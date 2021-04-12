Врачеватель душ и тел

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Статьи на тему
память
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Александр Благословенный, Вятка и старец Федор Кузьмич
Ровно 220 лет назад, в ночь с 23 на 24 марта (н.ст.) 1801 года, в результате последнего в российской истории дворцового переворота на престол восшел 23-летний сын Павла I Александр I. Приближающийся двухвековой юбилей перехода в жизнь вечную этого монарха поднял интерес к его персоне, на период царствования которой пришлось несколько ключевых событий в жизни нашей страны. Оживилось и обсуждение популярной версии  мистификации  смерти самодержца, якобы организованной им самим для того, чтобы, удалившись от дел, тихо завершить свой век в скромных  молитвенных трудах. Меж тем всего за год до своей кончины в Таганроге Александр I совершил большое путешествие по России, в ходе которого посетил Вятку. Церковный историк и архивист из Вятской митрополии вспоминает об этом событии  в жизни губернского города и анализирует некоторые его особенности, могущие пролить свет на сопутствующие последним годам жизни Александра Благословенного загадки.
23 марта 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия. 
19 марта 2021 г. 17:00
Отрок восстал против богоборцев
Сто лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года, в тобольском арестном доме чекисты расстреляли 15-летнего Сергея Долганева — сына священномученика Ефрема Долганева и племянника священномученика Гермогена, епископа Тобольского. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина) была проведена значительная работа по сбору материалов и составлению жизнеописания Сергея Долганева. Подвиг подростка и сегодня вдохновляет его нынешних сверстников. РDF-версия.  
6 января 2021 г. 18:00
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.
7 октября 2020 г. 17:00
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских
Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».
26 августа 2020 г. 23:15
Аналитика
Крестный ход с мощами святителя Луки вокруг Свято-Троицкого кафедрального собора. 11 июня 1997 года. Фото Александра Кадникова.
ЖМП № 3 март 2021 /  5 апреля 2021 г. 17:00
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Врачеватель душ и тел

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД В СИМФЕРОПОЛЕ БЫЛИ ОБРЕТЕНЫ МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ КРЫМСКОГО ЛУКИ

Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.

После извлечения останков святителя из захо­ронения на Первом гражданском кладбище Симферополя раку с мощами поместили в левом Константино-Еленинском приделе Троицкого собора. С тех пор сюда буквально не зарастает народная тропа. В этом году местоположение раки немного изменилось. В Севастопольском благочинии освящен новый храм во имя святых равноапостольных Константина и Елены, престол с антиминсом и иконостас перенесли туда. Мощи же угодника Божия теперь почивают на месте алтаря бывшего придела.

Поздним утром обычного буднего дня в соборе тихо, в высокие окна пробивается рассеянный свет зимнего сумрака. Впрочем, у раки с мощами святителя Луки все время люди. Очереди нет, но череда желающих приложиться ко святым мощам не прерывается. «Карантинные ограничения на передвижения и массовые мероприятия, конечно, снизили поток паломников, но не сильно, — говорит старший священник Троицкого монастыря протоиерей Павел Морозенко. — Только на днях в течение суток прибыли несколько групп на автобусах. А вообще на пике паломнического сезона очередь к мощам иногда выходит за святые ­врата».

По словам отца Павла, в последнее время паломников здесь стало больше. Если прежде из России прилетали в основном на самолетах (причем популярны были однодневные визиты), после сооружения Крымского моста у монастыря стали парковаться автобусы с ростовскими, кубанскими, московскими номерами. «На своих же автомобилях приезжают и из Сургута, и с Дальнего Востока, — продолжает собеседник. — Украинцев на границе пропускают свободно, для них препятствий нет. Бывают группы паломников из США, Австралии, недавно заходил католический пастор из Западной Европы».

Рядом, на монастырской территории, открыт музей святителя Луки, где бережно собирают и систематизируют случаи его чудотворений. «Сколько их в точности, сказать не можем, но собраны уже тома свидетельств, — рассказывает гид Людмила Белеско. — Недавно начали новую книгу — за 2021 год. В последнее время регистрируем множество сообщений о прямом участии святителя Луки в операциях: люди видят, как он подает инструменты ­хирургу, а иногда и явным образом присутствует в операционной и дает советы врачам». Вот одна из ­записанных историй.

Двадцать лет назад десятилетний ­пианист Назар Стадниченко из Североморска гостил у бабушки в Феодосии. Во время отдыха с ребенком произошла настоящая трагедия: хлопнувшая дверь обрубила первые фаланги третьего и четвертого (среднего и безы­мянного) пальцев на левой руке. Дверной замок полностью размозжил кости. Казалось, следовало смириться с тем, что Назар больше не подойдет к инструменту. Но оставалась боль — физическая и душевная, требовалось время для заживления ран. Свои молитвы мать мальчика обратила к святителю Луке. Ребенка возили к мощам, к больной руке прикладывали иконку с частицей гроба святителя, помазывали пальцы освященным маслом. И кость начала расти, появился ноготь. На протяжении трех недель пальцы восстановились полностью! Меньше чем через год на фортепианном конкурсе «Североморские затеи» мальчик занял второе место. Мать Назара поехала в Симферополь и заказала благодарственный молебен у мощей святителя Луки. Она привезла копии диплома и медицинских документов, фотографию, на которой ее сын держит чудотворную иконку святого врача совершенно здоровой рукой. Сегодня эти материалы хранятся в музее. Рядом — благодарность католического священника из Франции, полностью исцелившегося от серьезной травмы в результате несчастного случая. Есть в числе прочих и свидетельство о чудесном исцелении греческого мальчика, которому небесная помощь святителя помогла без операции избавиться от опухоли, сдавившей горло и не позволявшей само­стоятельно дышать.

Зарубежные известность и почитание святителя Луки начались именно с Греции. В 1990-е годы, когда святой был прославлен как местночтимый, по Крыму паломничал возглавлявший Преображенский монастырь (Сагмата) архимандрит Нектарий (Антонопулос). Услышав историю архиепископа Луки (Войно-Ясенец­кого), отец Нектарий заинтересовался его личностью и много сил уделил обработке сведений о прижизненных и посмертных чудесах святителя. Известна пословица «расскажи что эллину — разнесет по всему белу свету», и тут она как нельзя лучше оправдалась! Теперь уже митрополит Арголидский, владыка Нектарий — автор нескольких книг, посвященных святителю Луке, после издания которых храмы во имя этого угодника Божия стали освящаться не только в Греции, но и в Сербии, и в Румынии... А до недавнего времени на день памяти святителя Луки, 11 июня, вспоминает отец Павел, из Греции прилетали целые чартеры с паломниками.

В полдень в соборе начинается богослужение — акафист нараспев перед мощами святителя Луки. Поют не церковные певчие и не монастырский хор, а простые молящиеся, которых к этому моменту набирается достаточно. «Приход у нас большой, имеющий предысторию еще с советских десятилетий, когда этот храм был одним из двух открытых в Симферополе. Только я знаю несколько тысяч симферопольцев — наших прихожан, — говорит старший священник. — Но, конечно, все мы осознаем: верующий люд приходит молиться в наш монастырь к главной святыне — к владыке Луке». Что же касается насельниц, их тут немного — дюжина, в основном горожанки-крымчанки. Они трудятся в золотошвейной мастерской и на подворье в Симферопольском районе, встречают паломников. И конечно, молятся своему небесному заступнику — святителю Крымскому Луке...

 

Также читайте на нашем сайте интервью с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем и епископом Ялтинским Нестором.

5 апреля 2021 г. 17:00
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Отрок восстал против богоборцев
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В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
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