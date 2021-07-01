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Новые статьи
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев
08.06.1965–17.03.2021
1 июля 2021 г. 15:30
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
1 июля 2021 г. 14:00
Гуманитарный клад
Десятый общецерковный съезд по социальному служению совпал с тридцатилетием Синодального отдела по церковной благотворительности. Круглая дата не помешала рабочему ритму форума и головокружения от успехов не вызвала. Секционная программа, охватившая четыре направления, впервые реализовывалась в формате панельных дискуссий, когда каждый из участников высказывает свои мысли на общую заявленную тему. PDF-версия.
30 июня 2021 г. 16:00
Помощь сверху
Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.
29 июня 2021 г. 15:00
Статут ордена благоверного князя Александра Невского
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского — выдающегося правителя Древней Руси, талантливого полководца и дипломата, человека глубокой веры и благочестия. PDF-версия.
25 июня 2021 г. 14:30
Архив сайта
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

08.06.1965–17.03.2021

1 июля 2021 г. 15:30
подробнее >>
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

08.06.1965–17.03.2021

1 июля 2021 г. 15:00
подробнее >>
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».

1 июля 2021 г. 14:00
подробнее >>
Гуманитарный клад
Гуманитарный клад

Десятый общецерковный съезд по социальному служению совпал с тридцатилетием Синодального отдела по церковной благотворительности. Круглая дата не помешала рабочему ритму форума и головокружения от успехов не вызвала. Секционная программа, охватившая четыре направления, впервые реализовывалась в формате панельных дискуссий, когда каждый из участников высказывает свои мысли на общую заявленную тему. PDF-версия.

Дмитрий Анохин
 30 июня 2021 г. 16:00
подробнее >>
Помощь сверху
Помощь сверху

Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.

Дмитрий Анохин
 29 июня 2021 г. 15:00
подробнее >>