтересовался его личностью и много сил уделил обработке сведений о прижизненных и посмертных чудесах святителя. Известна пословица «расскажи что эллину — разнесет по всему белу свету», и тут она как нельзя лучше оправдалась! Теперь уже митрополит Арголидский, владыка Нектарий — автор нескольких книг, посвященных святителю Луке, после издания которых храмы во имя этого угодника Божия стали освящаться не только в Греции, но и в Сербии, и в Румынии... А до недавнего времени на день памяти святителя Луки, 11 июня, вспоминает отец Павел, из Греции прилетали целые чартеры с паломниками.

В полдень в соборе начинается богослужение — акафист нараспев перед мощами святителя Луки. Поют не церковные певчие и не монастырский хор, а простые молящиеся, которых к этому моменту набирается достаточно. «Приход у нас большой, имеющий предысторию еще с советских десятилетий, когда этот храм был одним из двух открытых в Симферополе. Только я знаю несколько тысяч симферопольцев — наших прихожан, — говорит старший священник. — Но, конечно, все мы осознаем: верующий люд приходит молиться в наш монастырь к главной святыне — к владыке Луке». Что же касается насельниц, их тут немного — дюжина, в основном горожанки-крымчанки. Они трудятся в золотошвейной мастерской и на подворье в Симферопольском районе, встречают паломников. И конечно, молятся своему небесному заступнику — святителю Крымскому Луке...

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