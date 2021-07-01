Десятый общецерковный съезд по социальному служению совпал с тридцатилетием Синодального отдела по церковной благотворительности. Круглая дата не помешала рабочему ритму форума и головокружения от успехов не вызвала. Секционная программа, охватившая четыре направления, впервые реализовывалась в формате панельных дискуссий, когда каждый из участников высказывает свои мысли на общую заявленную тему. PDF-версия.