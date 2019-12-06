Игумен Марк (Виленский), наместник Казанского Богородицкого монастыря: «В нашей обители физически ощущается Покров Пречистой Владычицы»

|
Епископ Кронштадтский Назарий: "Лучший подарок — возвращение Благовещенской церкви"
На вопросы "Журнала Московской Патриархии" отвечает наместник Александро-Невской лавры PDF-версия
6 декабря 2019 г. 12:59
Наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин): Наша обитель неразрывно связана с историей трех славянских народов
В ходе Первосвятительского визита в Брянскую епархию 20 октября 2019 года Предстоятель Русской Церкви освятил Успенский собор Свенского Успенского монастыря. Минувшим летом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал на Брянской земле, где посетил восстанавливающийся Свенский Успенский монастырь и побеседовал с его наместником - игуменом Алексием (Тюриным). PDF-версия.
22 октября 2019 г. 12:00
Паломники к нам приезжают со всей России
Ровно год назад, в октябре прошлого года, в Вологодской епархии возрожден Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. Легендарная обитель в ожерелье Русской Фиваиды, из которой в разные эпохи вышли несколько светильников Церкви Русской, снова стала местом монашеской молитвы. Параллельно на монастырской территории продолжает функционировать музейное учреждение, ежегодно принимающее тысячи туристов со всего света. И это неудивительно, ведь их привлекает единственный дошедший до нас полный комплекс фресок знаменитого мастера средневековой Руси Дионисия. В преддверии первого престольного праздника обители корреспондент «Журнала Московской Патриархии» беседует с ее настоятелем игуменом Иоасафом (Вишняковым). PDF-версия
18 октября 2019 г. 12:59
Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (№10, 2019) выйдет статья, где о старце вспоминает один из его духовных чад и насельников Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий (Фокин).
8 октября 2019 г. 10:00
Брянские сестры
Брянская епархия торжественно отметила четвертьвековой юбилей. За свою историю земли Брянщины находились под управлением и Черниговских, и Западнорусских (в составе Великого княжества Литовского), и Смоленских, и Московских, и Орловских преосвященных. Подобная кафедра в Церкви существовала и в советские годы — с 1921 по 1945 год. После юбилейных торжеств корреспондент «Журнала Московской Патриархии» навестил женские обители Брянщины — поздравил насельниц с праздником и посмотрел, в каких условиях они живут и молятся. PDF-версия
24 сентября 2019 г. 10:59
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.
21 августа 2019 г. 12:10
Союзы любви
Ответом Церкви на вызов, брошенный ей безбожным государством сразу после большевистского переворота, стали духовные союзы. Первоначально созданные для защиты православных святынь от поругания, позднее они занялись просветительской и миссионерской деятельностью. Но братским союзам в новой стране было не место. К 1932 году советская власть жестоко расправилась с мирянами и священниками, пытавшимися совместно действовать за пределами приходов. PDF-версия.
4 марта 2019 г. 16:00
Обитель на Стороже
Прославленный Саввино-Сторожевский мужской ставропигиальный монастырь отмечает сразу две значимые круглые даты: 620-летие со дня основания и 20-летний юбилей второго обретения честных мощей преподобного Саввы. Наместник монастыря архимандрит Савва (Фатеев) в интервью корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» вспоминает историю изъятие мощей большевиками и их возвращения в Звенигород, рассказывает, зачем монахи удят рыбу в соседнем пруду... PDF-версия
18 декабря 2018 г. 09:50
|
2 ноября 2020 г. 12:50
Игумен Марк (Виленский), наместник Казанского Богородицкого монастыря: «В нашей обители физически ощущается Покров Пречистой Владычицы»
- Ваше Высокопреподобие, мы беседуем в монастыре, основанном на месте явления одной из главных святынь православной Руси. Какое влияние оказала Казанская икона на историю вашей обители?
- Изначально обитель была женской. Когда от образа, обретенного на месте пожарища девочкой Матроной Онучиной и доставленного в кремлевский Благовещенский собор, стали происходить чудеса, об этом доложили царю Ивану Грозному. Государь повелел заложить тут Девичий монастырь. Слава об иконе быстро распространялась, сюда стекалось множество паломников. Приезжали и женщины, желавшие посвятить жизнь Богу и ставшие потом монахинями.
Со временем монастырю официально присвоили категорию первоклассного. На XIX-ХХ века пришелся расцвет обители. В этот период здесь проживало до 500 монахинь.
Казанский Богородицкий женский монастырь славился своими мастерскими – прежде всего золотошвейной и иконописной, приобретшей поистине всероссийскую известность «фирменным» письмом и использованием особых двухслойных досок. Для всей Казани женская обитель стала, как сейчас сказали бы, градообразующей институцией. И само слово «Казань» во всем христианском мире долго ассоциировалось прежде всего с местом обретения чудотворного образа и сооруженным здесь монастырем.
- Как монастырь пережил произошедшую в 1904 году кражу явленного образа и его уничтожение злоумышленниками?
