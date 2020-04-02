Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»

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Состоялся облет границ Беларуси на самолете с главными святынями Белорусской Православной Церкви
Митрополит Минский и Заславский Павел облетел на самолете Pilatus PC-12NG границы Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви: чтимой копией креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой, с чтимой копией Жировичской иконы Божией Матери, а также крестом-мощевиком.
2 апреля 2020 г. 10:26
В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов
В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов. Таковы данные реестра, составленном Патриаршим советом по культуре (ПСК) на основании информации, полученной из 110 епархий. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, состоявшемся на XXVIII Рождественских чтениях сообщила руководитель отдела культурного наследия ПСК Светлана Анохина.
31 января 2020 г. 17:56
Белорусский Экзархат — 30 лет истории
Беларусь — союзное государство, у которого с Россией всегда были партнерские, добрососедские отношения. Свою роль в этом играет и Белорусская Православная Церковь, уже пять лет ее возглавляет Патриарший Экзарх Митрополит Минский и Заславский Павел. Какие задачи сегодня приоритетны для нее, как строятся отношения с государственной властью, испытывает ли Церковь кадровые проблемы и каковы перспективы теологии и введения ОПК в школах в качестве обязательного предмета, Его Высокопреосвященство рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии».
22 января 2020 г. 13:50
Архипастырь Эстонской земли
В декабрьском номере "Журнала Московской Патриархии" будет опубликован материал о служении Патриарха Алексия II на Эстонской земле, которой он посвятил большую часть своей жизни. Его Святейшеству удалось отстоять предписанные к закрытию в эпоху хрущевских гонений храмы и монастырь, сохранить в них молитвенную жизнь. После избрания на первосвятительский престол Алексию II пришлось противостоять Константинополю, чтобы защитить приходы Русской Православной Церкви в Эстонии уже от притязаний Фанара. О том, какие задачи ставил перед собой епископ Таллинский и Эстонский Алексий, с какими трудностями столкнулся в их решении и как их удалось преодолеть "Журналу Московской Патриархии" рассказала аспирант ПСТГУ Марина Непочатова.
5 декабря 2019 г. 11:37
Архимандрит Савва (Мажуко): Языков проповеди очень много
Современные информационные технологии, в особенности активно развивающиеся социальные сети, создают новые возможности для евангельской проповеди. Священники не только пишут книги, выступают на радио и телевидении, они осваивают соцсети и YouTube, становятся популярными блогерами. О том, как отбирать темы и на каком языке говорить со столь широкой аудиторией, сохраняя собственный стиль, размышляет архимандрит Савва (Мажуко) из Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля (Беларусь). ПДФ - версия
26 ноября 2019 г. 14:40
На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффе (Тель-Авив)
7 ноября в Яффе (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний.
7 ноября 2019 г. 18:20
В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну
В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.
29 октября 2019 г. 15:09
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.
28 октября 2019 г. 16:17
Услышьте клирошан
Сегодня, 24 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя открывается Второй Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, работа которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в российской столице по 26 октября. О его повестке и о способах регистрации в качестве делегата и вольного слушателя «Церковному Вестнику» рассказывает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси (далее – Совет) настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
23 октября 2019 г. 15:30
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21 апреля 2020 г. 18:30
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Синодальном отделе по благотворительности сформирована группа священников, специально подготовленных для окормления больных с COVID-19. Об особенностях служения в условиях эпидемии «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
- Они говорят, что они работают на износ, очень устают, что им не хватает защитных костюмов. Многие из них совершают свой подвиг. Врачи у нас замечательные, они искренне и бескорыстно служат своему делу. Помоги им Господь в этом их служении!
21 апреля 2020 г. 18:30
Ключевые слова: миссия
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В Оренбуржье освоили трансляцию богослужений через интернет
В Оренбургской области указом губернатора 28 марта был введён режим самоизоляции. Днем позже Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения. В этих условиях многие храмы Оренбургской митрополии организовали для верующих трансляцию богослужений в режиме онлайн. Своим опытом организации трансляции с «Журналом Московской Патриархии» поделилась редактор сайта Димитриевского мужского монастыря г.Оренбурга Людмила Максимова.
9 апреля 2020 г. 12:49
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
27 марта 2020 г. 14:00
В Тихвинской епархии состоялась презентация проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения»
Особенность проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения» в том, что, пожалуй, впервые за три года существования Президентского гранта православному приходу удалось привлечь средства для организации работ по восстановлению разрушенного храма.
17 марта 2020 г. 11:10
Не подвижется вовек
Перечень сейсмически активных зон на территории России, определяемый с начала 1990-х годов Госстроем РФ, продолжает расширяться. Сейчас в него входят 27 регионов, в совокупности занимающих почти треть страны. Государство уделяет повышенное внимание сейсмозащите объектов-новостроек в этих субъектах Федерации: для дополнительного обеспечения их устойчивости реализуется отдельная федеральная целевая программа. Церковь не остается в стороне от этого процесса. PDF-версия
13 марта 2020 г. 11:00
Помоги собратьям и другу из Африки
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
6 марта 2020 г. 15:00