- Прежде всего, монастырь понес духовный урон, выразившийся в общем настроении насельниц. Упадок был столь сильным, что даже Константинопольский Патриарх Иоаким пожелал приободрить и утешить казанских монахинь и горожан. Он благословил сделать список иконы Божией Матери «Паммакариста» («Всеблаженная») и передал его сюда. В общем, это была беда всемирного масштаба. Но монашеская жизнь продолжалась, и новый импульс ей придала деятельность великой княгини Елизаветы Федоровны по оборудованию на месте обретения явленной иконы Богородице-Рождественского пещерного храма.
- Насколько сильно этот храм пострадал в советские годы?
- После сноса Казанского собора над этим местом была разбита цветочная клумба. Но пещерный храм подвергся поруганию: через него проходила канализационная система табачной фабрики. До начала археологических исследований, предварявших воссоздание Казанского собора, наш монастырь установил на том месте небольшую часовню. Это строение, кстати, цело до сих пор: сейчас оно используется в качестве монастырской звонницы. Полтора десятка лет назад Патриарх Алексий II передал в монастырь «Ватиканский» список Казанского образа, и здесь возродилась монашеская жизнь, стало приезжать множество паломников.
Почти ежедневно в монастырь приходят письма от верующих либо со свидетельствами об утешении после молитвы перед чудотворной иконой, либо с рассказами о помощи Пресвятой Владычицы после паломничества. Для меня нет лучшего доказательства того, что благодать этого места неистощима.
Братия монастыря живет, трудится и молится в центре мегаполиса, но на территории обители ничто нас не раздражает и не отвлекает ни от богослужения, ни от молитвы, ни от монашеского делания. До назначения сюда я служил на приходе и опасался связанной с большим городом суеты. Но, прибыв в Богородицкий монастырь пять лет назад, я отчетливо ощутил, что он пребывает под покровом Пречистой Девы, что здесь царит спокойствие и мир.
- Поток паломников к вам действительно не иссякает. А в следующем году после великого освящения собора визитеров, скорее всего, прибавится. Как это повлияет на обитель? Готовы ли вы их принять, что вы можете им предложить?
- Думаю, монашеское устроение нашей жизни не изменится, разве что в суточном круге богослужений добавится совершение еще одной Божественной литургии. Сейчас по воскресным и праздничным дням у нас их четыре: в шесть часов в нижней церкви, в семь – в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в восемь – в верхнем храме Крестовоздвиженского собора, в девять – на казанском подворье в храме преподобного Сергия, где совершаются в том числе и требы. Будет, таким образом, пять Литургий. Все наши монахи рукоположены в священный сан (помимо меня, это семь иеромонахов и два иеродиакона), так что в кадрах недостатка нет. Тяжесть и напряженность испытывать вряд ли будем – скорее, наоборот, придет вдохновение от богослужения в новом соборе.
Собственной паломнической службы у монастыря нет. На заднем монастырском дворе в одном из корпусов ансамбля, который собираются реставрировать, планируется сделать Дом паломника, но его открытие – дело не завтрашнего дня. Слава Богу, мы находимся не в чистом поле, и гостям из дальних краев в Казани есть где остановиться. Услуги по размещению приезжающих к нам экскурсантов предлагает и Паломническая служба Казанской епархии.
- Кто ваши собратья-священники?
- Это монашествующие, успешно закончившие духовные школы. В основном все они трудились здесь послушниками, а потом приняли иноческий и позднее монашеский постриг. При нашем монастыре действует воскресная школа с тремя возрастными группами: детскими (младшей и старшей) и взрослой. В них занимается около сотни человек. Все мы участвуем в этой работе, преподаем различные предметы – и это довольно интенсивный труд. Именно поэтому на данном этапе в нашей обители нужны прежде всего монахи с духовным образованием.
Не задействованный пока потенциал для роста и дальнейшего развития – послушники: их в монастыре сейчас нет. Думаю, это связано с тем, что ориентированные на принятие иноческого пострига насельники стремятся к уединению (так, как они его понимают) и инстинктивно опасаются расположенных в больших городах монастырей. Впрочем, на самом-то деле брань проходит внутри нас, а не на заполненных мирской суетой и сутолокой площадях.
- Но трудники-то у вас есть?
- Конечно. Однако берем мы не всех, а только тех, кто осознанно желает потрудиться для Господа и обладает конкретной специальностью. А как ее использовать – будем разбираться и дополнительно оговаривать на собеседовании. Работать же с горемыками, желающими перебиться от осени до весны, у нашего монастыря сейчас возможности нет, да и в братию эти люди способны внести ненужную смуту. Прошения трудников, желающих попробовать себя в качестве послушников, мы направляем митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану: он священноархимандрит нашего монастыря, ему и благословлять на такой шаг.
- Если в воскресных школах занимается сотня казанцев, сколько же у монастыря прихожан?
- Зависит от времени года. В среднем по воскресеньям и праздникам за богослужением молятся примерно четыре сотни человек.
- Почему они приходят именно к вам, ведь здесь, рядом с Казанским кремлем, множество действующих храмов?
- Прежде всего люди, конечно, идут к чудотворному образу. Думаю, привлекает прихожан и наша художественная мастерская, где мы пытаемся воссоздавать исторический казанский иконописный стиль и различные виды рукоделий. В основном наши прихожане – жители близлежащих городских кварталов, хотя приезжают и издали.
- Заметный ли ущерб монастырю нанесла пандемия коронавируса? Насколько сложно для вас оказалось служить с соблюдением всех требуемых сегодня санитарных норм и предписаний?
- Как и повсюду на территории России, богослужения в самый разгар распространения инфекции совершались при закрытых дверях. По благословению митрополита Феофана в монастыре соблюдаются все необходимые санитарные меры. Священноархимандрит обители начинает свой рабочий день с посещения Богородицкого монастыря и Казанского собора, уделяя особое внимание соблюдению братией и строителями противоэпидемических норм. Трудницы каждые два часа протирают обеззараживающей жидкостью лавки и дверные ручки, а внешние поверхности икон и киотов – постоянно. Слава Богу, больных коронавирусом в нашем монастыре пока не было.
СПРАВКА ОБ АВТОРЕ. Игумен Марк (Марк Игоревич Виленский) родился в 1984 году в г. Изюме Харьковской области. После школы обучался в Духовном училище в г. Свердловске Луганской области. В 2008 году окончил философско-богословский факультет Российского Православного университета. В 2010 году был рукоположен в сан диакона, а затем и пресвитера (целибат) и направлен служить в Казанскую епархию. В 2013 году принял монашеский постриг, с 2014 года состоит в братии Казанского Богородицкого монастыря, с 2015 года – наместник этой обители.
КАК НАЙТИ. Адрес монастыря: Казань, Большая Красная ул., 5Б.
НА НАШЕМ САЙТЕ И В ДЕВЯТОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ" ЧИТАЙТЕ, КАК ВОССОЗДАЕТСЯ СОБОРНЫЙ ХРАМ МОНАСТЫРЯ, А В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ - БЕСЕДУ С МИТРОПОЛИТОМ КАЗАНСКИМ И ТАТАРСТАНСКИМ ФЕОФАНОМ
2 ноября 2020 г. 12:50
Также читайте:
монашество
Наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин): Наша обитель неразрывно связана с историей трех славянских народов
HTML-код для сайта или блога:
|
В Музее современной истории России открылась выставка, посвященная вековому юбилею окончания Гражданской войны
В название главной выставки, подготовленной к 100-летию Русского исхода Музеем современной истории России (свои экспонаты сюда предоставили около десятка государственных учреждений культуры, а главный соорганизатор наряду с Минкультуры РФ – Благотворительный фонд актеров), взята строчка из песни-посвящения Александра Вертинского погибшим в октябре 1917 года московским юнкерам. Это не случайно: в центре предметного ряда экспозиции – мемориальные реликвии, посвященные Вертинскому и его знакомому белогвардейскому генералу Якову Слащеву (по чьей просьбе артист, кстати, исполнил упомянутую песню весной 1919 года в Одессе). «Вертинского и Слащева нельзя назвать друзьями, но Гражданская война в каком-то смысле переплела их судьбы: оба стали эмигрантами, а впоследствии – «возвращенцами», - говорит старший научный сотрудник Музея современной истории России Федор Кукин.
4 ноября 2020 г.
Второе обретение Казанского собора
В нынешнем году Богородицкий Казанский мужской монастырь отмечает несколько важных дат. Ровно 425 лет назад здесь, на месте явления одной из самых почитаемых в России святынь – Казанской иконы Божией Матери, возвели и освятили первый каменный собор обители. А 110 лет назад по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны (впоследствии преподобномученицы) в подвалах собора начались работы по обустройству пещерного храма.
30 октября 2020 г. 19:50
Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви
Событие прошло вчера, 26 октября, под эгидой Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и собрало нескольких представителей научного сообщества, принявших участие в форуме в очно-дистантном формате. После вступительного слова главы Издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента с сообщением об участии в эвакуации из Одессы и Геленджика и в исходе из Крыма представителей белого казачества в 1920 году выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
27 октября 2020 г. 17:00
Протоиерей Владимир АКИНШИН: «Главная проблема молодых священников – семейные неурядицы»
Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами.
23 октября 2020 г. 17:00
Копья вокруг копий
Справедливость тезиса «любая копия хуже оригинала» трудно оспаривать: любая копия вторична – а значит, неминуемо оказывается в тени оригинала. Однако в мире искусства есть исключения, и особенно много их там, где сотворивший оригинал художник отстоит от нас по времени на многие столетия. К такому парадоксальному выводу подводит посетителей выставка из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева «Взгляд из ХХ века. Древнерусская храмовая живопись в копиях художников советского времени», открывшаяся в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».
16 октября 2020 г. 10:50